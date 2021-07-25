Виробники БПЛА Bayraktar планують на всі безпілотники встановлювати українські двигуни

Турецька військова компанія Bayrak Makina у виробництві безпілотних літальних апаратів (БПЛА) використовує українські двигуни. Зараз іх встановлюють на безпілотники нового покоління Akinci, надалі планують встановлювати їх на всю продукцію компанії.

Про це в ефірі телеканалу "Дім" заявив генеральний директор компанії Baykar Makina Халюк Байрактар, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, серед сусідніх із Україною держав компанія Bayrak Makina перша, хто звернув увагу на українські технології та запропонував повномасштабну співпрацю, яка була укладена у 2018 році.

"Відносини у сфері виробництва безпілотників між Україною та Туреччиною, особливо в останні роки, набули стратегічного значення. Технологія авіаційної промисловості України - на найвищому рівні, на рівні світових стандартів. І нам є що одне одному дати в цій співпраці... Ми впевнені в тому, що зусиллями наших вчених, турецьких та українських, ми вийдемо на нові горизонти з виробництва якісних безпілотних літальних апаратів", - сказав Байрактар.

Він наголосив, що напрямок будівництва БПЛА буде розвиватися, тому розширюватиметься і співпраця з Україною.

"У наших планах також є виробництво модернізованої техніки, сучасніших літальних апаратів. І ми маємо намір на всю нашу техніку, яка буде вироблятися найближчим часом, встановлювати двигуни українського виробника", - заявив гендиректор.

Байрактар продемонстрував безпілотник останнього покоління Akinci ("Акінчі", "Акінджі"), на який встановлюються українські двигуни.

"Це наразі одна з наших головних новинок. Ударний безпілотний апарат [Akinci], який оснащений українським двигуном. Це технологія, якою зараз у світі володіють буквально лічені країни. Дві-три країни. Це безпілотний апарат нового покоління, він буде здатний працювати на стратегічних дальніх маршрутах", - повідомив він.

Виробництво з виготовлення безпілотників можна організувати і в Україні.

"Все залежить від України. Якщо Україна буде зацікавлена у виробництві подібних літальних апаратів, Туреччина із задоволенням готова до співпраці, до реалізації спільних виробничих програм. Безумовно, для країн, які зіткнулися з проблемою захисту, збереження своєї територіальної цілісності, продукція нашого підприємства й ці технології є стратегічно важливими", - запевнив гендиректор.

Нагадаємо, компанія Bayrak Makina також знаменита своїми безпілотниками Bayraktar TB2. Це ударний оперативно-тактичний середньовисотний БПЛА з великою тривалістю польоту - понад 12 годин. Bayraktar TB2 може виконувати розвідувальні дії та вражати цілі високоточними ракетами й бомбами, бо здатний підіймати в повітря вантаж до 55 кг.

Кілька безпілотників Bayraktar TB2 вже є на озброєнні ЗСУ і пройшли випробування в зоні бойових дій на Донбасі. Загалом Україна має намір придбати 48 таких апаратів.

