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Немецкое посольство шокировано последними некорректными заявлениями Арестовича относительно Меркель, - Ирина Геращенко

Немецкое посольство шокировано последними некорректными заявлениями Арестовича относительно Меркель, - Ирина Геращенко

Немецкое посольство шокировано последними некорректными заявлениями спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, советника главы ОП Алексея Арестовича относительно канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко написала на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Немецкое посольство шокировано последними некорректными заявлениями Арестовича относительно канцлера Германии госпожи Меркель. Знаем это из достоверных источников ... Но это хамское поведение - не самодеятельность, это и есть позиция Банковой, которая толеруется всеми "слугами". В том числе участниками ТКГ", - отметила Геращенко.

Она сообщила, что депутаты "Европейской Солидарности" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с запросом о недипломатичном поведении и несоответствии занимаемой должности Арестовича.

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Геращенко подчеркнула, что Арестович является "человеком без всякого статуса и официальной должности, который позволяет себе от власти в хамской манере комментировать внешнеполитические вопросы".  "Этот запрос вынесли на голосование, и "слуги" бросились защищать Арестовича. Им его комментарии, брань в сторону военных АТО/ООС, откровенная ложь и манипуляции - ок", - подитожила нардеп.

Немецкое посольство шокировано последними некорректными заявлениями Арестовича относительно Меркель, - Ирина Геращенко 01

Как сообщалось, 16 июля Арестович заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель "сдала интересы Украины в пользу России", а визит президента Владимира Зеленского в Германию ничего не дал. Также, комментируя заявление Меркель о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера", Арестович отметил, что в этом нет необходимости, поскольку она уже прописана в законе "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Геращенко Ирина (1630) Германия (7059) Меркель Ангела (2125) Европейская Солидарность (1059) Арестович Алексей (335)


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Топ комментарии
+44
Арестович конечно ещё тот сказочный персонаж, но последние действия Меркель энд компани как-то не по-детски настораживают и немцам надо говорить это откровенно, а не сопли жевать
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17.07.2021 15:14
+44
Немецкое посольство шокировано последними некорректными заявлениями Арестовича относительно Меркель, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 471
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17.07.2021 15:17
+39
Да неужели? Это Меркель все просрала в ПАСЕ, когда тупо отказалась поехать? Это Меркель наехала на антикоррупционные институты в Украине? Это Меркель затеяла "Китай наш партнер №1"? Это Меркель развалила нашу оборонку и свернула реформы для НАТО? Это Меркель держится всем, чем можно, за своего папу Беню и прячет его от юстиции США? Это Меркель тырит западные деньги, выделенные народу Украины на борьбу с пандемией?

Я думаю, я уверен, что случись сейчас история с французскими "Мистралями", то ***** бы их без проблем получил.
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17.07.2021 15:25
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Надо же ....Сколько обосранных зелёных клоунов тут завоняло....никак отдана команда "фас" с Банковой до вони защищать скомороха...... дай Бог, чтобы у украинцев хоть раз в жизни хватило ума выбрать в руководители своей страны такого политика как Меркель...но....похоже это украинцам не грозит....слишком ещё много зелёной вонючей массы в стране......а также холуев обнулённого....бубочка спит и видит когда он уже , наконец, в засос встретится с главным кремлёвским мафиози...именно при клоуне всё говно всплыло вдруг на Банковой... А Арестович играет роль " жирика" при скоморохе.... постоянно отрыгивает "великую мыслю " скомороха...
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17.07.2021 20:44 Ответить
Хами или не хами, а реальность от этого не изменится. Штатам и Европе пофиг на интересы Украины. Всё на что можно рассчитывать - использование в интересах одной империи (США) против другой империи (РФ). Денег на оружие будут подкидывать и всё.
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17.07.2021 21:11 Ответить
Я еще могу понять идиотские высеры найвелычнишого говнокомандующего, все уже свыклись, что бубочка - конченный идиот и наркоша, и когда ширнется в очередной раз, то начинает кукарекать то миллиарде деревьев, то о приписденском ВУЗе. Что с него, убогого взять. Если 13 миллионов дебилов за него проголосовало, то прийдется потерпеть еще 3 года. Но когда о большой политике начинает кукарекать Люся Арестович, которую ОПа подобрала на окружной за профессиональные оральные и анальные утехи, отмыла, приодела, накормила и выделила комнату для его основной анально-оральной работы, и оно начинает кукарекать о политике, то это полный пипец.
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17.07.2021 21:22 Ответить
Прокремлівська шльондра. Старанно виконує вказівки з "центру".
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17.07.2021 22:25 Ответить
ну,что бомжарии, не устали уныло канючить извечную где взять и кто пойдет, и под конец, кто виноват Два года стенаний и дурмана ,мы тешимся" великим і будівництвом ", вместо создания ракетного- оборонного комплекса ,что могло поставить пыню в положение просителя заглянуть в глаза, и поставить точку в вопросе чей Крым,лнр ,днр "Песочница на обочине",со странными существами ,вызывающими недоумение и здоровое чувство неприятия,из которой доносятся странные ,пугающие завывания,приводящие в смятение округу. Доколе !?
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17.07.2021 22:35 Ответить
Я начинаю уже подумывать, а может целый кандидат наук, профессор Кива таки прав по поводй 15 ноября? Шутки шутками, но какой-же нормальный человек будет против, что-бы зебанутый говнокомандующий, найвелычнишый ослик и его зеленая плесень добровольно ушли и будут выборы.
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18.07.2021 07:29 Ответить
Звичайно, Арестович виглядає останнім часом занадто екстравагантно, часом - занадто хамить, досить часто робить дуже сумнівні заяви... Але...

