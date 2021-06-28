УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11521 відвідувач онлайн
Новини
18 169 57
заборона (1426) музика (479) окупація (6537) росія (63594) репер (43) СБУ (12513)

СБУ демонструє подвійні стандарти, дозволивши Басті в'їзд до України, - реп-виконавець ЯрмаК

СБУ демонструє подвійні стандарти, дозволивши Басті в'їзд до України, - реп-виконавець ЯрмаК

Служба безпеки України демонструє подвійні стандарти, вибірково забороняючи в'їзд до України окремим російським виконавцям, які порушили закон.

Про це український реп-виконавець ЯрмаК (Олександр Ярмак) повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Більшість моїх прихильників знають, що я виріс на музиці Басти, перший мій виступ був у Басти на розігріві і навіть з дружиною я познайомився на концерті Басти. Відкинемо емоції та суб'єктивність, тільки закон України, згідно з яким, люди, які підтримують окупацію українських територій, не можуть отримувати дозвіл на в‘їзд. Що порушив Василь Вакуленко? Він брав участь у відборі на найкращу пісню про незаконний кримській міст! І це було вже після першої заборони на в‘їзд до України. Тобто це питання мало б бути розглянуто окремо Службою Безпеки України і оприлюднено звіт, отримані коментарі виконавця. Те, що Моргенштерна не пустили в Україну, який навіть і в Криму не був, а Басту пустили - показник того, що найголовніша Служба Безпеки створює для суспільства подвійні стандарти, що і розколює народ", - зазначив ЯрмаК.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Баста - путінська шестьорка", - активісти провели акцію під Stereoplaza. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Музикант наголосив, що хоче жити в правовому, демократичному суспільстві, "незалежно від власних поглядів".

"Якщо суб‘єктивно - @bastaakanoggano сильна особистість, з чітким, різким поглядом на все, але чомусь на питання, чий Крим, поки не дав відповіді, на відміну від @noizemc та @vlady.pro. 15 000 проданих квитків - це лише 0, 00038% жителів України, в десятки разів більша активна частина нашого суспільства хоче знати відповідь на це питання від будь-якої публічної іноземної особи, яка приїжджає заробляти гроші в нашій країні. Виховуйте в собі об‘єктивність, часи "за брата и двор стреляю в упор", на щастя, минули", - зазначив Ярмак.

Також читайте: СБУ не пропонувала Мінкульту включити Басту в "чорний список", - заява

Нагадаємо, 26 червня російський репер Баста (Василь Вакуленко), який відвідував окупований Крим, виступив із концертом у Києві. Активісти спробували зірвати його концерт, але не змогли.

