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Новости Агрессия России против Украины
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"Предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось", - Минобороны Великобритании

Минобороны Великобритании прокомментировало инцидент с эсминцем у берегов оккупированного Крыма.

Об этом министерство сообщило в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные заявляют, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма.

Также читайте: Арестович о ситуации с британским эсминцем: Руководство Украины совместно с союзниками формирует позицию по данному вопросу

Автор: 

Великобритания (4946) Крым (26376) россия (95454) Черное море (1479)


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Топ комментарии
+59
ну я ж говорил!

*********** опять всех пабедили!
русские свиньи - самая брыхливая падаль на этой планете
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23.06.2021 15:32
+55
Цапы стреляли в своем больном воображении...
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23.06.2021 15:31
+52
Похоже они спьяну яхту абрамовичу разбомбили
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23.06.2021 15:33
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Страница 2 из 2
Із паРаші завоняло як завжди брехлятиною.
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23.06.2021 15:48 Ответить

"Попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювали", - Міноборони Великої Британії - Цензор.НЕТ 1689
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23.06.2021 15:48 Ответить
СтрИляли, точно вам гАвАрю, памперсами и какашками, у свинособак то больше ничего нет
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23.06.2021 16:51 Ответить
кузья фсьо.... цусима ему
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23.06.2021 16:51 Ответить
Невже?! Йой!!!
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23.06.2021 17:21 Ответить
Всьо чьотко. Там только границы Украины. Никаких цапских границ возле Крыма нет
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23.06.2021 15:49 Ответить
Як завжди вологі касабській фантазії: " Очима роздів, носом кінчив..."
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23.06.2021 15:50 Ответить
Не заметили ни нарушения границ, ни бомбометаний. У королевского флота королевский тролинг.
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23.06.2021 15:53 Ответить
О какой границе ты говоришь? А в чем троллинг там и правда нет российских границ? Крым и любая другая область Украины это Украина.
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23.06.2021 17:28 Ответить
ШО ? Знову збрехали ? Не може бути !
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23.06.2021 15:53 Ответить
Никогда такого не было..
И вот --
ОПЬЯТЬ
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24.06.2021 12:48 Ответить
Ыыыы, одни говорят - выстрелы были, другие - не было... Как такое может быть?
У меня только одно логическое объяснение - при виде эсминца кацапы дали себе сперепугу залп в штаны. Так что выстрелы фактически были, но недостаточно громкие, чтоб их можно было услышать с эсминца
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23.06.2021 15:54 Ответить
Так рашка же не имеет границ! Так заявил бункерфюрер.
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23.06.2021 17:36 Ответить
Как пелось в старой пиратской песне
"Вдруг раздался громкий выстрел,
это пернул капитан,
кто-то е*нулся с фрегата
голой жопой в океан..."
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23.06.2021 17:07 Ответить
Прочитайте справа налево: "У пожилого".
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23.06.2021 18:48 Ответить
Ну, тогда все правильно отметил один комментатор в предыдущем сообщении от ********** - бомбометание прошло прямо в каютах на горшках руссистскими зольдатами при появлении Дефендера. Получается, никто не соврал.
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23.06.2021 15:57 Ответить
Московиты очень сильно бомбили, но вот только британцы этого как-то не заметили
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23.06.2021 16:00 Ответить
Кацап не збреше - день пройшов дарма
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23.06.2021 16:02 Ответить
"Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыму составляют постоянную угрозу Украине и союзникам. Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море", - https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1407670739667464193 написал Кулеба в Twitter в среду.

