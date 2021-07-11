УКР
Естонія посилює охорону кордону через білорусько-литовську міграційну кризу

У зв'язку з різким зростанням нелегальної міграції з Білорусі до Литви в Естонії посилили охорону кордону з Росією, Латвією, а також контроль у портах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив портал телерадіомовлення ERR із посиланням на начальника прикордонного контролю департаменту поліції і прикордонної охорони Естонії Егерта Беличева.

"На південному сході, поблизу кордону з Росією нині спокійно, але новини з Литви, де потік біженців порівняно з минулим роком зріс у 20 разів, викликали занепокоєння у тамтешніх жителів" - сказав Беличев.

"У нашому прикордонному відомстві не вірять, що в Естонії може повторитися литовсько-білоруський сценарій. Але якщо міграційні потоки змінять напрямок на північ, то Естонія опиниться на шляху проходження нелегалів. У департаменті поліції і прикордонохороні вже вжили відповідних заходів", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для захисту кордонів від нелегальних мігрантів до Литви прибули естонські поліцейські

Беличев пояснив: "Ми будуємо нову прикордонну інфраструктуру на східному кордоні". "Ми хочемо, щоб нелегально потрапити до Естонії було складно. Це стосується не тільки огородження, але ц усього моніторингового обладнання. Воно дає нам повне уявлення про те, що відбувається на кордоні. До того ж сьогодні ми збільшили рівень готовності, частоту патрулювання і кількість патрулів як на зовнішньому кордоні ЄС, так і на внутрішньому", - сказав він.

У Литві через наплив мігрантів з Близького сходу та деяких країн Африки була оголошена надзвичайна ситуація. Нелегали приходять з боку Білорусі. Влада Литви вважає, що влада Білорусі свідомо цьому сприяє.

Також читайте: Президент Литви Науседа скликає Раду нацбезпеки через безпрецедентну кількість нелегальних мігрантів з Білорусі

Уряд Литви виділив майже 5 млн євро на встановлення паркану з колючого дроту вздовж кордону з Білоруссю. У спішному порядку влада організувала на кордоні міграційний табір.

Країна звернулася по допомогу до Євросоюзу і сусідів. Минулого тижня Естонія в двосторонньому порядку направила на допомогу литовським прикордонникам 10 своїх фахівців з автомобілями, дронами та іншими засобами охорони кордону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва хоче побудувати на кордоні з Білоруссю стіну від нелегалів

мігранти (1138) нелегали (384) Естонія (1685)
+2
Естонія хай остерігається російського кордону!
Ось паРаша назбирає всякого непотребу по всьому світі і кине не штурм кордону, і буде гібридна війна із ввічливими зеленими чоловічками із бородами і в чалмі!
показати весь коментар
11.07.2021 12:02 Відповісти
+2
Стрелять нужно, а не выжидать, как в Крыму. И без предупреждения.
показати весь коментар
11.07.2021 12:44 Відповісти
+1
Трудно стало жить в Белоруси.
Инфляция, санкции жмут...
Не то, что раньше.
Было спокойно, но скучно, а теперь трудно, но весело.
показати весь коментар
11.07.2021 11:39 Відповісти
Трудно стало жить в Белоруси.
Инфляция, санкции жмут...
Не то, что раньше.
Было спокойно, но скучно, а теперь трудно, но весело.
показати весь коментар
11.07.2021 11:39 Відповісти
А откуда в Белоруси вдруг оказались все эти товарищи из Ближнего Востока и Африки, их что завезли специально?
показати весь коментар
11.07.2021 12:02 Відповісти
Естонія хай остерігається російського кордону!
Ось паРаша назбирає всякого непотребу по всьому світі і кине не штурм кордону, і буде гібридна війна із ввічливими зеленими чоловічками із бородами і в чалмі!
показати весь коментар
11.07.2021 12:02 Відповісти
Молодец эстонец с фамилией Белычев! Не такие уж они и заторможенные!)
показати весь коментар
11.07.2021 12:05 Відповісти
Беличев це не московитське прізвище, татарське.
показати весь коментар
11.07.2021 13:47 Відповісти
А какая разница?!))) Аби стримував гібридний натиск з рашостану. Нє?
показати весь коментар
11.07.2021 13:51 Відповісти
Litve nado bylo ranse strojit xotiabi takije pregradi.POo krajne mere ne vse riskovali lezt Естонія посилює охорону кордону через білорусько-литовську міграційну кризу - Цензор.НЕТ 4077
показати весь коментар
11.07.2021 12:15 Відповісти
Стрелять нужно, а не выжидать, как в Крыму. И без предупреждения.
показати весь коментар
11.07.2021 12:44 Відповісти
Да покладіть там автоматичні кулемети і оголосіть це на весь світ, загинуть 2 лося, 3 кабана і 300 мігрантів, але буде спокій.
показати весь коментар
11.07.2021 13:45 Відповісти
 
 