У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленку в'їзд до України через незаконні відвідування анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що Басті знову дозволено в'їзд в Україну.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+37
Це Зеліни кореша і їм мона.
показати весь коментар
28.06.2021 09:36
+28
Це зрада національних інтересів, а не подвійні стандарти.
Недаремно баканов викинув із будівлі СБУ сиелу пам'яті полеглих від рук окупантів. Побили тризуб, потоптали прапор. Уявіть що вони творять не на публіку...
показати весь коментар
28.06.2021 09:38
+25
СБУ - снова подельник ФСБ, увы...
показати весь коментар
28.06.2021 09:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СБУ - снова подельник ФСБ, увы...
показати весь коментар
28.06.2021 09:31 Відповісти
в Украине - 75% жителей - актёры и актрисы немецких порнофильмов, готовые принять с любой стороны в любом количестве! этого не отнять
показати весь коментар
28.06.2021 10:18 Відповісти
Це Зеліни кореша і їм мона.
показати весь коментар
28.06.2021 09:36 Відповісти
Це ЗЕлины бойфренды, бубочка их заждался.
показати весь коментар
28.06.2021 10:05 Відповісти
Почему это двойные? Зеленым друзьям можно... вон и киркоров туда же.
показати весь коментар
28.06.2021 09:36 Відповісти
не надо так-Хер-коров правильно
показати весь коментар
28.06.2021 09:51 Відповісти
ну да, Моргена могли бы и пустить, он этому "Дудю" высрал шо не скажет что то там ибо не пустят - ну и не пустили(не занес бабла Бабланову?)
теперь может говорить шо угодно а любители его мычания - озлобл*тся.
чем Паста лучше Моргена то? Пасту не знаю ваще даже по роже, а Моргена видел в ролике вроде тут Буткевича и его напарницы.
показати весь коментар
28.06.2021 09:37 Відповісти
Це зрада національних інтересів, а не подвійні стандарти.
Недаремно баканов викинув із будівлі СБУ сиелу пам'яті полеглих від рук окупантів. Побили тризуб, потоптали прапор. Уявіть що вони творять не на публіку...
показати весь коментар
28.06.2021 09:38 Відповісти
Стелу *
показати весь коментар
28.06.2021 09:38 Відповісти
Это они так вычисляют и фиксируют вату затаившуюся в Украине.
показати весь коментар
28.06.2021 09:41 Відповісти
стандар один,что у "квартала" ,что у разных прорашистских "баст" -стеб над Украиной и ее народом .
показати весь коментар
28.06.2021 09:44 Відповісти
в деле с бастой все просто: зеЛох является почитателем этого кацапского говна. собственно, и из-за дружеских отношений с киркоровым, зеЛох приказал СБУ отменить запрет на вьезд кацапкой шавки в Украину. так что ларчик украинофобства очень просто открывается, ведь фамилия у него одна - зеленский
показати весь коментар
28.06.2021 09:44 Відповісти
отой поцЗеленський
слухає таких же поцоватих
як Херкоров...та інщі
Хай слухає-але в Ростові
показати весь коментар
28.06.2021 09:48 Відповісти
филиал ФСБ-Служба Барыг Украины
показати весь коментар
28.06.2021 09:45 Відповісти
Украина на выборах-19 пригласила к себе басту, киркорова, поречникова а в перспективе и Южный ВО.
Все кто голосуя за зеленского планировал жить "в правовом, демократическом обществе, "независимо от собственных взглядов" вызывают лишь жалость.
показати весь коментар
28.06.2021 09:46 Відповісти
два клоуна вместе ему можно также можно пропагандисту россия 1 Кочевникову который прилетал в Киев на весь Мордор гавкал мы убиваем детей донбасса а вот Наташки Королевой у которой бабушка в Киеве сбу запретил вьезд на 5 лет у ее хоть родственники есть она родом с Украины и она не хуже за Киркорова и Басты представляющие опасность для страныСБУ демонстрирует двойные стандарты, разрешив Басте въезд в Украину, - рэп-исполнитель ЯрмаК - Цензор.НЕТ 2344
показати весь коментар
28.06.2021 09:46 Відповісти
Яка гарненька парочка, Семенко та Одарочка.
показати весь коментар
28.06.2021 10:03 Відповісти
Та то и расчет, - путин через Ермака усиливает разлом в украинском обществе, играет на усилении противоречий, вбрасывает кремлевские нарративы... А зе-диот играет на рояле...
Зебилы, вы от войны устали? Благодаря своему выбору вы получите настоящую войну, с ракетно-бомбовыми ударами по вашим городам. И винить вы можете только себя, свою собственную тупость и инфантилизм.
показати весь коментар
28.06.2021 09:46 Відповісти
************************** (СБУ) - 30 тысяч сотрудников на момент операции Донбасса ничего не смогли сдлелать против 30 бандитов во главе с Гиркиным, часть - сразу перешла на сторону оккупанта (Ходорковский), практически не участвовали в АТО - вместо них воевали добровольцы и мобилизиованные, схемы на таможне, янтарь, экспорт леса, теперь вот обилечивание ваты.
показати весь коментар
28.06.2021 09:49 Відповісти
не "не змогли", а з роззявленими пащеками чекали величезних російських зарплат.
показати весь коментар
28.06.2021 10:28 Відповісти
не смогли сорвать? почему не заминировали?)))
показати весь коментар
28.06.2021 09:49 Відповісти
В Украине есть своя Ольга *********,Наталья Мосейчук... Похлеще басты и им подобному дерьму...
показати весь коментар
28.06.2021 09:51 Відповісти
СБУ демонструє подвійні стандарти, дозволивши Басті в'їзд до України, - реп-виконавець ЯрмаК - Цензор.НЕТ 5170
показати весь коментар
28.06.2021 09:52 Відповісти
Конкуренция нездоровая - Малюська в Лукьяновском начал Президентский номер строить.
показати весь коментар
28.06.2021 09:57 Відповісти
73 % это вам не Шариковы нарисовали из РАБссии.... На РАБссии кажкть нет техники фальсифицировать выборы в США или Белоруси,РАБссия отсталая срана в кибератаках... Тупое деревенское БЫДЛО...
показати весь коментар
28.06.2021 09:54 Відповісти
Осталось потерпеть еще пять лет второго президентства Зеленского, а там как-то образуется
показати весь коментар
28.06.2021 09:55 Відповісти
СБУБУ демонстрирует скорее полное отсутствие стандартов!
показати весь коментар
28.06.2021 09:56 Відповісти
Йде війна з мордвою.Чому їх,лапотних, взагалі пускають до України?
показати весь коментар
28.06.2021 09:56 Відповісти
Ну шо вы пристали к Бык.анову? Он дружит с бубочкой с детства, в садике какали в один горшок, а потом бросали какашкаи друг в друга. А теперь Бык.анов - целый лейтенант, и такого крутого руководителя СБУ не знала с 1900 года, ему анало говнет. Так вот, бубочка приказал Бык.анову, чтобы тот пропустил его бойфрендов, Басту и Филю. А приказы, даже если они идут от круглого идиота бубочки оманского, не обсуждаются.
показати весь коментар
28.06.2021 10:00 Відповісти
Чтобы воспитать Гражданское общество в любой стране Мира,нужно не по пустыне 40 лет шастать с Моисеем...,для это нужен совсем другой рецепт...,собрать на корабль всех краснопузых фашистов и на необитаемый остров Пасхи строить КАММУНИЗЬМУ с человеческой Харей и Интернационалом...чЛенина Сралина....,типа ГУЛАГ для краснопузых... СБУ демонструє подвійні стандарти, дозволивши Басті в'їзд до України, - реп-виконавець ЯрмаК - Цензор.НЕТ 4633
показати весь коментар
28.06.2021 10:01 Відповісти
На острове Пасхи, кстати, уже построили коммунизм. Вырубили весь лес и понавтыкали истуканов по всему острову=) Теперь пустыня с ильичами=)
показати весь коментар
28.06.2021 10:22 Відповісти
Лейтенант дал команду. Пришлось подчиняться
показати весь коментар
28.06.2021 10:02 Відповісти
К учениям Си бриз в Черном море присоединились Пакистан и Бразилия...Яблоку негде упасть в Черном море... итого 32 страны Мира принимают участие,дабы обосрать РАссию и Путлера...
показати весь коментар
28.06.2021 10:06 Відповісти
Да там не к сбу вопросы. Вернее не к шавке баканову. Там к кловану с д'ерьмаком вопросы. Они позвонили-баканов исполнил.
показати весь коментар
28.06.2021 10:07 Відповісти
Плохие шутки хорошо заканчиваются ,а Шут как был от так и есть,карма такая...
показати весь коментар
28.06.2021 10:09 Відповісти
А там же шеф Баканов - двойной агент. Поэтому и стандарты - двойные, и расценки - двойные...
показати весь коментар
28.06.2021 10:14 Відповісти
Какие нах "двойные стандарты"?!!

