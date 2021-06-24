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Силовики расследуют 2 производства о вмешательстве Венедиктовой в дело Татарова, - Грищук

Силовики расследуют 2 производства о вмешательстве Венедиктовой в дело Татарова, - Грищук

Одно производство находится в ГБР, второе - в НАБУ.

Об этом журналистам рассказал и.о. руководителя САП Максим Грищук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Насколько я знаю, два даже таких производства есть. Это одно было, насколько я понимаю, в ГБР зарегистрировали, и меня допрашивали в качестве свидетеля, и НАБУ зарегистрировало (производство. - Ред.)", - сказал Грищук.

По его словам, САП осуществляет процессуальное руководство в деле, которое расследует НАБУ. "Там осуществляется первичная стадия - сбора доказательств", - уточнил Грищук.

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Отвечая на вопрос о том, допрашивали ли в рамках этого дела Венедиктову, он отметил, что не может сказать, потому что не входит в группу прокуроров по этому делу.

Как сообщалось, Офис генерального прокурора поздно вечером 23 декабря 2020 года изменил подследственность дела Татарова, забрав ее у Национального антикоррупционного бюро и передав СБУ.

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В НАБУ раскритиковали действия ОГП и заявили, что их цель - исключить избрании меры пресечения Татарову. В прокуратуре ситуацию не комментировали.

Сам же Олег Татаров отрицает свою причастность к преступлениям.

25 декабря прошлого года Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктов в дело заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова.

Автор: 

НАБУ (4221) Грищук Максим (54) САП (2063) ГБР (2985) Венедиктова Ирина (726) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+14
Овощ тоже тогда заявлял "своих не сдаю". Зеля должен помнить чем это кончилось.

Силовики расследует 2 производства о вмешательстве Венедиктовой в дело Татарова, - Грищук - Цензор.НЕТ 4339
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24.06.2021 19:38
+14
Правоохоронці розслідують 2 провадження щодо втручання Венедіктової у справу Татарова, — Грищук - Цензор.НЕТ 7413

...
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24.06.2021 20:17
+13
це ж вона для зюзі робила
зюзя її не віддасть
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24.06.2021 19:32
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це ж вона для зюзі робила
зюзя її не віддасть
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24.06.2021 19:32 Ответить
Этот миленький еврейский мальчик никому ничего не должен.
Это,насрать ему в кипу,его жизненное кредо.
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24.06.2021 19:37 Ответить
Еврейский мальчик с чёрными глазами, а в них такая русская печаль...
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24.06.2021 22:37 Ответить
Ну это наверное после того,как он в глаз Путину ***** посмотрел.
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25.06.2021 18:28 Ответить
Овощ тоже тогда заявлял "своих не сдаю". Зеля должен помнить чем это кончилось.

Силовики расследует 2 производства о вмешательстве Венедиктовой в дело Татарова, - Грищук - Цензор.НЕТ 4339
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24.06.2021 19:38 Ответить
Венедиктову-вон из Генпрокуратуры !!!
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24.06.2021 19:55 Ответить
За оппу её и в каталажку...
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24.06.2021 23:19 Ответить
вндкт чи б/я інше тупе лайно, немає значення. Ключове - "своє на 100%". (Школа януковоща. Урок 1.)
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24.06.2021 20:03 Ответить
Как о ней сказал Зеля Трампу - "на 100% мой прокурор".
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24.06.2021 20:15 Ответить
Не, це про її попередника, якого він звільнив за більш- менш дотримання закону.
БенЯ-діктова- на 200% віддана портновсько-зе-беніному кагалу.
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24.06.2021 21:44 Ответить
Правоохоронці розслідують 2 провадження щодо втручання Венедіктової у справу Татарова, — Грищук - Цензор.НЕТ 7413

...
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24.06.2021 20:17 Ответить
А харя - то у неё округлилась, с чего бы это, неужто от взяточек всё это???
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24.06.2021 23:24 Ответить
Напомню всем, что муж Венедиктовой мошенник:
https://hromadske.ua/ru/posts/muzh-genprokurora-venediktovoj-na-10-dnej-uvolilsya-iz-policii-chtoby-poluchit-750-tysyach-grn-pomoshi-bihusinfo
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25.06.2021 02:08 Ответить
Запливше "ока гасударєво"
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25.06.2021 07:30 Ответить
 
 