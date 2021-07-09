"Голосіївського стрільця" відправили в СІЗО на 2 місяці
Суд обрав запобіжний захід Івану Мартинюку, який поранив двох людей під час стрілянини в Голосіївському районі Києва.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ТСН".
Суд повністю задовольнив клопотання прокуратури. Адвокатка Мартинюка Тетяна Охрімчук наполягала, що її підзахисного не варто відправляти в СІЗО, адже ніяких доказів того, що він стріляв у поліцейського з метою вбити.
Сам стрілець каже, що відкрив вогонь, коли з вхідних дверей почали зрізати петлі. За словами чоловіка, він не знав, хто це робить, і тому натиснув на курок.
Адвокати обіцяють оскаржити рішення про арешт.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 7 липня в Голосіївському районі Києва чоловік забарикадувався в квартирі і відкрив вогонь по прибулим на місце поліцейським, поранивши одного правоохоронця і одного цивільного чоловіка. Стрільця затримали.
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