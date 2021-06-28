СБУ демонстрирует двойные стандарты, разрешив Басте въезд в Украину, - рэп-исполнитель ЯрмаК

Служба безопасности Украины демонстрирует двойные стандарты, избирательно запрещая въезд в Украину отдельным российским исполнителям, нарушившим закон.

Об этом украинский рэп-исполнитель ЯрмаК (Александр Ярмак) сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Большинство моих сторонников знают, что я вырос на музыке Басты, первое мое выступление было у Басты на разогреве и даже с женой я познакомился на концерте Басты. Отбросим эмоции и субъективность, только закон Украины, согласно которому, люди, которые поддерживают оккупацию украинских территорий не могут получать разрешение на въезд. Что нарушил Василий Вакуленко? Он принимал участие в отборе на лучшую песню о незаконном крымском мосте! И это было уже после первого запрета на въезд в Украину. То есть этот вопрос должен был быть рассмотрен отдельно Службой Безопасности Украины и обнародован отчет, получены комментарии исполнителя. То что Моргенштерна не пустили в Украину, который даже в Крыму не был, а Басту пустили - показатель того, что сама Служба Безопасности создает для общества двойные стандарты, и раскалывает народ", - отметил Ярмак.

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Музыкант подчеркнул, что хочет жить в правовом, демократическом обществе, "независимо от собственных взглядов".

"Если субъективно - @bastaakanoggano сильная личность, с четким, резким взглядом на все, но почему-то на вопрос чей Крым, пока не дал ответа, в отличие от @noizemc и @ vlady.pro. 15 тысяч проданных билетов - это лишь 0, 00038% жителей Украины, в десятки раз больше активная часть общества, которая хочет знать ответ на этот вопрос от любого публичного иностранного лица, приезжающего зарабатывать деньги в нашей стране. Воспитывайте в себе объективность, времена "за брата и двор стреляю в упор" к счастью прошли", - отметил Ярмак.

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Напомним, 26 июня российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), посещавший оккупированный Крым, выступил с концертом в Киеве. Активисты попытались сорвать его концерт, но не смогли.

В январе 2018 года Минкульт на основании обращения Службы безопасности запретил Вакуленко въезд в Украину из-за незаконного посещения аннексированного Россией Крыма. 17 сентября 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщило, что "Басте" вновь разрешен въезд в Украину.