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Комитет Рады отклонил последнюю "языковую" поправку, - "слуга народа" Аристов

Комитет Рады отклонил последнюю

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета на заседании 14 июля отклонил последнюю "языковую" поправку к законопроекту №5551-2 о внесении изменений в госбюджет на 2021 год относительно направления средств на ремонтно-реставрационные работы памятников культурного наследия.

Об этом председатель Комитета ВР по вопросам бюджета Юрий Аристов (фракция "Слуга народа") сообщил в комментарии Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.

"Поправка, поданная Максимом Бужанским, комитетом отклонена", - сказал Аристов.

Напомним, законопроект №5551-2 предусматривает финансирование реставрации культурных достопримечательностей за счет бюджета. В нем найдены несколько поправок, которыми пытаются нивелировать действие закона об украинском языке. Так, из-под его действия пытаются вывести создание и показ фильмов и телепрограмм, убрать необходимость действующим госслужащим подтверждать владение украинским, а также позволить использовать язык коренных народов и нацменьшинств в образовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС признал конституционным закон о функционировании украинского языка как государственного

14 июля заместитель председателя фракции "СН" Евгения Кравчук сообщила, что трое депутатов из "СН" Александр Корниенко, Орест Саламаха и Андрей Клочко, которые являются авторами поправок, отозвали их. В то же время она выразила сомнения в том, что поданную поправку отозвал Бужанский.

Автор: 

ВР (29271) законопроект (3228) комитет (561) украинский язык (1192) Аристов Юрий (36)


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Топ комментарии
+22
Комитет Рады отклонил последнюю "языковую" поправку, - "слуга народа" Аристов - Цензор.НЕТ 8748
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14.07.2021 22:54
+15
Як наполеглево зелена пліснява мусує мовне питання !!! Як не у двері ,то у вікно !!!)))
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14.07.2021 22:44
+12
Мова,це наріжний камінь націі та держави,тому так наполеглево москалі борються з мовою !!!)))
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14.07.2021 22:45
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шо там, бужанське мурло скуштувало тунця?
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14.07.2021 22:40 Ответить
Комитет Рады отклонил последнюю "языковую" поправку, - "слуга народа" Аристов - Цензор.НЕТ 9413
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14.07.2021 22:40 Ответить
Як наполеглево зелена пліснява мусує мовне питання !!! Як не у двері ,то у вікно !!!)))
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14.07.2021 22:44 Ответить
https://twitter.com/Vidsich

https://twitter.com/Vidsich Відсіч https://twitter.com/Vidsich @Vidsich https://twitter.com/Vidsich/status/1415384727213809666 1 ч

АКЦІЯ БУДЕ!
Під нашим спільним тиском слуги дали задню: троє відкликали свої поправки, а поправку Бужанського не підтримав комітет і тепер він пропихатиме її сам.
Та завтра, 15 липня, ми все одно прийдемо о 15:30 до ВР на акцію.
Хай за кожну атаку на мову заплатять рейтингом!
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14.07.2021 23:29 Ответить
Сватов на мове в рашку не продаст...Ай, какой урон кварталу !
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15.07.2021 08:38 Ответить
обожаю ето монопридурковатое в Раде.
само херню предложит, само не примет, но потом внесет с поправками опзж - цирк с конями..))
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14.07.2021 22:44 Ответить
А потім каже -Ось бачите які ми українські патріоти ,справжні українські націоналісти!!!)))
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14.07.2021 22:47 Ответить
саме так, вкрали в ***** цей move - все перепаскудить,
а потiм виставить себе "порiшанцем проблем"...
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14.07.2021 22:52 Ответить
Мова,це наріжний камінь націі та держави,тому так наполеглево москалі борються з мовою !!!)))
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14.07.2021 22:45 Ответить
Ви дуже близькі до істини.

"Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову" Ліна Костенко
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15.07.2021 07:56 Ответить
Алгоритм загарбника-окупація-анексія-асиміляція і все нема націі(мови,історіі,культури ,релігіі ) !!!!)))
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15.07.2021 14:38 Ответить
забоялись клоуни, і скоти. Вирішили піти на затрати по дубляжу...
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14.07.2021 22:54 Ответить
Ага,дублюють україномовні серіали "русскоязичним" аудіодубляжем !!!)))
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14.07.2021 23:04 Ответить
ну, нехай продають на касапію..
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14.07.2021 23:09 Ответить
А хто проти ,але по укрТБ навіщо транслювати "русскоязичние" версіі ???))))
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14.07.2021 23:12 Ответить
Комитет Рады отклонил последнюю "языковую" поправку, - "слуга народа" Аристов - Цензор.НЕТ 8748
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14.07.2021 22:54 Ответить
Гарне вирішення проблеми .)))))))
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14.07.2021 22:59 Ответить
В чому я підримую Бужанського,так це у відміні мовних квот!!!Не повинно бути жодних квот-все повинно бути українською і у кіно,і на радіо,і на телебаченні.Не знаєш мови-нічого тобі робити в теле- і радіоефірі,а тим більше у кіно.За 30 років кожна Людина в змозі вивчити українську мову.Не знає мови або відмовляється нею розмовляти тільки недоумок чи чухонсько-мордовський комуно-фашистський нацист.
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14.07.2021 23:30 Ответить
Думаю , что Зе прав про тот мильярд деревьев - надо их высадить вдоль трасс и украсить дороги ( а то такой хаос )
Ну и гиляки для идиотов и украинофобов пригодятся 😀😀😀
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15.07.2021 00:01 Ответить
мільярду дерев, вистачить на комуністичну партію Китаю... Садистські у вас нахили https://censor.net/ru/user/357550 , пропонуєте СН (СопілкаНюхача), горизонтально підвішувати за всі кінцівки та висаджувати 5-6ть дерев по колу?
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15.07.2021 02:31 Ответить
😀😀😀

