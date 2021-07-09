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Новини
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"Голосіївського стрільця" відправили в СІЗО на 2 місяці

Суд обрав запобіжний захід Івану Мартинюку, який поранив двох людей під час стрілянини в Голосіївському районі Києва.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ТСН".

Суд повністю задовольнив клопотання прокуратури. Адвокатка Мартинюка Тетяна Охрімчук наполягала, що її підзахисного не варто відправляти в СІЗО, адже ніяких доказів того, що він стріляв у поліцейського з метою вбити.

Сам стрілець каже, що відкрив вогонь, коли з вхідних дверей почали зрізати петлі. За словами чоловіка, він не знав, хто це робить, і тому натиснув на курок.

Адвокати обіцяють оскаржити рішення про арешт.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 7 липня в Голосіївському районі Києва чоловік забарикадувався в квартирі і відкрив вогонь по прибулим на місце поліцейським, поранивши одного правоохоронця і одного цивільного чоловіка. Стрільця затримали.

Автор: 

арешт (2529) Київ (19541) стрілянина (1784) суд (11701) запобіжний захід (491)


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Мутная история, но стрелять сквозь двери точно не стоило. Срезали, попытались зайти, хоть наповал стреляй.
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09.07.2021 17:06 Відповісти
В такие моменты логически правильно действовать очень сложно.. он был напуган очень сильно и хаотично работал его мозг.. думаю что стрелял он даже не с целью в кого то попасть а как своего рода громкий протест на сколько можно против отжатия своей квартиры.
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09.07.2021 17:13 Відповісти
Да, конечно. Логика в такие моменты не работает.
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09.07.2021 17:21 Відповісти
Можно еще было голосом предупредить, что в случае проникновения в квартиру откроет огонь и зафиксировать это предупреждение(пусть даже на смартфоне).
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09.07.2021 17:16 Відповісти
Тут лучше в полицию звонить и сообщать о нападении, особенно подчеркивая что покинуть помещение не может и есть ружье. Это даст потом дополнительный аргумент для защиты.
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09.07.2021 17:24 Відповісти
т.е получается квартирный вопрос решен ?
( и у стрелка - на казенный харч и ...у его/не его жилплощади ... и чья она теперь?)
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09.07.2021 17:11 Відповісти
Слава героям защитникам своей батькивщины.
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09.07.2021 17:20 Відповісти
А менту бандюгану что?? Медаль дадут...или премию???
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09.07.2021 17:22 Відповісти
"Голосіївського стрільця" відправили в СІЗО на 2 місяці - Цензор.НЕТ 4713
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09.07.2021 22:34 Відповісти
 
 