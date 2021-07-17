Немецкое посольство шокировано последними некорректными заявлениями Арестовича относительно Меркель, - Ирина Геращенко

Немецкое посольство шокировано последними некорректными заявлениями спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, советника главы ОП Алексея Арестовича относительно канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко написала на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Немецкое посольство шокировано последними некорректными заявлениями Арестовича относительно канцлера Германии госпожи Меркель. Знаем это из достоверных источников ... Но это хамское поведение - не самодеятельность, это и есть позиция Банковой, которая толеруется всеми "слугами". В том числе участниками ТКГ", - отметила Геращенко.

Она сообщила, что депутаты "Европейской Солидарности" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с запросом о недипломатичном поведении и несоответствии занимаемой должности Арестовича.

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Геращенко подчеркнула, что Арестович является "человеком без всякого статуса и официальной должности, который позволяет себе от власти в хамской манере комментировать внешнеполитические вопросы". "Этот запрос вынесли на голосование, и "слуги" бросились защищать Арестовича. Им его комментарии, брань в сторону военных АТО/ООС, откровенная ложь и манипуляции - ок", - подитожила нардеп.

Как сообщалось, 16 июля Арестович заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель "сдала интересы Украины в пользу России", а визит президента Владимира Зеленского в Германию ничего не дал. Также, комментируя заявление Меркель о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера", Арестович отметил, что в этом нет необходимости, поскольку она уже прописана в законе "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".