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Новости За рубежом
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ПАСЕ (1625) Европейский суд по правам человека (795) Гончаренко (515)

Комитет ПАСЕ отклонил всех кандидатов в судьи ЕСПЧ от России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Комитет ПАСЕ отклонил всех кандидатов в судьи ЕСПЧ от России

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонил всех кандидатов от Российской Федерации в судьи Европейского суда по правам человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram-канале сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко.

По его данным, весь список кандидатов от Российской Федерации в судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) был отклонён комитетом по выбору судей ЕСПЧ Парламентской ассамблеи Совета Европы в связи с несправедливым проведением конкурса в самой РФ.

В связи с этим на июньской сессии ПАСЕ, которая началась сегодня, судья ЕСПЧ от России избран не будет.

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"В среду комитет будет заседать снова, пророссийское лобби пытается ещё раз попробовать провести этот вопрос", добавил Гончаренко.

От Украины на пост судьи Европейского суда по правам человека претендуют Николай Гнатовский, Гаяне Нуриджанян и Александр Мережко.

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В Страсбурге сегодня начинается летняя сессия ПАСЕ, который продлится до 24 июня. Депутаты планируют рассмотреть ситуацию с крымскими татарами в оккупированном Россией Крыму и проведут срочные дебаты по ситуации в Беларуси.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+13
Так вони ж і не признають міжнародне право! Навіщо ще туди своїх суддів "пхати" коли є Басманний суд!
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21.06.2021 13:45
+12
Комитет ПАСЕ отклонил всех кандидатов в судьи ЕСПЧ от России - Цензор.НЕТ 8914
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21.06.2021 13:41
+12
Шото я не понял.

Какие нафик права человека на Роисе? Шо им делать в ЕСПЧ?
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21.06.2021 13:47
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21.06.2021 13:40 Ответить
Комитет ПАСЕ отклонил всех кандидатов в судьи ЕСПЧ от России - Цензор.НЕТ 8914
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21.06.2021 13:41 Ответить
Так вони ж і не признають міжнародне право! Навіщо ще туди своїх суддів "пхати" коли є Басманний суд!
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21.06.2021 13:45 Ответить
Исключительно, шоб заворачивать иски против Роиси.
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21.06.2021 13:48 Ответить
як з мельдонієм: нафіг з пляжу.
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21.06.2021 17:05 Ответить
********* - и права человека в ЕСПЧ??? Это антонимы 😁😁😁
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21.06.2021 13:47 Ответить
Оксюморон. Комітет ПАРЄ відхилив усіх кандидатів у судді ЄСПЛ від Росії - Цензор.НЕТ 7148
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21.06.2021 15:42 Ответить
Теперь эти "судьи" вернутся "судить" в Басманный. Комітет ПАРЄ відхилив усіх кандидатів у судді ЄСПЛ від Росії - Цензор.НЕТ 4891
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21.06.2021 13:47 Ответить
Комітет ПАРЄ відхилив усіх кандидатів у судді ЄСПЛ від Росії - Цензор.НЕТ 731
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21.06.2021 13:47 Ответить
Шото я не понял.

Какие нафик права человека на Роисе? Шо им делать в ЕСПЧ?
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21.06.2021 13:47 Ответить
З правами людини у расєї все добре, представники расєї у ЄСПЛ потрібні аби засуджувати "разгул нацизма" в Україні...
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21.06.2021 14:19 Ответить
Неправильно рашисты кандидатов делегировали. Надо было как с той несчастной девочкой на Евровидении. Ну то есть кандидатов с явными признаками инвалидности (умственный путлеризм головного мозга не заметен). Вот тогда можно было бы такой вой поднять...
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21.06.2021 13:48 Ответить
Все правильно! Як можна допускать до роботи в Европейському суді з захисту прав людини суддів, країна яких масово попирає ногами права людей як усередині себе так і поза її межами?
Це все одно що допустить ката з тюремних застінків до лікування людей!!!
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21.06.2021 13:51 Ответить
Ха-ха-ха! Путин-*****,Путин-****** и его судьи-*****! Ла-ла-ла-ла-ла!!!
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21.06.2021 13:52 Ответить
кацапы просто не успели занести......
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21.06.2021 14:06 Ответить
Завжди приємно коли кацапню черговий раз возюкають мордякою по асфальту )
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21.06.2021 14:52 Ответить
о чем вообще речь? где паРаша, а где права человека? да и вообще права в целом?
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21.06.2021 17:43 Ответить
,,...весь список кандидатов от Российской Федерации в судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) был отклонён комитетом по выбору судей ЕСПЧ Парламентской ассамблеи Совета Европы в связи с несправедливым проведением конкурса в самой РФ."
-- Если так, то, действительно, правильно.
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21.06.2021 17:52 Ответить
Какая еще Гаяне может быть кандидатом от Украины??? Комітет ПАРЄ відхилив усіх кандидатів у судді ЄСПЛ від Росії - Цензор.НЕТ 1852 Комітет ПАРЄ відхилив усіх кандидатів у судді ЄСПЛ від Росії - Цензор.НЕТ 5701 Комітет ПАРЄ відхилив усіх кандидатів у судді ЄСПЛ від Росії - Цензор.НЕТ 5701
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21.06.2021 18:02 Ответить
В ПАСЕ совсем рехнулись. Быстрее тратят деньги чем им заносят из Газпрома? Не знают как подстелиться под гопников. Нет там судей.
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21.06.2021 18:28 Ответить
раССейские воры лезут в судьи. какая мерзость, пакость и лицемерие. до мерзости блювотная анрофагийскаа резервация-страна - людоед лезит в судьи...
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21.06.2021 19:13 Ответить
 
 