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Байден: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным

Байден: Остановить строительство
Фото: CNN

Президент США Джо Байден заявил, что "Северный поток-2" был завершен на 99%. Остановить его не представлялось возможным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом, как сообщил в среду пресс-пул Белого дома, президент США Джо Байден заявил репортерам перед вылетом из города Цинциннати (штат Огайо) в Вашингтон.

"Северный поток - 2" завершен на 99%. Идея о том, что (можно было. - Ред.) сказать или сделать что-то с целью его остановки не является возможным (для реализации на практике. - Ред)", - приводит журналистка пресс-пула слова главы государства.

"Как вы знаете, у меня была очень и очень плодотворная дискуссия с (канцлером ФРГ. - Ред.) Ангелой Меркель. Она и правительство ФРГ работают над обязательствами, которые предполагают, что если Россия на самом деле приложит усилия с целью умышленного причинения вреда Украине и другим странам, то они (германские власти. - Ред.) ответят", - добавил Байден.

Также Байден полностью осознал, что является главой американской администрации при встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Сидя напротив Путина, я почувствовал, что он понимает, кем я являюсь, а я понимаю, кто он такой. Он знает, что когда я говорю о чем-то, то могу это сделать. Я впервые почувствовал, что нахожусь в администрации, которая является лидером свободного мира", - признался политик, пишет РБК- Украина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Польша будут совместно противодействовать запуску "Северного потока-2" - главы МИД

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

Байден Джо (2795) США (27149) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+16
може просто не було бажання зупиняти
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22.07.2021 07:54 Ответить
+12
Скучаю за Рейганом. Последний был,с яйцами.
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22.07.2021 08:03 Ответить
+10
А на кой ему рвать жопу за тех кто выбрал преЗедентом клоуна, а в ОПе сидит кацапский крот и сливает спецоперации лаптеногим? Помогают тем кто борется.
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22.07.2021 08:10 Ответить
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22.07.2021 07:52 Ответить
Байден, ты же абещаль.
Байден заявил, что остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным - Цензор.НЕТ 5343
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22.07.2021 08:09 Ответить
Байден заявив, що зупинити будівництво "Північного потоку-2" не видавалося можливим...

Примітка: Ця заява нагадує мені лицемірну заяву поміщика Аркадія Петровича Малини, з новели Михайла Коцюбинського "Коні не винні":

-Аркадій Малина декларував право селян на землю.

Але коли селяни захотіли розділити його землю, то він враз став готовим зі зброєю захищати своє майно. Коли його син викликав загін козаків, то Аркадій погодився його залишити, мотивуючи це турботою про коней, яким потрібен відпочинок, бо ж .... «коні не винні»!
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22.07.2021 09:57 Ответить
Брешет и не краснеет... Можно достроить и не ввести в эксплуатацию. Все просто должно быть желание -- если его нет то и говорить нечего
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22.07.2021 09:01 Ответить
Тогда германия может выйти из НАТО!
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04.12.2021 13:44 Ответить
може просто не було бажання зупиняти
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22.07.2021 07:54 Ответить
Президент США Джо Байден заявил, что "Северный поток-2" был завершен на 99%. Остановить его не представлялось возможным.

