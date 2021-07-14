Комітет Ради відхилив останню "мовну" поправку, - "слуга народу" Арістов

Комітет Верховної Ради з питань бюджету на засіданні 14 липня відхилив останню "мовну" поправку до законопроєкту № 5551-2 про внесення змін до держбюджету на 2021 рік щодо спрямування коштів на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини.

Про це голова Комітету ВР з питань бюджету Юрій Арістов (фракція "Слуга народу") повідомив у коментарі Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"Поправка, подана Максимом Бужанським, комітетом відхилена", – сказав Арістов.

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Нагадаємо, законопроєкт №5551-2 передбачає фінансування реставрації культурних пам'яток за рахунок бюджету. У ньому знайдено кілька поправок, якими намагаються нівелювати дію закону про українську мову. Так, з-під його дії намагаються вивести створення і показ фільмів і телепрограм, прибрати необхідність діючим держслужбовцям підтверджувати володіння українською, а також дозволити використовувати мову корінних народів і національних меншин в освіті.

14 липня заступник голови фракції "СН" Євгенія Кравчук повідомила, що троє депутатів зі "СН" Олександр Корнієнко, Орест Саламаха і Андрій Клочко, які є авторами поправок, відкликали їх. Водночас вона висловила сумніви в тому, що подану поправку відкликав Бужанський.