Явное нарушение законодательства органами, следящими за соблюдением законодательства.
Это коррупция в государственном масштабе.
показати весь коментар
28.06.2021 10:23 Відповісти
После смены власти зеленая шобла должна пойти под трибунал.
показати весь коментар
28.06.2021 10:41 Відповісти
а почему не завтра ????????????
показати весь коментар
28.06.2021 12:19 Відповісти
А что такое ярмаК и почему его мнение должно быть важнО? Хлопец написал дурь от небольшого ума. И из-за этого поднимать шум совершенно не стоит.
показати весь коментар
28.06.2021 10:59 Відповісти
МОЛОДЕЦЬ! ПІДТРИМУЮ!
показати весь коментар
28.06.2021 11:42 Відповісти
****** приехало по поручению )(уйла
поздравить и.о поцЗедента при дЕрмаке
с годовщиной слива операции вагнеровцев
В помощь послан также Хер-коров
показати весь коментар
28.06.2021 11:54 Відповісти
для разогрева "публики на концерте"
будут крутить "песни" Кобзона
показати весь коментар
28.06.2021 11:57 Відповісти
какие там двойные стандарты? один четкий стандарт в мертвых американских президентах, для всех. стандарт один, но такса разная.
показати весь коментар
28.06.2021 12:08 Відповісти
і Кіркоров в догонку став неприкасаємим!
показати весь коментар
28.06.2021 12:59 Відповісти
в сбу работают все больше кацапские подстилки
показати весь коментар
28.06.2021 13:23 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZVKuVUWu9X3WVGlmmXzCPiqjcdjS71lAUMe3zHzIJahWuQ1VlLYFUZvr2lF7U1fIgKOLs-v97xYksqubatCQ4lxzcEyR2Xw5FgoVFtF6Mm1Ilxiu9TRacYgzvTBmCgxXn6t4FXD--2CzyD5xmtfLOCP&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5933581560015424?__cft__[0]=AZVKuVUWu9X3WVGlmmXzCPiqjcdjS71lAUMe3zHzIJahWuQ1VlLYFUZvr2lF7U1fIgKOLs-v97xYksqubatCQ4lxzcEyR2Xw5FgoVFtF6Mm1Ilxiu9TRacYgzvTBmCgxXn6t4FXD--2CzyD5xmtfLOCP&__tn__=%2CO%2CP-R 17 мин. ·

