РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10628 посетителей онлайн
Новости
3 387 17

Руководители Всеукраинского Совета Церквей провели встречу с дипломатами стран G7

Речь шла о роли церквей и религиозных организаций в развитии мира и в борьбе с дезинформацией, несмотря на продолжающуюся российскую агрессию против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Институт религиозной свободы. 

Группа религиозных деятелей на встрече с послами и дипломатами стран G7 и других стран также представили позицию Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций по ряду общественно важных вопросов.

Встреча состоялась 9 июля в Киеве по приглашению посла Великобритании Мелинды Симмонз. Также во встрече приняли участие послы и представители посольств Италии, Норвегии, США, Японии, Канады и других стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль обсудил с религиозными представителями проведение грядущих праздников: Важно, чтобы радость не была омрачена ростом заболеваемости. ФОТОрепортаж

Во встрече приняли участие председательствующий во ВСЦиРО, Глава УГКЦ Святослав, Предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний, епископ Римско-Католической Церкви в Украине Виталий Кривицкий, Старший епископ Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской Михаил Паночко, президент Объединения иудейских религиозных организаций раввин Яков Дов Блайх, председатель Духовного управления мусульман Украины муфтий Ахмед Тамим и и заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич.

Руководители Всеукраинского Совета Церквей провели встречу с дипломатами стран G7 01

Религиозные деятели поделились с иностранными дипломатами опытом участия представителей церквей в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В частности речь шла об ухудшении гуманитарной ситуации на временно оккупированных территориях Украины, проблемах внутренне перемещенных лиц, необходимости более активного привлечения международного сообщества в восстановлении религиозной свободы и других прав человека на оккупированных Россией украинских территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Участники встречи обменялись мнениями по борьбе с домашним насилием, несмотря на разные подходы к решению этой проблематике. Представители дипломатического корпуса говорили о важности ратификации Стамбульской конвенции. 

Также религиозные деятели отметили необходимость практических мер по противодействию домашнему насилию, развивая для этого национальное законодательство, возможно и без ратификации этого рамочного международного документа, который имеет определенную идеологическую окраску.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет Церквей призывает не снижать налогообложение азартных игр и лотерей

Представители конфессий высказали критические аргументированные замечания к Стамбульской конвенции, на основании которых Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций выступает против ее ратификации украинским парламентом.

Руководители Всеукраинского Совета Церквей провели встречу с дипломатами стран G7 02

Также собравшиеся обсудили проблематику экологии и изменения климата. Представители церквей и религиозных организаций рассказали о своих усилиях в этой сфере, направленные на формирование экологического сознания у верующих и об ответственном отношении к окружающей среде в обществе в целом, а также о развитии взаимодействия с профильным министерством. В качестве примера, к подписанию планируется меморандум о сотрудничестве между ВСЦиРО и Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет Церквей заявил о необходимости противодействия насилию в семьях

В конце встречи Председательствующий в ВСЦРО Святослав поднял вопрос становления справедливости в Украине в контексте судебной реформы. По его словам, отсутствие справедливости стал основной причиной двух Майданов (национальных акций протеста 2004-2005 и 2013-2014 годов). Определенные изменения в судебной системе, которые в последние роки состоялись, нельзя назвать системной судебной реформой, которая бы обеспечила формирование независимой судебной ветви власти и справедливого правосудия для каждого человека в Украине.

Религиозные деятели ознакомили иностранных дипломатов с Обращением ВСЦиРО по решению проблемы невинно осужденных, в котором подчеркивается необходимость конкретных изменений для пересмотра судебных решений, относительно справедливости и беспристрастности которых есть обоснованные сомнения. Стороны решили посвятить этой проблематике отдельную встречу.

Напомним, что ВСЦиРО регулярно проводит встречи с иностранными послами и дипломатами, объясняя позицию религиозного сообщества по актуальным общественным вопросам и обсуждая направления развития взаимодействия Украины с ее международными партнерами в сфере общественного сектора.

