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СБУ демонстрирует двойные стандарты, разрешив Басте въезд в Украину, - рэп-исполнитель ЯрмаК

СБУ демонстрирует двойные стандарты, разрешив Басте въезд в Украину, - рэп-исполнитель ЯрмаК

Служба безопасности Украины демонстрирует двойные стандарты, избирательно запрещая въезд в Украину отдельным российским исполнителям, нарушившим закон.

Об этом украинский рэп-исполнитель ЯрмаК (Александр Ярмак) сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Большинство моих сторонников знают, что я вырос на музыке Басты, первое мое выступление было у Басты на разогреве и даже с женой я познакомился на концерте Басты. Отбросим эмоции и субъективность, только закон Украины, согласно которому, люди, которые поддерживают оккупацию украинских территорий не могут получать разрешение на въезд. Что нарушил Василий Вакуленко? Он принимал участие в отборе на лучшую песню о незаконном крымском мосте! И это было уже после первого запрета на въезд в Украину. То есть этот вопрос должен был быть рассмотрен отдельно Службой Безопасности Украины и обнародован отчет, получены комментарии исполнителя. То что Моргенштерна не пустили в Украину, который даже в Крыму не был, а Басту пустили - показатель того, что сама Служба Безопасности создает для общества двойные стандарты, и раскалывает народ", - отметил Ярмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Баста - путінська шестьорка", - активисты провели акцию под Stereoplaza. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Музыкант подчеркнул, что хочет жить в правовом, демократическом обществе, "независимо от собственных взглядов".

"Если субъективно - @bastaakanoggano сильная личность, с четким, резким взглядом на все, но почему-то на вопрос чей Крым, пока не дал ответа, в отличие от @noizemc и @ vlady.pro. 15 тысяч проданных билетов - это лишь 0, 00038% жителей Украины, в десятки раз больше активная часть общества, которая хочет знать ответ на этот вопрос от любого публичного иностранного лица, приезжающего зарабатывать деньги в нашей стране. Воспитывайте в себе объективность, времена "за брата и двор стреляю в упор" к счастью прошли", - отметил Ярмак.

Также читайте: СБУ не предлагала Минкульту включить Басту в "черный список", - заявление

Напомним, 26 июня российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), посещавший оккупированный Крым, выступил с концертом в Киеве. Активисты попытались сорвать его концерт, но не смогли.

