СБУ демонструє подвійні стандарти, дозволивши Басті в'їзд до України, - реп-виконавець ЯрмаК
Служба безпеки України демонструє подвійні стандарти, вибірково забороняючи в'їзд до України окремим російським виконавцям, які порушили закон.
Про це український реп-виконавець ЯрмаК (Олександр Ярмак) повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Більшість моїх прихильників знають, що я виріс на музиці Басти, перший мій виступ був у Басти на розігріві і навіть з дружиною я познайомився на концерті Басти. Відкинемо емоції та суб'єктивність, тільки закон України, згідно з яким, люди, які підтримують окупацію українських територій, не можуть отримувати дозвіл на в‘їзд. Що порушив Василь Вакуленко? Він брав участь у відборі на найкращу пісню про незаконний кримській міст! І це було вже після першої заборони на в‘їзд до України. Тобто це питання мало б бути розглянуто окремо Службою Безпеки України і оприлюднено звіт, отримані коментарі виконавця. Те, що Моргенштерна не пустили в Україну, який навіть і в Криму не був, а Басту пустили - показник того, що найголовніша Служба Безпеки створює для суспільства подвійні стандарти, що і розколює народ", - зазначив ЯрмаК.
Музикант наголосив, що хоче жити в правовому, демократичному суспільстві, "незалежно від власних поглядів".
"Якщо суб‘єктивно - @bastaakanoggano сильна особистість, з чітким, різким поглядом на все, але чомусь на питання, чий Крим, поки не дав відповіді, на відміну від @noizemc та @vlady.pro. 15 000 проданих квитків - це лише 0, 00038% жителів України, в десятки разів більша активна частина нашого суспільства хоче знати відповідь на це питання від будь-якої публічної іноземної особи, яка приїжджає заробляти гроші в нашій країні. Виховуйте в собі об‘єктивність, часи "за брата и двор стреляю в упор", на щастя, минули", - зазначив Ярмак.
Нагадаємо, 26 червня російський репер Баста (Василь Вакуленко), який відвідував окупований Крим, виступив із концертом у Києві. Активісти спробували зірвати його концерт, але не змогли.
У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленку в'їзд до України через незаконні відвідування анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що Басті знову дозволено в'їзд в Україну.
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теперь может говорить шо угодно а любители его мычания - озлобл*тся.
чем Паста лучше Моргена то? Пасту не знаю ваще даже по роже, а Моргена видел в ролике вроде тут Буткевича и его напарницы.
Недаремно баканов викинув із будівлі СБУ сиелу пам'яті полеглих від рук окупантів. Побили тризуб, потоптали прапор. Уявіть що вони творять не на публіку...
слухає таких же поцоватих
як Херкоров...та інщі
Хай слухає-але в Ростові
Все кто голосуя за зеленского планировал жить "в правовом, демократическом обществе, "независимо от собственных взглядов" вызывают лишь жалость.
Зебилы, вы от войны устали? Благодаря своему выбору вы получите настоящую войну, с ракетно-бомбовыми ударами по вашим городам. И винить вы можете только себя, свою собственную тупость и инфантилизм.
Явное нарушение законодательства органами, следящими за соблюдением законодательства.
Это коррупция в государственном масштабе.
поздравить и.о поцЗедента при дЕрмаке
с годовщиной слива операции вагнеровцев
В помощь послан также Хер-коров
будут крутить "песни" Кобзона
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5933581560015424?__cft__[0]=AZVKuVUWu9X3WVGlmmXzCPiqjcdjS71lAUMe3zHzIJahWuQ1VlLYFUZvr2lF7U1fIgKOLs-v97xYksqubatCQ4lxzcEyR2Xw5FgoVFtF6Mm1Ilxiu9TRacYgzvTBmCgxXn6t4FXD--2CzyD5xmtfLOCP&__tn__=%2CO%2CP-R 17 мин. ·
Филиппу Киркорову запрещен въезд в Литву из-за его посещений Крыма - а в Украину въезд разрешили! Президент Зеленский и лейтенант СБУ Баканов просто выставил всю нашу страну на посмешище. Разрешение пособникам оккупантов Киркорову и Басте взъезжать и зарабатывать деньги в Украине накануне Дея Конституции наглядно показывает, что сам гарант Конституции нахально извращает основной закон страны и справедливость.
Зеленский, Баканов и сотрудники СБУ, которые разрешили въезд в Украину нарушителю наших законов и пособнику оккупантов Филиппу Киркорову въезд в Украину совершили уголовное преступление, за которое рано или поздно им также придётся отвечать.
Закон запрещает посещение Крыма вне украинской юрисдикции, и санкции действуют против всех российских граждан, и раз Киркоров и Баста там были - никаких исключений быть не может. Правила для всех! Это и есть справедливость. Но для друзей и партнеров президента Зеленского и «95 квартала» законы не действуют, они могут въезжать в Украину, потому что им надо летом заработать денег на украинцах, дать концерты, а потом они снова поедут делать деньги на концертах в Крыму. Ведь Зеленский «отмажет», свои люди. Безумцы, зачем вы это сделали? Неужели «квартал» рассчитывает возобновить концерты в Москве?
Концерты Басты и Киркорова в Украине надо срывать, раз президент не защищает законы страны, значит граждане должны показать, что сговор с оккупантами во время войны даже друзьям президента с рук не сойдёт.
Как пророчески сказано в кинофильме "Любовь в большом городе-3" (вышел в РФ в 2014-м году, производство "95 квартала"), Зеленский вместе с Киркоровым выглядят как "извращенцы".