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Новини
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"Це неймовірно страшна ситуація", - Меркель про повінь у Німеччині

Страшною назвала ситуацію з повенями в країні канцлерка ФРН Ангела Меркель, яка відвідала в неділю село Шульд у федеральній землі Рейнланд-Пфальц, що особливо постраждала від стихії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це неймовірна ситуація, яка лякає, в німецькій мові, мабуть, немає таких слів, щоб описати руйнування", - сказала вона журналістам.

За останніми даними місцевої влади, жертвами повеней в землях на заході Німеччини стали 157 осіб, 110 з них в Рейнланд-Пфальц. Ще не менше 670 осіб постраждали.

Також читайте: Німеччина виділить постраждалим від стихії 300 млн євро і знизить податки

Величезного збитку завдано інфраструктурі, в тому числі і житлового фонду.

Про 27 потонулих повідомляє влада сусідньої Бельгії. Зливи обрушилися також на Австрію, Швейцарію, Люксембург і Нідерланди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після катастрофічних повеней Європу чекають нові екстремальні погодні явища, - вчені

Німеччина (7471) Меркель Ангела (1139) повінь (172) Євросоюз (13635)


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Топ коментарі
+31
Выражаю глубокую озабоченность.
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18.07.2021 18:54
+24
Дыа? А загребать кгявавый газок, на который убивают 13 тыс украинцев тебя не пугало?
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18.07.2021 18:53
+17
Я вам один розумний річ скажу, ви тільки не ображайтесь. Купуєте нашу хижацьки спиляну деревину і вас не обходить законність її видобутку та походження. Аби брюхо набити та кишені. Збирайте тепер свої речі в річці. І да, недопалку мокшанському можете поскаржитись, пані Меркель
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18.07.2021 19:03
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Я не те щоб дуже віруюча людина, але фрау Меркель, здаеться вищі сили подають вам знак - НЕФИГ ДРУЖИТЬ З РУСНІВИМ ******!!!!!
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18.07.2021 19:44 Відповісти
-- ага! -- будем дружить с *********** ослом...
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18.07.2021 19:58 Відповісти
Не, лучше с фрау, она сексуальнее выглядит.
Или для неискушённых (или покусанных ею).
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18.07.2021 23:38 Відповісти
Карма злая с*ка.
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18.07.2021 19:45 Відповісти
хм... а вот теперь внимание вопрос - Кто-то еще сомневается что какое-то падло в мире серьезно играется с климатическим оружием, и уже давненько это наблюдается и с потеплением и другими отмазками изменения климата и прочей муйни это никак не связано ....
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18.07.2021 19:49 Відповісти
Имя ему *****.
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18.07.2021 22:46 Відповісти
Нужна декарбонизация.
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19.07.2021 10:06 Відповісти
Какие здесь собрались иксперты ,какие политики..!??! У людей (союзников ,кстати) огромная беда ,погибли люди ,огромные разрушения...а тут гнусавые засранцы треплют языком друг перед другом. Уроки идите учить!
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18.07.2021 19:59 Відповісти
Сочувствую, но они наших бед не видели, да и не хотят знать.
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18.07.2021 20:08 Відповісти
Видели и помогали и помогают ...А если что не нравится то надо логику искать....во всем есть логика.
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18.07.2021 20:13 Відповісти
В чем помощь? Он заявили что они просто посредники, со своим экономическим интересом, выражение словами поддержки, любви и тд чем это помогло?
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18.07.2021 22:56 Відповісти
Все ваши беды -- у вас изнутри!