В январе 2018 года Минкульт на основании обращения Службы безопасности запретил Вакуленко въезд в Украину из-за незаконного посещения аннексированного Россией Крыма. 17 сентября 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщило, что "Басте" вновь разрешен въезд в Украину.
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Топ комментарии
+37
Це Зеліни кореша і їм мона.
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28.06.2021 09:36
+28
Це зрада національних інтересів, а не подвійні стандарти.
Недаремно баканов викинув із будівлі СБУ сиелу пам'яті полеглих від рук окупантів. Побили тризуб, потоптали прапор. Уявіть що вони творять не на публіку...
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28.06.2021 09:38
+25
СБУ - снова подельник ФСБ, увы...
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28.06.2021 09:31
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СБУ - снова подельник ФСБ, увы...
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28.06.2021 09:31 Ответить
в Украине - 75% жителей - актёры и актрисы немецких порнофильмов, готовые принять с любой стороны в любом количестве! этого не отнять
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28.06.2021 10:18 Ответить
Це Зеліни кореша і їм мона.
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28.06.2021 09:36 Ответить
Це ЗЕлины бойфренды, бубочка их заждался.
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28.06.2021 10:05 Ответить
Почему это двойные? Зеленым друзьям можно... вон и киркоров туда же.
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28.06.2021 09:36 Ответить
не надо так-Хер-коров правильно
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28.06.2021 09:51 Ответить
ну да, Моргена могли бы и пустить, он этому "Дудю" высрал шо не скажет что то там ибо не пустят - ну и не пустили(не занес бабла Бабланову?)
теперь может говорить шо угодно а любители его мычания - озлобл*тся.
чем Паста лучше Моргена то? Пасту не знаю ваще даже по роже, а Моргена видел в ролике вроде тут Буткевича и его напарницы.
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28.06.2021 09:37 Ответить
Це зрада національних інтересів, а не подвійні стандарти.
Недаремно баканов викинув із будівлі СБУ сиелу пам'яті полеглих від рук окупантів. Побили тризуб, потоптали прапор. Уявіть що вони творять не на публіку...
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28.06.2021 09:38 Ответить
Стелу *
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28.06.2021 09:38 Ответить
Это они так вычисляют и фиксируют вату затаившуюся в Украине.
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28.06.2021 09:41 Ответить
стандар один,что у "квартала" ,что у разных прорашистских "баст" -стеб над Украиной и ее народом .
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28.06.2021 09:44 Ответить
в деле с бастой все просто: зеЛох является почитателем этого кацапского говна. собственно, и из-за дружеских отношений с киркоровым, зеЛох приказал СБУ отменить запрет на вьезд кацапкой шавки в Украину. так что ларчик украинофобства очень просто открывается, ведь фамилия у него одна - зеленский
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28.06.2021 09:44 Ответить
отой поцЗеленський
слухає таких же поцоватих
як Херкоров...та інщі
Хай слухає-але в Ростові
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28.06.2021 09:48 Ответить
филиал ФСБ-Служба Барыг Украины
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28.06.2021 09:45 Ответить
Украина на выборах-19 пригласила к себе басту, киркорова, поречникова а в перспективе и Южный ВО.
Все кто голосуя за зеленского планировал жить "в правовом, демократическом обществе, "независимо от собственных взглядов" вызывают лишь жалость.
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28.06.2021 09:46 Ответить
два клоуна вместе ему можно также можно пропагандисту россия 1 Кочевникову который прилетал в Киев на весь Мордор гавкал мы убиваем детей донбасса а вот Наташки Королевой у которой бабушка в Киеве сбу запретил вьезд на 5 лет у ее хоть родственники есть она родом с Украины и она не хуже за Киркорова и Басты представляющие опасность для страныСБУ демонстрирует двойные стандарты, разрешив Басте въезд в Украину, - рэп-исполнитель ЯрмаК - Цензор.НЕТ 2344
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28.06.2021 09:46 Ответить
Яка гарненька парочка, Семенко та Одарочка.
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28.06.2021 10:03 Ответить
Та то и расчет, - путин через Ермака усиливает разлом в украинском обществе, играет на усилении противоречий, вбрасывает кремлевские нарративы... А зе-диот играет на рояле...
Зебилы, вы от войны устали? Благодаря своему выбору вы получите настоящую войну, с ракетно-бомбовыми ударами по вашим городам. И винить вы можете только себя, свою собственную тупость и инфантилизм.
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28.06.2021 09:46 Ответить
************************** (СБУ) - 30 тысяч сотрудников на момент операции Донбасса ничего не смогли сдлелать против 30 бандитов во главе с Гиркиным, часть - сразу перешла на сторону оккупанта (Ходорковский), практически не участвовали в АТО - вместо них воевали добровольцы и мобилизиованные, схемы на таможне, янтарь, экспорт леса, теперь вот обилечивание ваты.
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28.06.2021 09:49 Ответить
не "не змогли", а з роззявленими пащеками чекали величезних російських зарплат.
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28.06.2021 10:28 Ответить
не смогли сорвать? почему не заминировали?)))
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28.06.2021 09:49 Ответить
В Украине есть своя Ольга *********,Наталья Мосейчук... Похлеще басты и им подобному дерьму...
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28.06.2021 09:51 Ответить
СБУ демонструє подвійні стандарти, дозволивши Басті в'їзд до України, - реп-виконавець ЯрмаК - Цензор.НЕТ 5170
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28.06.2021 09:52 Ответить
Конкуренция нездоровая - Малюська в Лукьяновском начал Президентский номер строить.
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28.06.2021 09:57 Ответить
73 % это вам не Шариковы нарисовали из РАБссии.... На РАБссии кажкть нет техники фальсифицировать выборы в США или Белоруси,РАБссия отсталая срана в кибератаках... Тупое деревенское БЫДЛО...
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28.06.2021 09:54 Ответить
Осталось потерпеть еще пять лет второго президентства Зеленского, а там как-то образуется
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28.06.2021 09:55 Ответить
СБУБУ демонстрирует скорее полное отсутствие стандартов!
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28.06.2021 09:56 Ответить
Йде війна з мордвою.Чому їх,лапотних, взагалі пускають до України?
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28.06.2021 09:56 Ответить
Ну шо вы пристали к Бык.анову? Он дружит с бубочкой с детства, в садике какали в один горшок, а потом бросали какашкаи друг в друга. А теперь Бык.анов - целый лейтенант, и такого крутого руководителя СБУ не знала с 1900 года, ему анало говнет. Так вот, бубочка приказал Бык.анову, чтобы тот пропустил его бойфрендов, Басту и Филю. А приказы, даже если они идут от круглого идиота бубочки оманского, не обсуждаются.
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28.06.2021 10:00 Ответить
Чтобы воспитать Гражданское общество в любой стране Мира,нужно не по пустыне 40 лет шастать с Моисеем...,для это нужен совсем другой рецепт...,собрать на корабль всех краснопузых фашистов и на необитаемый остров Пасхи строить КАММУНИЗЬМУ с человеческой Харей и Интернационалом...чЛенина Сралина....,типа ГУЛАГ для краснопузых... СБУ демонструє подвійні стандарти, дозволивши Басті в'їзд до України, - реп-виконавець ЯрмаК - Цензор.НЕТ 4633
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28.06.2021 10:01 Ответить
На острове Пасхи, кстати, уже построили коммунизм. Вырубили весь лес и понавтыкали истуканов по всему острову=) Теперь пустыня с ильичами=)
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28.06.2021 10:22 Ответить
Лейтенант дал команду. Пришлось подчиняться
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28.06.2021 10:02 Ответить
К учениям Си бриз в Черном море присоединились Пакистан и Бразилия...Яблоку негде упасть в Черном море... итого 32 страны Мира принимают участие,дабы обосрать РАссию и Путлера...
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28.06.2021 10:06 Ответить
Да там не к сбу вопросы. Вернее не к шавке баканову. Там к кловану с д'ерьмаком вопросы. Они позвонили-баканов исполнил.
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28.06.2021 10:07 Ответить
Плохие шутки хорошо заканчиваются ,а Шут как был от так и есть,карма такая...
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28.06.2021 10:09 Ответить
А там же шеф Баканов - двойной агент. Поэтому и стандарты - двойные, и расценки - двойные...
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28.06.2021 10:14 Ответить
Какие нах "двойные стандарты"?!!

