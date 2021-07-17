Немецкое посольство шокировано последними некорректными заявлениями Арестовича относительно Меркель, - Ирина Геращенко
Немецкое посольство шокировано последними некорректными заявлениями спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, советника главы ОП Алексея Арестовича относительно канцлера Германии Ангелы Меркель.
Об этом народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко написала на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Немецкое посольство шокировано последними некорректными заявлениями Арестовича относительно канцлера Германии госпожи Меркель. Знаем это из достоверных источников ... Но это хамское поведение - не самодеятельность, это и есть позиция Банковой, которая толеруется всеми "слугами". В том числе участниками ТКГ", - отметила Геращенко.
Она сообщила, что депутаты "Европейской Солидарности" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с запросом о недипломатичном поведении и несоответствии занимаемой должности Арестовича.
Геращенко подчеркнула, что Арестович является "человеком без всякого статуса и официальной должности, который позволяет себе от власти в хамской манере комментировать внешнеполитические вопросы". "Этот запрос вынесли на голосование, и "слуги" бросились защищать Арестовича. Им его комментарии, брань в сторону военных АТО/ООС, откровенная ложь и манипуляции - ок", - подитожила нардеп.
Как сообщалось, 16 июля Арестович заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель "сдала интересы Украины в пользу России", а визит президента Владимира Зеленского в Германию ничего не дал. Также, комментируя заявление Меркель о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера", Арестович отметил, что в этом нет необходимости, поскольку она уже прописана в законе "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
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Але в даному разі НЕ ПОТРІБНО ОБРАЖАТИСЯ НА ПРАВДУ.
Замість солодкої брехні краще гірка правда. Правда є правда.
Німеччина продала або віддала Україну Путіну. Як і США під керівництвом Байдена. І це правда.
"Мінські угоди", "формула Штайнмайєра", "політичні автономії" для окупованих територій - це все просто брехливе лайно, яке Україні не потрібне ні під яким соусом.
Україна не підписувала ніяких "мінських угод" - їх підписав якийсь "Александр Захарченко" нині відомий як "дохлий сєпар" (бо він вже дохлий кілька років) та інші приватні особи.
Якби Німеччина, Франція, США були на боці України, а не Путіна,
то вони б не згадували постійно про неіснуючі "мінські угоди" (що є фактично брехливе путінське гівно),
а вони би згадували постійно про порушення з боку РФ офіційних міжнародних багатосторонніх та двосторонніх договорів між РФ та Україною.
Раз у рік і палиця стріляє, це не добавляє балів люсі
Как раз Меркель НАМ ничего не должна-- ее выбрал немецкий народ, для него она и старается, а украинский нарид выбрал тупое, сцыкливое и брехливое ничтожество.Требуйте с него или жрите...
Нормандский формат изжил себя, так как в нем только враги Украины.
переулке подкатят пара-тройка ужраных и обкуренных имбецилов размером со шкаф и в ру-
чонках будут вертеть финки и монтировки то на вопрос уважаешь ли ты нас вы врядли ответи
те правду - мол дебилы вы конченные и недоноски....
https://dilo.net.ua/novyny/u-ssha-zayavyly-shho-bajden-vmykaye-zadnyu-u-pytanni-********/ У США заявили, що Байден "вмикає задню у питанні України" (https://www.ukr.net/source/dilo-3809.html Діло ) Так що зе вже може очікувати від ***** медальку та статус почесного громадянина Ростова-на-Дону.
То лі дєло бубося з дерьмаком и бородатою бабушкой.
А ира будет отвечать за свои слова когда раскроется ее очередное вранье?