В патрульной полиции Одесчины начали служебное расследование возможных долгов найденного сегодня мертвым Митькина

В управлении патрульной полиции Одесской области начали служебную проверку относительно возможных неправомерных действий в.и.о. заместителя начальника отдела организации несения службы в городе Измаил Ивана Митькина.

"Недавно в социальных сетях и СМИ появилась информация о возможных неправомерных действий в.и.о. заместителя начальника отдела организации несения службы в городе Измаил управления патрульной полиции в Одесской области. Относительно этих событий было начато служебное расследование", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что правоохранителя разыскивали и сегодня обнаружили на территории дендропарка Победы в Одессе его тело.

"Предварительная квалификация произошедшего - самоубийство. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По данному факту начато уголовное производство, детали происшествия устанавливаются", - отмечается в сообщении.

Напомним, Иван Митькин пропал утром 24 июля. По данным СМИ, незадолго до исчезновения он привез жену домой к матери, проживающей в Одессе, после чего сказал, что должен пойти по делам. С тех пор о его местонахождении ничего не было известно.

До этого мужчина одолжил у своих сослуживцев около 300 тысяч долларов якобы на закупку урожая зерновых, после чего удалился из всех рабочих чатов и перестал выходить на связь.

Иван Митькин служил в отделе организации несения службы управления патрульной полиции Одесской области в Измаиле с декабря 2019 года. Был женат, воспитывал двоих сыновей, один из которых родился несколько месяцев назад.

