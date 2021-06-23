"Предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось", - Минобороны Великобритании
Минобороны Великобритании прокомментировало инцидент с эсминцем у берегов оккупированного Крыма.
Об этом министерство сообщило в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские военные заявляют, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма.
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И вот --
ОПЬЯТЬ
У меня только одно логическое объяснение - при виде эсминца кацапы дали себе сперепугу залп в штаны. Так что выстрелы фактически были, но недостаточно громкие, чтоб их можно было услышать с эсминца
"Вдруг раздался громкий выстрел,
это пернул капитан,
кто-то е*нулся с фрегата
голой жопой в океан..."
Мне кто-то может объяснить, как этот человек попал на службу в МИД? Логично было бы дождаться реакции британцев, а потом высказаться в ее фарватере. Нет же, блин, полез с "заявлениями"
Российский корабль выполняет предупредительный выстрел
в них, на Магадане, ему теплее было
Вахтенный сплюнул.
- Не спрашивай. Почти всем черный *****. А кому не *****, так зверь или муха. Короче, от Маниту братве малява - всем копить на спутник…
Только через 6-12 часов ПОСЛЕ прохода...
...Як варіант - кількох лаптєногих адміралів дуже люто синхронно бомбануло. Але про це в такій формі якось невдобно писати в газетах-тирнетах. Так появилась легенда про "прєдупрєдітєльний апстрєл".
Тот тоже врет как дышит.
Валотька Гарбатька вже сидить штани сушить.