Переоценили мы Жору..
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22.07.2021 07:55 Ответить
да ему просто пофиг...лишь бы рейтинг не упал..
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22.07.2021 07:56 Ответить
А на кой ему рвать жопу за тех кто выбрал преЗедентом клоуна, а в ОПе сидит кацапский крот и сливает спецоперации лаптеногим? Помогают тем кто борется.
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22.07.2021 08:10 Ответить
Вообще неправильно. Помогают нам не потому, что любят, жалеют и пр. (им похер), а чтобы Россия (их противник) за наш счёт не укреплялась.
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22.07.2021 08:15 Ответить
Не в том случае когда собственная власть помогает врагу укрепляться.
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22.07.2021 08:18 Ответить
"Сидя напротив Путина, я почувствовал, что он понимает, кем я являюсь, а я понимаю, кто он такой. Он знает, что когда я говорю о чем-то, то могу это сделать. Я впервые почувствовал, что нахожусь в администрации, которая является лидером свободного мира" Источник: https://censor.net/ru/n3278500
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22.07.2021 07:57 Ответить
Такое впечатление, что он бредил, когда это произносил😁 А до встречи с пуйлом он что, не понимал, кем он является?
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22.07.2021 09:11 Ответить
Старческий склероз, сидел и вспоминал, кто я, где я, а увидел ***** и всё вспомнил
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23.07.2021 16:27 Ответить
Боши видимо ограничат поставку газа для своих нужд и только и Мордору полюбэ придёца гнать газ через Украину...шото примерно так
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22.07.2021 07:59 Ответить
Скучаю за Рейганом. Последний был,с яйцами.
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22.07.2021 08:03 Ответить
Байден заявил, что остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным - Цензор.НЕТ 5713
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22.07.2021 08:05 Ответить
строительство может остановить нельзя но сам запуск почему нельзя
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22.07.2021 08:06 Ответить
https://www.wiwo.de/politik/ausland/umstrittene-gaspipeline-das-sind-die-details-der-einigung-im-streit-*****-nord-stream-2/27442266.html
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22.07.2021 08:09 Ответить
А що ще Байдену залишалося казать? Це він сказав дипломатичною мовою : "Українці! Ви - БАРАНИ!!! Якщо ви, вибравши "Блазня естрадного" в президенти, наплювали на долю своєї держави, то чого це США повинні "рвать задницю на британський прапор", щоб захищать ваші інтереси? Я не ваш президент а американський! У США свої інтереси є!"
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22.07.2021 08:07 Ответить
В 1939 году когда в августе Москву срочно был вызван Йоахим фон Риббентроп,было сказано следующее...
этот документ Исторической важности,поскольку отвечает интересам 2 братским народам...нацистской Германии и дружественного нам ССсра... За что повесили Риббентропа ? Ладно Гитлер стал не братом...но Риббентроп был настоящим коммунистом
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22.07.2021 08:09 Ответить
А Трамп его как то без проблем остановил.
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22.07.2021 08:13 Ответить
Бгг...

