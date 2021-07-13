РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3703 посетителя онлайн
Новости
9 664 51

Шкиряк собирается в отставку вместе с Аваковым

Шкиряк собирается в отставку вместе с Аваковым

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил о желании уйти в отставку вместе с главой МВД Арсеном Аваковым, который ранее написал заявлении об уходе с должности.

Свою позицию Шкиряк озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Более 7 лет в команде МВД Украины и около 10 лет рядом с Арсеном Аваковым… Это были очень бурные, к сожалению, трагические, но и героические времена. В конце концов, всему свое время и это время пришло. Безусловно, я уйду вместе со своим министром. Уйду с гордо поднятой головой, ни перед кем не опуская глаза", - написал Шкиряк.

Читайте: Аваков подал в отставку. ДОКУМЕНТ

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Шкиряк собирается в отставку вместе с Аваковым 01

Автор: 

Аваков Арсен (3445) отставка (3173) Шкиряк Зорян (568)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
И Геращенко с собой заберите.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:09 Ответить
+16
Сейчас в "95-м квартале" народ оживится....перспективы начинают вырисовываться...
показать весь комментарий
13.07.2021 19:11 Ответить
+15
і зоряна теж)
показать весь комментарий
13.07.2021 19:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И Геращенко с собой заберите.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:09 Ответить
і зоряна теж)
показать весь комментарий
13.07.2021 19:11 Ответить
Само собой Антонина Лизоблюдцева без Рюкзакова никуда. Вместе в Харькове воровали вместе и сядут
показать весь комментарий
13.07.2021 19:35 Ответить
По закону, если министр уходит в отставку, то автоматически увольняются со своих должностей все его заместители.
показать весь комментарий
13.07.2021 21:27 Ответить
А Зорін залишиться?
показать весь комментарий
13.07.2021 19:11 Ответить
Он еще думает 😂
показать весь комментарий
13.07.2021 19:16 Ответить
Сейчас в "95-м квартале" народ оживится....перспективы начинают вырисовываться...
показать весь комментарий
13.07.2021 19:11 Ответить
Геращенко, Коваля и Цуцкиридзе с собой не забудьте взять
показать весь комментарий
13.07.2021 19:11 Ответить
А Зорян?

