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Новости Политика Украины
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Львов (4434) Голос партия (487) Железняк Ярослав (341) Рудик Кира (97)

Львовская ячейка "Голоса" требует от Железняка и Рудик сложить полномочия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Львовская ячейка

Львовская областная территориальная организация партии "Голос" требует от председателя парламентской фракции Ярослава Железняка и председателя партии Киры Рудик сложить полномочия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ячейки "Голоса".

"Конфликт внутри "Голоса" и постоянные споры продолжаются уже долгое время и подрывают доверие наших избирателей и сторонников. Невозможность руководства обеспечить коммуникацию в рамках фракции и соблюдение демократических процедур в партии приводят к системным ошибкам. Одна из них случилась 15 июня во время голосования в зале Верховной Рады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Львовская областная территориальная организация партии "Голос" требует от председателя фракции сложить полномочия и обеспечить перевыборы в кратчайшие сроки.

"От председателя партии требуем созвать демократический съезд и сложить полномочия. Партия требует честных, прозрачных выборов руководства партии и фракции. Одновременно необходимо внедрить более эффективную и демократическую систему управления. Только это может стать залогом сохранения доверия избирателей и ценностей нашей политической силы", - подытожили во Львовской ячейке "Голоса".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Создание групп в пределах депутатской фракции противоречит закону, - заявление партии "Голос"

Как сообщалось ранее, 10 народных депутатов из парламентской фракции "Голос" объявили о создании в Верховной Раде отдельного объединения "Справедливость", выразили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку и инициировали исключение из фракции председателя партии Киры Рудик, как депутата, имеющего более 50% прогулов

О разногласиях среди депутатов стало известно еще в марте. Все началось с того, что у ряда парламентариев была отличная от руководства партии позиция по поводу голосования за один из законопроектов.

А потом десять народных депутатов от фракции обнародовали совместное заявление. В ней они раскритиковали действующее руководство партии и призвали переизбрать его на съезде политсилы. Тогда руководителей партии обвинили в узурпации власти — якобы они используют политсилу "как инструмент для удовлетворения собственных интересов, самопиара и подыгрывания власти".

Читайте: Половина депутатов "Голоса" объявила о создании в Раде отдельного объединения "Справедливость"

Автор: Богдан Гуньковський
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Бурхлива політична боротьба триває !!))
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16.06.2021 17:33 Ответить
Пинчук давно искал себе купить партию . А теперь партия от него хочет удрать 😀😀😀
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16.06.2021 17:35 Ответить
Голосование за потураевщину это не ошибка , это у них выработалась привычка зарабатывать деньги 😀😀😀
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16.06.2021 17:33 Ответить
це був Пінчук в дії!
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16.06.2021 17:35 Ответить
Да, по его ICTV сплошные передачи НЕ державною мовою ,
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16.06.2021 17:38 Ответить
Львівський осередок "Голосу" вимагає від Железняка і Рудик скласти повноваження, - пресслужба політсили - Цензор.НЕТ 3673
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16.06.2021 17:47 Ответить
Для партии Голос пятый президент Петр Порошенко является большим политическим врагом, чем президент Владимир Зеленский. Об этом в интервью Украинской правде рассказала глава партии Кира Рудик.
"Зеленский не пытается нас так сильно "обнять", как Европейская солидарность. То есть показать - так это просто наша часть", - объяснила Рудик.
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16.06.2021 18:06 Ответить
Скажем так, партийные шишки из Голоса, сейчас в основном занимаются поеданием друг друга.
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16.06.2021 18:28 Ответить
Так майже всі колишні виборці голосят-пінчучат перебігли до "ЄС",про що свідчать опитування .
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16.06.2021 20:34 Ответить
а можливо це ще один мегагалактичний лідЄр ...- у них е ящик та бабло ..., можна із табуретки "зліпити" ...
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16.06.2021 18:25 Ответить
Ну тут не схід вступив у кацапське лайно довго смердітимеш.
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16.06.2021 17:52 Ответить
 
 