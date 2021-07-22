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Новини
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Байден заявив, що зупинити будівництво "Північного потоку-2" не видавалося можливим

Байден заявив, що зупинити будівництво
Фото: CNN

Президент США Джо Байден заявив, що "Північний потік-2" був завершений на 99%. Зупинити його не видавалося можливим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це, як повідомив у середу преспул Білого дому, президент США Джо Байден заявив репортерам перед вильотом з міста Цинциннаті (штат Огайо) у Вашингтон.

"Північний потік-2" завершено на 99%. Ідея про те, що (можна було. - Ред.) сказати або зробити щось з метою його зупинки не є можливою (для реалізації на практиці. - Ред)", - наводить журналістка преспулу слова глави держави.

"Як ви знаєте, у мене була дуже і дуже плідна дискусія з (канцлером ФРН. - Ред.) Ангелою Меркель. Вона і уряд ФРН працюють над зобов'язаннями, які передбачають, що якщо Росія насправді докладе зусиль з метою умисного заподіяння шкоди Україні та іншим країнам, то вони (німецька влада. - Ред.) дадуть відповідь", - додав Байден.

Також Байден повністю усвідомив, що є главою американської адміністрації під час зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним.

"Сидячи навпроти Путіна, я відчув, що він розуміє, ким я є, а я розумію, хто він такий. Він знає, що коли я говорю про щось, то можу це зробити. Я вперше відчув, що перебуваю в адміністрації, яка є лідером вільного світу", - зізнався політик, пише РБК-Україна.

Читайте також: Україна та Польща спільно протидіятимуть запуску "Північного потоку-2" - глави МЗС

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Автор: 

Байден Джо (2893) США (23410) Північний потік (2473)


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Топ коментарі
+16
може просто не було бажання зупиняти
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22.07.2021 07:54 Відповісти
+12
Скучаю за Рейганом. Последний был,с яйцами.
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22.07.2021 08:03 Відповісти
+10
А на кой ему рвать жопу за тех кто выбрал преЗедентом клоуна, а в ОПе сидит кацапский крот и сливает спецоперации лаптеногим? Помогают тем кто борется.
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22.07.2021 08:10 Відповісти
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22.07.2021 07:52 Відповісти
Байден, ты же абещаль.
Байден заявил, что остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным - Цензор.НЕТ 5343
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22.07.2021 08:09 Відповісти
Байден заявив, що зупинити будівництво "Північного потоку-2" не видавалося можливим...

Примітка: Ця заява нагадує мені лицемірну заяву поміщика Аркадія Петровича Малини, з новели Михайла Коцюбинського "Коні не винні":

-Аркадій Малина декларував право селян на землю.

Але коли селяни захотіли розділити його землю, то він враз став готовим зі зброєю захищати своє майно. Коли його син викликав загін козаків, то Аркадій погодився його залишити, мотивуючи це турботою про коней, яким потрібен відпочинок, бо ж .... «коні не винні»!
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22.07.2021 09:57 Відповісти
Брешет и не краснеет... Можно достроить и не ввести в эксплуатацию. Все просто должно быть желание -- если его нет то и говорить нечего
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22.07.2021 09:01 Відповісти
Тогда германия может выйти из НАТО!
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04.12.2021 13:44 Відповісти
може просто не було бажання зупиняти
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22.07.2021 07:54 Відповісти
Президент США Джо Байден заявил, что "Северный поток-2" был завершен на 99%. Остановить его не представлялось возможным.

