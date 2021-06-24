Силовики расследуют 2 производства о вмешательстве Венедиктовой в дело Татарова, - Грищук
Одно производство находится в ГБР, второе - в НАБУ.
Об этом журналистам рассказал и.о. руководителя САП Максим Грищук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Насколько я знаю, два даже таких производства есть. Это одно было, насколько я понимаю, в ГБР зарегистрировали, и меня допрашивали в качестве свидетеля, и НАБУ зарегистрировало (производство. - Ред.)", - сказал Грищук.
По его словам, САП осуществляет процессуальное руководство в деле, которое расследует НАБУ. "Там осуществляется первичная стадия - сбора доказательств", - уточнил Грищук.
Отвечая на вопрос о том, допрашивали ли в рамках этого дела Венедиктову, он отметил, что не может сказать, потому что не входит в группу прокуроров по этому делу.
Как сообщалось, Офис генерального прокурора поздно вечером 23 декабря 2020 года изменил подследственность дела Татарова, забрав ее у Национального антикоррупционного бюро и передав СБУ.
В НАБУ раскритиковали действия ОГП и заявили, что их цель - исключить избрании меры пресечения Татарову. В прокуратуре ситуацию не комментировали.
Сам же Олег Татаров отрицает свою причастность к преступлениям.
25 декабря прошлого года Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктов в дело заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова.
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зюзя її не віддасть
Это,насрать ему в кипу,его жизненное кредо.
Путину***** посмотрел.
БенЯ-діктова- на 200% віддана портновсько-зе-беніному кагалу.
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