Але в даному разі НЕ ПОТРІБНО ОБРАЖАТИСЯ НА ПРАВДУ.
Замість солодкої брехні краще гірка правда. Правда є правда.

Німеччина продала або віддала Україну Путіну. Як і США під керівництвом Байдена. І це правда.

"Мінські угоди", "формула Штайнмайєра", "політичні автономії" для окупованих територій - це все просто брехливе лайно, яке Україні не потрібне ні під яким соусом.

Україна не підписувала ніяких "мінських угод" - їх підписав якийсь "Александр Захарченко" нині відомий як "дохлий сєпар" (бо він вже дохлий кілька років) та інші приватні особи.

Якби Німеччина, Франція, США були на боці України, а не Путіна,
то вони б не згадували постійно про неіснуючі "мінські угоди" (що є фактично брехливе путінське гівно),
а вони би згадували постійно про порушення з боку РФ офіційних міжнародних багатосторонніх та двосторонніх договорів між РФ та Україною.
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17.07.2021 23:23 Ответить
Толку що арестевич правду сказав ...
Раз у рік і палиця стріляє, це не добавляє балів люсі
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18.07.2021 01:18 Ответить
А чего все накинулись на Меркель? она лишь озвучила то, на что согласился зельцман, но боится произносить сам вслух, бо снесут. Неужели это не понятно? Вспомните , еще полтора года назад он согласился и на Штанмайера, и на сдачу территорий ,и на не стрелять, и ни разу не назвал кацапов агрессорами, вагнеровцев сдал,цемаха сдал,группу Швеца сдал, кацапам ПРОСТИЛ 12 миллиардов баксов---почему вы требуете от Меркель больше, чем от осла Оманского? Это глупо!
Как раз Меркель НАМ ничего не должна-- ее выбрал немецкий народ, для него она и старается, а украинский нарид выбрал тупое, сцыкливое и брехливое ничтожество.Требуйте с него или жрите...
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18.07.2021 01:31 Ответить
Порошенко и Геращенко живали сопли с немцами и французами,- результат: немцы и французы стали откровенными агентами руSSни! и спонсорами войну против Украины!, так что Арестович (хоть и не люблю его) выразился КРАЙНЕ МЯГКО!
Нормандский формат изжил себя, так как в нем только враги Украины.
Німецьке посольство шоковане останніми некоректними заявами Арестовича щодо Меркель, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 9654
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18.07.2021 02:36 Ответить
Нормандский формат и Минск ИЗНАЧАЛЬНО были сдачей НАЦИОНАЛЬНЫХ интересов Украины и украинской нации!!!
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18.07.2021 13:51 Ответить
по сути то что зюзя и люся вещают про германь и фрау увы правда но.... если к вам в тёмном
переулке подкатят пара-тройка ужраных и обкуренных имбецилов размером со шкаф и в ру-
чонках будут вертеть финки и монтировки то на вопрос уважаешь ли ты нас вы врядли ответи
те правду - мол дебилы вы конченные и недоноски....
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18.07.2021 07:42 Ответить
Ось і перші результати ЗЕкоманди незабарилися.
https://dilo.net.ua/novyny/u-ssha-zayavyly-shho-bajden-vmykaye-zadnyu-u-pytanni-********/ У США заявили, що Байден "вмикає задню у питанні України" (https://www.ukr.net/source/dilo-3809.html Діло ) Так що зе вже може очікувати від ***** медальку та статус почесного громадянина Ростова-на-Дону.
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18.07.2021 08:54 Ответить
Кроме поста Геращенко в фейсбуке.еще есть факты?
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18.07.2021 09:59 Ответить
В інтернеті просто так не напишуть!
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18.07.2021 13:29 Ответить
харестовичі і хєрмаки таки вдєяятєлі жахливої вдачі......не гоже так
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18.07.2021 11:38 Ответить
Цілковито згодний з тими, хто написавщо Арестовий той ще персонаж, але в даному випадку правий. Попри усе, німці продовжуютьпоставляти до мокшанії обладнання (згайдаймо турбіни Сіменс), добудовує північний потік-2 тощо. Коротше, поводяться як безпринципні говноїди. Франція, до речі, недалеко пішла.
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18.07.2021 11:45 Ответить
ага) ..ля. Німці - "безпринципні гівноїди"
То лі дєло бубося з дерьмаком и бородатою бабушкой.
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18.07.2021 13:03 Ответить
Це в вашому світі робить те, що відбувається виправданим? Ци у вас ті самі дії в одної людини зло, а в іншої вже норма? Німці і французи поводяться так з самого початку, чи хотіли би ви виправдати це тим, що керівники та політики України самі здали її інтереси з самого початку?
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18.07.2021 15:49 Ответить
Ніякі меркелі і мікрони не можуть бути більшими українцями ніж самі українці. Україну ніхто не окупує і не продасть,якщо українці покажуть тверду волю бити московського ворога до останнього окупанта.
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18.07.2021 14:46 Ответить
Так что Арестович не то сказал? Разве Меркель не сдаёт наши интересы в пользу кацапов?
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18.07.2021 15:22 Ответить
Анекдот в тому, що якщо Люсік скаже, що вода мокра, ми рефлекторно в тому засумніваємось.
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18.07.2021 17:13 Ответить
"Знаем это из достоверных источников ."
А ира будет отвечать за свои слова когда раскроется ее очередное вранье?
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18.07.2021 17:11 Ответить
Депутутка Ира открыла рот...
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19.07.2021 08:21 Ответить
Експерт із сивими скронями облажався!
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19.07.2021 12:52 Ответить
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