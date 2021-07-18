"Це неймовірно страшна ситуація", - Меркель про повінь у Німеччині

Страшною назвала ситуацію з повенями в країні канцлерка ФРН Ангела Меркель, яка відвідала в неділю село Шульд у федеральній землі Рейнланд-Пфальц, що особливо постраждала від стихії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це неймовірна ситуація, яка лякає, в німецькій мові, мабуть, немає таких слів, щоб описати руйнування", - сказала вона журналістам.

За останніми даними місцевої влади, жертвами повеней в землях на заході Німеччини стали 157 осіб, 110 з них в Рейнланд-Пфальц. Ще не менше 670 осіб постраждали.

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Величезного збитку завдано інфраструктурі, в тому числі і житлового фонду.

Про 27 потонулих повідомляє влада сусідньої Бельгії. Зливи обрушилися також на Австрію, Швейцарію, Люксембург і Нідерланди.

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