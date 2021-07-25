Производители БПЛА Bayraktar намерены на все беспилотники устанавливать украинские двигатели

Турецкая военная компания Bayrak Makina в производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) использует украинские двигатели. Сейчас они применяются на беспилотниках нового поколения Akinci, в дальнейшем планируют устанавливать их на всю продукцию компании.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил генеральный директор компании Baykar Makina Халюк Байрактар, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, среди соседних с Украиной государств компания Bayrak Makina первая, кто обратил внимание на украинские технологии и предложил полномасштабное сотрудничество, которое было заключено в 2018 году.

"Отношения в сфере производства беспилотников между Украиной и Турцией, особенно в последние годы, приобрели стратегическое значение. Технологии авиационной промышленности Украины находятся на самом высоком уровне, на уровне мировых стандартов. И нам есть, что друг другу дать в этом сотрудничестве… Мы уверены в том, что усилиями наших ученых, турецких и украинских, мы выйдем на новые горизонты по производству качественных беспилотных летательных аппаратов", - сказал Байрактар.

Он подчеркнул, что направление строительства БПЛА будет развиваться, поэтому будет расширяться и сотрудничество с Украиной.

"В наших планах также есть производство модернизированной техники, более современных летательных аппаратов. И мы намерены на всю нашу технику, которая будет производиться в ближайшее время, устанавливать двигатели украинского производителя", - заявил гендиректор.

Байрактар продемонстрировал беспилотник последнего поколения Akinci ("Акинчи", "Акинджи"), на который устанавливаются украинские двигатели.

"Это одна из наших сейчас главных новинок. Ударный беспилотный аппарат [Akinci], который оснащен украинским двигателем. Это технология, которой сейчас в мире обладают буквально считанные страны. Две-три страны. Это беспилотный аппарат нового поколения, он будет способен работать на стратегических дальних маршрутах", - сообщил он.

Производство по изготовлению беспилотников можно организовать и в Украине.

"Всё зависит от Украины. Если Украина будет заинтересована в производстве подобных летательных аппаратов, Турция с удовольствием готова к сотрудничеству, и к реализации совместных производственных программ. Безусловно, для стран, которые столкнулись с проблемой защиты, сохранения своей территориальной целостности, продукция нашего предприятия и эти технологии являются стратегически важными", - заверил гендиректор.

Напомним, компания Bayrak Makina также знаменита своими беспилотниками Bayraktar TB2 - это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с большой продолжительностью полета - более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Несколько беспилотников Bayraktar TB2 уже находятся на вооружении ВСУ и прошли испытания в зоне боевых действий на Донбассе. Всего Украина намерена приобрести 48 таких аппаратов.

