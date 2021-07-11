Естонія посилює охорону кордону через білорусько-литовську міграційну кризу

У зв'язку з різким зростанням нелегальної міграції з Білорусі до Литви в Естонії посилили охорону кордону з Росією, Латвією, а також контроль у портах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив портал телерадіомовлення ERR із посиланням на начальника прикордонного контролю департаменту поліції і прикордонної охорони Естонії Егерта Беличева.

"На південному сході, поблизу кордону з Росією нині спокійно, але новини з Литви, де потік біженців порівняно з минулим роком зріс у 20 разів, викликали занепокоєння у тамтешніх жителів" - сказав Беличев.

"У нашому прикордонному відомстві не вірять, що в Естонії може повторитися литовсько-білоруський сценарій. Але якщо міграційні потоки змінять напрямок на північ, то Естонія опиниться на шляху проходження нелегалів. У департаменті поліції і прикордонохороні вже вжили відповідних заходів", - зазначив він.

Беличев пояснив: "Ми будуємо нову прикордонну інфраструктуру на східному кордоні". "Ми хочемо, щоб нелегально потрапити до Естонії було складно. Це стосується не тільки огородження, але ц усього моніторингового обладнання. Воно дає нам повне уявлення про те, що відбувається на кордоні. До того ж сьогодні ми збільшили рівень готовності, частоту патрулювання і кількість патрулів як на зовнішньому кордоні ЄС, так і на внутрішньому", - сказав він.

У Литві через наплив мігрантів з Близького сходу та деяких країн Африки була оголошена надзвичайна ситуація. Нелегали приходять з боку Білорусі. Влада Литви вважає, що влада Білорусі свідомо цьому сприяє.

Уряд Литви виділив майже 5 млн євро на встановлення паркану з колючого дроту вздовж кордону з Білоруссю. У спішному порядку влада організувала на кордоні міграційний табір.

Країна звернулася по допомогу до Євросоюзу і сусідів. Минулого тижня Естонія в двосторонньому порядку направила на допомогу литовським прикордонникам 10 своїх фахівців з автомобілями, дронами та іншими засобами охорони кордону.

