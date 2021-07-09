"Голосеевского стрелка" отправили в СИЗО на 2 месяца
Суд избрал меру пресечения Ивана Мартынюку, который ранил двух человек во время стрельбы в Голосеевском районе Киева.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ТСН".
Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры. Адвокат Мартынюка Татьяна Охримчук настаивала, что ее подзащитного не стоит отправлять в СИЗО, ведь никаких доказательств того, что он стрелял в полицейского с целью убить.
Сам стрелок говорит, что открыл огонь, когда с входных дверей начали срезать петли. По словам мужчины, он не знал, кто это делает, и потому нажал на курок.
Адвокаты обещают обжаловать решение об аресте.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 7 июля в Голосеевском районе Киева мужчина забаррикадировался в квартире и открыл огонь по прибывшим на место полицейским, ранив одного стража порядка и одного гражданского мужчину. Стрелка задержали.
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( и у стрелка - на казенный харч и ...у его/не его жилплощади ... и чья она теперь?)