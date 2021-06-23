"Предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось", - Минобороны Великобритании

Минобороны Великобритании прокомментировало инцидент с эсминцем у берегов оккупированного Крыма.

Об этом министерство сообщило в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные заявляют, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма.

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