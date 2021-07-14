Комітет Ради відхилив останню "мовну" поправку, - "слуга народу" Арістов
Комітет Верховної Ради з питань бюджету на засіданні 14 липня відхилив останню "мовну" поправку до законопроєкту № 5551-2 про внесення змін до держбюджету на 2021 рік щодо спрямування коштів на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини.
Про це голова Комітету ВР з питань бюджету Юрій Арістов (фракція "Слуга народу") повідомив у коментарі Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.
"Поправка, подана Максимом Бужанським, комітетом відхилена", – сказав Арістов.
Нагадаємо, законопроєкт №5551-2 передбачає фінансування реставрації культурних пам'яток за рахунок бюджету. У ньому знайдено кілька поправок, якими намагаються нівелювати дію закону про українську мову. Так, з-під його дії намагаються вивести створення і показ фільмів і телепрограм, прибрати необхідність діючим держслужбовцям підтверджувати володіння українською, а також дозволити використовувати мову корінних народів і національних меншин в освіті.
14 липня заступник голови фракції "СН" Євгенія Кравчук повідомила, що троє депутатів зі "СН" Олександр Корнієнко, Орест Саламаха і Андрій Клочко, які є авторами поправок, відкликали їх. Водночас вона висловила сумніви в тому, що подану поправку відкликав Бужанський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/Vidsich Відсіч https://twitter.com/Vidsich @Vidsich https://twitter.com/Vidsich/status/1415384727213809666 1 ч
АКЦІЯ БУДЕ!
Під нашим спільним тиском слуги дали задню: троє відкликали свої поправки, а поправку Бужанського не підтримав комітет і тепер він пропихатиме її сам.
Та завтра, 15 липня, ми все одно прийдемо о 15:30 до ВР на акцію.
Хай за кожну атаку на мову заплатять рейтингом!
само херню предложит, само не примет, но потом внесет с поправками опзж - цирк с конями..))
а потiм виставить себе "порiшанцем проблем"...
"Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову" Ліна Костенко
Ну и гиляки для идиотов и украинофобов пригодятся 😀😀😀
1946 рік. Галиччина. Йдуть лісом двоє хлопців
Бачать дідусь прив'язав москаля до дерева і пиляє пилкою.
-Та чи пан не має ножа чи сокири?
-Та ні, пан має і нож і сокиру, але пан має ще час і натхненя!
- Ти куди? Дрова рубать? Так ти ж їх ще три дні тому поперерубував уже!
- Піду зрубаю березу у дворі!
- Ти сказився? Така гарна деревинка!
- Не хочу, щоб, коли прийдуть кацапи, вони не казали - "Какой прєкрасний русскій пейзаж!"
Десь на Западенщинi у селi йде cхiд.
Голова виступае з пропозицieю - встановити у селi пам'ятник Степану Бандерi.
Постать мае бути три метри на зрiст, у правiй руцi тримати сокиру,
у лiвiй - шибеницю. Hа шибеницi мае телiпатися москаль.
З натовпу лунае:
- А москаля мiняти кожен день ! Щоб не завонявся !
😀😀😀
-Куме, чі не знаєте , куди ті берізки з галявини поділися?
-Так ото ж в неділю приїздили москалі на "Волгє", вийшли і кажуть: "Вы посмотрите, какой истинно русский пейзаж!"
https://www.facebook.com/people/Olena-Yakobchuk/100002698719314/?__tn__=-UC*F Olena Yakobchuk
https://www.facebook.com/groups/1453810038227000/posts/2933598206914835/?__tn__=%2CO*F 4 липня о 04:06 ·
Приіхали в Украіну, віддала дитину в тенісний Табір - МТА (міжнародна тенісна академія) в Києві на базі їх приватної школи. В кінці тижня забираю, і дитина мені каже: «Тихо, мамо, в нас тут треба російською розмовляти». Я вже там все розказала, але ж що робити? Хто перевіряє заклади навчання? Вожаті при мені дітям кажуть: «Кому она нужна ваша «украінська мова?» !
Перед сном моя дитина ділиться думками , як же ж допомогти Росії, аби в них теж все було добре…
------
Шановна громадо, я дуже- дуже зворушена небайдужістю і взагалі такою реакцією. Я годину тому повернулась з МТА, там вже інші дитячі куратори і виховники розмовляють всі украінською. Все вже просто ідеально. Я взагалі в шоці від такоі швидкоі реакціі. Мене запевнили, що більше такого не буде. І все буде добре. І діти розмовлятимуть мовою Украіни і вихователі теж.
Пост видаляти не буду. Бо це не правильно. Завдяки нашій і вашій реакціі діються прекрасні справи для нашоі держави і наших дітей.
Я навіть не думала, що може так все бути ефективно. Опублікувала перед виіздом до МТА, бо в нас ще 1 тиждень проплачений, сумнівалися, думали: варто чи ні віддавати…. Бо діти в нас украіномовні. І такий переворот! Всім ще раз вдячна! Я відзвітую, як все пройшло в суботу, коли заберу дитину. Низький уклін украінцям!
В 16:15 сьогодні поліцейські побили активіста, який розкидував касапські рублі по площі.