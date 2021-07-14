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Профильный комитет рекомендует Раде принять законопроект Зеленского о большом государственном гербе, - "слуга народа" Клочко

Профильный комитет рекомендует Раде принять законопроект Зеленского о большом государственном гербе, -

Комитет по вопросам по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом инициированный президентом Владимиром Зеленский законопроект №5712 о большом государственном гербе Украины.

Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании в среду, 14 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Есть предложение - рекомендовать Верховной Раде Украины проект закона о (большом. - Ред.) государственном гербе Украины (№5712) по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу и в целом", - озвучил решение комитета его руководитель Андрей Клочко (фракция "Слуга народа").

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рабочая группа в Раде написала свой законопроект о большом гербе Украины, - Разумков

Согласно законопроекту, государственный герб Украины является государственным символом Украины, главным элементом которого является знак княжеского государства Владимира Великого (малый государственный герб Украины) золотого цвета, размещенный на синем пятистороннем щите с закругленными нижними боковыми углами с золотой каймой. Над щитом - изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и пурпурно-золотой шатер в виде растительного орнамента. Щит держат: с левой стороны - лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правой - воин-козак с ружьем (герб Войска Запорожского). Под щитом - лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов, под лентой - два золотых колоска пшеницы, переплетенные гроздью калины пурпурного цвета со стилизованным листьями пурпурно-золотого цвета.

Законопроект уточняет, что изображение льва и воина-козака выполнены золотым цветом с элементами пурпурного.

Проект закона предусматривает, что большой государственный герб Украины обязательно должен воспроизводится на официальных символах президента Украины, большой государственной печати Украины, печатях президента, Верховной Рады, Кабинета министров, Конституционного и Верховного судов, фасаде здания резиденции президента Украины в Киеве, а также на фасадах зданий Верховной Рады, Кабинета министров, Конституционного и Верховного судов, зале заседаний парламента, а также на денежных знаках Украины по решению Национального банка.

"Изображение большого государственного герба Украины может использоваться физическими и юридическими лицами с соблюдением требований, установленных законом", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что большой государственный герб Украины не может использоваться как собственная символика органов государственной власти, территориальных громад, символика районов и областей и/или элемент такой символики, кроме определенных случаев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: ВР обнародовала законопроект Зеленского о большом гербе Украины. Изображение отличается от победившего на прошлогоднем конкурсе. ФОТО

Согласно законопроекту, запрещается воспроизведение изображения большого государственного герба Украины в символике политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов и их объединений, юридических и физических лиц; использование или имитирование изображения большого государственного герба Украины в рекламе, кроме социальной рекламы по защите суверенитета и территориальной целостности Украины; использование изображения большого государственного герба Украины в перевернутом виде или другим способом, выражающий надругательство и пренебрежение к нему; размещение на картинке большого государственного герба Украины надписей или изображений независимо от способов их нанесения и содержания.

В пояснительной записке подчеркивается, что законопроект был разработан в соответствии с требованиями Конституции Украины.

Ранее стало известно, что законопроект Зеленского о большом гербе Украины зарегистрирован в Раде. Позже ВР обнародовала законопроект Зеленского о большом гербе Украины. Изображение отличается от победившего на прошлогоднем конкурсе.

Автор: 

ВР (29271) герб (117) Клочко Андрей (38)


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Топ комментарии
+25
Да не трогайте вы этот герб, идиоты. Оставьте один малый. Отличный герб.
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14.07.2021 16:43
+19
Коллаборанты оставьте Украинский Герб Тризуб в покое! Это один из самых красивых и лаконичных гербов на планете.
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14.07.2021 16:44
+18
Он не малый, а лаконичный, стильный, без цыганского барокко. Один из трех найлучших в мире, среди гербов Швейцарии и Японии.
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14.07.2021 16:51
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Да не трогайте вы этот герб, идиоты. Оставьте один малый. Отличный герб.
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14.07.2021 16:43 Ответить
ПРОПОНУЮ УСІМ ТИЛЬКІ ЛАЙКНУТИ ВИЩЕ - геть зелень від теми символів країни!!!
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14.07.2021 16:46 Ответить
Он не малый, а лаконичный, стильный, без цыганского барокко. Один из трех найлучших в мире, среди гербов Швейцарии и Японии.
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14.07.2021 16:51 Ответить
Коллаборанты оставьте Украинский Герб Тризуб в покое! Это один из самых красивых и лаконичных гербов на планете.
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14.07.2021 16:44 Ответить
Наркомани зелені, виправте, чи це навмисно зроблено?
Профильный комитет рекомендует Раде принять законопроект Зеленского о большом государственном гербе, - "слуга народа" Клочко - Цензор.НЕТ 5834
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14.07.2021 16:46 Ответить
Як у всіх слуг! Беруть приклад з главзебіла криворагульного.
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14.07.2021 21:18 Ответить
Дорвались кухарки до власти
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14.07.2021 16:47 Ответить
З кількох джерел кажуть, що "чашу терпіння" Зеленського переповнило… затримання поліцією слуг Юрченка та Брагара в стані наркотичного сп'яніння. Тобто. Не справа зґвалтування в Кагарлику. Не справа Шеремета. А слуги під наркотиками, які таранили автівки і ставали загрозою для людей", - зазначила Вікторія Сюмар.

