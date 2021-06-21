Комітет ПАРЄ відхилив усіх кандидатів у судді ЄСПЛ від Росії

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи відхилив усіх кандидатів від Російської Федерації в судді Європейського суду з прав людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі повідомив член української делегації в ПАРЄ, народний депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко.

За його даними, весь список кандидатів від Російської Федерації в судді Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) був відхилений комітетом з вибору суддів ЄСПЛ Парламентської асамблеї Ради Європи у зв'язку з несправедливим проведенням конкурсу в самій РФ.

У зв'язку з цим на червневій сесії ПАРЄ, яка почалася сьогодні, суддю ЄСПЛ від Росії обрано не буде.

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"У середу комітет засідатиме знову, проросійське лобі намагається ще раз спробувати провести це питання", додав Гончаренко.

Від України на посаду судді Європейського суду з прав людини претендують Микола Гнатовський, Гаяне Нуріджанян та Олександр Мережко.

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У Страсбурзі сьогодні починається літня сесія ПАРЄ, яка триватиме до 24 червня. Депутати планують розглянути ситуацію з кримськими татарами в окупованому Росією Криму та проведуть термінові дебати щодо ситуації в Білорусі.