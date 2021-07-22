Байден заявив, що зупинити будівництво "Північного потоку-2" не видавалося можливим
Президент США Джо Байден заявив, що "Північний потік-2" був завершений на 99%. Зупинити його не видавалося можливим.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це, як повідомив у середу преспул Білого дому, президент США Джо Байден заявив репортерам перед вильотом з міста Цинциннаті (штат Огайо) у Вашингтон.
"Північний потік-2" завершено на 99%. Ідея про те, що (можна було. - Ред.) сказати або зробити щось з метою його зупинки не є можливою (для реалізації на практиці. - Ред)", - наводить журналістка преспулу слова глави держави.
"Як ви знаєте, у мене була дуже і дуже плідна дискусія з (канцлером ФРН. - Ред.) Ангелою Меркель. Вона і уряд ФРН працюють над зобов'язаннями, які передбачають, що якщо Росія насправді докладе зусиль з метою умисного заподіяння шкоди Україні та іншим країнам, то вони (німецька влада. - Ред.) дадуть відповідь", - додав Байден.
Також Байден повністю усвідомив, що є главою американської адміністрації під час зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним.
"Сидячи навпроти Путіна, я відчув, що він розуміє, ким я є, а я розумію, хто він такий. Він знає, що коли я говорю про щось, то можу це зробити. Я вперше відчув, що перебуваю в адміністрації, яка є лідером вільного світу", - зізнався політик, пише РБК-Україна.
Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.
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Примітка: Ця заява нагадує мені лицемірну заяву поміщика Аркадія Петровича Малини, з новели Михайла Коцюбинського "Коні не винні":
-Аркадій Малина декларував право селян на землю.
Але коли селяни захотіли розділити його землю, то він враз став готовим зі зброєю захищати своє майно. Коли його син викликав загін козаків, то Аркадій погодився його залишити, мотивуючи це турботою про коней, яким потрібен відпочинок, бо ж .... «коні не винні»!
Переоценили мы Жору..
этот документ Исторической важности,поскольку отвечает интересам 2 братским народам...нацистской Германии и дружественного нам ССсра... За что повесили Риббентропа ? Ладно Гитлер стал не братом...но Риббентроп был настоящим коммунистом
https://censor.net/ru/n3278500
я там писал что Байден достроит Северный поток и частично снимет санкции с некоторых Хмырей Путлера...,поскольку Санкции Конгресса СШа имеют силу федерального Закона... и снять их Байден не может...а мелкие снимет...100 тонн...
За словами джерел в Конгресі, Круз і ще кілька законодавців від обох партій "прийшли в лють" через те, що президент Байден відмовився від введення санкцій, раніше затверджених Конгресом щодо російського газопроводу.
Дело в том, будут ли покупать то, что по ней идёт.
Москва потратилась на газапровод - вот и славненько.
Утопила миллиарды долларов.
Такое в голову не приходило, "не даун" ?
При этом Трамп был против поставок Украине "Джавелинов".
Катар может вообще заменить Россию на газовом рынке Европы.
И не факт что СП-2 будет надёжно работать, так как строился рукожопами,
а пролегает по территории нескольких стран.