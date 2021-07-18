"Це неймовірно страшна ситуація", - Меркель про повінь у Німеччині
Страшною назвала ситуацію з повенями в країні канцлерка ФРН Ангела Меркель, яка відвідала в неділю село Шульд у федеральній землі Рейнланд-Пфальц, що особливо постраждала від стихії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Це неймовірна ситуація, яка лякає, в німецькій мові, мабуть, немає таких слів, щоб описати руйнування", - сказала вона журналістам.
За останніми даними місцевої влади, жертвами повеней в землях на заході Німеччини стали 157 осіб, 110 з них в Рейнланд-Пфальц. Ще не менше 670 осіб постраждали.
Величезного збитку завдано інфраструктурі, в тому числі і житлового фонду.
Про 27 потонулих повідомляє влада сусідньої Бельгії. Зливи обрушилися також на Австрію, Швейцарію, Люксембург і Нідерланди.
Будь ласка, зачекайте...
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Или для неискушённых (или покусанных ею).
Причём здесь Германия... ...и прочие нормальные страны?
Ну не первый же "сицилист" из списка?
Причём здесь Германия... и прочие нормальные страны?
Назови нормальные, только адеквато оценивая.
У меня нет всех умных ответов на всех ваших глупых вопросов.
Обращайтесь прямо в Райхстаг -- там, перед ним, полянка неплохая с травкой, шо б поваляться на солнышке... *) Покец!
Ты мой коммент в другой теме попустил, или "не видел".Так шо не обольщайся.
Он скорее шота среднее между этим и местячковым бюргером. ))
Но доставать его - одно удовольствие.
дурь советскую и дурь переходного периода нужно жестко вышибать и воспитать новое поколение на новых принципах!.. те кто не впишутся в концепцию новой Украины, дать хорошую пенсию, и лишить избирательных прав, что б не гадили!..
и максимально жестокое отношение к коррупции и игнорированию национальных интересов..
и за 30 лет вырастет новое сильное украинское поколение.. и Украина преобразится!
А вот батя более решительный был, жаль, что даже до распада совка не дотянул...
Крім ковіду і ковідних (типу) більше людей і проблем нема.
Наплювали на прогнози за "боротьбою", не прислухалися, а тепер "співчувають".
Я думаю, шо с лесами амазонии не лучше...а потом откуда такие изменения?
В течение следующих нескольких дней группа ученых отправила немецким властям серию прогнозов, что Рейнская область вот-вот подвергнется сильному наводнению. Фактически ВСЕ предупреждения были проигнорированы.. (старушке уже пох Германия - она всеми мыслями уже в газпроме !)
А нас вот война с Россией пугает куда больше, а Германии на это насрать.
Суть - есть жизненый цикл маленьких зеленых, он напрямую, очень жестко зависит от восстановления. Очень жестко! Разорвав его мы разрываем жизненую цепочку цикла.
Для этого надо просто разрушать входы для восстановления, это как правило отверстия на планете(воронки) с оплавленными, эрозионными краями. Вторичный признак этих воронок - невыносимо гниющий запах из них и очень дурная слава у местного населения.
Процесс - просто запечатывать их термобарическими боеприпасами. Не думайте, что все так просто, разумеется они появятся снова, в другом месте, поэтому нужен тотальный контроль всей планеты. И тут конечно, очень плохо, что маленький зеленый у власти в России. Эта страна просто не разрешит это делать, она всегда их покрывала, вот поэтому там и перевал Дятлова.
Кстати, экипажи, которые будут это делать должны чередоваться. И задание получать непосредственно перед выполнением. Это важно! Канечно нужен потом и последующее видеонаблюдение за воронкой.
Поверьте это намного дешевле предлагаемых вариантов. Кстати, то же самое и на Луне и на Марсе.
Нам вже час за шкідливість молоко видавати!
Хоча, нафіга те молоко. Хто, або що б від нас його забрало?
В германии позакрывали АЭС, а они как раз меньше всего гадят планете (аварии на ЧАЭС и "Фокусима" не считаем, так как это из-за глупости и жадности). Теперь жгут в топках газ и строят новые ТЭС на газу. Вот и гадят планете и себе.
Для примера. В Украине многие были за свободный рынок земли, вот только потом увидели, к чему это привело на Мадагаскаре и в Аргентине, и поняли - так категорически нельзя, землей должен владеть весь народ, быть государственной собственностью.
Иногда нужно стукнуться лбом, чтобы понять - заперто.
Но вот в отношении Украины вопрос, по крайней мере, непродуманный, даже неуклюжий
А вариант с Аргентиной так и называют Латино-Американский. Кстати, с/х потенциал Аргентины как минимум не меньше Украинского, да плюс у них на западе высокие горы, а это реки, чистые реки.