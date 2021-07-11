Эстония усиливает охрану границы из-за белорусско-литовского миграционного кризиса

В связи с резким ростом нелегальной миграции из Беларуси в Литву в Эстонии усилили охрану границы с Россией, Латвией, а также контроль в портах.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил портал телерадиовещания ERR со ссылкой на начальника пограничного контроля департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Эгерта Беличева.

"На юго-востоке, близ границы с Россией сейчас спокойно, но новости из Литвы, где поток беженцев по сравнению с прошлым годом вырос в 20 раз, вызывал озабоченность у тамошних жителей" - сказал Беличев.

"В нашем пограничном ведомстве не верят, что в Эстонии может повториться литовско-белорусский сценарий. Но если миграционные потоки изменят направление на север, то Эстония окажется на пути следования нелегалов. В департаменте полиции и погранохране уже приняли соответствующие меры", - отметил он.

Беличев пояснил: "Мы строим новую пограничную инфраструктуру на восточной границе". "Мы хотим, чтобы нелегально попасть в Эстонию было сложно. Это касается не только ограждения, но и всего мониторингового оборудования. Оно дает нам полное представление о том, что происходит на границе. К тому же, сегодня мы увеличили уровень готовности, частоту патрулирования и количество патрулей как на внешней границе ЕС, так и на внутренней", - сказал он.

В Литве из-за наплыва мигрантов с Ближнего востока и некоторых стран Африки была объявлена чрезвычайная ситуация. Нелегалы приходят со стороны Беларуси. Власти Литвы считают, что власти Беларуси сознательно этому способствуют.

Правительство Литвы выделило почти 5 млн евро на установку забора из колючей проволоки вдоль границы с Беларусью. В спешном порядке власти организовали на границе миграционный лагерь.

Страна обратилась за помощью к Евросоюзу и соседям. На минувшей неделе Эстония в двустороннем порядке направила на помощь литовским пограничникам 10 своих специалистов с автомобилями, дронами и иными средствами охраны границы.

