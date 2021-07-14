Профильный комитет рекомендует Раде принять законопроект Зеленского о большом государственном гербе, - "слуга народа" Клочко

Комитет по вопросам по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом инициированный президентом Владимиром Зеленский законопроект №5712 о большом государственном гербе Украины.

Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании в среду, 14 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Есть предложение - рекомендовать Верховной Раде Украины проект закона о (большом. - Ред.) государственном гербе Украины (№5712) по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу и в целом", - озвучил решение комитета его руководитель Андрей Клочко (фракция "Слуга народа").

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Согласно законопроекту, государственный герб Украины является государственным символом Украины, главным элементом которого является знак княжеского государства Владимира Великого (малый государственный герб Украины) золотого цвета, размещенный на синем пятистороннем щите с закругленными нижними боковыми углами с золотой каймой. Над щитом - изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и пурпурно-золотой шатер в виде растительного орнамента. Щит держат: с левой стороны - лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правой - воин-козак с ружьем (герб Войска Запорожского). Под щитом - лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов, под лентой - два золотых колоска пшеницы, переплетенные гроздью калины пурпурного цвета со стилизованным листьями пурпурно-золотого цвета.

Законопроект уточняет, что изображение льва и воина-козака выполнены золотым цветом с элементами пурпурного.

Проект закона предусматривает, что большой государственный герб Украины обязательно должен воспроизводится на официальных символах президента Украины, большой государственной печати Украины, печатях президента, Верховной Рады, Кабинета министров, Конституционного и Верховного судов, фасаде здания резиденции президента Украины в Киеве, а также на фасадах зданий Верховной Рады, Кабинета министров, Конституционного и Верховного судов, зале заседаний парламента, а также на денежных знаках Украины по решению Национального банка.

"Изображение большого государственного герба Украины может использоваться физическими и юридическими лицами с соблюдением требований, установленных законом", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что большой государственный герб Украины не может использоваться как собственная символика органов государственной власти, территориальных громад, символика районов и областей и/или элемент такой символики, кроме определенных случаев.

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Согласно законопроекту, запрещается воспроизведение изображения большого государственного герба Украины в символике политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов и их объединений, юридических и физических лиц; использование или имитирование изображения большого государственного герба Украины в рекламе, кроме социальной рекламы по защите суверенитета и территориальной целостности Украины; использование изображения большого государственного герба Украины в перевернутом виде или другим способом, выражающий надругательство и пренебрежение к нему; размещение на картинке большого государственного герба Украины надписей или изображений независимо от способов их нанесения и содержания.

В пояснительной записке подчеркивается, что законопроект был разработан в соответствии с требованиями Конституции Украины.

Ранее стало известно, что законопроект Зеленского о большом гербе Украины зарегистрирован в Раде. Позже ВР обнародовала законопроект Зеленского о большом гербе Украины. Изображение отличается от победившего на прошлогоднем конкурсе.