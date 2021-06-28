СБУ демонструє подвійні стандарти, дозволивши Басті в'їзд до України, - реп-виконавець ЯрмаК

Служба безпеки України демонструє подвійні стандарти, вибірково забороняючи в'їзд до України окремим російським виконавцям, які порушили закон.

Про це український реп-виконавець ЯрмаК (Олександр Ярмак) повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Більшість моїх прихильників знають, що я виріс на музиці Басти, перший мій виступ був у Басти на розігріві і навіть з дружиною я познайомився на концерті Басти. Відкинемо емоції та суб'єктивність, тільки закон України, згідно з яким, люди, які підтримують окупацію українських територій, не можуть отримувати дозвіл на в‘їзд. Що порушив Василь Вакуленко? Він брав участь у відборі на найкращу пісню про незаконний кримській міст! І це було вже після першої заборони на в‘їзд до України. Тобто це питання мало б бути розглянуто окремо Службою Безпеки України і оприлюднено звіт, отримані коментарі виконавця. Те, що Моргенштерна не пустили в Україну, який навіть і в Криму не був, а Басту пустили - показник того, що найголовніша Служба Безпеки створює для суспільства подвійні стандарти, що і розколює народ", - зазначив ЯрмаК.

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Музикант наголосив, що хоче жити в правовому, демократичному суспільстві, "незалежно від власних поглядів".

"Якщо суб‘єктивно - @bastaakanoggano сильна особистість, з чітким, різким поглядом на все, але чомусь на питання, чий Крим, поки не дав відповіді, на відміну від @noizemc та @vlady.pro. 15 000 проданих квитків - це лише 0, 00038% жителів України, в десятки разів більша активна частина нашого суспільства хоче знати відповідь на це питання від будь-якої публічної іноземної особи, яка приїжджає заробляти гроші в нашій країні. Виховуйте в собі об‘єктивність, часи "за брата и двор стреляю в упор", на щастя, минули", - зазначив Ярмак.

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Нагадаємо, 26 червня російський репер Баста (Василь Вакуленко), який відвідував окупований Крим, виступив із концертом у Києві. Активісти спробували зірвати його концерт, але не змогли.

У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленку в'їзд до України через незаконні відвідування анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що Басті знову дозволено в'їзд в Україну.