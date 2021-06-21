УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17302 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
5 615 22
ПАРЄ (809) Європейський суд з пр... (411) Гончаренко (456)

Комітет ПАРЄ відхилив усіх кандидатів у судді ЄСПЛ від Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Комітет ПАРЄ відхилив усіх кандидатів у судді ЄСПЛ від Росії

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи відхилив усіх кандидатів від Російської Федерації в судді Європейського суду з прав людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі повідомив член української делегації в ПАРЄ, народний депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко.

За його даними, весь список кандидатів від Російської Федерації в судді Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) був відхилений комітетом з вибору суддів ЄСПЛ Парламентської асамблеї Ради Європи у зв'язку з несправедливим проведенням конкурсу в самій РФ.

У зв'язку з цим на червневій сесії ПАРЄ, яка почалася сьогодні, суддю ЄСПЛ від Росії обрано не буде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук поскаржився в ЄСПЛ на "незаконні дії української влади", - Кузьмін

"У середу комітет засідатиме знову, проросійське лобі намагається ще раз спробувати провести це питання", додав Гончаренко.

Від України на посаду судді Європейського суду з прав людини претендують Микола Гнатовський, Гаяне Нуріджанян та Олександр Мережко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти готуються звертатися в ЄСПЛ через "енергетичну, продовольчу, транспортну та водну блокади" Криму

У Страсбурзі сьогодні починається літня сесія ПАРЄ, яка триватиме до 24 червня. Депутати планують розглянути ситуацію з кримськими татарами в окупованому Росією Криму та проведуть термінові дебати щодо ситуації в Білорусі.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Так вони ж і не признають міжнародне право! Навіщо ще туди своїх суддів "пхати" коли є Басманний суд!
показати весь коментар
21.06.2021 13:45
+12
Комитет ПАСЕ отклонил всех кандидатов в судьи ЕСПЧ от России - Цензор.НЕТ 8914
показати весь коментар
21.06.2021 13:41
+12
Шото я не понял.

Какие нафик права человека на Роисе? Шо им делать в ЕСПЧ?
показати весь коментар
21.06.2021 13:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зачем козе баян? - поговорка
показати весь коментар
21.06.2021 13:40 Відповісти
Комитет ПАСЕ отклонил всех кандидатов в судьи ЕСПЧ от России - Цензор.НЕТ 8914
показати весь коментар
21.06.2021 13:41 Відповісти
Так вони ж і не признають міжнародне право! Навіщо ще туди своїх суддів "пхати" коли є Басманний суд!
показати весь коментар
21.06.2021 13:45 Відповісти
Исключительно, шоб заворачивать иски против Роиси.
показати весь коментар
21.06.2021 13:48 Відповісти
як з мельдонієм: нафіг з пляжу.
показати весь коментар
21.06.2021 17:05 Відповісти
********* - и права человека в ЕСПЧ??? Это антонимы 😁😁😁
показати весь коментар
21.06.2021 13:47 Відповісти
Оксюморон. Комітет ПАРЄ відхилив усіх кандидатів у судді ЄСПЛ від Росії - Цензор.НЕТ 7148
показати весь коментар
21.06.2021 15:42 Відповісти
Теперь эти "судьи" вернутся "судить" в Басманный. Комітет ПАРЄ відхилив усіх кандидатів у судді ЄСПЛ від Росії - Цензор.НЕТ 4891
показати весь коментар
21.06.2021 13:47 Відповісти
Комітет ПАРЄ відхилив усіх кандидатів у судді ЄСПЛ від Росії - Цензор.НЕТ 731
показати весь коментар
21.06.2021 13:47 Відповісти
Шото я не понял.

Какие нафик права человека на Роисе? Шо им делать в ЕСПЧ?
показати весь коментар
21.06.2021 13:47 Відповісти
З правами людини у расєї все добре, представники расєї у ЄСПЛ потрібні аби засуджувати "разгул нацизма" в Україні...
показати весь коментар
21.06.2021 14:19 Відповісти
Неправильно рашисты кандидатов делегировали. Надо было как с той несчастной девочкой на Евровидении. Ну то есть кандидатов с явными признаками инвалидности (умственный путлеризм головного мозга не заметен). Вот тогда можно было бы такой вой поднять...
показати весь коментар
21.06.2021 13:48 Відповісти
Все правильно! Як можна допускать до роботи в Европейському суді з захисту прав людини суддів, країна яких масово попирає ногами права людей як усередині себе так і поза її межами?
Це все одно що допустить ката з тюремних застінків до лікування людей!!!
показати весь коментар
21.06.2021 13:51 Відповісти
Ха-ха-ха! Путин-*****,Путин-****** и его судьи-*****! Ла-ла-ла-ла-ла!!!
показати весь коментар
21.06.2021 13:52 Відповісти
кацапы просто не успели занести......
показати весь коментар
21.06.2021 14:06 Відповісти
Завжди приємно коли кацапню черговий раз возюкають мордякою по асфальту )
показати весь коментар
21.06.2021 14:52 Відповісти
о чем вообще речь? где паРаша, а где права человека? да и вообще права в целом?
показати весь коментар
21.06.2021 17:43 Відповісти
,,...весь список кандидатов от Российской Федерации в судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) был отклонён комитетом по выбору судей ЕСПЧ Парламентской ассамблеи Совета Европы в связи с несправедливым проведением конкурса в самой РФ."
-- Если так, то, действительно, правильно.
показати весь коментар
21.06.2021 17:52 Відповісти
Какая еще Гаяне может быть кандидатом от Украины??? Комітет ПАРЄ відхилив усіх кандидатів у судді ЄСПЛ від Росії - Цензор.НЕТ 1852 Комітет ПАРЄ відхилив усіх кандидатів у судді ЄСПЛ від Росії - Цензор.НЕТ 5701 Комітет ПАРЄ відхилив усіх кандидатів у судді ЄСПЛ від Росії - Цензор.НЕТ 5701
показати весь коментар
21.06.2021 18:02 Відповісти
В ПАСЕ совсем рехнулись. Быстрее тратят деньги чем им заносят из Газпрома? Не знают как подстелиться под гопников. Нет там судей.
показати весь коментар
21.06.2021 18:28 Відповісти
раССейские воры лезут в судьи. какая мерзость, пакость и лицемерие. до мерзости блювотная анрофагийскаа резервация-страна - людоед лезит в судьи...
показати весь коментар
21.06.2021 19:13 Відповісти
 
 