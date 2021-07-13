Шкіряк збирається у відставку разом з Аваковим
Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив про бажання піти у відставку разом з главою МВС Арсеном Аваковим, який раніше написав заяву про звільнення з посади.
Свою позицію Шкіряк озвучив у фейсбуку, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Понад 7 років в команді МВС України і близько 10 років поряд з Арсеном Аваковим … Це були дуже буремні, на жаль, трагічні, але й героїчні часи. Зрештою, всьому свій час і цей час настав. Безумовно, я піду разом зі своїм міністром. Піду з гордо піднятою головою, ні перед ким не опускаючи очі", - написав Шкіряк.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.
А Зорян?
Но меня больше волнует кому теперь зализывать анус будет что Антошка
Всю каденцию 2014-2019 в тесной связке проработал с потужным.