Филиппу Киркорову запрещен въезд в Литву из-за его посещений Крыма - а в Украину въезд разрешили! Президент Зеленский и лейтенант СБУ Баканов просто выставил всю нашу страну на посмешище. Разрешение пособникам оккупантов Киркорову и Басте взъезжать и зарабатывать деньги в Украине накануне Дея Конституции наглядно показывает, что сам гарант Конституции нахально извращает основной закон страны и справедливость.

Зеленский, Баканов и сотрудники СБУ, которые разрешили въезд в Украину нарушителю наших законов и пособнику оккупантов Филиппу Киркорову въезд в Украину совершили уголовное преступление, за которое рано или поздно им также придётся отвечать.

Закон запрещает посещение Крыма вне украинской юрисдикции, и санкции действуют против всех российских граждан, и раз Киркоров и Баста там были - никаких исключений быть не может. Правила для всех! Это и есть справедливость. Но для друзей и партнеров президента Зеленского и «95 квартала» законы не действуют, они могут въезжать в Украину, потому что им надо летом заработать денег на украинцах, дать концерты, а потом они снова поедут делать деньги на концертах в Крыму. Ведь Зеленский «отмажет», свои люди. Безумцы, зачем вы это сделали? Неужели «квартал» рассчитывает возобновить концерты в Москве?

Концерты Басты и Киркорова в Украине надо срывать, раз президент не защищает законы страны, значит граждане должны показать, что сговор с оккупантами во время войны даже друзьям президента с рук не сойдёт.

Как пророчески сказано в кинофильме "Любовь в большом городе-3" (вышел в РФ в 2014-м году, производство "95 квартала"), Зеленский вместе с Киркоровым выглядят как "извращенцы".
показати весь коментар
28.06.2021 14:43 Відповісти
"вырос на музыке Басты"... (рыдаю)...
показати весь коментар
28.06.2021 14:51 Відповісти
 
 