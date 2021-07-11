Керівники Всеукраїнської Ради Церков провели зустріч із дипломатами країн G7

Йшлося про роль церков і релігійних організацій у розвитку миру і в боротьбі з дезінформацією, зважаючи на триваючу російську агресію проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інститут релігійної свободи.

Група релігійних діячів на зустрічі з послами та дипломатами країн G7 та інших країн також представили позицію Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій щодо низки суспільно важливих питань.

Зустріч відбулася 9 липня у Києві на запрошення посла Великої Британії Мелінди Сіммонз. Також у зустрічі взяли участь посли і представники посольств Італії, Норвегії, США, Японії, Канади та інших країн.

У зустрічі взяли участь головуючий у ВРЦіРО, глава УГКЦ Святослав, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, єпископ Римсько-католицької церкви в Україні Віталій Кривицький, старший єпископ Української церкви християн віри євангельської Михайло Паночко, президент Об’єднання іудейських релігійних організацій рабин Яків Дов Блайх, голова Духовного управління мусульман України муфтій Ахмед Тамім та заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної Церкви протоієрей Миколай Данилевич.

Релігійні діячі поділилися з іноземними дипломатами досвідом щодо участі представників церков у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України. Зокрема, йшлося про погіршення гуманітарної ситуації на тимчасово окупованих територіях України, проблематику внутрішньо переміщених осіб, необхідність більш активного залучення міжнародної спільноти до відновлення релігійної свободи та інших прав людини на окупованих Росією українських територіях Криму, Донецької та Луганської областей.

Учасники зустрічі обмінялися думками щодо боротьби з домашнім насиллям, зважаючи на різні підходи до вирішення цієї проблематики. Представники дипломатичного корпусу говорили про важливість ратифікації Стамбульської конвенції.

Також релігійні діячі наголосили на необхідності практичних заходів із протидії домашньому насильству, розвиваючи задля цього національне законодавство, що можливо і без ратифікації цього рамкового міжнародного документа, який має певне ідеологічне забарвлення.

Представники конфесій висловили критичні аргументовані зауваження до Стамбульської конвенції, на підставі яких Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій виступає проти її ратифікації українським парламентом.

Також присутні обговорили проблематику екології та зміни клімату. Представники церков і релігійних організацій розповіли про свої зусилля в цій сфері, спрямовані на формування екологічної свідомості у вірян і про відповідальне ставлення до довкілля в суспільстві загалом, а також про розвиток взаємодії з профільним міністерством. Як приклад, до підписання планується меморандум про співпрацю між ВРЦіРО та Міндовкілля.

Наприкінці зустрічі головуючий у ВРЦРО Святослав порушив питання становлення справедливості в Україні в контексті судової реформи. За його словами, брак справедливості став основною причиною двох Майданів (національних акцій протесту 2004-2005 та 2013-2014 років). Певні зміни в судовій системі, які останніми роками відбулися, не можна назвати системною судовою реформою, яка б забезпечила формування незалежної судової гілки влади і справедливого правосуддя для кожної людини в Україні.

Релігійні діячі ознайомили іноземних дипломатів зі зверненням ВРЦіРО щодо розв’язання проблеми невинно засуджених, у якому наголошується на необхідності конкретних змін задля перегляду судових рішень, щодо справедливості і неупередженості яких є обґрунтовані сумніви. Сторони вирішили присвятити цій проблематиці окрему зустріч.

Нагадаємо, що ВРЦіРО регулярно проводить зустрічі з іноземними послами і дипломатами, пояснюючи позицію релігійної спільноти з актуальних суспільних питань і обговорюючи напрямки розвитку взаємодії України з її міжнародними партнерами у сфері громадського сектора.