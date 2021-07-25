РУС
Производители БПЛА Bayraktar намерены на все беспилотники устанавливать украинские двигатели

Турецкая военная компания Bayrak Makina в производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) использует украинские двигатели. Сейчас они применяются на беспилотниках нового поколения Akinci, в дальнейшем планируют устанавливать их на всю продукцию компании.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил генеральный директор компании Baykar Makina Халюк Байрактар, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, среди соседних с Украиной государств компания Bayrak Makina первая, кто обратил внимание на украинские технологии и предложил полномасштабное сотрудничество, которое было заключено в 2018 году.

"Отношения в сфере производства беспилотников между Украиной и Турцией, особенно в последние годы, приобрели стратегическое значение. Технологии авиационной промышленности Украины находятся на самом высоком уровне, на уровне мировых стандартов. И нам есть, что друг другу дать в этом сотрудничестве… Мы уверены в том, что усилиями наших ученых, турецких и украинских, мы выйдем на новые горизонты по производству качественных беспилотных летательных аппаратов", - сказал Байрактар.

Он подчеркнул, что направление строительства БПЛА будет развиваться, поэтому будет расширяться и сотрудничество с Украиной.

"В наших планах также есть производство модернизированной техники, более современных летательных аппаратов. И мы намерены на всю нашу технику, которая будет производиться в ближайшее время, устанавливать двигатели украинского производителя", - заявил гендиректор.

Байрактар продемонстрировал беспилотник последнего поколения Akinci ("Акинчи", "Акинджи"), на который устанавливаются украинские двигатели.

"Это одна из наших сейчас главных новинок. Ударный беспилотный аппарат [Akinci], который оснащен украинским двигателем. Это технология, которой сейчас в мире обладают буквально считанные страны. Две-три страны. Это беспилотный аппарат нового поколения, он будет способен работать на стратегических дальних маршрутах", - сообщил он.

Производство по изготовлению беспилотников можно организовать и в Украине.

"Всё зависит от Украины. Если Украина будет заинтересована в производстве подобных летательных аппаратов, Турция с удовольствием готова к сотрудничеству, и к реализации совместных производственных программ. Безусловно, для стран, которые столкнулись с проблемой защиты, сохранения своей территориальной целостности, продукция нашего предприятия и эти технологии являются стратегически важными", - заверил гендиректор.

Напомним, компания Bayrak Makina также знаменита своими беспилотниками Bayraktar TB2 - это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с большой продолжительностью полета - более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Несколько беспилотников Bayraktar TB2 уже находятся на вооружении ВСУ и прошли испытания в зоне боевых действий на Донбассе. Всего Украина намерена приобрести 48 таких аппаратов.

+27
это гуд!.. сейчас КБ "Луч" ищет в Киеве дополнительные производственные площади около 10 00 кв.м. и готовит доп. набор инженерного, айтишного образования и технарей, в связи с увеличением внутренних и внешних заказов на свою продукцию..
это гуд!.. хорошо идут дела у "Зоря-Машпроект", КБ "Ивченко-Прогрес", Мотор Сич", КП "Искра" и у некоторых частников (в оборонке)..
показать весь комментарий
25.07.2021 21:46 Ответить
+25
Ща зебіл зарішає і двигунів не буде.
показать весь комментарий
25.07.2021 21:36 Ответить
+20
тьфу-тьфу-тьфу, щоб не наврочити. Але, головне, щоб зелені гнойові мухи ЗеЗе в черговий раз не насрали.
показать весь комментарий
25.07.2021 21:50 Ответить
Украине нужно заключать со всеми военные союзы и чтобы можно было воевать и союзники тебя поддерживали своими военными силами.
26.07.2021 04:45 Ответить
Николаевские корабелы аплодуют "моторякам": идём вперед идем в мечту... разом
26.07.2021 05:25 Ответить
Хороша новина, головне, щоб зебуїни не влізли сюди і не нагадили
26.07.2021 09:13 Ответить
Це почалось про Порошенку, як і будівництво доріг .
Бубочка тільки плакати розвісив і макарони на вуха, що це все він.
26.07.2021 10:38 Ответить
Я правильно понимаю, что это двигатели "Мотор-Сичи" которую величайший гетман сивочелый продал китайской прокладке "рос-оборон-прома" по кусочкам, а клятые зебилы национализировали?
26.07.2021 21:26 Ответить