Шкиряк собирается в отставку вместе с Аваковым - Цензор.НЕТ 2487
показать весь комментарий
13.07.2021 19:12 Ответить
обидва
показать весь комментарий
13.07.2021 19:43 Ответить
Шкіряк збирається у відставку разом з Аваковим - Цензор.НЕТ 6632
показать весь комментарий
13.07.2021 20:01 Ответить
Это Зоряна?
показать весь комментарий
13.07.2021 22:56 Ответить
Вообще-то это персонаж старого, из 80-х сериала MASH, про полевой госпиталь времен Корейской войны Максвелл Клингер, который всеми способами пытался откосить на дурку, в частности, одевался в женские шмутки. Он тогда еще не знал, шо он будет Зоряном и Шкиряком
показать весь комментарий
13.07.2021 23:01 Ответить
Глава подкомитета, он же Слуга Народа по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности правоохранительного комитета Рады Александр Абакумов, может занять должность вместо Авакова
показать весь комментарий
13.07.2021 19:13 Ответить
Вместо Геращенко будет...Сивоха
показать весь комментарий
13.07.2021 19:18 Ответить
А Юзік очолить нацгвардію
показать весь комментарий
13.07.2021 20:44 Ответить
Гордиться нечем,МВД в обществе поддержки не имеет,все казнокрады,взяточники и прочие ушлепки прекрасно себя чувствовали при представителе общины армянского народа,но все помнят,как полицаи по зверски обдирали штрафами за маски граждан и бизнес.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:14 Ответить
Бла-бла-бла.. Думаю, Арсенка Шкуряку уже успел и наобещать, и обрисовать. так что, тот не парится..
показать весь комментарий
13.07.2021 19:15 Ответить
Образцовый холуй.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:16 Ответить
Давно пора. Обоим.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:16 Ответить
Антонина что-то скромно молчит... пакует чемоданы видимо)
показать весь комментарий
13.07.2021 19:17 Ответить
Зарано радіти відставці Авакова , так як на його місце Зечмо призначить або Татарова , або одного із слуг уродів !
показать весь комментарий
13.07.2021 19:17 Ответить
Керувати жорстким придушенням протестів буде аваков з використанням своїх тітушок, беніних тітушок і підрозділів мвс. Відставка - це запобігання санкцій Заходу.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:36 Ответить
Да... а Кива раньше ушел.. ( не дождался).
показать весь комментарий
13.07.2021 19:18 Ответить
подождите, "слуги кремля" щас вам такую замену подгонят, будуте еще за Авакяном скучать... все в сравнении познается, а нынешние деграданты могут только хуже сделать... 2.5 года это доказывают на практике...
показать весь комментарий
13.07.2021 19:18 Ответить
Колись Зорян Шкіряк написав у фейсбуці не дуже схвальний комент про петра порошенка . Здається це було перед президентськими виборами 2019 .
показать весь комментарий
13.07.2021 19:18 Ответить
Скачет ковбой по степи, вдруг видит в далеке появилось индейское племя.
- Ну всё, попал, это конец - думает ковбой.
- Нет, ещё не конец - говорит ему его внутренний голос - ты ещё можешь ускакать от них!
И он пришпорил коня, и помчался что было прыти. Индейцы бросились за ним. Он всё подгонял коня, и вскоре загнал его, и тот упал.
- Ну всё, это конец - подумал ковбой.
- Нет, ещё не конец - говорит ему внутренний голос - ты ещё можешь убежать от них пешком, беги!
И ковбой побежал. Вскоре индейцы окружили его, и накинули на него сеть.
- Ну всё, это конец - подумал ковбой.
- Нет, ещё не конец - говорит ему внутренний голос - ты ещё можешь вырваться из сети, брыкайся!
Ковбой стал брыкаться что есть силы. Тогда индеец-здоровяк слез с коня, подошёл к ковбою, и огрел его по голове дубиной. Ковбой потерял сознание. Очнулся он плотно привязанным к столбу, и увидел, как вождь племени, с огромным ножём в руке, приближается к нему.
- Ну всё, это конец - подумал ковбой.
- Нет, ещё не конец - говорит ему внутренний голос - плюнь вождю в лицо.
Ковбой набрал побольше слюны, и плюнул прямо в лицо вождю.
- Вот теперь конец - сказал внутренний голос.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:20 Ответить
Пока новостные каналы гудят об отставке аваакяна, стало известно, что авакову принадлежит половина акций телеанала... Наш! Вот это поворот.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:20 Ответить
А никак нельзя поменять заголовок на такой: "ЗЕЛЕНСКИЙ собирается в отставку вместе с Аваковым"?
показать весь комментарий
13.07.2021 19:23 Ответить
Уже известно, что пару дней назад как раз сам зеленский предложил Авакову уволится. Аваков, как не крути, но человек гордый - мгновенно написал рапорт об увольнедща еще и ручкой дописку сделал.
показать весь комментарий
13.07.2021 21:28 Ответить
А мы пойдем на Север, а мы пойдем на Север...
показать весь комментарий
13.07.2021 19:23 Ответить
Представляю сколько они денег набрали за это время с игрового бизнеса , с маршруток и всего остального. У Авакова в оффшорных счетах около 400 млн долларов, вдумайтесь кто руководит милицией /. Для них власть как мед
показать весь комментарий
13.07.2021 19:25 Ответить
да там в руководстве клоунов подобных киве, чел 10, со всей Украины собранных и в менты записавшихся, в погоне за пенсиями генеральскими)))...
показать весь комментарий
13.07.2021 19:50 Ответить
Гарно 7 років "попаслися" ці хлопці...
показать весь комментарий
13.07.2021 19:52 Ответить
Зеленоморді Татарова призначать, і до гадалки не ходи.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:56 Ответить
Все вместе найдут другое теплое место. На худой конец в Италию, завхозом гостиниц Авакова.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:56 Ответить
Отряд не заметил потери бойца )
показать весь комментарий
13.07.2021 20:01 Ответить
Шкиряк собирается в отставку вместе с Аваковым

ххх
А Зорян?
Но меня больше волнует кому теперь зализывать анус будет что Антошка
показать весь комментарий
13.07.2021 20:40 Ответить
Где же он теперь харчеваться будет?
показать весь комментарий
13.07.2021 20:41 Ответить
Тут и у Зоряна есть шкурный интерес...
показать весь комментарий
13.07.2021 20:55 Ответить
Отставки наводят на мысли. Крысы побежали с тонущего корабля? Осенью намечается что-то глобальное? Сдача *****? Майдан? Суд Линча? Как-то всё это падазрительна....
показать весь комментарий
13.07.2021 20:57 Ответить
Надеюсь у Зеленского хватит ума, чтобы пойти на досрочные
показать весь комментарий
13.07.2021 21:49 Ответить
ни в какую "отставку"- В КАМЕРУ с РЮКЗАКАМИ! ...как минимум! ишь, попривыкали-понравилось "уходить в отставку"
показать весь комментарий
13.07.2021 22:01 Ответить
Судя по фото вроди нормальные пацаны...
показать весь комментарий
13.07.2021 22:53 Ответить
Как же нам теперь жить без тебя
показать весь комментарий
13.07.2021 23:12 Ответить
а чо какао ботве Аваков не по душе?
Всю каденцию 2014-2019 в тесной связке проработал с потужным.
показать весь комментарий
14.07.2021 03:04 Ответить
А Жаба собирается?
показать весь комментарий
16.07.2021 14:08 Ответить
 
 