Причём здесь Германия... ...и прочие нормальные страны?
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18.07.2021 20:18 Відповісти
То есть кацапы к нам изнутри лезут =)
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18.07.2021 20:29 Відповісти
-- ну да -- в Президенты и в Депутаты, в первую избирательную очередь...
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18.07.2021 20:30 Відповісти
3/4 проголосили за кацапского придворного скомороха - о чём говорить? Во время войны, оккупации территорий и жесточайших потрясений выбрали себе паяца, нуля абсолютного по всем вопросам функционирования государства как внутри, так и во вне - выбрали главнокомандующим вооруженными силами, гарантом законности и лидером нации. Ребятки, если это не дегенератизм и безумие в крайней степени, то что это?
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18.07.2021 21:45 Відповісти
Люто плюсую!!!
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18.07.2021 21:30 Відповісти
Ага и на Украину никто не нападал по вашему? Все беды у нас от бед в голове у вас.
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18.07.2021 23:00 Відповісти
На Украину кондратий напал сперва -- Кравчук, который.
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18.07.2021 23:09 Відповісти
Все понесло старого комуниста из якобы германии бредни нести?
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18.07.2021 23:13 Відповісти
А шо, член ЦК КПУ Кравчук -- не ваш первый Президент? -- ну, извини...*)
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18.07.2021 23:32 Відповісти
Шрёдер какай по счёту?
Ну не первый же "сицилист" из списка?
Причём здесь Германия... и прочие нормальные страны?

Назови нормальные, только адеквато оценивая.
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18.07.2021 23:48 Відповісти
Шура! -- мы давно расстались... ...пилите гири, мимо проходя...
У меня нет всех умных ответов на всех ваших глупых вопросов.

