Оккупанты в ОРДЛО создают все новые препятствия при пересечении пунктов пропуска, - замглавы Минреинтеграции Яременко

Российские оккупационные администрации создают все новые препятствия для граждан Украины, проживающих в ОРДЛО, при пересечении контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).

Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В частности, недавно в ужасной ситуации оказались более 60 тыс. детей, которых оккупационные режимы лишили права получать образование на подконтрольной правительству территории Украины, поскольку именно во время вступительной кампании подконтрольные РФ режимы сделали невозможным пересечение КПВВ на основании свидетельства о рождении", - сказал он.

Яременко отметил, что "таких искусственных оснований - сотни".

"Кроме того, за семь месяцев оккупационная администрация РФ не пропустила через КПВВ "Счастье" ни одного человека. Все эти действия - позорное нарушение международного и международного гуманитарного права и является ничем иным, как издевательством над гражданами, которых заточили в изоляции от цивилизованного мира" , - добавил замминистра.

По его словам, со своей стороны Украина делает все возможное, чтобы граждане беспрепятственно и комфортно пересекали линию соприкосновения.

"Однако, к сожалению, в этой ситуации не все зависит от украинского правительства", - сказал Яременко.

Минреинтеграции продолжает работу над упрощением для граждан процедуры пересечения КПВВ с украинской стороны.

Также в ведомстве сообщили, что в течение апреля-июня 2021 года, согласно информации Государственной пограничной службы, через КПВВ на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях зафиксировано всего 182 713 пересечений в обе стороны, из них - 1 775 транспортных средств.