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Новости Политика Украины
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ВР (28822) Голос партия (487)

Половина депутатов "Голоса" объявила о создании в Раде отдельного объединения "Справедливость"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Половина депутатов

10 народных депутатов из парламентской фракции "Голос" объявили о создании в Верховной Раде отдельного объединения "Справедливость". Такое количество нардепов - это ровно половина от состава фракции "Голоса" в парламенте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в пресс-релизе объединения.

В объединение вошли: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин.

В своем заявлении депутаты обвиняют руководство партии в "узурпации власти и осквернении принципов демократии, которые привели к фактическому уничтожению имиджа партии и фракции".

"Вчера, руководство партии и фракции пересекло "красную линию" и окончательно похоронило партию и фракцию, - заявила народный депутат Устинова с трибуны парламента. - Именно поэтому мы, 10 народных депутатов, объединились в группу "Справедливость", чтобы и дальше отстаивать интересы украинцев, а не руководства партии и фракции или олигархов".

Как отмечается, речь идет "о скандальном голосовании за продолжение русификации, а именно отсрочки введения норм закона о полномасштабном дубляже фильмов и сериалов на украинский язык на телевидении".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рудик о Притуле: "Можем пожелать ему успеха в стремлении возглавить хоть что-то"

В своем выступлении народные депутаты обвинили руководство партии и фракции в поддержке голосований за "дерибан" столичной земли, желании уничтожить антикоррупционные органы и "договорняках".

Кроме этого, народные депутаты выразили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку: "Он нарушает закон и положение о фракции и более чем квартал игнорирует обязанность созвать и вести заседание фракции" - говорилось в заявлении с трибуны. Также депутаты заявили, что инициируют исключение из фракции председателя партии Киры Рудик, как депутата, имеющего более 50% прогулов.

"Напомним, мы в программе партии на парламентских выборах обещали забирать мандат у тех, кто прогуливает больше половины заседаний. Время выполнять обещания начиная с себя",- добавили они.

Как сообщалось, 7 июня Сергей Притула заявил о выходе из партии "Голос". В то же время он отметил, что не уходит из политики и не исключает создание своего политического проекта.
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Топ комментарии
+19
Это у него методичка кремлевская из жопы ему велит. Как только слышите Сорос и соросята- надо бить лопатой в морду в сторону звука- это ************* гаденыши херню мелят. Им везде Сорос, США и Порошенко мерещаться. Бояться их, до усирачки, твари.
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16.06.2021 11:54
+14
Пінчук конвертів більше не дасть!
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16.06.2021 10:48
+14
вакарчук подонок и проходимец
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16.06.2021 10:56
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Ты так пишешь, как будто Сорос - это что то плохое.
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16.06.2021 11:23 Ответить
Это у него методичка кремлевская из жопы ему велит. Как только слышите Сорос и соросята- надо бить лопатой в морду в сторону звука- это ************* гаденыши херню мелят. Им везде Сорос, США и Порошенко мерещаться. Бояться их, до усирачки, твари.
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16.06.2021 11:54 Ответить
Половина депутатів "Голосу" оголосили про створення в Раді окремого об'єднання "Справедливість" - Цензор.НЕТ 4194 Щодо "Голосу" і зебілізму насіленія ( не народу ! )
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16.06.2021 11:58 Ответить
это кто там топчется с завязанными глазами -- не слава вакарчук ..рок-звездун.. широко популярный в узких кругах после двух ..походов.. в РАДУ
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16.06.2021 12:21 Ответить
Обережно, хлопче!
Не ступи у шоколадне лайно!
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16.06.2021 14:46 Ответить
может ты большой спец в сортах дерьма зеленого или опожопного -- мне ближе ЕС
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16.06.2021 15:52 Ответить
сдох максим ....и хрен с ним.
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16.06.2021 15:54 Ответить
Ряд "Сорос, США і Порошенко" настільки ж логічний, як і "Місяць, Сонце й купа гною".
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16.06.2021 12:20 Ответить
а чего "справедливость"? могли б "волос" ))) или "голосок" ))))
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16.06.2021 10:47 Ответить
названия партий: Справедливость, За Майбутне, За життя, Український вибір, Європейська Солідарність, Слуги Народу, Батьківщина...красота ведь..никто не назвал свою партию честно.. " Жулики и Воры"
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16.06.2021 11:17 Ответить
Ты ж себе тоже не даешь прилюдно характеристики. Кто знает, может ты тоже жулик и вор?
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16.06.2021 14:39 Ответить
уважаемый...кем бы я ни был (а я себя считаю, может и незаслуженно, порядочным человеком) я не состою ни в одной партии и не кричу о великой любви к Украине, запуская свои клешни в карманы сограждан (через деребан бюджета).
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16.06.2021 15:02 Ответить
Так они за справедливую оплату каждого голоса. Половина депутатів "Голосу" оголосили про створення в Раді окремого об'єднання "Справедливість" - Цензор.НЕТ 7170 Маловато им. Вот и "Справедливость".
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16.06.2021 11:18 Ответить
Голосок - это не те кто вышли из-под протекции Пинчука, а те кто там остались.
Кстати, Вакарчук пребывает вместе с Пинчуком в наглядовой раде (или как она там называется) Бабьего Яра, там и дружат
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16.06.2021 14:38 Ответить
Или.. Шептун.. например
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16.06.2021 19:07 Ответить
Пінчук конвертів більше не дасть!
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16.06.2021 10:48 Ответить
Это кому такая угроза?
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16.06.2021 12:17 Ответить
Не факт. Можливо, одним будуть давати у синіх конвертах, а іншим у жовтих. Або "Голос дєвочкі Рудик" буде фінансуватися у доларах, а "Голос антиРудик" у євро.