Байден заявив, що зупинити будівництво "Північного потоку-2" не видавалося можливим - Цензор.НЕТ 9214
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22.07.2021 10:22 Ответить
Джо Байден все сделал правильно...,вы это поймете...Позже...Когда Зеленский станет настоящим фюрером Украины...
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22.07.2021 08:13 Ответить
Схаменуться, коли кацапи підуть на Берлін. Їх підтрмка смердить
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22.07.2021 08:19 Ответить
"Сидя напротив Путина, я почувствовал, что он понимает, кем я являюсь, а я понимаю, кто он такой."
https://censor.net/ru/n3278500
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22.07.2021 08:19 Ответить
В Архиве Цензора должен быть мойц коммент до Инавгурации Байдена 20 января ..
я там писал что Байден достроит Северный поток и частично снимет санкции с некоторых Хмырей Путлера...,поскольку Санкции Конгресса СШа имеют силу федерального Закона... и снять их Байден не может...а мелкие снимет...100 тонн...
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22.07.2021 08:20 Ответить
Мокцалі вже ходили до Берліна...50 млн трупів Сраліна,німців загибло 7 мільонів...,так хто переможець? Можем повторить говорите? Ну ну...флаг в рукі
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22.07.2021 08:27 Ответить
Скажешь это Рейгану
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22.07.2021 08:28 Ответить
Теперь будешь останавливать войну, дибил старый
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22.07.2021 08:33 Ответить
Ага, Обамка уже остановил!
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22.07.2021 09:18 Ответить
Якщо Україна 2 роки чухала потилицю, то чому Штатам це повинно бути більш потрібно ніж нам?
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22.07.2021 08:35 Ответить
Тоесть кибератаки от рашки им нужны были?
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22.07.2021 08:47 Ответить
Сенатор-республіканець Тед Круз, який відмовлявся затверджувати кандидатів Джо Байдена на високі позиції в Держдепартаменті, заявив, що угода стане "знаковою геополітичною перемогою для Путіна і катастрофою для Сполучених Штатів і наших союзників".
За словами джерел в Конгресі, Круз і ще кілька законодавців від обох партій "прийшли в лють" через те, що президент Байден відмовився від введення санкцій, раніше затверджених Конгресом щодо російського газопроводу.
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22.07.2021 08:40 Ответить
Просто старое сцикло.
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22.07.2021 08:54 Ответить
был бы Порох - после такого - остановить создание Украинского ядерного оружия - не представлялось возможным
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22.07.2021 08:57 Ответить
😆
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22.07.2021 09:19 Ответить
Один нашкодив Трампу інший Байдену, а платити за ідіотів Україні.
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22.07.2021 09:45 Ответить
Дійсно, анексувати територію чужої держави, вбити тисячі людей, труїти та вбивати людей по всьому світу, то можливо. А зупинити добудову труби, яка дасть гроші, щоб це робити, ну ніяк неможливо.
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22.07.2021 09:45 Ответить
Его нужно было останавливать в 2019 году ( на начальном этапе), а не в середине 2021 при готовности 99,5%.
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22.07.2021 09:51 Ответить
Дело не в том, достроена труба или нет.
Дело в том, будут ли покупать то, что по ней идёт.
Москва потратилась на газапровод - вот и славненько.
Утопила миллиарды долларов.
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22.07.2021 10:18 Ответить
Ты правда такой даун или просто бот путлеровский?
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22.07.2021 10:58 Ответить
Если продавать Европе любой нерусский газ, эта труба станет ненужной.
Такое в голову не приходило, "не даун" ?
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22.07.2021 11:32 Ответить
А с чего Германия так рвала свой зад за СП-2, чтобы покупать газ у других поставщиков ? Германия со времён Шрёдера на крючке у Кремля, Байден не захотел ссориться и предпочёл "делать хорошую мину при плохой игре" заключив договор- пустышку
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23.07.2021 16:39 Ответить
а как же при трампе был приостановлен?
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22.07.2021 10:35 Ответить
Тільки за рахунок https://censor.net/ru/comments/locate/3278500/0192143a-ad04-7250-b69e-070fc04defa5.
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22.07.2021 10:43 Ответить
Трамп имитировал активность.
При этом Трамп был против поставок Украине "Джавелинов".
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22.07.2021 11:35 Ответить
Байден будет продвигать продажу американского сжиженного газа.
Катар может вообще заменить Россию на газовом рынке Европы.
И не факт что СП-2 будет надёжно работать, так как строился рукожопами,
а пролегает по территории нескольких стран.
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22.07.2021 12:49 Ответить
Заменить трубопроводный газ сжиженным не так просто в короткие сроки. Нужно строить новые заводы как на стороне отправителя (сжижение), так и на стороне получателя (по разжижению), нужно много новых танкеров. Газпром продает в Европу (включая Турцию) около 200 млрд кубов в год. Поставить в Европу такой объем СПГ - это вопрос не лет, а десятилетий. К тому же - это рынок, и вопрос часто стоит не у кого купить за "красивые глазки", а у кого купить дешевле. Это одна из причин, по которой Европа не откажется от российского газа в стиле эмбарго - потому что заменить никак. Уменьшить - да, заменить - никак.
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22.07.2021 13:34 Ответить
ОСТАНОВИТЬ СПОНСИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО УБИЙЦЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛОСЬ ВОЗМОЖНЫМ !!!???
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22.07.2021 13:50 Ответить
 
 