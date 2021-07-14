Комитет Рады отклонил последнюю "языковую" поправку, - "слуга народа" Аристов

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета на заседании 14 июля отклонил последнюю "языковую" поправку к законопроекту №5551-2 о внесении изменений в госбюджет на 2021 год относительно направления средств на ремонтно-реставрационные работы памятников культурного наследия.

Об этом председатель Комитета ВР по вопросам бюджета Юрий Аристов (фракция "Слуга народа") сообщил в комментарии Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.

"Поправка, поданная Максимом Бужанским, комитетом отклонена", - сказал Аристов.

Напомним, законопроект №5551-2 предусматривает финансирование реставрации культурных достопримечательностей за счет бюджета. В нем найдены несколько поправок, которыми пытаются нивелировать действие закона об украинском языке. Так, из-под его действия пытаются вывести создание и показ фильмов и телепрограмм, убрать необходимость действующим госслужащим подтверждать владение украинским, а также позволить использовать язык коренных народов и нацменьшинств в образовании.

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14 июля заместитель председателя фракции "СН" Евгения Кравчук сообщила, что трое депутатов из "СН" Александр Корниенко, Орест Саламаха и Андрей Клочко, которые являются авторами поправок, отозвали их. В то же время она выразила сомнения в том, что поданную поправку отозвал Бужанский.