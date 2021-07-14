Профильный комитет рекомендует Раде принять законопроект Зеленского о большом государственном гербе, - "слуга народа" Клочко
Комитет по вопросам по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом инициированный президентом Владимиром Зеленский законопроект №5712 о большом государственном гербе Украины.
Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании в среду, 14 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Есть предложение - рекомендовать Верховной Раде Украины проект закона о (большом. - Ред.) государственном гербе Украины (№5712) по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу и в целом", - озвучил решение комитета его руководитель Андрей Клочко (фракция "Слуга народа").
Согласно законопроекту, государственный герб Украины является государственным символом Украины, главным элементом которого является знак княжеского государства Владимира Великого (малый государственный герб Украины) золотого цвета, размещенный на синем пятистороннем щите с закругленными нижними боковыми углами с золотой каймой. Над щитом - изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и пурпурно-золотой шатер в виде растительного орнамента. Щит держат: с левой стороны - лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правой - воин-козак с ружьем (герб Войска Запорожского). Под щитом - лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов, под лентой - два золотых колоска пшеницы, переплетенные гроздью калины пурпурного цвета со стилизованным листьями пурпурно-золотого цвета.
Законопроект уточняет, что изображение льва и воина-козака выполнены золотым цветом с элементами пурпурного.
Проект закона предусматривает, что большой государственный герб Украины обязательно должен воспроизводится на официальных символах президента Украины, большой государственной печати Украины, печатях президента, Верховной Рады, Кабинета министров, Конституционного и Верховного судов, фасаде здания резиденции президента Украины в Киеве, а также на фасадах зданий Верховной Рады, Кабинета министров, Конституционного и Верховного судов, зале заседаний парламента, а также на денежных знаках Украины по решению Национального банка.
"Изображение большого государственного герба Украины может использоваться физическими и юридическими лицами с соблюдением требований, установленных законом", - говорится в документе.
В нем также отмечается, что большой государственный герб Украины не может использоваться как собственная символика органов государственной власти, территориальных громад, символика районов и областей и/или элемент такой символики, кроме определенных случаев.
Согласно законопроекту, запрещается воспроизведение изображения большого государственного герба Украины в символике политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов и их объединений, юридических и физических лиц; использование или имитирование изображения большого государственного герба Украины в рекламе, кроме социальной рекламы по защите суверенитета и территориальной целостности Украины; использование изображения большого государственного герба Украины в перевернутом виде или другим способом, выражающий надругательство и пренебрежение к нему; размещение на картинке большого государственного герба Украины надписей или изображений независимо от способов их нанесения и содержания.
В пояснительной записке подчеркивается, что законопроект был разработан в соответствии с требованиями Конституции Украины.
Ранее стало известно, что законопроект Зеленского о большом гербе Украины зарегистрирован в Раде. Позже ВР обнародовала законопроект Зеленского о большом гербе Украины. Изображение отличается от победившего на прошлогоднем конкурсе.
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Як бачимо не кухарки - зачепили вову за жівоє
До того ж Україна - не імперія і не федерація, і взагалі не потребує заміни історичного і справжнього свого герба на штучний «великий».
Ідея «великого герба» з'явилася в Конституції за наполяганням комуністів, які навмисне у такий спосіб прагнули применшити значення справжнього герба України - Тризуба. Витягувати з небуття і намагатися втілити в життя цю ідею на тридцятому році незалежності - неприпустимо.
Будь-які спроби замінити Тризуб як самодостатній державний герб на так званий «великий герб» є неприйнятними.
Тим більше є неприйнятним варіант великого герба, запропонований Володимиром Зеленським у законопроєкті 5712. Через кричущу невідповідність законам геральдики різні варіації цього малюнку програли на всіх державних конкурсах, організованих упродовж останньої чверті століття, у тому числі й на конкурсі, проведеному в 2020 році нинішньою владою. - https://www.facebook.com/photo?fbid=354506369374180&set=a.330461458445338
Большой герб со львом и козаком - никому не холодно и не жарко. Большим гербом нужно сделать контур границ Украины, который ясно виден а не как на футболках, с тризубом внутри. И на флаг. Представляете, как усрётся Расия, когда у ООН на флагштоке будет развеваться наш флаг с Крымом?
https://censor.net/ru/forum/3275614/bolshoyi_gerb_ukrainy_ot_kotorogo_vsrtsya_rasiya/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_76512139
https://www.dsnews.ua/ukr/society/polzovateli-seti-raskritikovali-bolshoy-gerb-ukrainy-zelenskogo-foto-01072021-429902 Користувачі мережі розкритикували Великий герб України Зеленського (ФОТО)
Цих голосів вистачило, щоб оголосити конкурс, але для затвердження великого герба потрібно 300 голосів. А їх може і не знайтися. І навіть якщо вони знайдуться, прийняття великого герба може супроводжуватися великим конфліктом всередині Ради і під її стінами.
«Європейська солідарність» і «Батьківщина» відмовилися підтримати постанову про конкурс на великий герб, пояснюючи це тим, що у нас уже є герб - тризуб, і розмивати його іншими символами не потрібно. «Це той герб, під яким наші українські солдати захищають державну незалежність на сході, відбивають російську агресію з гербом на грудях. Це той герб, який обʼєднав всю Україну», - аргументував позицію «Батьківщини» Іван Крулько. Про те саме заявив Володимир Вʼятрович від імені «Європейської солідарності». І сумнівно, щоб ці дві фракції змінили свою думку на протилежну і кинулися підтримувати ініціативу Зеленського.