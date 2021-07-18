"Это невероятно пугающая ситуация", - Меркель о наводнении в Германии

Пугающей назвала ситуацию с наводнениями в стране канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая посетила в воскресенье деревню Шульд в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, особенно пострадавшей от стихии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Это невероятная пугающая ситуация, в немецком языке, пожалуй, нет таких слов, чтобы описать разрушения", - сказала она журналистам.

По последним данным местных властей, жертвами наводнений в землях на западе Германии стали 157 человек, 110 из них в Рейнланд-Пфальце. Еще не менее 670 человек пострадали.

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Огромный ущерб нанесен инфраструктуре, в том числе и жилому фонду.

О 27 утонувших сообщают власти соседней Бельгии. Ливни обрушились также на Австрию, Швейцарию, Люксембург и Нидерланды.

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