4 113 18

Оккупанты в ОРДЛО создают все новые препятствия при пересечении пунктов пропуска, - замглавы Минреинтеграции Яременко

Российские оккупационные администрации создают все новые препятствия для граждан Украины, проживающих в ОРДЛО, при пересечении контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).

Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В частности, недавно в ужасной ситуации оказались более 60 тыс. детей, которых оккупационные режимы лишили права получать образование на подконтрольной правительству территории Украины, поскольку именно во время вступительной кампании подконтрольные РФ режимы сделали невозможным пересечение КПВВ на основании свидетельства о рождении", - сказал он.

Яременко отметил, что "таких искусственных оснований - сотни".

"Кроме того, за семь месяцев оккупационная администрация РФ не пропустила через КПВВ "Счастье" ни одного человека. Все эти действия - позорное нарушение международного и международного гуманитарного права и является ничем иным, как издевательством над гражданами, которых заточили в изоляции от цивилизованного мира" , - добавил замминистра.

По его словам, со своей стороны Украина делает все возможное, чтобы граждане беспрепятственно и комфортно пересекали линию соприкосновения.

"Однако, к сожалению, в этой ситуации не все зависит от украинского правительства", - сказал Яременко.

Минреинтеграции продолжает работу над упрощением для граждан процедуры пересечения КПВВ с украинской стороны.

Также в ведомстве сообщили, что в течение апреля-июня 2021 года, согласно информации Государственной пограничной службы, через КПВВ на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях зафиксировано всего 182 713 пересечений в обе стороны, из них - 1 775 транспортных средств.

Донбасс (26959) КПВВ (330) Министерство реинтеграции (278)
+8
Нехай щастить.
10.07.2021 22:11 Ответить
+8
Это возмутительно! А что если грузовики с деньгами возить прямо туда, там же НАШЫ люды,им пенсии нужны?😁 Правда никак не пойму, а почему мы не платим пенсии в Крыму, в чем разница?
10.07.2021 22:18 Ответить
+8
Оккупанты создают слишком слабые препятствия для проникновения в Украину предателей.... КПВВ надо ликвидировать и укреплять минные поля.... Чтобы зловоние руцского мира не просачивалось к нам...
10.07.2021 22:30 Ответить
Нехай щастить.
10.07.2021 22:11 Ответить
нам "кормильцы" не нужны !
10.07.2021 22:41 Ответить
А їм не потрібна Гейропа. Окупанти в ОРДЛО створюють все нові перешкоди під час перетину пунктів пропуску, - заступник голови Мінреінтеграції Яременко - Цензор.НЕТ 3164
10.07.2021 22:54 Ответить
типичные совкодрочеры. Еще бы вышли с транспорантом о лЭнине, или о мире в мире.
сОвок, он же сЭсЭсЭрЭ это диагноз
10.07.2021 23:38 Ответить
мож пункты пропуска обозвать порталами 95-го квартала?
10.07.2021 22:17 Ответить
Это возмутительно! А что если грузовики с деньгами возить прямо туда, там же НАШЫ люды,им пенсии нужны?😁 Правда никак не пойму, а почему мы не платим пенсии в Крыму, в чем разница?
10.07.2021 22:18 Ответить
Разница в том что Крым - это Украина, и поэтому две "дружественные страны" обмениваются списками пенсионеров, для исключения фактов двойного назначения пенсий. Когда Донбасс станет (ну вы поняли) они так же будут вести общую базу.
11.07.2021 11:33 Ответить
Вот пусть станет, ну вы поняли и пойдут они туда, ну вы поняли куда, и чем быстрее тем лучше, во всяком случае так думаю я и очень много моих знакомых, друзей и родственников )))))))
11.07.2021 18:01 Ответить
Зараз я доїм борщ і ви побачите який я засмучений.
10.07.2021 22:30 Ответить
Оккупанты создают слишком слабые препятствия для проникновения в Украину предателей.... КПВВ надо ликвидировать и укреплять минные поля.... Чтобы зловоние руцского мира не просачивалось к нам...
10.07.2021 22:30 Ответить
так у ніх расєйськіє паЧЬпорта, воні же срузькіє, воні же до 14 года всю Україну кАрмілі...
Нехай тепер в своєму данбабве і живуть, за сАвєтьськім сАюзАм нАстальгіруют, і на уйла онаніруют - тварини!
10.07.2021 22:46 Ответить
Ну и молодцы. Пусть посидят в гетто. Подумают. Репу почешут и все равно ничего не поймут! Нечего им сепарскую заразу разносить.
10.07.2021 22:51 Ответить
в данной ситуации, когда на раше и в ордло бушует раша-штамм короновируса, получается что это очень разумное решение... при нашем извращенном понимании угрозы нацбезопасности, ордынцы пусть в силу своих идиотских ограничений, но заботятся о нас больше, чем мы сами...
10.07.2021 22:53 Ответить
Настоящий геноцид граждан України,проживающих в российской оккупации!
10.07.2021 23:30 Ответить
Такое впечатление что дикари ОРДЛО заботятся об Украине больше чем сами украинцы.
11.07.2021 09:49 Ответить
Все КПВВ с ОРДЛО надо закрыь на ближайшие 20 лет.
11.07.2021 12:45 Ответить
Чесно кажучи, мене обурює реакція людей в коментарях. Я сама з Донецька, поїхала назавжди в 16 році. Ви знаєте, скільки тих самих пенсіонерів вже померло? Сім років пройшло. Діти, яким було по 13 років вже молоді люди. Це наша молодь! Вони ні в чому не винні! Вони мають бути в Україні, працювати і народжувати дітей! Я спілкуюся з багатьма людьми і люди з Дніпра питають мене, що там трапилося! Чим ви кращі? Чи ви думаєте, що всі так прям були за все це? Чим ви відрізняєтеся від зомбованих росіян?
11.07.2021 15:21 Ответить
 
 