Цікаво, а "совість, честь і інтелект нації", "волонтер без страху і упрьока" Притула з ким буде? Чи під нього замутять ще один проект?

П.С. Виборами пахне. Почалися активні "тєлодвіжєнія" політичних імпотентів.
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16.06.2021 12:20 Ответить
Притула вышел из Голоса.
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16.06.2021 14:40 Ответить
оххх Святослав намутил)))
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16.06.2021 10:48 Ответить
Я думаю, він сам прозрів від того, ким ці люди виявилися, а тому втік подалі))
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16.06.2021 11:17 Ответить
Два раза втікав?
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16.06.2021 11:38 Ответить
Поки що два. А там буде видно, він хлопак спортивний.
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16.06.2021 12:21 Ответить
Швидше ссикливий та політично безграмотний
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16.06.2021 20:08 Ответить
Він прекрасно знав з ким мав справу. Просто заробив бабла і відійшов.
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16.06.2021 12:23 Ответить
Нас ...ал
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16.06.2021 14:41 Ответить
Самопомочь-2
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16.06.2021 10:49 Ответить
Садо немощь - это те, которын голосовали
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16.06.2021 14:41 Ответить
вакарчук подонок и проходимец
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16.06.2021 10:56 Ответить
Там все. Они прекрасно все знали с самого начала. Просто бренд "Голос" стал теперь токсичным. А после вчера - супертоксичным. Вот и дергаются, как на панели.
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16.06.2021 11:21 Ответить
Пока что все же менее токсичные чем, эс, жопоблок или слуга народа. Альтернатив нет.
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16.06.2021 11:45 Ответить
По делам должен быть таким же токсичным.
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16.06.2021 12:22 Ответить
Согласен.
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16.06.2021 12:42 Ответить
"Эс" - это что? Писать, читать не научился, ни одной книжки не прочел, а туда же! Ну и наглость!
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16.06.2021 13:49 Ответить
Тимошейницю з її матьківщиной забув
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16.06.2021 20:09 Ответить
клоун 2 с ящика не вылазит как его..та хер с ним словечки папридумали
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16.06.2021 10:57 Ответить
Справедливість у Раді це саме те чого у Раді не вистачало...))))
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16.06.2021 10:58 Ответить
Да пусть создают хоть секту,все равно в следующем парламенте их больше не будет соросят продажных,да и Вакарчуку этот косяк долго еще икаться будет. Половина депутатів "Голосу" оголосили про створення в Раді окремого об'єднання "Справедливість" - Цензор.НЕТ 6693
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16.06.2021 11:08 Ответить
Будут только честные - пречестные, в твоем понятии, жопоблоковцы и другие ***********. Сгинь отсюда, опарыш кремлевский.
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16.06.2021 11:56 Ответить
Вакарчук себя зачеркнул.
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16.06.2021 14:43 Ответить
Это они хайповали ,когда предлагали Пороху к ним присоединиться?)))))
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16.06.2021 11:08 Ответить
Конкретно предлагал именно Притула. Пусть теперь еще раз это расскажет.
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16.06.2021 11:22 Ответить
а как назвал бы свою партию Джакомо Казанова ? - есть предложения?
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16.06.2021 11:11 Ответить
"Жінки за майбутнє"))
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16.06.2021 11:19 Ответить
"Женщины за деньги" Половина депутатів "Голосу" оголосили про створення в Раді окремого об'єднання "Справедливість" - Цензор.НЕТ 9568
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16.06.2021 11:22 Ответить
Название надо?
Путь Вакарчука - так мягко, толерантно, но очень стрёмно
Время Вакарчука (наподобии время добкина) - перспективно, драйвово.
Судьба Вакарчука - безперспективное название, он не нужен никому
Свидетели Вакарчука - самое перспективное название, примкнут все слушатели.
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16.06.2021 11:21 Ответить
Ще одні "зато не Порошенко"#2.

