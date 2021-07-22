Байден: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным
Президент США Джо Байден заявил, что "Северный поток-2" был завершен на 99%. Остановить его не представлялось возможным.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом, как сообщил в среду пресс-пул Белого дома, президент США Джо Байден заявил репортерам перед вылетом из города Цинциннати (штат Огайо) в Вашингтон.
"Северный поток - 2" завершен на 99%. Идея о том, что (можно было. - Ред.) сказать или сделать что-то с целью его остановки не является возможным (для реализации на практике. - Ред)", - приводит журналистка пресс-пула слова главы государства.
"Как вы знаете, у меня была очень и очень плодотворная дискуссия с (канцлером ФРГ. - Ред.) Ангелой Меркель. Она и правительство ФРГ работают над обязательствами, которые предполагают, что если Россия на самом деле приложит усилия с целью умышленного причинения вреда Украине и другим странам, то они (германские власти. - Ред.) ответят", - добавил Байден.
Также Байден полностью осознал, что является главой американской администрации при встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Сидя напротив Путина, я почувствовал, что он понимает, кем я являюсь, а я понимаю, кто он такой. Он знает, что когда я говорю о чем-то, то могу это сделать. Я впервые почувствовал, что нахожусь в администрации, которая является лидером свободного мира", - признался политик, пишет РБК- Украина.
Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.
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Примітка: Ця заява нагадує мені лицемірну заяву поміщика Аркадія Петровича Малини, з новели Михайла Коцюбинського "Коні не винні":
-Аркадій Малина декларував право селян на землю.
Але коли селяни захотіли розділити його землю, то він враз став готовим зі зброєю захищати своє майно. Коли його син викликав загін козаків, то Аркадій погодився його залишити, мотивуючи це турботою про коней, яким потрібен відпочинок, бо ж .... «коні не винні»!
Переоценили мы Жору..
этот документ Исторической важности,поскольку отвечает интересам 2 братским народам...нацистской Германии и дружественного нам ССсра... За что повесили Риббентропа ? Ладно Гитлер стал не братом...но Риббентроп был настоящим коммунистом
https://censor.net/ru/n3278500
я там писал что Байден достроит Северный поток и частично снимет санкции с некоторых Хмырей Путлера...,поскольку Санкции Конгресса СШа имеют силу федерального Закона... и снять их Байден не может...а мелкие снимет...100 тонн...
За словами джерел в Конгресі, Круз і ще кілька законодавців від обох партій "прийшли в лють" через те, що президент Байден відмовився від введення санкцій, раніше затверджених Конгресом щодо російського газопроводу.
Дело в том, будут ли покупать то, что по ней идёт.
Москва потратилась на газапровод - вот и славненько.
Утопила миллиарды долларов.
Такое в голову не приходило, "не даун" ?
При этом Трамп был против поставок Украине "Джавелинов".
Катар может вообще заменить Россию на газовом рынке Европы.
И не факт что СП-2 будет надёжно работать, так как строился рукожопами,
а пролегает по территории нескольких стран.