Як бачимо не кухарки - зачепили вову за жівоє
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14.07.2021 16:52 Ответить
Не дорвалась - нарід вибрав!
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14.07.2021 19:00 Ответить
Дуже своєчасно...От отримаєш платіжку - а на ній Великий Герб...І відразу гордість за нарід,за Україну...Хоча як на мене я лишив би тризуб,але вже якщо тим кварталівцям так приспічило за великим гербом то можна було намалювати величезну дулю,де замість великого пальця пофарбований на зелено орган,яким Зєля заробляв гроші на піаніно...
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14.07.2021 16:50 Ответить
У цілому світі лише Україна, Швейцарія і Японія можуть похвалитися такою вдалою лаконічністю графіки своїх гербів. Будь-які спроби «вдосконалити» тризуб, домалювавши зображення людей, тварин, рослин та різних предметів і оголосити це «великим гербом України» є відвертим несмаком і абсурдом.

До того ж Україна - не імперія і не федерація, і взагалі не потребує заміни історичного і справжнього свого герба на штучний «великий».
Ідея «великого герба» з'явилася в Конституції за наполяганням комуністів, які навмисне у такий спосіб прагнули применшити значення справжнього герба України - Тризуба. Витягувати з небуття і намагатися втілити в життя цю ідею на тридцятому році незалежності - неприпустимо.

Будь-які спроби замінити Тризуб як самодостатній державний герб на так званий «великий герб» є неприйнятними.

Тим більше є неприйнятним варіант великого герба, запропонований Володимиром Зеленським у законопроєкті 5712. Через кричущу невідповідність законам геральдики різні варіації цього малюнку програли на всіх державних конкурсах, організованих упродовж останньої чверті століття, у тому числі й на конкурсі, проведеному в 2020 році нинішньою владою. - https://www.facebook.com/photo?fbid=354506369374180&set=a.330461458445338
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14.07.2021 16:50 Ответить
У Зе понты пацана! Хоть жабу за герб, лишь при нем приняли....
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14.07.2021 16:52 Ответить
Не бачу в цьому гербі нічого що символізувало б Кримське Ханство. Якщо ми кажемо що в Україні 2 корінні народи: українці та киримли, то чому не має нічого щоб їх символізувало? Це знову не повага. Навіть перед Кримською платформою. Печально
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14.07.2021 16:54 Ответить
Слишком много чести для них.Ханство веками было враждебно к Украине и украинским казакам.Про сотни тысяч пленников угнанных татарами из Украины вообще нет разговора.
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14.07.2021 17:20 Ответить
Московити ворожі Україні. Кримли це єдиний справді братський народ для українців. Користуйтесь історичними фактами коли таке пишите, а не радянськими чи російськими джерелами пропаганди. Я знаю історію та пам'ятаю 2014 коли єдині хто стояв з українськими прапорами в Криму були кримли!
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14.07.2021 18:30 Ответить
Московиты по умолчанию,но татары тоже не особо нам братья.Стояли они там максимум 2-3 дня,а должны были организовать там майдан на недели,месяцы с десятками тысяч протестующих,тогда бы русня там ничего не смогла сделать.
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14.07.2021 21:59 Ответить
Легко казати коли на тебе не дивиться дуло автомата. Я 2014 добре пам'ятаю. Я в Крим під кулі не поїхав, може ви захищали тоді Крим? В Криму не антимайдан був, а регулярні російські війська. Кримли зробили все що могли. Україну зрадили всі силові структури, тому отакі українці мені точно не брати, а Кримли брати.
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15.07.2021 21:19 Ответить
И что эти регулярники хоть раз стреляли по татарам как беркут в Киеве?Майдан должен был быть вокруг парламента и стоять там пока русня оттуда не убралась бы.Мирняк тем и силен что его трогать нельза.Если это 30-50 тыс. то тем более.Большинство татар решило что не так и важно при ком жить и не отстояло свою коренную территорию-вот пусть теперь живут под ху...лом.В силовых структура служили местные,в основном русня и к украинцам она не имеет никакого отношения.
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15.07.2021 21:57 Ответить
Народів більше - ще караїми і якісь кримці. Але треба, щоб були представлені всі національні "спільноти", які проживають в Україні, хоча б прапорцями чи гербами своїх держав. Так що без кількох дво- триколорів чи без орлів та шестикутних зірок нам не обійтися. Але мені здається, що краще було б зобразити двох лебедів і шістьох слоників, а також ведмедя і, звісно, о́леня. Тоді всі зрозуміють, яка ми могутня країна.
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14.07.2021 18:41 Ответить
І обов'язково велику рибину!!
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14.07.2021 18:44 Ответить
У діаспор є свої батьківщини, вони не корінні народи України. 2 корінні народи України я назвав. З Кримських татар можна виділити ті окремі народності, але як я чув від кримських татар, це все кримські татари. Релігія здається відрізняється, це основна відмінність.
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14.07.2021 20:40 Ответить
Большой герб Украины, - говорится в Конституции, устанавливается с учетом герба Войска Запорожского. Поэтому он двадцать пять лет не утверждался и вряд ли рабиновичами -дубинскими -бужанскими будет утверждён сейчас.
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14.07.2021 16:55 Ответить
_Кто такой этот комитет чтобы решать за меня и весь народ? Авторитет по умолчанию? Нах идите!
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14.07.2021 16:55 Ответить
Нормальний Герб...треба лише все, що навколо щита з Тризубом прибрати.
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14.07.2021 17:00 Ответить
Вові малоросу муляє цілком нормальний і впізнаваний у всьому світі тризуб, тому воно хоче замалювати його неіснуючим на території України левом-мутантом.
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14.07.2021 17:00 Ответить
Вот именно этот герб будет самым большим позорищем Украины.
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14.07.2021 17:05 Ответить
Та прапор під ногами , та корона , наче в нас монархія (европейська геральдична практика саме так це поясноє !) Ще корони на своїх гербах наліпили деякі недорозвинени країни , бо це виглядає круто на їх власний погляд ... Зелені мерзотники намагаються своїми пропозиціями великого герба зробити з нашої країни посміховисько ...

