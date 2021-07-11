РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3891 посетитель онлайн
Новости
1 361 10

Эстония усиливает охрану границы из-за белорусско-литовского миграционного кризиса

Эстония усиливает охрану границы из-за белорусско-литовского миграционного кризиса

В связи с резким ростом нелегальной миграции из Беларуси в Литву в Эстонии усилили охрану границы с Россией, Латвией, а также контроль в портах.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил портал телерадиовещания ERR со ссылкой на начальника пограничного контроля департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Эгерта Беличева.

"На юго-востоке, близ границы с Россией сейчас спокойно, но новости из Литвы, где поток беженцев по сравнению с прошлым годом вырос в 20 раз, вызывал озабоченность у тамошних жителей" - сказал Беличев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для защиты границ от нелегальных мигрантов в Литву прибыли эстонские полицейские

"В нашем пограничном ведомстве не верят, что в Эстонии может повториться литовско-белорусский сценарий. Но если миграционные потоки изменят направление на север, то Эстония окажется на пути следования нелегалов. В департаменте полиции и погранохране уже приняли соответствующие меры", - отметил он.

Беличев пояснил: "Мы строим новую пограничную инфраструктуру на восточной границе". "Мы хотим, чтобы нелегально попасть в Эстонию было сложно. Это касается не только ограждения, но и всего мониторингового оборудования. Оно дает нам полное представление о том, что происходит на границе. К тому же, сегодня мы увеличили уровень готовности, частоту патрулирования и количество патрулей как на внешней границе ЕС, так и на внутренней", - сказал он.

Также читайте: Президент Литвы Науседа созывает Совет нацбезопасности из-за беспрецедентного количества нелегальных мигрантов из Беларуси

В Литве из-за наплыва мигрантов с Ближнего востока и некоторых стран Африки была объявлена чрезвычайная ситуация. Нелегалы приходят со стороны Беларуси. Власти Литвы считают, что власти Беларуси сознательно этому способствуют.

Правительство Литвы выделило почти 5 млн евро на установку забора из колючей проволоки вдоль границы с Беларусью. В спешном порядке власти организовали на границе миграционный лагерь.

Страна обратилась за помощью к Евросоюзу и соседям. На минувшей неделе Эстония в двустороннем порядке направила на помощь литовским пограничникам 10 своих специалистов с автомобилями, дронами и иными средствами охраны границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва хочет построить на границе с Беларусью стену от нелегалов

Автор: 

мигранты (996) нелегалы (453) Эстония (1492)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Естонія хай остерігається російського кордону!
Ось паРаша назбирає всякого непотребу по всьому світі і кине не штурм кордону, і буде гібридна війна із ввічливими зеленими чоловічками із бородами і в чалмі!
показать весь комментарий
11.07.2021 12:02 Ответить
+2
Стрелять нужно, а не выжидать, как в Крыму. И без предупреждения.
показать весь комментарий
11.07.2021 12:44 Ответить
+1
Трудно стало жить в Белоруси.
Инфляция, санкции жмут...
Не то, что раньше.
Было спокойно, но скучно, а теперь трудно, но весело.
показать весь комментарий
11.07.2021 11:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трудно стало жить в Белоруси.
Инфляция, санкции жмут...
Не то, что раньше.
Было спокойно, но скучно, а теперь трудно, но весело.
показать весь комментарий
11.07.2021 11:39 Ответить
А откуда в Белоруси вдруг оказались все эти товарищи из Ближнего Востока и Африки, их что завезли специально?
показать весь комментарий
11.07.2021 12:02 Ответить
Естонія хай остерігається російського кордону!
Ось паРаша назбирає всякого непотребу по всьому світі і кине не штурм кордону, і буде гібридна війна із ввічливими зеленими чоловічками із бородами і в чалмі!
показать весь комментарий
11.07.2021 12:02 Ответить
Молодец эстонец с фамилией Белычев! Не такие уж они и заторможенные!)
показать весь комментарий
11.07.2021 12:05 Ответить
Беличев це не московитське прізвище, татарське.
показать весь комментарий
11.07.2021 13:47 Ответить
А какая разница?!))) Аби стримував гібридний натиск з рашостану. Нє?
показать весь комментарий
11.07.2021 13:51 Ответить
Litve nado bylo ranse strojit xotiabi takije pregradi.POo krajne mere ne vse riskovali lezt Естонія посилює охорону кордону через білорусько-литовську міграційну кризу - Цензор.НЕТ 4077
показать весь комментарий
11.07.2021 12:15 Ответить
Стрелять нужно, а не выжидать, как в Крыму. И без предупреждения.
показать весь комментарий
11.07.2021 12:44 Ответить
Да покладіть там автоматичні кулемети і оголосіть це на весь світ, загинуть 2 лося, 3 кабана і 300 мігрантів, але буде спокій.
показать весь комментарий
11.07.2021 13:45 Ответить
 
 