Байден заявив, що зупинити будівництво "Північного потоку-2" не видавалося можливим...

Президент США Джо Байден заявив, що "Північний потік-2" був завершений на 99%. Зупинити його не видавалося можливим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це, як повідомив у середу преспул Білого дому, президент США Джо Байден заявив репортерам перед вильотом з міста Цинциннаті (штат Огайо) у Вашингтон.

"Північний потік-2" завершено на 99%. Ідея про те, що (можна було. - Ред.) сказати або зробити щось з метою його зупинки не є можливою (для реалізації на практиці. - Ред)", - наводить журналістка преспулу слова глави держави.

"Як ви знаєте, у мене була дуже і дуже плідна дискусія з (канцлером ФРН. - Ред.) Ангелою Меркель. Вона і уряд ФРН працюють над зобов'язаннями, які передбачають, що якщо Росія насправді докладе зусиль з метою умисного заподіяння шкоди Україні та іншим країнам, то вони (німецька влада. - Ред.) дадуть відповідь", - додав Байден.

Також Байден повністю усвідомив, що є главою американської адміністрації під час зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним.

"Сидячи навпроти Путіна, я відчув, що він розуміє, ким я є, а я розумію, хто він такий. Він знає, що коли я говорю про щось, то можу це зробити. Я вперше відчув, що перебуваю в адміністрації, яка є лідером вільного світу", - зізнався політик, пише РБК-Україна.

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Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.