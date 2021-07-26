Минцифры о признании COVID-сертификатов: Украина проходит техническую валидацию, потом будет еще два этапа

Путешествовать с украинскими COVID-сертификатами за границу можно будет после завершения технической валидации украинских документов и их политического признания другими правительствами.

Об этом сообщили Суспільному в Минцифры, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас идет процесс признания COVID-сертификатов ЕС (Евросоюзом). Нам прислали чеклист, по которому должны самостоятельно пройти проверку на соответствие наших сертификатов их требованиям", - сообщили в пресс-центре ведомства.

После прохождения технической валидации украинского решения со стороны ЕС завершится и бета-тест украинских COVID-сертификатов.

В то же время точные даты пока неизвестны, поскольку Украина зависит от того, как будет продолжаться процесс в ЕС.

"Украину ждет трехэтапный процесс технической валидации и подключения к доверительной сети. После этого еще признание на политическом уровне", - сообщили в министерстве.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время страны впервые оказались в ситуации, когда они за короткий срок должны разработать универсальные системы обмена информацией, договориться о взаимодействии, протестировать инновации.

Напомним, ранее в Нацслужбе здоровья заявили, что период бета-тестирования COVID-сертификатов в мобильном приложении "Дія" вскоре заканчивается и появится возможность их загрузки для всех вакцинированных пользователей.