G7 (883) Совет церквей (51) дипломаты (642)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Это ВЕСЬ « памятник к»… ВЕСЬ!!!!! Больше- нету… только табличка, дешевая табличка и никаких международных визгов. Это же украинцев убивали.. а не евреев. А кому нужны простые украинцы..? Стыдно панове, ой как стыдно…

https://twitter.com/Daniel62188143/status/1414130879815954436/photo/1
Руководители Всеукраинского Совета Церквей провели встречу с дипломатами стран G7 - Цензор.НЕТ 2597
показать весь комментарий
11.07.2021 18:19 Ответить
+6
Релігійне питання ,це найважливий елемент гібридної війни Росіі за Україну !!!)))
показать весь комментарий
11.07.2021 19:00 Ответить
+5
" ... и заместитель председателя Отдела внешних церковных связей мацковской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич."
показать весь комментарий
11.07.2021 18:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
" ... и заместитель председателя Отдела внешних церковных связей мацковской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич."
показать весь комментарий
11.07.2021 18:07 Ответить
Ну, не Березовський же! Хоча Епіфаній там був. А в звязці з предстоятелем УГКЦ о. Святославом Шевчуком за вірність і продержавність поставлених питань послам можна не сумніватись.
показать весь комментарий
11.07.2021 18:12 Ответить
Релігійне питання ,це найважливий елемент гібридної війни Росіі за Україну !!!)))
показать весь комментарий
11.07.2021 19:00 Ответить
Это ВЕСЬ « памятник к»… ВЕСЬ!!!!! Больше- нету… только табличка, дешевая табличка и никаких международных визгов. Это же украинцев убивали.. а не евреев. А кому нужны простые украинцы..? Стыдно панове, ой как стыдно…

https://twitter.com/Daniel62188143/status/1414130879815954436/photo/1
Руководители Всеукраинского Совета Церквей провели встречу с дипломатами стран G7 - Цензор.НЕТ 2597
показать весь комментарий
11.07.2021 18:19 Ответить
показать весь комментарий
11.07.2021 18:38 Ответить
ВСЦРО последовательно отстаивает интересы Украины. Послы G7 послушали и остались при своём мнении, глобалистская организация.
показать весь комментарий
11.07.2021 18:21 Ответить
І москалі там є.Москалям взагалі тут медом намазано.Он на фестивалі Атлас повно москалів виступає,а місцеві дурники їх слухають і платять гроші.
показать весь комментарий
11.07.2021 18:27 Ответить
" протоиерей рпц Николай Данилевич."

"Протоиерей Николай Данилевич: Томос стал духовной «берлинской стеной» для украинского Православия"

"Для нас это «мертвые души» - спикер Московского патриархата о потере симпатий украинцев"

Мацковські попи, які ховаються під вивіскою УПЦ.
показать весь комментарий
11.07.2021 18:38 Ответить
Такими зустрічами,церкви точно не відділені від держави.
показать весь комментарий
11.07.2021 18:28 Ответить
О, ці пацани знають толк в развітії міра та у боротьбі з дезінформаторами, чи то пак єретиками. Моляться тому ж богові і тисячі років не можуть одне одному цього пробачити...
показать весь комментарий
11.07.2021 18:30 Ответить
и представители вражеской церкви там были. Слава "мудрому нариду".
показать весь комментарий
11.07.2021 18:31 Ответить
все понятно, но одно смущает и настораживает. Почему не присуствуют буддисты,а вот из московской окупационной секты фсб,представитель был??? зачем там ,между нормальных людей присуцтвие негодяев-окупантов. Хотя, в книге Иова написано: "пришли к Богу сыны Божьи и между ними сатана..."
показать весь комментарий
11.07.2021 18:46 Ответить
УПЦ,це розплідник кремлівської гидоти,філія ФСБ в Україні !!! Нах..,за порєбрік гнид московських !!!)))
показать весь комментарий
11.07.2021 18:57 Ответить
Вони не орють і не сіють, помахали кадилом і іміють!
Та хоча б своїм кадилом, а то кацапським!
показать весь комментарий
11.07.2021 19:09 Ответить
Если в совет входит МП, то нечего с таким Советом встречаться.
показать весь комментарий
11.07.2021 19:13 Ответить
Все форумные иксперды обсуждают участников, но, похоже никто не понял, что основной темой обсуждения является Стамбульская конвенция, против которой выступают все церковные деятели, но, которую нам упорно навязывает запад
показать весь комментарий
11.07.2021 21:46 Ответить
Да, ********** продвигают с фантастической упоротостью.
показать весь комментарий
11.07.2021 23:01 Ответить
 
 