ДТП в Польше: четверо граждан Украины остаются в больницах

Четверо граждан Украины продолжают оставаться в польских больницах после ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen Transporter и легкового автомобиля Nissan, которое произошло в субботу, 24 июля утром вблизи города Радомско Лодзинского воеводства в центре Польши.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куц, информирует Цензор.НЕТ.

"Четверо граждан Украины продолжают оставаться в больницах городов Радомско, Лодзь, Ченстохова и Петркув Трыбунальски. Состояние одного из них было тяжелым, но ситуацию удалось стабилизировать", - сообщил Куц.

По его словам, госпитализированных посещают украинские консулы, которые оказывают необходимую помощь. Родственники пострадавших получают полную информацию о лечении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинец погиб в результате ДТП в Польше, - посольство

Дело находится на контроле посольства Украины в Варшаве, ГКУ в Кракове, департаменте консульской службы МИД Украины.

Дипломат выразил благодарность польским полицейским, спасателям и медикам, которые оказали оперативную и квалифицированную помощь пострадавшим.

ДТП произошло примерно в 7:20 (по киевскому времени) 24 июля. Водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Volkswagen Transporter. В микроавтобусе находилось девять человек, в том числе семь граждан Украины в возрасте 37-54 года, Которые работают в строительной фирме. Вследствие аварии в больнице во время операции умер 37-летний украинец.

Также читайте: 7 украинцев госпитализированы в результате ДТП с участием микроавтобуса в Польше. Аварию спровоцировала пьяная женщина-водитель, - местные СМИ

Впоследствии выяснилось, что 36-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем, имела в крови четыре промилле алкоголя. Она была задержана. Местная прокуратура выдвинул женщине обвинения в доведении до катастрофы в наземном движении. Ей грозит до 12 лет заключения.