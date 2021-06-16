Половина депутатов "Голоса" объявила о создании в Раде отдельного объединения "Справедливость"
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10 народных депутатов из парламентской фракции "Голос" объявили о создании в Верховной Раде отдельного объединения "Справедливость". Такое количество нардепов - это ровно половина от состава фракции "Голоса" в парламенте.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в пресс-релизе объединения.
В объединение вошли: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин.
В своем заявлении депутаты обвиняют руководство партии в "узурпации власти и осквернении принципов демократии, которые привели к фактическому уничтожению имиджа партии и фракции".
"Вчера, руководство партии и фракции пересекло "красную линию" и окончательно похоронило партию и фракцию, - заявила народный депутат Устинова с трибуны парламента. - Именно поэтому мы, 10 народных депутатов, объединились в группу "Справедливость", чтобы и дальше отстаивать интересы украинцев, а не руководства партии и фракции или олигархов".
Как отмечается, речь идет "о скандальном голосовании за продолжение русификации, а именно отсрочки введения норм закона о полномасштабном дубляже фильмов и сериалов на украинский язык на телевидении".
В своем выступлении народные депутаты обвинили руководство партии и фракции в поддержке голосований за "дерибан" столичной земли, желании уничтожить антикоррупционные органы и "договорняках".
Кроме этого, народные депутаты выразили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку: "Он нарушает закон и положение о фракции и более чем квартал игнорирует обязанность созвать и вести заседание фракции" - говорилось в заявлении с трибуны. Также депутаты заявили, что инициируют исключение из фракции председателя партии Киры Рудик, как депутата, имеющего более 50% прогулов.
"Напомним, мы в программе партии на парламентских выборах обещали забирать мандат у тех, кто прогуливает больше половины заседаний. Время выполнять обещания начиная с себя",- добавили они.
Как сообщалось, 7 июня Сергей Притула заявил о выходе из партии "Голос". В то же время он отметил, что не уходит из политики и не исключает создание своего политического проекта.
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Не ступи у шоколадне лайно!
Кстати, Вакарчук пребывает вместе с Пинчуком в наглядовой раде (или как она там называется) Бабьего Яра, там и дружат
Цікаво, а "совість, честь і інтелект нації", "волонтер без страху і упрьока" Притула з ким буде? Чи під нього замутять ще один проект?
П.С. Виборами пахне. Почалися активні "тєлодвіжєнія" політичних імпотентів.
Путь Вакарчука - так мягко, толерантно, но очень стрёмно
Время Вакарчука (наподобии время добкина) - перспективно, драйвово.
Судьба Вакарчука - безперспективное название, он не нужен никому
Свидетели Вакарчука - самое перспективное название, примкнут все слушатели.
І в цьому вся сутність "білих комірців".
Ниці ви люди . А тепер - маршируйте на щеплення , адресу підкаже Верещук ..(
Почему Притула выбрал 30-й номер в списке
Во-первых, я реально считаю его проходным. Тысячи людей мне последний год писали, что я должен идти в политику, я готов идти, но только от моего желания много не зависит, если вы хотите меня там видеть, пожалуйста, придите и проголосуйте, чтобы я туда попал, и, если вы доверяете мне и хотите, чтобы я там был, то, пожалуйста, позвольте мне пройти туда не одному, а с командой людей, с которыми я смогу там что-то решать.
А на выборах киевского головы это тоже был пиар ход? Он прекрасно знал что ему не светит даже попадание во второй тур. Всей его "сверхзадачей" было не дать Кличку победить в первом туре. И я никогда не поверю что Притула позорился так задаром. за просто так.
Ляшко самодостатній.
Мороз самодостатній.
Симоненко самодостатній.
В даном случае им респект