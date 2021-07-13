УКР
Шкіряк збирається у відставку разом з Аваковим

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив про бажання піти у відставку разом з главою МВС Арсеном Аваковим, який раніше написав заяву про звільнення з посади.

Свою позицію Шкіряк озвучив у фейсбуку, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Понад 7 років в команді МВС України і близько 10 років поряд з Арсеном Аваковим … Це були дуже буремні, на жаль, трагічні, але й героїчні часи. Зрештою, всьому свій час і цей час настав. Безумовно, я піду разом зі своїм міністром. Піду з гордо піднятою головою, ні перед ким не опускаючи очі", - написав Шкіряк.

Також читайте: Тарана і Малюську можуть відправити у відставку, - ЗМІ

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Аваков Арсен (2191) відставка (1485) Шкіряк Зорян (208)
+28
И Геращенко с собой заберите.
13.07.2021 19:09 Відповісти
13.07.2021 19:09 Відповісти
+16
Сейчас в "95-м квартале" народ оживится....перспективы начинают вырисовываться...
13.07.2021 19:11 Відповісти
13.07.2021 19:11 Відповісти
+15
і зоряна теж)
13.07.2021 19:11 Відповісти
13.07.2021 19:11 Відповісти
И Геращенко с собой заберите.
13.07.2021 19:09 Відповісти
13.07.2021 19:09 Відповісти
і зоряна теж)
13.07.2021 19:11 Відповісти
13.07.2021 19:11 Відповісти
Само собой Антонина Лизоблюдцева без Рюкзакова никуда. Вместе в Харькове воровали вместе и сядут
13.07.2021 19:35 Відповісти
13.07.2021 19:35 Відповісти
По закону, если министр уходит в отставку, то автоматически увольняются со своих должностей все его заместители.
13.07.2021 21:27 Відповісти
13.07.2021 21:27 Відповісти
А Зорін залишиться?
13.07.2021 19:11 Відповісти
13.07.2021 19:11 Відповісти
Он еще думает 😂
13.07.2021 19:16 Відповісти
13.07.2021 19:16 Відповісти
Сейчас в "95-м квартале" народ оживится....перспективы начинают вырисовываться...
13.07.2021 19:11 Відповісти
13.07.2021 19:11 Відповісти
Геращенко, Коваля и Цуцкиридзе с собой не забудьте взять
13.07.2021 19:11 Відповісти
13.07.2021 19:11 Відповісти
А Зорян?

