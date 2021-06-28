СБУ демонстрирует двойные стандарты, разрешив Басте въезд в Украину, - рэп-исполнитель ЯрмаК
Служба безопасности Украины демонстрирует двойные стандарты, избирательно запрещая въезд в Украину отдельным российским исполнителям, нарушившим закон.
Об этом украинский рэп-исполнитель ЯрмаК (Александр Ярмак) сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Большинство моих сторонников знают, что я вырос на музыке Басты, первое мое выступление было у Басты на разогреве и даже с женой я познакомился на концерте Басты. Отбросим эмоции и субъективность, только закон Украины, согласно которому, люди, которые поддерживают оккупацию украинских территорий не могут получать разрешение на въезд. Что нарушил Василий Вакуленко? Он принимал участие в отборе на лучшую песню о незаконном крымском мосте! И это было уже после первого запрета на въезд в Украину. То есть этот вопрос должен был быть рассмотрен отдельно Службой Безопасности Украины и обнародован отчет, получены комментарии исполнителя. То что Моргенштерна не пустили в Украину, который даже в Крыму не был, а Басту пустили - показатель того, что сама Служба Безопасности создает для общества двойные стандарты, и раскалывает народ", - отметил Ярмак.
Музыкант подчеркнул, что хочет жить в правовом, демократическом обществе, "независимо от собственных взглядов".
"Если субъективно - @bastaakanoggano сильная личность, с четким, резким взглядом на все, но почему-то на вопрос чей Крым, пока не дал ответа, в отличие от @noizemc и @ vlady.pro. 15 тысяч проданных билетов - это лишь 0, 00038% жителей Украины, в десятки раз больше активная часть общества, которая хочет знать ответ на этот вопрос от любого публичного иностранного лица, приезжающего зарабатывать деньги в нашей стране. Воспитывайте в себе объективность, времена "за брата и двор стреляю в упор" к счастью прошли", - отметил Ярмак.
Напомним, 26 июня российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), посещавший оккупированный Крым, выступил с концертом в Киеве. Активисты попытались сорвать его концерт, но не смогли.
В январе 2018 года Минкульт на основании обращения Службы безопасности запретил Вакуленко въезд в Украину из-за незаконного посещения аннексированного Россией Крыма. 17 сентября 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщило, что "Басте" вновь разрешен въезд в Украину.
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теперь может говорить шо угодно а любители его мычания - озлобл*тся.
чем Паста лучше Моргена то? Пасту не знаю ваще даже по роже, а Моргена видел в ролике вроде тут Буткевича и его напарницы.
Недаремно баканов викинув із будівлі СБУ сиелу пам'яті полеглих від рук окупантів. Побили тризуб, потоптали прапор. Уявіть що вони творять не на публіку...
слухає таких же поцоватих
як Херкоров...та інщі
Хай слухає-але в Ростові
Все кто голосуя за зеленского планировал жить "в правовом, демократическом обществе, "независимо от собственных взглядов" вызывают лишь жалость.
Зебилы, вы от войны устали? Благодаря своему выбору вы получите настоящую войну, с ракетно-бомбовыми ударами по вашим городам. И винить вы можете только себя, свою собственную тупость и инфантилизм.
Явное нарушение законодательства органами, следящими за соблюдением законодательства.
Это коррупция в государственном масштабе.
поздравить и.о поцЗедента при дЕрмаке
с годовщиной слива операции вагнеровцев
В помощь послан также Хер-коров
будут крутить "песни" Кобзона
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5933581560015424?__cft__[0]=AZVKuVUWu9X3WVGlmmXzCPiqjcdjS71lAUMe3zHzIJahWuQ1VlLYFUZvr2lF7U1fIgKOLs-v97xYksqubatCQ4lxzcEyR2Xw5FgoVFtF6Mm1Ilxiu9TRacYgzvTBmCgxXn6t4FXD--2CzyD5xmtfLOCP&__tn__=%2CO%2CP-R 17 мин. ·
Филиппу Киркорову запрещен въезд в Литву из-за его посещений Крыма - а в Украину въезд разрешили! Президент Зеленский и лейтенант СБУ Баканов просто выставил всю нашу страну на посмешище. Разрешение пособникам оккупантов Киркорову и Басте взъезжать и зарабатывать деньги в Украине накануне Дея Конституции наглядно показывает, что сам гарант Конституции нахально извращает основной закон страны и справедливость.
Зеленский, Баканов и сотрудники СБУ, которые разрешили въезд в Украину нарушителю наших законов и пособнику оккупантов Филиппу Киркорову въезд в Украину совершили уголовное преступление, за которое рано или поздно им также придётся отвечать.
Закон запрещает посещение Крыма вне украинской юрисдикции, и санкции действуют против всех российских граждан, и раз Киркоров и Баста там были - никаких исключений быть не может. Правила для всех! Это и есть справедливость. Но для друзей и партнеров президента Зеленского и «95 квартала» законы не действуют, они могут въезжать в Украину, потому что им надо летом заработать денег на украинцах, дать концерты, а потом они снова поедут делать деньги на концертах в Крыму. Ведь Зеленский «отмажет», свои люди. Безумцы, зачем вы это сделали? Неужели «квартал» рассчитывает возобновить концерты в Москве?
Концерты Басты и Киркорова в Украине надо срывать, раз президент не защищает законы страны, значит граждане должны показать, что сговор с оккупантами во время войны даже друзьям президента с рук не сойдёт.
Как пророчески сказано в кинофильме "Любовь в большом городе-3" (вышел в РФ в 2014-м году, производство "95 квартала"), Зеленский вместе с Киркоровым выглядят как "извращенцы".