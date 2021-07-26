В патрульной полиции Одесчины начали служебное расследование возможных долгов найденного сегодня мертвым Митькина
В управлении патрульной полиции Одесской области начали служебную проверку относительно возможных неправомерных действий в.и.о. заместителя начальника отдела организации несения службы в городе Измаил Ивана Митькина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу отделения.
"Недавно в социальных сетях и СМИ появилась информация о возможных неправомерных действий в.и.о. заместителя начальника отдела организации несения службы в городе Измаил управления патрульной полиции в Одесской области. Относительно этих событий было начато служебное расследование", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что правоохранителя разыскивали и сегодня обнаружили на территории дендропарка Победы в Одессе его тело.
"Предварительная квалификация произошедшего - самоубийство. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По данному факту начато уголовное производство, детали происшествия устанавливаются", - отмечается в сообщении.
Напомним, Иван Митькин пропал утром 24 июля. По данным СМИ, незадолго до исчезновения он привез жену домой к матери, проживающей в Одессе, после чего сказал, что должен пойти по делам. С тех пор о его местонахождении ничего не было известно.
До этого мужчина одолжил у своих сослуживцев около 300 тысяч долларов якобы на закупку урожая зерновых, после чего удалился из всех рабочих чатов и перестал выходить на связь.
Иван Митькин служил в отделе организации несения службы управления патрульной полиции Одесской области в Измаиле с декабря 2019 года. Был женат, воспитывал двоих сыновей, один из которых родился несколько месяцев назад.
а вовка-шмаркля снизил налоги и платежи для казино и лотерейщиков в ТРИ раза...
Бо они очеееень бедные и нуждаются в господдержке...
Нужно расследовать "куда дел эти деньги".
Тем, у кого занимал, нет смысла убивать!