Обращайтесь прямо в Райхстаг -- там, перед ним, полянка неплохая с травкой, шо б поваляться на солнышке... *) Покец!
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18.07.2021 23:53 Відповісти
Ну ты и юморист...
Ты мой коммент в другой теме попустил, или "не видел".Так шо не обольщайся.
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19.07.2021 00:09 Відповісти
А вы с ним вместе в политбюро заседали?
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19.07.2021 08:49 Відповісти
Он не коммунист, он дальнобойшик.
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18.07.2021 23:51 Відповісти
Не он как раз комунист и не скрывает это, а подчеркивает своим ником. Баньдьера роса это гимн кажется итальянских коммунистов.
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19.07.2021 08:48 Відповісти
Не комунистов, а социалистов. Хотя это большой роли не играет, относительно теории. )
Он скорее шота среднее между этим и местячковым бюргером. ))
Но доставать его - одно удовольствие.
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19.07.2021 12:34 Відповісти
Срочно надо строить СП3
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18.07.2021 20:15 Відповісти
Внутри, но часть пришла с агрессией РФ, последствия которой несравнимы с наводнением. А Германии спасибо за "помощь" оружием, "Северным потоком-2, "формулою Штайнмайера".
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18.07.2021 20:27 Відповісти
Вы спросили -- вам ответили! ... и никто вам ничего не должен -- ваш Зеленский в курсе...*)
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18.07.2021 20:33 Відповісти
Не совсем так. Это он народу ничего не должен. А во внешней политике у него есть вопросы к Байдену за НАТО и претензии к Меркель и Макрону, что мало оказывают помощь. Он на них ещё Трампу жаловался.
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18.07.2021 20:49 Відповісти
...нехай на меня ещё пожалуется, шо я свои немецкие налоги, прямо Бене на карман не перечисляю...*)
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18.07.2021 20:50 Відповісти
Мне обидно за Украину в этом случае, и мне тоже противно лицемерие Меркель, да и ЕС в целом. Но если взглянуть на вещи реально - в геополитике нет принципов добра и зла, есть принцип национальных интересов и им все следуют. И да Германии нужен СП2, это инструмент влияния на весь ЕС, и эта мудота с формулой Штайнмаера, очевидно началась не случайно, US ищет надёжных партнёров в противостоянии Китаю и хочет заручитися нейтралитетом рашки в этом вопросе. Суть в том если Украина не возьмётся за реальные реформы,не выберет чёткий стратегию- то окно возможностей может снова закрыться и можно стать просто разменной монетой в большой игре.
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18.07.2021 21:12 Відповісти
Не, не до того. В Украине очередной мудак сварганит мультик или компьютерную игру, все радостно побегут и 3/4 проголосуют. Большинство населения Украины не способно понять логику событий, не способно спрогнозировать последствия своих действий. При таком состоянии дел никакие реформы невозможны в принципе - нет запроса общества на реформы. Выход я вижу в одном - реальная хунта, националистическая и военная. Без всяких выборов лет на 30, пока передохнут избиратели козели или в маразм впадать начнут. И строить страну по принципам, аналогичным израильским принципам. Только так. Но нет в стране ни Голды Мейеренко, ни Шароненко. И потому сидит генерал Павловский в кичмане, а подозреваемый в гос.измене мертвечук на 100га "домашнего ареста"
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18.07.2021 21:39 Відповісти
1000%.. сам об этом думаю!..
дурь советскую и дурь переходного периода нужно жестко вышибать и воспитать новое поколение на новых принципах!.. те кто не впишутся в концепцию новой Украины, дать хорошую пенсию, и лишить избирательных прав, что б не гадили!..
и максимально жестокое отношение к коррупции и игнорированию национальных интересов..
и за 30 лет вырастет новое сильное украинское поколение.. и Украина преобразится!
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18.07.2021 21:48 Відповісти
Да пля, вы оба правы, но это нереально. Из-под палки этого не сделаешь, вариантов практисчски нет, что лучше..
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19.07.2021 00:03 Відповісти
все делалось из под палки!.. советское поколение выросло из под палки.. когда перестали 3,14дить совок рассыпался... про своих советских родителей не хочу расписывать, но когда совок рассыпался - жизнь ушла(форма речи).. А они пуганные и всю жизнь боялись, и про голодомор по идиотски отшучивались, как буд-то товарищ майор из трубки слушал.. боялись правду сказать!
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19.07.2021 00:13 Відповісти
И на счёт родителей ты прав. Маман у меня до сих пор совок поминает, хотя и его в своё время хаяла. Но ей простительно, возраст уже под девяносто. )
А вот батя более решительный был, жаль, что даже до распада совка не дотянул...
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19.07.2021 12:25 Відповісти
в газпром позвони - там помогут......
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18.07.2021 20:38 Відповісти
Зачем бедоносца пригласила? Примеры других стран не убеждают?!!!
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18.07.2021 21:03 Відповісти
Німці починають розраховуватись за сруцкій газ.
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18.07.2021 21:06 Відповісти
Ваш газ тоже "русский".
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18.07.2021 21:11 Відповісти
Это турбины сименс крымские камни разбрасывают с небес
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18.07.2021 21:33 Відповісти
Для старушки самое безопасное место на коленях у ху_ла.
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18.07.2021 21:38 Відповісти
Пазвольтє виразіть глубачяйшую азабочєнность і абєспакоєнность!
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18.07.2021 21:46 Відповісти
Лицемірство.
Крім ковіду і ковідних (типу) більше людей і проблем нема.
Наплювали на прогнози за "боротьбою", не прислухалися, а тепер "співчувають".
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18.07.2021 21:56 Відповісти
Гравное, выражают озабоченность самим себе.
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19.07.2021 01:03 Відповісти
https://www.google.com.ua/maps/@58.5385827,95.0840847,34003m/data=!3m1!1e3?hl=uk Вырубленая тайга на гугл картах
Я думаю, шо с лесами амазонии не лучше...а потом откуда такие изменения?
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18.07.2021 23:04 Відповісти
Первые признаки надвигающейся экологической катастрофы в Германии были обнаружены за девять дней спутником Sentinel-2A систем космического мониторинга Земли Copernicus.

В течение следующих нескольких дней группа ученых отправила немецким властям серию прогнозов, что Рейнская область вот-вот подвергнется сильному наводнению. Фактически ВСЕ предупреждения были проигнорированы.. (старушке уже пох Германия - она всеми мыслями уже в газпроме !)
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19.07.2021 00:14 Відповісти
вот не пойму эту бабу, она на валидоле или на чем то покрепче? Как не озаботится то напугается!
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19.07.2021 01:14 Відповісти
Правда???

