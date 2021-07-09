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"Голосеевского стрелка" отправили в СИЗО на 2 месяца

Суд избрал меру пресечения Ивана Мартынюку, который ранил двух человек во время стрельбы в Голосеевском районе Киева.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ТСН".

Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры. Адвокат Мартынюка Татьяна Охримчук настаивала, что ее подзащитного не стоит отправлять в СИЗО, ведь никаких доказательств того, что он стрелял в полицейского с целью убить.

Сам стрелок говорит, что открыл огонь, когда с входных дверей начали срезать петли. По словам мужчины, он не знал, кто это делает, и потому нажал на курок.

Адвокаты обещают обжаловать решение об аресте.

Смотрите: Раненому во время стрельбы в Киеве полицейскому Василенко сделали операцию. ФОТО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 7 июля в Голосеевском районе Киева мужчина забаррикадировался в квартире и открыл огонь по прибывшим на место полицейским, ранив одного стража порядка и одного гражданского мужчину. Стрелка задержали.

Автор: 

арест (10460) Киев (25587) стрельба (3257) суд (25112) мера пресечения (460)


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Мутная история, но стрелять сквозь двери точно не стоило. Срезали, попытались зайти, хоть наповал стреляй.
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09.07.2021 17:06 Ответить
В такие моменты логически правильно действовать очень сложно.. он был напуган очень сильно и хаотично работал его мозг.. думаю что стрелял он даже не с целью в кого то попасть а как своего рода громкий протест на сколько можно против отжатия своей квартиры.
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09.07.2021 17:13 Ответить
Да, конечно. Логика в такие моменты не работает.
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09.07.2021 17:21 Ответить
Можно еще было голосом предупредить, что в случае проникновения в квартиру откроет огонь и зафиксировать это предупреждение(пусть даже на смартфоне).
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09.07.2021 17:16 Ответить
Тут лучше в полицию звонить и сообщать о нападении, особенно подчеркивая что покинуть помещение не может и есть ружье. Это даст потом дополнительный аргумент для защиты.
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09.07.2021 17:24 Ответить
т.е получается квартирный вопрос решен ?
( и у стрелка - на казенный харч и ...у его/не его жилплощади ... и чья она теперь?)
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09.07.2021 17:11 Ответить
Слава героям защитникам своей батькивщины.
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09.07.2021 17:20 Ответить
А менту бандюгану что?? Медаль дадут...или премию???
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09.07.2021 17:22 Ответить
"Голосіївського стрільця" відправили в СІЗО на 2 місяці - Цензор.НЕТ 4713
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09.07.2021 22:34 Ответить
 
 