І в цьому вся сутність "білих комірців".
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16.06.2021 11:15 Ответить
Які назви ! які слова ! Довіра Справедливість Слуга народу , Голос (так думаю , що теж народу)
Ниці ви люди . А тепер - маршируйте на щеплення , адресу підкаже Верещук ..(
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16.06.2021 11:15 Ответить
Эх Серега Притула свалил, тут бы спросить нужно вливаться Пороху еще в партию Голос или уже не обязательно? )))
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16.06.2021 11:18 Ответить
Мавр уже накосил бабла, мавр может свалить

Половина депутатів "Голосу" оголосили про створення в Раді окремого об'єднання "Справедливість" - Цензор.НЕТ 449
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16.06.2021 11:24 Ответить
Не думаю если честно, что сильно он бабла накосил, я думаю рассматривал Голос как трамплин в большую политику и имел амбиции, но ему быстро обьяснили где его место свои же
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16.06.2021 11:27 Ответить
Я думаю, что на выборах в ВР и особенно на выборах в меры Киева на его и Славика фэйсы денег не жалели. Ведь он прекрасно понимал что абсолютно непроходной ни там, ни там. Такой проигрыш не может стать трамплином.
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16.06.2021 12:02 Ответить
Ну не просто же так он заявлял о желании возглавить Голос, где Рудик его и опрокинула, после чего он и свалил, что мешало дальше бабло рубить в таком случае?
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16.06.2021 12:24 Ответить
Возглавить? Он сильно много хотел за свой фейс. Он свой номер в списке видел? №30
Половина депутатів "Голосу" оголосили про створення в Раді окремого об'єднання "Справедливість" - Цензор.НЕТ 9021
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16.06.2021 13:10 Ответить
Это уже другой вопрос С его слов он сам выбрал номер 30 такая мол была цель на выборах по количеству мандатов)
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16.06.2021 13:47 Ответить
Какая цель? Пинчук не такой идиот и вполне владел данными реальной социологии. Просто один фейс на большее не наторговал.
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16.06.2021 13:53 Ответить
Я же тебе не свои мысли рассказываю, это был их такой пиар ход:
Почему Притула выбрал 30-й номер в списке
Во-первых, я реально считаю его проходным. Тысячи людей мне последний год писали, что я должен идти в политику, я готов идти, но только от моего желания много не зависит, если вы хотите меня там видеть, пожалуйста, придите и проголосуйте, чтобы я туда попал, и, если вы доверяете мне и хотите, чтобы я там был, то, пожалуйста, позвольте мне пройти туда не одному, а с командой людей, с которыми я смогу там что-то решать.
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16.06.2021 14:19 Ответить
Притула может и идиот, но Пинчук совсем нет. Он реально знал сколько будет его людей в Раде.