А нас вот война с Россией пугает куда больше, а Германии на это насрать.
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19.07.2021 01:28 Відповісти
Да не всей Германии, а исключительно подшрёдирникам..
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19.07.2021 13:43 Відповісти
Нууу....я бы предложил другой вариант спасения планеты. Намного дешевле и проще.
Суть - есть жизненый цикл маленьких зеленых, он напрямую, очень жестко зависит от восстановления. Очень жестко! Разорвав его мы разрываем жизненую цепочку цикла.
Для этого надо просто разрушать входы для восстановления, это как правило отверстия на планете(воронки) с оплавленными, эрозионными краями. Вторичный признак этих воронок - невыносимо гниющий запах из них и очень дурная слава у местного населения.
Процесс - просто запечатывать их термобарическими боеприпасами. Не думайте, что все так просто, разумеется они появятся снова, в другом месте, поэтому нужен тотальный контроль всей планеты. И тут конечно, очень плохо, что маленький зеленый у власти в России. Эта страна просто не разрешит это делать, она всегда их покрывала, вот поэтому там и перевал Дятлова.
Кстати, экипажи, которые будут это делать должны чередоваться. И задание получать непосредственно перед выполнением. Это важно! Канечно нужен потом и последующее видеонаблюдение за воронкой.
Поверьте это намного дешевле предлагаемых вариантов. Кстати, то же самое и на Луне и на Марсе.
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19.07.2021 06:52 Відповісти
Ха! До вас Зє-блан на 2 дні приїхав, і для вас це "неймовірно лякаюча ситуація", а у нас воно вже 2 роки сидить.
Нам вже час за шкідливість молоко видавати!
Хоча, нафіга те молоко. Хто, або що б від нас його забрало?
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19.07.2021 10:56 Відповісти
це Німеччині карма така зла за все: і Північний потік-2, і формулу Штайнмайера, і "домовлялки" з Байденом про замирення з Х*лом... як кажуть: Бог не фрайєр, він все бачить...
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19.07.2021 11:33 Відповісти
Думаете, что вы пошутили? Нет!
В германии позакрывали АЭС, а они как раз меньше всего гадят планете (аварии на ЧАЭС и "Фокусима" не считаем, так как это из-за глупости и жадности). Теперь жгут в топках газ и строят новые ТЭС на газу. Вот и гадят планете и себе.
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19.07.2021 13:02 Відповісти
Люди знаете ли разные....В Германии очень много "борцов за экологию" - зеленые...Вот они и требуют закрыть АЭС. Сколько в этом здравого смысла? Дискуссии продолжаются и пока побеждают зеленые.
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19.07.2021 13:10 Відповісти
Думаю, что после этого наводнения в Европе, многие станут думать иначе.

Для примера. В Украине многие были за свободный рынок земли, вот только потом увидели, к чему это привело на Мадагаскаре и в Аргентине, и поняли - так категорически нельзя, землей должен владеть весь народ, быть государственной собственностью.

Иногда нужно стукнуться лбом, чтобы понять - заперто.
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19.07.2021 13:34 Відповісти
Мадакаскар и Аргентина (она спорно) - не очень удачный пример.
Но вот в отношении Украины вопрос, по крайней мере, непродуманный, даже неуклюжий
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19.07.2021 13:53 Відповісти
Мадагаскар, это вообще за гранью.
А вариант с Аргентиной так и называют Латино-Американский. Кстати, с/х потенциал Аргентины как минимум не меньше Украинского, да плюс у них на западе высокие горы, а это реки, чистые реки.
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19.07.2021 13:58 Відповісти
В вопросе скотоводства - да. А в остальном Украина выигрывает. Да и Карпаты - это не Анды.
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19.07.2021 14:04 Відповісти
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