Явное нарушение законодательства органами, следящими за соблюдением законодательства.
Это коррупция в государственном масштабе.
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28.06.2021 10:23 Ответить
После смены власти зеленая шобла должна пойти под трибунал.
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28.06.2021 10:41 Ответить
а почему не завтра ????????????
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28.06.2021 12:19 Ответить
А что такое ярмаК и почему его мнение должно быть важнО? Хлопец написал дурь от небольшого ума. И из-за этого поднимать шум совершенно не стоит.
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28.06.2021 10:59 Ответить
МОЛОДЕЦЬ! ПІДТРИМУЮ!
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28.06.2021 11:42 Ответить
****** приехало по поручению )(уйла
поздравить и.о поцЗедента при дЕрмаке
с годовщиной слива операции вагнеровцев
В помощь послан также Хер-коров
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28.06.2021 11:54 Ответить
для разогрева "публики на концерте"
будут крутить "песни" Кобзона
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28.06.2021 11:57 Ответить
какие там двойные стандарты? один четкий стандарт в мертвых американских президентах, для всех. стандарт один, но такса разная.
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28.06.2021 12:08 Ответить
і Кіркоров в догонку став неприкасаємим!
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28.06.2021 12:59 Ответить
в сбу работают все больше кацапские подстилки
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28.06.2021 13:23 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZVKuVUWu9X3WVGlmmXzCPiqjcdjS71lAUMe3zHzIJahWuQ1VlLYFUZvr2lF7U1fIgKOLs-v97xYksqubatCQ4lxzcEyR2Xw5FgoVFtF6Mm1Ilxiu9TRacYgzvTBmCgxXn6t4FXD--2CzyD5xmtfLOCP&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5933581560015424?__cft__[0]=AZVKuVUWu9X3WVGlmmXzCPiqjcdjS71lAUMe3zHzIJahWuQ1VlLYFUZvr2lF7U1fIgKOLs-v97xYksqubatCQ4lxzcEyR2Xw5FgoVFtF6Mm1Ilxiu9TRacYgzvTBmCgxXn6t4FXD--2CzyD5xmtfLOCP&__tn__=%2CO%2CP-R 17 мин. ·

Филиппу Киркорову запрещен въезд в Литву из-за его посещений Крыма - а в Украину въезд разрешили! Президент Зеленский и лейтенант СБУ Баканов просто выставил всю нашу страну на посмешище. Разрешение пособникам оккупантов Киркорову и Басте взъезжать и зарабатывать деньги в Украине накануне Дея Конституции наглядно показывает, что сам гарант Конституции нахально извращает основной закон страны и справедливость.

Зеленский, Баканов и сотрудники СБУ, которые разрешили въезд в Украину нарушителю наших законов и пособнику оккупантов Филиппу Киркорову въезд в Украину совершили уголовное преступление, за которое рано или поздно им также придётся отвечать.

Закон запрещает посещение Крыма вне украинской юрисдикции, и санкции действуют против всех российских граждан, и раз Киркоров и Баста там были - никаких исключений быть не может. Правила для всех! Это и есть справедливость. Но для друзей и партнеров президента Зеленского и «95 квартала» законы не действуют, они могут въезжать в Украину, потому что им надо летом заработать денег на украинцах, дать концерты, а потом они снова поедут делать деньги на концертах в Крыму. Ведь Зеленский «отмажет», свои люди. Безумцы, зачем вы это сделали? Неужели «квартал» рассчитывает возобновить концерты в Москве?

Концерты Басты и Киркорова в Украине надо срывать, раз президент не защищает законы страны, значит граждане должны показать, что сговор с оккупантами во время войны даже друзьям президента с рук не сойдёт.

Как пророчески сказано в кинофильме "Любовь в большом городе-3" (вышел в РФ в 2014-м году, производство "95 квартала"), Зеленский вместе с Киркоровым выглядят как "извращенцы".
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28.06.2021 14:43 Ответить
"вырос на музыке Басты"... (рыдаю)...
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28.06.2021 14:51 Ответить
 
 