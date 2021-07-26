РУС
В патрульной полиции Одесчины начали служебное расследование возможных долгов найденного сегодня мертвым Митькина

В патрульной полиции Одесчины начали служебное расследование возможных долгов найденного сегодня мертвым Митькина

В управлении патрульной полиции Одесской области начали служебную проверку относительно возможных неправомерных действий в.и.о. заместителя начальника отдела организации несения службы в городе Измаил Ивана Митькина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу отделения.

"Недавно в социальных сетях и СМИ появилась информация о возможных неправомерных действий в.и.о. заместителя начальника отдела организации несения службы в городе Измаил управления патрульной полиции в Одесской области. Относительно этих событий было начато служебное расследование", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что правоохранителя разыскивали и сегодня обнаружили на территории дендропарка Победы в Одессе его тело.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задолжавшего коллегам $300 тыс. измаильского полицейского Митькина нашли повешенным, - СМИ

"Предварительная квалификация произошедшего - самоубийство. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По данному факту начато уголовное производство, детали происшествия устанавливаются", - отмечается в сообщении.

В патрульной полиции Одесчины начали служебное расследование возможных долгов найденного сегодня мертвым Митькина 01

Напомним, Иван Митькин пропал утром 24 июля. По данным СМИ, незадолго до исчезновения он привез жену домой к матери, проживающей в Одессе, после чего сказал, что должен пойти по делам. С тех пор о его местонахождении ничего не было известно.

До этого мужчина одолжил у своих сослуживцев около 300 тысяч долларов якобы на закупку урожая зерновых, после чего удалился из всех рабочих чатов и перестал выходить на связь.

Иван Митькин служил в отделе организации несения службы управления патрульной полиции Одесской области в Измаиле с декабря 2019 года. Был женат, воспитывал двоих сыновей, один из которых родился несколько месяцев назад.

Также читайте: Полицейский чиновник Митькин одолжил у коллег $300 тыс. и пропал на Одесчине, - СМИ

300 штук зелени одолжил. Мент, у коллег )))
26.07.2021 19:37 Ответить
Коллеги,,отзарплатыдозарплаты,, друг у друга треть лимона баксов одалживают. Честные аваковские орлы
26.07.2021 19:50 Ответить
300 000 долларов отнес в казино?

а вовка-шмаркля снизил налоги и платежи для казино и лотерейщиков в ТРИ раза...
Бо они очеееень бедные и нуждаются в господдержке...
26.07.2021 19:49 Ответить
честные патрульные
показать весь комментарий
26.07.2021 19:59 Ответить
уже не аваковские
показать весь комментарий
26.07.2021 23:26 Ответить
скока там зряплата у ментов?
показать весь комментарий
26.07.2021 19:58 Ответить
12 тысяч у простого патрульного.Дальше можно грубо прикинуть.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:32 Ответить
Дурака не жалко,жалко тех,с кого теперь будут долги выбивать...
показать весь комментарий
26.07.2021 19:37 Ответить
ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про зменшення податків для грального бізнесу/ Психотерапевт : рівень поширення ігроманії в Україні вже перевершив захворюваність на алкоголізм. Серед тих людей, які до нас приходять, найбільше саме ігроманів. Це страшно, скільки їх зараз і які трагедії стаються. -Ігроманія в Україні: експерт пояснив, у чому особлива проблема нашої країни.18 січня 2020
показать весь комментарий
26.07.2021 19:55 Ответить
Ну, кто одалживал ему, тот и грохнул....
показать весь комментарий
26.07.2021 19:59 Ответить
Зачем? Чтобы что?
показать весь комментарий
26.07.2021 20:20 Ответить
убивают не должников, убивают кредиторов. а дибров просто избиратель зеленского, в их тухлом разуме всё наоборот
показать весь комментарий
26.07.2021 23:35 Ответить
Комедия,сотни тысяч долларов в обороте у провинциальных полицейских,мутные бизнес схемы на которые они скидывались без вопросов,повешенный главарь группировки,а у них служебное расследование,как будто кто то в раздевалке душа свиснул у коллег мобильник с бумажником.
показать весь комментарий
26.07.2021 20:09 Ответить
С мёртвого уже ни чего не возмёшь. И что эта служебка сделает? филькина проверка, нет человека, всё.
показать весь комментарий
26.07.2021 20:18 Ответить
То есть - он одолжил 300 тысяч долларов чтобы покончить жизнь самоубийством? Звучит правдоподобно...
показать весь комментарий
26.07.2021 20:51 Ответить
Он их накануне одолжил вроде. Когда успел просрать?
показать весь комментарий
26.07.2021 22:51 Ответить
два часа в казино)
показать весь комментарий
26.07.2021 23:36 Ответить
на рулетке легко,там страшная математика бывает..
показать весь комментарий
26.07.2021 23:40 Ответить
чтоб проиграть математику можно вообще не знать
показать весь комментарий
27.07.2021 01:46 Ответить
Мітькіна тепер мітькою завати, як казала моя бабуся про тих, хто зник з дурі своєї... Мітькіна чогось не жаль. Жаль Україну нарід якої мітькіних собі за владу обрав.
показать весь комментарий
26.07.2021 20:58 Ответить
Да какая разница, повесился или просто сдох, а за коллег повод порадоваться!
показать весь комментарий
26.07.2021 20:58 Ответить
Фєрмєр - мєнт, у нас і таке буває ...
показать весь комментарий
26.07.2021 21:10 Ответить
у нас возможности не ограничены и это печально.
показать весь комментарий
26.07.2021 21:29 Ответить
ковбой
показать весь комментарий
26.07.2021 21:38 Ответить
Я не думаю, что мусора берут в долг, мусора - говенное быдло
показать весь комментарий
26.07.2021 22:28 Ответить
Аваков так и не защитил честь? Кравченко респектище
показать весь комментарий
26.07.2021 22:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=f0KHynMEpD4 Перебивался , сердешный, от зарплаты до зарплаты.
показать весь комментарий
27.07.2021 00:06 Ответить
Дебилы!
Нужно расследовать "куда дел эти деньги".
Тем, у кого занимал, нет смысла убивать!
показать весь комментарий
27.07.2021 08:45 Ответить
Самоубийство?!та помогли ему,это же очевидно.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:46 Ответить
 
 