Профильный комитет рекомендует Раде принять законопроект Зеленского о большом государственном гербе, - "слуга народа" Клочко - Цензор.НЕТ 2767
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14.07.2021 17:07 Ответить
Осел тоже любит ходить по жовто-блакитному ...
Профильный комитет рекомендует Раде принять законопроект Зеленского о большом государственном гербе, - "слуга народа" Клочко - Цензор.НЕТ 1082
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14.07.2021 17:11 Ответить
07.07.21 11:38 Большой герб Украины, от которого всрётся Расия

Большой герб со львом и козаком - никому не холодно и не жарко. Большим гербом нужно сделать контур границ Украины, который ясно виден а не как на футболках, с тризубом внутри. И на флаг. Представляете, как усрётся Расия, когда у ООН на флагштоке будет развеваться наш флаг с Крымом?
https://censor.net/ru/forum/3275614/bolshoyi_gerb_ukrainy_ot_kotorogo_vsrtsya_rasiya/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_76512139
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14.07.2021 17:07 Ответить
Нормальный греб.Нужно закрепить символ Галичины и Запорожской Сечи в украинской геральдике.А то тянуть преемственность Украины от темных веков Руси пропуская при этом переходные формы государственности это не совсем комильфо.
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14.07.2021 17:24 Ответить
цей герб колись задоволбняв князя володимира, а от якомусь зелі не до вподоби.мабуть сам претендує на "гідне" місце в історії
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14.07.2021 18:17 Ответить
Мало курви сину рояля, він ще і малювати взялося. Тим же причинним місцем.
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14.07.2021 18:58 Ответить
хоче Зєля зачипитися за історію, хоч якось.
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14.07.2021 19:32 Ответить
Это из какого ж говна состоит этот профильный комитет, если они одобрили клоунский проект герба?
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14.07.2021 20:17 Ответить
Только тризуб на жовтоблакытном щите. Всё, что надо большому гербу Украины. Руки прочь от настоящего, всеми узнаваемого и почитаемого герба
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14.07.2021 21:18 Ответить
Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт Зеленського про великий Державний Герб, - "слуга народу" Клочко - Цензор.НЕТ 9576
https://www.dsnews.ua/ukr/society/polzovateli-seti-raskritikovali-bolshoy-gerb-ukrainy-zelenskogo-foto-01072021-429902 Користувачі мережі розкритикували Великий герб України Зеленського (ФОТО)
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14.07.2021 23:46 Ответить
25 серпня минулого року, коли депутати приймали постанову про оголошення конкурсу. За проголосували 279 нардепів. Серед них 217 «слуг народу», 19 з ОПЗЖ, по 13 з груп «За майбутнє» та «Довіра», по вісім з «Голосу» і позафракційних.

Цих голосів вистачило, щоб оголосити конкурс, але для затвердження великого герба потрібно 300 голосів. А їх може і не знайтися. І навіть якщо вони знайдуться, прийняття великого герба може супроводжуватися великим конфліктом всередині Ради і під її стінами.

«Європейська солідарність» і «Батьківщина» відмовилися підтримати постанову про конкурс на великий герб, пояснюючи це тим, що у нас уже є герб - тризуб, і розмивати його іншими символами не потрібно. «Це той герб, під яким наші українські солдати захищають державну незалежність на сході, відбивають російську агресію з гербом на грудях. Це той герб, який обʼєднав всю Україну», - аргументував позицію «Батьківщини» Іван Крулько. Про те саме заявив Володимир Вʼятрович від імені «Європейської солідарності». І сумнівно, щоб ці дві фракції змінили свою думку на протилежну і кинулися підтримувати ініціативу Зеленського.
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14.07.2021 23:50 Ответить
 
 