1946 рік. Галиччина. Йдуть лісом двоє хлопців
Бачать дідусь прив'язав москаля до дерева і пиляє пилкою.
-Та чи пан не має ножа чи сокири?
-Та ні, пан має і нож і сокиру, але пан має ще час і натхненя!
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15.07.2021 08:32 Ответить
Надворі зима, Сидить Микола перед телевізором - дивиться "Секретний фронт", Раптом підхоплюється, надягає кожушок, взуває "виступці", бере з-під лавки сокиру і йде надвір Жінка навздогінці:
- Ти куди? Дрова рубать? Так ти ж їх ще три дні тому поперерубував уже!
- Піду зрубаю березу у дворі!
- Ти сказився? Така гарна деревинка!
- Не хочу, щоб, коли прийдуть кацапи, вони не казали - "Какой прєкрасний русскій пейзаж!"
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15.07.2021 08:41 Ответить
😀😀😀

Десь на Западенщинi у селi йде cхiд.
Голова виступае з пропозицieю - встановити у селi пам'ятник Степану Бандерi.
Постать мае бути три метри на зрiст, у правiй руцi тримати сокиру,
у лiвiй - шибеницю. Hа шибеницi мае телiпатися москаль.
З натовпу лунае:
- А москаля мiняти кожен день ! Щоб не завонявся !
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15.07.2021 08:50 Ответить
Тількі берез не треба
😀😀😀

-Куме, чі не знаєте , куди ті берізки з галявини поділися?
-Так ото ж в неділю приїздили москалі на "Волгє", вийшли і кажуть: "Вы посмотрите, какой истинно русский пейзаж!"
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15.07.2021 08:35 Ответить
а де тут "на правах реклами"?..

https://www.facebook.com/people/Olena-Yakobchuk/100002698719314/?__tn__=-UC*F Olena Yakobchuk

https://www.facebook.com/groups/1453810038227000/posts/2933598206914835/?__tn__=%2CO*F 4 липня о 04:06 ·

Приіхали в Украіну, віддала дитину в тенісний Табір - МТА (міжнародна тенісна академія) в Києві на базі їх приватної школи. В кінці тижня забираю, і дитина мені каже: «Тихо, мамо, в нас тут треба російською розмовляти». Я вже там все розказала, але ж що робити? Хто перевіряє заклади навчання? Вожаті при мені дітям кажуть: «Кому она нужна ваша «украінська мова?» !
Перед сном моя дитина ділиться думками , як же ж допомогти Росії, аби в них теж все було добре…
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Шановна громадо, я дуже- дуже зворушена небайдужістю і взагалі такою реакцією. Я годину тому повернулась з МТА, там вже інші дитячі куратори і виховники розмовляють всі украінською. Все вже просто ідеально. Я взагалі в шоці від такоі швидкоі реакціі. Мене запевнили, що більше такого не буде. І все буде добре. І діти розмовлятимуть мовою Украіни і вихователі теж.

Пост видаляти не буду. Бо це не правильно. Завдяки нашій і вашій реакціі діються прекрасні справи для нашоі держави і наших дітей.
Я навіть не думала, що може так все бути ефективно. Опублікувала перед виіздом до МТА, бо в нас ще 1 тиждень проплачений, сумнівалися, думали: варто чи ні віддавати…. Бо діти в нас украіномовні. І такий переворот! Всім ще раз вдячна! Я відзвітую, як все пройшло в суботу, коли заберу дитину. Низький уклін украінцям!
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15.07.2021 00:04 Ответить
Боже яке счастья , і це щось то з розряду незвичайного дітям дозволили спілкуватися і розмовляти не ворожою окупаційною кацапською, а своєю рідною величною українською мовою.!!!
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15.07.2021 03:34 Ответить
"Счастья" ти наше!!! Ти вже якщо виставляєш себе "суперукраїнцем"-"суперпатріотом" то пиши правильно! В Україні пишуть "щастя"!
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15.07.2021 07:22 Ответить
Кіпіш під Верховною Радою на мітингу по захисту української мови від уродів та бужанського.
В 16:15 сьогодні поліцейські побили активіста, який розкидував касапські рублі по площі.
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15.07.2021 16:57 Ответить
 
 