А на выборах киевского головы это тоже был пиар ход? Он прекрасно знал что ему не светит даже попадание во второй тур. Всей его "сверхзадачей" было не дать Кличку победить в первом туре. И я никогда не поверю что Притула позорился так задаром. за просто так.
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16.06.2021 14:23 Ответить
Порох самодостаточен. Ему никуда не надо вливаться
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16.06.2021 14:44 Ответить
Тимошенко самодостатня.
Ляшко самодостатній.
Мороз самодостатній.
Симоненко самодостатній.
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16.06.2021 14:49 Ответить
Політичні трупи.
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16.06.2021 11:20 Ответить
Голос охрип и сдулся... без шансов восстановиться... печально.
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16.06.2021 11:29 Ответить
А хто зараз чесний?
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16.06.2021 11:29 Ответить
А коли були чесні?
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16.06.2021 11:36 Ответить
Чорновіл, Лук'яненко, Хмара, Слава Стецько, Горинь, Юхновський? Хоч у когось з них були мерседеси і вілли?
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16.06.2021 12:01 Ответить
Колі це бульо? Колі мі булі малі? 😉
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16.06.2021 12:28 Ответить
И сразу стало ясно, что с кретивностью у ребят не очень.
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16.06.2021 11:30 Ответить
Політичні повії завжди вимагають більше грошей. Якби їхня партія налічували лише двох, то вони б все одно розпалися. Пляті, що тут ще скажеш.
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16.06.2021 11:31 Ответить
Все кто был нормальный в голосе - свалили. И правильно сделали. Пускай кира рудик сама зеленую косоворотку носит
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16.06.2021 11:37 Ответить
И те кто свалил и те кто остался - одинаковые. Они все голосовали одинаково подло по отношению к народу. Это все шумиха для повышения рейтинга падающего к нулю. Технологии.
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16.06.2021 12:18 Ответить
Ложь, чувак.
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16.06.2021 13:21 Ответить
Никчемы. Иных слов для их идентификации не могу придумать.
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16.06.2021 11:53 Ответить
Кира Рудык и ее верная половина прекрасно понимают, что депутатство им больше не светит, во всяком случае, большинству, значит надо "зарабатывать" на жизнь, пока есть возможность.
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16.06.2021 12:05 Ответить
Их рейтинг очень упал, то они пытаются поднять популярность путем скандала. Ведь известно, что когда артист Борис Моисеев был очень бедным и непопулярным, то он пошел на скандал. Когда он намекнул, что он гомосексуалист, то интерес к нему резко повысился и он стал богатым. Здесь скандал другого рода, но тоже скандал и они на него рассчитывают.
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16.06.2021 12:08 Ответить
Есть аналогии. Дубинский, являясь слугою Коломойского, критикует такого же Зеленского. Мэр Днепра Филатов критикует самого Коломойского. Это все технологии. Такие клонирования группировки - это попытки группового захвата побольше голосов избирателей в сумме. И шум повышает популярность всех. Подлые технологии управления массами.
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16.06.2021 12:14 Ответить
С...ка, з такою назвою ви маєте довести, що заслуговуєте так зватися. Працювати ж треба, як навіженим, щоб відповідати.
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16.06.2021 12:24 Ответить
Думаю , про Голос можна вже не згадувати в новинах . Привів Славко інвалідів в Парламент , а сам втік .
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16.06.2021 13:26 Ответить
"Голос" це виходить ГОЛОС Зе влади Половина депутатів "Голосу" оголосили про створення в Раді окремого об'єднання "Справедливість" - Цензор.НЕТ 2783
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16.06.2021 13:56 Ответить
это не "Голос", это "зеленый писк"... Половина депутатів "Голосу" оголосили про створення в Раді окремого об'єднання "Справедливість" - Цензор.НЕТ 8041
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16.06.2021 14:23 Ответить
Части "Голоса" хватило совести не голосовать за антиукраинский вопрос и выйти из "Голос".
В даном случае им респект
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16.06.2021 14:47 Ответить
Это катастроффф . Не понятно только куда подевался певец. Почему молчит его голос ? Осип что ли ?
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16.06.2021 16:49 Ответить
Как всегда.. уж не впервой.. голову в песок
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16.06.2021 19:12 Ответить
Особисто мені похрін, та цікаво бачити, як рудик, якій, начебто, какаяразніца, зайорзала і згадала про закон, коли замаячилив реальний розкол і створення нової партії.
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16.06.2021 17:29 Ответить
Какую партию мог создать наркоман ! Себе подобную .
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16.06.2021 17:29 Ответить
Льётся музыка музыка музыка, Голос блеет диез и бемоль, Вакарчук всем играет на дудочке, свою главную хренову роль.
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16.06.2021 19:25 Ответить
 
 