Кулеба о предупредительной стрельбе российских военных по британскому эсминцу: Необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море
Украина нуждается в качественно новом взаимодействии с НАТО в Черноморском регионе.
Об этом сообщил глава МИД Украины в Твиттере, комментируя инцидент с предупредительным огнем со стороны РФ по курсу британского эсминца в Черном море, информирует Цензор.НЕТ.
"Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу Украине и союзникам. Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море", - отметил Кулеба.
Как сообщалось, 23 июня российские военные заявили об открытии предупредительной стрельбы по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма.
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Второй вариант - стоит на месте бомбардировки.
не более
На жаль, з цією зебільною владою подібної взаємодії не буде. 73/43%зебіли, це ж ви так нагаласували!