Руководители Всеукраинского Совета Церквей провели встречу с дипломатами стран G7

Речь шла о роли церквей и религиозных организаций в развитии мира и в борьбе с дезинформацией, несмотря на продолжающуюся российскую агрессию против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Институт религиозной свободы.

Группа религиозных деятелей на встрече с послами и дипломатами стран G7 и других стран также представили позицию Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций по ряду общественно важных вопросов.

Встреча состоялась 9 июля в Киеве по приглашению посла Великобритании Мелинды Симмонз. Также во встрече приняли участие послы и представители посольств Италии, Норвегии, США, Японии, Канады и других стран.

Во встрече приняли участие председательствующий во ВСЦиРО, Глава УГКЦ Святослав, Предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний, епископ Римско-Католической Церкви в Украине Виталий Кривицкий, Старший епископ Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской Михаил Паночко, президент Объединения иудейских религиозных организаций раввин Яков Дов Блайх, председатель Духовного управления мусульман Украины муфтий Ахмед Тамим и и заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич.

Религиозные деятели поделились с иностранными дипломатами опытом участия представителей церквей в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В частности речь шла об ухудшении гуманитарной ситуации на временно оккупированных территориях Украины, проблемах внутренне перемещенных лиц, необходимости более активного привлечения международного сообщества в восстановлении религиозной свободы и других прав человека на оккупированных Россией украинских территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Участники встречи обменялись мнениями по борьбе с домашним насилием, несмотря на разные подходы к решению этой проблематике. Представители дипломатического корпуса говорили о важности ратификации Стамбульской конвенции.

Также религиозные деятели отметили необходимость практических мер по противодействию домашнему насилию, развивая для этого национальное законодательство, возможно и без ратификации этого рамочного международного документа, который имеет определенную идеологическую окраску.

Представители конфессий высказали критические аргументированные замечания к Стамбульской конвенции, на основании которых Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций выступает против ее ратификации украинским парламентом.

Также собравшиеся обсудили проблематику экологии и изменения климата. Представители церквей и религиозных организаций рассказали о своих усилиях в этой сфере, направленные на формирование экологического сознания у верующих и об ответственном отношении к окружающей среде в обществе в целом, а также о развитии взаимодействия с профильным министерством. В качестве примера, к подписанию планируется меморандум о сотрудничестве между ВСЦиРО и Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов.

В конце встречи Председательствующий в ВСЦРО Святослав поднял вопрос становления справедливости в Украине в контексте судебной реформы. По его словам, отсутствие справедливости стал основной причиной двух Майданов (национальных акций протеста 2004-2005 и 2013-2014 годов). Определенные изменения в судебной системе, которые в последние роки состоялись, нельзя назвать системной судебной реформой, которая бы обеспечила формирование независимой судебной ветви власти и справедливого правосудия для каждого человека в Украине.

Религиозные деятели ознакомили иностранных дипломатов с Обращением ВСЦиРО по решению проблемы невинно осужденных, в котором подчеркивается необходимость конкретных изменений для пересмотра судебных решений, относительно справедливости и беспристрастности которых есть обоснованные сомнения. Стороны решили посвятить этой проблематике отдельную встречу.

Напомним, что ВСЦиРО регулярно проводит встречи с иностранными послами и дипломатами, объясняя позицию религиозного сообщества по актуальным общественным вопросам и обсуждая направления развития взаимодействия Украины с ее международными партнерами в сфере общественного сектора.