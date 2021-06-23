РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10519 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
7 618 55

Кулеба о предупредительной стрельбе российских военных по британскому эсминцу: Необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море

Кулеба о предупредительной стрельбе российских военных по британскому эсминцу: Необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море

Украина нуждается в качественно новом взаимодействии с НАТО в Черноморском регионе.

Об этом сообщил глава МИД Украины в Твиттере, комментируя инцидент с предупредительным огнем со стороны РФ по курсу британского эсминца в Черном море, информирует Цензор.НЕТ.

"Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу Украине и союзникам. Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море", - отметил Кулеба.

Как сообщалось, 23 июня российские военные заявили об открытии предупредительной стрельбы по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военного атташе Великобритании в Москве вызвали в Минобороны РФ из-за ситуации с эсминцем

Автор: 

Великобритания (4946) Крым (26376) россия (95454) стрельба (3251) Черноморский флот РФ (1560) Черное море (1479) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Крым Украина и британцы были приглашены Украиной.
показать весь комментарий
23.06.2021 15:12
+3
"необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море", - отметил Кулеба
На жаль, з цією зебільною владою подібної взаємодії не буде. 73/43%зебіли, це ж ви так нагаласували!
показать весь комментарий
23.06.2021 15:14
+2
бомбардировка случилась в дупах русишеншвайне
показать весь комментарий
23.06.2021 15:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почему Украина до сих пор не в НАТО? (с)
показать весь комментарий
23.06.2021 15:12 Ответить
Доктрина надводного флоту ВМС України союзницьких сил НАТО повинна бути чіткою і виваженою: "Жорстоко карати та знищувати"
показать весь комментарий
23.06.2021 15:12 Ответить
Нема чим знищувати, але то таке...
показать весь комментарий
23.06.2021 15:14 Ответить
Крым Украина и британцы были приглашены Украиной.
показать весь комментарий
23.06.2021 15:12 Ответить
Кацапы мировые гегемоны же. Ща как достанут кузькину мать из кузькиного отца. Уух, не подходи.
показать весь комментарий
23.06.2021 15:40 Ответить
ваще, как бы наоборот должно быть! - достаётся кузькин атец из кузькиной матери.... после этого, кузькина мать - свободна делать, шо хочет
показать весь комментарий
23.06.2021 15:41 Ответить
А разве у кацапов когда резьба совпадала? Всю дорогу дорабатывали напильником.
показать весь комментарий
23.06.2021 15:43 Ответить
Нет. Эсминец пошёл дальше.
Второй вариант - стоит на месте бомбардировки.
показать весь комментарий
23.06.2021 15:23 Ответить
бомбардировка случилась в дупах русишеншвайне
показать весь комментарий
23.06.2021 15:25 Ответить
русским свиньям главное повыделоваться,
не более
показать весь комментарий
23.06.2021 15:17 Ответить
расиянцам верить - себя не уважать, никто никуда не стрелял, не паникуйте
показать весь комментарий
23.06.2021 15:50 Ответить
"необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море", - отметил Кулеба
На жаль, з цією зебільною владою подібної взаємодії не буде. 73/43%зебіли, це ж ви так нагаласували!
показать весь комментарий
23.06.2021 15:14 Ответить
если по ним уже стреляют а они еще до сих пор только выражают обеспокоенность и озабоченность то дела не будет. постоят и уплывут нах....й. а мы как были так и останемся со своими проблемами и хрен знает с каким руководством. и их всех можно понять. если ОП во главе с монермаком сливают стране агрессору вагнеровцев, если глушат свои АЭС чтоб покупать у РФ электричество, если ЗЕ привел к власти или оставил при ней воров и коррупционеров, то кто всерьез будет иметь дело с таким правительством.
показать весь комментарий
23.06.2021 15:19 Ответить
кацапы киздят, что стреляли по эсминцу! это для них как дышать
показать весь комментарий
23.06.2021 15:21 Ответить
если бы нашли куда стрелять и машка вовремя смазала дрын для завода с толкача ракеты
показать весь комментарий
23.06.2021 15:26 Ответить
Бастионы ни разу никуда не попали. Тому и не бахнули...
показать весь комментарий
23.06.2021 15:28 Ответить
ну отписаться в твитере єто ж не дивизион Нептунов поставить.
показать весь комментарий
23.06.2021 15:20 Ответить
Хтось може розтлумачити події у котекстах міжнародного права і не визнанням світовою спільнотою Криму у складі *********?
показать весь комментарий
23.06.2021 15:24 Ответить
Зрозуміло. Хто сильніше той і правий.
показать весь комментарий
23.06.2021 16:47 Ответить
пиратское нападение в украинских территориальных водах.
показать весь комментарий
23.06.2021 15:25 Ответить
Кулеба здивований як це по британцях стріляли а унітази і есмінець не поцупили, дійсно є потреба у якісно новому співробітництву з НАТО...)))
показать весь комментарий
23.06.2021 16:02 Ответить
Кулеба про попереджувальну стрільбу російських військових по британському есмінцю: Необхідна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі - Цензор.НЕТ 1118
показать весь комментарий
23.06.2021 20:01 Ответить
 
 