Комитет ПАСЕ отклонил всех кандидатов в судьи ЕСПЧ от России

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонил всех кандидатов от Российской Федерации в судьи Европейского суда по правам человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram-канале сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко.

По его данным, весь список кандидатов от Российской Федерации в судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) был отклонён комитетом по выбору судей ЕСПЧ Парламентской ассамблеи Совета Европы в связи с несправедливым проведением конкурса в самой РФ.

В связи с этим на июньской сессии ПАСЕ, которая началась сегодня, судья ЕСПЧ от России избран не будет.

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"В среду комитет будет заседать снова, пророссийское лобби пытается ещё раз попробовать провести этот вопрос", добавил Гончаренко.

От Украины на пост судьи Европейского суда по правам человека претендуют Николай Гнатовский, Гаяне Нуриджанян и Александр Мережко.

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В Страсбурге сегодня начинается летняя сессия ПАСЕ, который продлится до 24 июня. Депутаты планируют рассмотреть ситуацию с крымскими татарами в оккупированном Россией Крыму и проведут срочные дебаты по ситуации в Беларуси.