Переоценили мы Жору..
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22.07.2021 07:55 Відповісти
да ему просто пофиг...лишь бы рейтинг не упал..
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22.07.2021 07:56 Відповісти
А на кой ему рвать жопу за тех кто выбрал преЗедентом клоуна, а в ОПе сидит кацапский крот и сливает спецоперации лаптеногим? Помогают тем кто борется.
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22.07.2021 08:10 Відповісти
Вообще неправильно. Помогают нам не потому, что любят, жалеют и пр. (им похер), а чтобы Россия (их противник) за наш счёт не укреплялась.
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22.07.2021 08:15 Відповісти
Не в том случае когда собственная власть помогает врагу укрепляться.
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22.07.2021 08:18 Відповісти
"Сидя напротив Путина, я почувствовал, что он понимает, кем я являюсь, а я понимаю, кто он такой. Он знает, что когда я говорю о чем-то, то могу это сделать. Я впервые почувствовал, что нахожусь в администрации, которая является лидером свободного мира" Источник: https://censor.net/ru/n3278500
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22.07.2021 07:57 Відповісти
Такое впечатление, что он бредил, когда это произносил😁 А до встречи с пуйлом он что, не понимал, кем он является?
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22.07.2021 09:11 Відповісти
Старческий склероз, сидел и вспоминал, кто я, где я, а увидел ***** и всё вспомнил
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23.07.2021 16:27 Відповісти
Боши видимо ограничат поставку газа для своих нужд и только и Мордору полюбэ придёца гнать газ через Украину...шото примерно так
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22.07.2021 07:59 Відповісти
Скучаю за Рейганом. Последний был,с яйцами.
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22.07.2021 08:03 Відповісти
Байден заявил, что остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным - Цензор.НЕТ 5713
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22.07.2021 08:05 Відповісти
строительство может остановить нельзя но сам запуск почему нельзя
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22.07.2021 08:06 Відповісти
https://www.wiwo.de/politik/ausland/umstrittene-gaspipeline-das-sind-die-details-der-einigung-im-streit-*****-nord-stream-2/27442266.html
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22.07.2021 08:09 Відповісти
А що ще Байдену залишалося казать? Це він сказав дипломатичною мовою : "Українці! Ви - БАРАНИ!!! Якщо ви, вибравши "Блазня естрадного" в президенти, наплювали на долю своєї держави, то чого це США повинні "рвать задницю на британський прапор", щоб захищать ваші інтереси? Я не ваш президент а американський! У США свої інтереси є!"
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22.07.2021 08:07 Відповісти
В 1939 году когда в августе Москву срочно был вызван Йоахим фон Риббентроп,было сказано следующее...
этот документ Исторической важности,поскольку отвечает интересам 2 братским народам...нацистской Германии и дружественного нам ССсра... За что повесили Риббентропа ? Ладно Гитлер стал не братом...но Риббентроп был настоящим коммунистом
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22.07.2021 08:09 Відповісти
А Трамп его как то без проблем остановил.
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22.07.2021 08:13 Відповісти
Бгг...

