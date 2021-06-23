Кулеба о предупредительной стрельбе российских военных по британскому эсминцу: Необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море

Украина нуждается в качественно новом взаимодействии с НАТО в Черноморском регионе.

Об этом сообщил глава МИД Украины в Твиттере, комментируя инцидент с предупредительным огнем со стороны РФ по курсу британского эсминца в Черном море, информирует Цензор.НЕТ.

"Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу Украине и союзникам. Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море", - отметил Кулеба.

Как сообщалось, 23 июня российские военные заявили об открытии предупредительной стрельбы по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма.

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