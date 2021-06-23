"Попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювали", - Міноборони Великої Британії

Міноборони Великої Британії прокоментувало інцидент із есмінцем біля берегів окупованого Криму.

Про це міністерство повідомило у Twitter інформує Цензор.НЕТ.

"Попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не проводилося. Корабель ВМС Великої Британії здійснює мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права", - йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму.