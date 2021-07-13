Шкиряк собирается в отставку вместе с Аваковым
Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил о желании уйти в отставку вместе с главой МВД Арсеном Аваковым, который ранее написал заявлении об уходе с должности.
Свою позицию Шкиряк озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Более 7 лет в команде МВД Украины и около 10 лет рядом с Арсеном Аваковым… Это были очень бурные, к сожалению, трагические, но и героические времена. В конце концов, всему свое время и это время пришло. Безусловно, я уйду вместе со своим министром. Уйду с гордо поднятой головой, ни перед кем не опуская глаза", - написал Шкиряк.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.
А Зорян?
Но меня больше волнует кому теперь зализывать анус будет что Антошка
Всю каденцию 2014-2019 в тесной связке проработал с потужным.