Мне кто-то может объяснить, как этот человек попал на службу в МИД? Логично было бы дождаться реакции британцев, а потом высказаться в ее фарватере. Нет же, блин, полез с "заявлениями"
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23.06.2021 16:09 Ответить
не исключено что согласовали до.....
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23.06.2021 17:14 Ответить
"Попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювали", - Міноборони Великої Британії - Цензор.НЕТ 9214
Российский корабль выполняет предупредительный выстрел
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23.06.2021 16:09 Ответить
та порох трошки намок и наводчик на водочку налёг трошки перебрал в обчем этодругое
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23.06.2021 16:54 Ответить
Да ********** ж, опять кривизна земли! Похоже на выстрел "в ногу".
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23.06.2021 17:39 Ответить
Собака лает - караван идет.
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23.06.2021 16:11 Ответить
На лахте больше ни одной пословицы не знают? Ну тупые
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23.06.2021 16:53 Ответить
свинособака, зачем ты лаешь?
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23.06.2021 22:55 Ответить
"Попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювали", - Міноборони Великої Британії - Цензор.НЕТ 6198
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23.06.2021 16:14 Ответить
а зачем володька,дурик, усы сбрил?
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23.06.2021 16:34 Ответить
не
в них, на Магадане, ему теплее было
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23.06.2021 17:08 Ответить
Кацапы если бы сделали выстрел, то в морге разбирались бы, предупредительный или нет! Слава свинособачьему богу, лишняя хромосома хоть и плохо, но работает... =)
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23.06.2021 16:25 Ответить
А Голобородько Косовороткович не дав команду порушити справу за "провокацію" кацапів, як на Порошенко?
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23.06.2021 16:40 Ответить
кособоротько занят.... лисапед чинит
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23.06.2021 16:55 Ответить
Надоело без седла ездить?
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23.06.2021 16:59 Ответить
ога..... пока что вынужден на тесле.... замучался посан
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23.06.2021 17:13 Ответить
- А как гадание? - спросил Грым.
Вахтенный сплюнул.
- Не спрашивай. Почти всем черный *****. А кому не *****, так зверь или муха. Короче, от Маниту братве малява - всем копить на спутник…
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23.06.2021 16:57 Ответить
Не напали всім своїм ржавим і дирявим флотом і авіацією, як на наші два катери. Усцялися і жиденько обкакалися. Скільки раз в Криму моцкалі топили свій флот раніше, навіть не вступаючи в бій, коли йшли кораблі Турції?
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23.06.2021 17:00 Ответить
Выстрелы все же были, только "извнутри" и через глушитель.
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23.06.2021 17:08 Ответить
Причем выстрелы не предупредительные, а непроизвольные.
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23.06.2021 17:11 Ответить
И по-моему даже жидкие
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23.06.2021 18:44 Ответить
Это "осечки" случались, без выхлопов.
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23.06.2021 19:32 Ответить
СОВЕРШАЛИСЬ-СОВЕРШАЛИСЬ!!!.......
Только через 6-12 часов ПОСЛЕ прохода...
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23.06.2021 17:15 Ответить
А може то просто Гроза Морів Кузя так люто начадив, що москалі аж самі повірили: за такою димовою завісою бодай щось бодай якось мало обстріляти.
...Як варіант - кількох лаптєногих адміралів дуже люто синхронно бомбануло. Але про це в такій формі якось невдобно писати в газетах-тирнетах. Так появилась легенда про "прєдупрєдітєльний апстрєл".
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23.06.2021 17:19 Ответить
Путлировцы ведут себя как классические бандиты , они перенервничали просто когда рядом с ворованными териториями появляется полицейский.
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23.06.2021 17:23 Ответить
Ахахаха)))) Брити опустили свинорилих)
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23.06.2021 17:37 Ответить
эта мелкая и бесстыдная ложь напоминает мне стиль одного еврейского мальчика, случайно оказавшегося во главе одной страны.
Тот тоже врет как дышит.
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23.06.2021 17:41 Ответить
британцы немножко наклонили слапатоедов, а они сразу наваляли полные штаны
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23.06.2021 17:53 Ответить
Предупредительная стрельба из пуканов в собственные штаны началась у лаптеноголишнехромосомных ************** при виде британского эсминца. В кремлевском бункере срочно включили проветривание.
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23.06.2021 17:55 Ответить
За прикладом дєдушкі Жо, який виявився маріонеткою куйла, британці теж дружно всралися і почали заперечувати обстріл, щоби раху зайвий раз не злити. Борік, на якого покладали так багато надій, проявив себе повним неадекватом - вже цілий рік драконить населення лох-дауном, а тим часом, попри заперечення, кришує нелегальну імміграцію, знову ж таки за прикладом дєдушкі Жо, який відкрив південний кордон для нелегалів.
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23.06.2021 19:11 Ответить
Лапті всрались по-дорослому.

Валотька Гарбатька вже сидить штани сушить.
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23.06.2021 19:39 Ответить
"Попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювали", - Міноборони Великої Британії - Цензор.НЕТ 8991
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23.06.2021 20:00 Ответить
"Попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювали", - Міноборони Великої Британії - Цензор.НЕТ 7987
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24.06.2021 01:46 Ответить
Кацап як не збреше,то не він і буде.
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24.06.2021 14:56 Ответить
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