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"Попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювали", - Міноборони Великої Британії
Міноборони Великої Британії прокоментувало інцидент із есмінцем біля берегів окупованого Криму.
Про це міністерство повідомило у Twitter інформує Цензор.НЕТ.
"Попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не проводилося. Корабель ВМС Великої Британії здійснює мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+59 Борменталь Незабаром
показати весь коментар23.06.2021 15:32
+55 serh
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+52 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар23.06.2021 15:33
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И вот --
ОПЬЯТЬ
У меня только одно логическое объяснение - при виде эсминца кацапы дали себе сперепугу залп в штаны. Так что выстрелы фактически были, но недостаточно громкие, чтоб их можно было услышать с эсминца
"Вдруг раздался громкий выстрел,
это пернул капитан,
кто-то е*нулся с фрегата
голой жопой в океан..."
Мне кто-то может объяснить, как этот человек попал на службу в МИД? Логично было бы дождаться реакции британцев, а потом высказаться в ее фарватере. Нет же, блин, полез с "заявлениями"
Российский корабль выполняет предупредительный выстрел
в них, на Магадане, ему теплее было
Вахтенный сплюнул.
- Не спрашивай. Почти всем черный *****. А кому не *****, так зверь или муха. Короче, от Маниту братве малява - всем копить на спутник…
Только через 6-12 часов ПОСЛЕ прохода...
...Як варіант - кількох лаптєногих адміралів дуже люто синхронно бомбануло. Але про це в такій формі якось невдобно писати в газетах-тирнетах. Так появилась легенда про "прєдупрєдітєльний апстрєл".
Тот тоже врет как дышит.
Валотька Гарбатька вже сидить штани сушить.