13.07.2021 19:12 Відповісти
13.07.2021 19:12 Відповісти
обидва
13.07.2021 19:43 Відповісти
13.07.2021 19:43 Відповісти
13.07.2021 20:01 Відповісти
13.07.2021 20:01 Відповісти
Это Зоряна?
13.07.2021 22:56 Відповісти
13.07.2021 22:56 Відповісти
Вообще-то это персонаж старого, из 80-х сериала MASH, про полевой госпиталь времен Корейской войны Максвелл Клингер, который всеми способами пытался откосить на дурку, в частности, одевался в женские шмутки. Он тогда еще не знал, шо он будет Зоряном и Шкиряком
13.07.2021 23:01 Відповісти
13.07.2021 23:01 Відповісти
Глава подкомитета, он же Слуга Народа по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности правоохранительного комитета Рады Александр Абакумов, может занять должность вместо Авакова
13.07.2021 19:13 Відповісти
13.07.2021 19:13 Відповісти
Вместо Геращенко будет...Сивоха
13.07.2021 19:18 Відповісти
13.07.2021 19:18 Відповісти
А Юзік очолить нацгвардію
13.07.2021 20:44 Відповісти
13.07.2021 20:44 Відповісти
Гордиться нечем,МВД в обществе поддержки не имеет,все казнокрады,взяточники и прочие ушлепки прекрасно себя чувствовали при представителе общины армянского народа,но все помнят,как полицаи по зверски обдирали штрафами за маски граждан и бизнес.
13.07.2021 19:14 Відповісти
13.07.2021 19:14 Відповісти
Бла-бла-бла.. Думаю, Арсенка Шкуряку уже успел и наобещать, и обрисовать. так что, тот не парится..
13.07.2021 19:15 Відповісти
13.07.2021 19:15 Відповісти
Образцовый холуй.
13.07.2021 19:16 Відповісти
13.07.2021 19:16 Відповісти
Давно пора. Обоим.
13.07.2021 19:16 Відповісти
13.07.2021 19:16 Відповісти
Антонина что-то скромно молчит... пакует чемоданы видимо)
13.07.2021 19:17 Відповісти
13.07.2021 19:17 Відповісти
Зарано радіти відставці Авакова , так як на його місце Зечмо призначить або Татарова , або одного із слуг уродів !
13.07.2021 19:17 Відповісти
13.07.2021 19:17 Відповісти
Керувати жорстким придушенням протестів буде аваков з використанням своїх тітушок, беніних тітушок і підрозділів мвс. Відставка - це запобігання санкцій Заходу.
13.07.2021 19:36 Відповісти
13.07.2021 19:36 Відповісти
Да... а Кива раньше ушел.. ( не дождался).
13.07.2021 19:18 Відповісти
13.07.2021 19:18 Відповісти
подождите, "слуги кремля" щас вам такую замену подгонят, будуте еще за Авакяном скучать... все в сравнении познается, а нынешние деграданты могут только хуже сделать... 2.5 года это доказывают на практике...
13.07.2021 19:18 Відповісти
13.07.2021 19:18 Відповісти
Колись Зорян Шкіряк написав у фейсбуці не дуже схвальний комент про петра порошенка . Здається це було перед президентськими виборами 2019 .
13.07.2021 19:18 Відповісти
13.07.2021 19:18 Відповісти
Скачет ковбой по степи, вдруг видит в далеке появилось индейское племя.
- Ну всё, попал, это конец - думает ковбой.
- Нет, ещё не конец - говорит ему его внутренний голос - ты ещё можешь ускакать от них!
И он пришпорил коня, и помчался что было прыти. Индейцы бросились за ним. Он всё подгонял коня, и вскоре загнал его, и тот упал.
- Ну всё, это конец - подумал ковбой.
- Нет, ещё не конец - говорит ему внутренний голос - ты ещё можешь убежать от них пешком, беги!
И ковбой побежал. Вскоре индейцы окружили его, и накинули на него сеть.
- Ну всё, это конец - подумал ковбой.
- Нет, ещё не конец - говорит ему внутренний голос - ты ещё можешь вырваться из сети, брыкайся!
Ковбой стал брыкаться что есть силы. Тогда индеец-здоровяк слез с коня, подошёл к ковбою, и огрел его по голове дубиной. Ковбой потерял сознание. Очнулся он плотно привязанным к столбу, и увидел, как вождь племени, с огромным ножём в руке, приближается к нему.
- Ну всё, это конец - подумал ковбой.
- Нет, ещё не конец - говорит ему внутренний голос - плюнь вождю в лицо.
Ковбой набрал побольше слюны, и плюнул прямо в лицо вождю.
- Вот теперь конец - сказал внутренний голос.
13.07.2021 19:20 Відповісти
13.07.2021 19:20 Відповісти
Пока новостные каналы гудят об отставке аваакяна, стало известно, что авакову принадлежит половина акций телеанала... Наш! Вот это поворот.
13.07.2021 19:20 Відповісти
13.07.2021 19:20 Відповісти
А никак нельзя поменять заголовок на такой: "ЗЕЛЕНСКИЙ собирается в отставку вместе с Аваковым"?
13.07.2021 19:23 Відповісти
13.07.2021 19:23 Відповісти
Уже известно, что пару дней назад как раз сам зеленский предложил Авакову уволится. Аваков, как не крути, но человек гордый - мгновенно написал рапорт об увольнедща еще и ручкой дописку сделал.
13.07.2021 21:28 Відповісти
13.07.2021 21:28 Відповісти
А мы пойдем на Север, а мы пойдем на Север...
13.07.2021 19:23 Відповісти
13.07.2021 19:23 Відповісти
Представляю сколько они денег набрали за это время с игрового бизнеса , с маршруток и всего остального. У Авакова в оффшорных счетах около 400 млн долларов, вдумайтесь кто руководит милицией /. Для них власть как мед
13.07.2021 19:25 Відповісти
13.07.2021 19:25 Відповісти
да там в руководстве клоунов подобных киве, чел 10, со всей Украины собранных и в менты записавшихся, в погоне за пенсиями генеральскими)))...
13.07.2021 19:50 Відповісти
13.07.2021 19:50 Відповісти
Гарно 7 років "попаслися" ці хлопці...
13.07.2021 19:52 Відповісти
13.07.2021 19:52 Відповісти
Зеленоморді Татарова призначать, і до гадалки не ходи.
13.07.2021 19:56 Відповісти
13.07.2021 19:56 Відповісти
Все вместе найдут другое теплое место. На худой конец в Италию, завхозом гостиниц Авакова.
13.07.2021 19:56 Відповісти
13.07.2021 19:56 Відповісти
Отряд не заметил потери бойца )
13.07.2021 20:01 Відповісти
13.07.2021 20:01 Відповісти
ххх
А Зорян?
Но меня больше волнует кому теперь зализывать анус будет что Антошка
13.07.2021 20:40 Відповісти
13.07.2021 20:40 Відповісти
Где же он теперь харчеваться будет?
13.07.2021 20:41 Відповісти
13.07.2021 20:41 Відповісти
Тут и у Зоряна есть шкурный интерес...
13.07.2021 20:55 Відповісти
13.07.2021 20:55 Відповісти
Отставки наводят на мысли. Крысы побежали с тонущего корабля? Осенью намечается что-то глобальное? Сдача *****? Майдан? Суд Линча? Как-то всё это падазрительна....
13.07.2021 20:57 Відповісти
13.07.2021 20:57 Відповісти
Надеюсь у Зеленского хватит ума, чтобы пойти на досрочные
13.07.2021 21:49 Відповісти
13.07.2021 21:49 Відповісти
ни в какую "отставку"- В КАМЕРУ с РЮКЗАКАМИ! ...как минимум! ишь, попривыкали-понравилось "уходить в отставку"
13.07.2021 22:01 Відповісти
13.07.2021 22:01 Відповісти
Судя по фото вроди нормальные пацаны...
13.07.2021 22:53 Відповісти
13.07.2021 22:53 Відповісти
Как же нам теперь жить без тебя
13.07.2021 23:12 Відповісти
13.07.2021 23:12 Відповісти
а чо какао ботве Аваков не по душе?
Всю каденцию 2014-2019 в тесной связке проработал с потужным.
14.07.2021 03:04 Відповісти
14.07.2021 03:04 Відповісти
А Жаба собирается?
16.07.2021 14:08 Відповісти
16.07.2021 14:08 Відповісти
 
 