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Киев начал подготовку к третьей волне COVID-19, - замглавы КГГА Поворозник

Киев начал подготовку к третьей волне COVID-19, - замглавы КГГА Поворозник

Киев начинает готовиться к третьей волне эпидемии острой респираторной болезни СOVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом говорится в протоколе № 10 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которое состоялось под председательством первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

В документе говорится о необходимости проработать вопрос увеличения количества реаниматологических коек в столичных больницах, которые определены для приема больных с подозрением на коронавирус.

"Сейчас - период отпусков, и украинцы путешествуют как внутри страны, так и за границу. Конечно, во время путешествий риск заразиться увеличивается. К тому же, инфекционисты говорят о высокой контагиозности нового штамма вируса. Поэтому сегодня мы уже готовим госпитальные базы для приема больных коронавирусной болезни. Подготовка, в первую очередь, предусматривает обеспечение кислородом медицинских коек, средствами защиты - медицинского персонала, медикаментами - пациентов", - отметил Поворозник.

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Согласно протоколу, руководители больниц города, включенных во вторую волну госпитальных баз приема больных СOVID-19, должны подготовить медицинские учреждения для приема больных во время третьей волны эпидемии. В частности, обеспечить подключение коек к кислороду, закупить необходимые медикаменты и средства индивидуальной защиты.

Кроме того, согласно документу, городская власть направит обращение к руководителям предприятий, учреждений и организаций критической инфраструктуры всех форм собственности по составлению и направлению в КГГА списков работников, требующих спецпропусков на проезд в общественном транспорте в случае введения усиленного карантина.

"Одним из важных и действенных факторов в противодействии распространению болезни является избежание больших скоплений людей, а значит - ограничение работы общественного транспорта. Для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы, в ближайшее время предприятия критической инфраструктуры должны предоставить информацию о необходимом количестве пропусков. На этот раз мы планируем ввести электронные пропуска. Таким образом мы персонализируем пропуска, чтобы ими могли воспользоваться только киевляне, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры", - подчеркнул Поворозник.

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Автор: 

КГГА (2988) Киев (25655) Поворозник Николай (123)


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украинцы путешествуют без масок..не соблюдая предосторожность..и кто им доктор..
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16.07.2021 17:20 Ответить
А где руководители больниц , которым надо обеспечить койки с кислородом возьмут этот кислород, людей которые будут проводить этот кислород , оборудование и материалы,медикаменты, средства защиты, оно что все есть в наличии? И кто должен централизованно это делать и распределять не КМУ случайно?, а тринлеть не мешки ворочать в третью волну не подготовились, скоро четвертая будет, а они к третьей готовятся.
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16.07.2021 17:37 Ответить
Вы больше фестивалей и Фан зон организовывайте!!!
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16.07.2021 17:39 Ответить
Так вже ж була третя хвиля,чи ні?
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16.07.2021 17:39 Ответить
Чи можна довіряти інформації про смерть від коронавіруса----НІ НІ НІ!!! Вчора померла моя родичка знаходячись в ковідному відділені під апаратом,то в справці записали --смерть від запалення легкень. Про ковід ні слова. На запит до лікаря--так наказали.
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16.07.2021 17:45 Ответить
Ага, почали маски за кордон продавати, дарувати кисневі концентратори індусам та будувати більше бракований доріг
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16.07.2021 18:51 Ответить
Антиваксеры это волну гораздо раньше начали готовить.
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16.07.2021 19:01 Ответить
так в роде уже четвертая
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16.07.2021 19:22 Ответить
 
 