Байден заявив, що зупинити будівництво "Північного потоку-2" не видавалося можливим - Цензор.НЕТ 9214
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22.07.2021 10:22 Відповісти
Джо Байден все сделал правильно...,вы это поймете...Позже...Когда Зеленский станет настоящим фюрером Украины...
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22.07.2021 08:13 Відповісти
Схаменуться, коли кацапи підуть на Берлін. Їх підтрмка смердить
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22.07.2021 08:19 Відповісти
"Сидя напротив Путина, я почувствовал, что он понимает, кем я являюсь, а я понимаю, кто он такой."
https://censor.net/ru/n3278500
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22.07.2021 08:19 Відповісти
В Архиве Цензора должен быть мойц коммент до Инавгурации Байдена 20 января ..
я там писал что Байден достроит Северный поток и частично снимет санкции с некоторых Хмырей Путлера...,поскольку Санкции Конгресса СШа имеют силу федерального Закона... и снять их Байден не может...а мелкие снимет...100 тонн...
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22.07.2021 08:20 Відповісти
Мокцалі вже ходили до Берліна...50 млн трупів Сраліна,німців загибло 7 мільонів...,так хто переможець? Можем повторить говорите? Ну ну...флаг в рукі
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22.07.2021 08:27 Відповісти
Скажешь это Рейгану
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22.07.2021 08:28 Відповісти
Теперь будешь останавливать войну, дибил старый
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22.07.2021 08:33 Відповісти
Ага, Обамка уже остановил!
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22.07.2021 09:18 Відповісти
Якщо Україна 2 роки чухала потилицю, то чому Штатам це повинно бути більш потрібно ніж нам?
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22.07.2021 08:35 Відповісти
Тоесть кибератаки от рашки им нужны были?
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22.07.2021 08:47 Відповісти
Сенатор-республіканець Тед Круз, який відмовлявся затверджувати кандидатів Джо Байдена на високі позиції в Держдепартаменті, заявив, що угода стане "знаковою геополітичною перемогою для Путіна і катастрофою для Сполучених Штатів і наших союзників".
За словами джерел в Конгресі, Круз і ще кілька законодавців від обох партій "прийшли в лють" через те, що президент Байден відмовився від введення санкцій, раніше затверджених Конгресом щодо російського газопроводу.
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22.07.2021 08:40 Відповісти
Просто старое сцикло.
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22.07.2021 08:54 Відповісти
был бы Порох - после такого - остановить создание Украинского ядерного оружия - не представлялось возможным
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22.07.2021 08:57 Відповісти
😆
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22.07.2021 09:19 Відповісти
Один нашкодив Трампу інший Байдену, а платити за ідіотів Україні.
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22.07.2021 09:45 Відповісти
Дійсно, анексувати територію чужої держави, вбити тисячі людей, труїти та вбивати людей по всьому світу, то можливо. А зупинити добудову труби, яка дасть гроші, щоб це робити, ну ніяк неможливо.
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22.07.2021 09:45 Відповісти
Его нужно было останавливать в 2019 году ( на начальном этапе), а не в середине 2021 при готовности 99,5%.
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22.07.2021 09:51 Відповісти
Дело не в том, достроена труба или нет.
Дело в том, будут ли покупать то, что по ней идёт.
Москва потратилась на газапровод - вот и славненько.
Утопила миллиарды долларов.
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22.07.2021 10:18 Відповісти
Ты правда такой даун или просто бот путлеровский?
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22.07.2021 10:58 Відповісти
Если продавать Европе любой нерусский газ, эта труба станет ненужной.
Такое в голову не приходило, "не даун" ?
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22.07.2021 11:32 Відповісти
А с чего Германия так рвала свой зад за СП-2, чтобы покупать газ у других поставщиков ? Германия со времён Шрёдера на крючке у Кремля, Байден не захотел ссориться и предпочёл "делать хорошую мину при плохой игре" заключив договор- пустышку
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23.07.2021 16:39 Відповісти
а как же при трампе был приостановлен?
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22.07.2021 10:35 Відповісти
Тільки за рахунок https://censor.net/ru/comments/locate/3278500/0192143a-ad04-7250-b69e-070fc04defa5.
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22.07.2021 10:43 Відповісти
Трамп имитировал активность.
При этом Трамп был против поставок Украине "Джавелинов".
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22.07.2021 11:35 Відповісти
Байден будет продвигать продажу американского сжиженного газа.
Катар может вообще заменить Россию на газовом рынке Европы.
И не факт что СП-2 будет надёжно работать, так как строился рукожопами,
а пролегает по территории нескольких стран.
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22.07.2021 12:49 Відповісти
Заменить трубопроводный газ сжиженным не так просто в короткие сроки. Нужно строить новые заводы как на стороне отправителя (сжижение), так и на стороне получателя (по разжижению), нужно много новых танкеров. Газпром продает в Европу (включая Турцию) около 200 млрд кубов в год. Поставить в Европу такой объем СПГ - это вопрос не лет, а десятилетий. К тому же - это рынок, и вопрос часто стоит не у кого купить за "красивые глазки", а у кого купить дешевле. Это одна из причин, по которой Европа не откажется от российского газа в стиле эмбарго - потому что заменить никак. Уменьшить - да, заменить - никак.
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22.07.2021 13:34 Відповісти
ОСТАНОВИТЬ СПОНСИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО УБИЙЦЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛОСЬ ВОЗМОЖНЫМ !!!???
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22.07.2021 13:50 Відповісти
 
 