Байден: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным

Президент США Джо Байден заявил, что "Северный поток-2" был завершен на 99%. Остановить его не представлялось возможным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом, как сообщил в среду пресс-пул Белого дома, президент США Джо Байден заявил репортерам перед вылетом из города Цинциннати (штат Огайо) в Вашингтон.

"Северный поток - 2" завершен на 99%. Идея о том, что (можно было. - Ред.) сказать или сделать что-то с целью его остановки не является возможным (для реализации на практике. - Ред)", - приводит журналистка пресс-пула слова главы государства.

"Как вы знаете, у меня была очень и очень плодотворная дискуссия с (канцлером ФРГ. - Ред.) Ангелой Меркель. Она и правительство ФРГ работают над обязательствами, которые предполагают, что если Россия на самом деле приложит усилия с целью умышленного причинения вреда Украине и другим странам, то они (германские власти. - Ред.) ответят", - добавил Байден.

Также Байден полностью осознал, что является главой американской администрации при встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Сидя напротив Путина, я почувствовал, что он понимает, кем я являюсь, а я понимаю, кто он такой. Он знает, что когда я говорю о чем-то, то могу это сделать. Я впервые почувствовал, что нахожусь в администрации, которая является лидером свободного мира", - признался политик, пишет РБК- Украина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Польша будут совместно противодействовать запуску "Северного потока-2" - главы МИД

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.