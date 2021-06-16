Половина депутатов "Голоса" объявила о создании в Раде отдельного объединения "Справедливость"

10 народных депутатов из парламентской фракции "Голос" объявили о создании в Верховной Раде отдельного объединения "Справедливость". Такое количество нардепов - это ровно половина от состава фракции "Голоса" в парламенте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в пресс-релизе объединения.

В объединение вошли: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин.

В своем заявлении депутаты обвиняют руководство партии в "узурпации власти и осквернении принципов демократии, которые привели к фактическому уничтожению имиджа партии и фракции".

"Вчера, руководство партии и фракции пересекло "красную линию" и окончательно похоронило партию и фракцию, - заявила народный депутат Устинова с трибуны парламента. - Именно поэтому мы, 10 народных депутатов, объединились в группу "Справедливость", чтобы и дальше отстаивать интересы украинцев, а не руководства партии и фракции или олигархов".

Как отмечается, речь идет "о скандальном голосовании за продолжение русификации, а именно отсрочки введения норм закона о полномасштабном дубляже фильмов и сериалов на украинский язык на телевидении".

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В своем выступлении народные депутаты обвинили руководство партии и фракции в поддержке голосований за "дерибан" столичной земли, желании уничтожить антикоррупционные органы и "договорняках".

Кроме этого, народные депутаты выразили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку: "Он нарушает закон и положение о фракции и более чем квартал игнорирует обязанность созвать и вести заседание фракции" - говорилось в заявлении с трибуны. Также депутаты заявили, что инициируют исключение из фракции председателя партии Киры Рудик, как депутата, имеющего более 50% прогулов.

"Напомним, мы в программе партии на парламентских выборах обещали забирать мандат у тех, кто прогуливает больше половины заседаний. Время выполнять обещания начиная с себя",- добавили они.

Как сообщалось, 7 июня Сергей Притула заявил о выходе из партии "Голос". В то же время он отметил, что не уходит из политики и не исключает создание своего политического проекта.