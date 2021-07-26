РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8820 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 285 2

Минцифры о признании COVID-сертификатов: Украина проходит техническую валидацию, потом будет еще два этапа

Минцифры о признании COVID-сертификатов: Украина проходит техническую валидацию, потом будет еще два этапа

Путешествовать с украинскими COVID-сертификатами за границу можно будет после завершения технической валидации украинских документов и их политического признания другими правительствами.

Об этом сообщили Суспільному в Минцифры, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас идет процесс признания COVID-сертификатов ЕС (Евросоюзом). Нам прислали чеклист, по которому должны самостоятельно пройти проверку на соответствие наших сертификатов их требованиям", - сообщили в пресс-центре ведомства.

После прохождения технической валидации украинского решения со стороны ЕС завершится и бета-тест украинских COVID-сертификатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко объяснил, как получить свидетельство о вакцинации от COVID-19: Предусмотрены две точки выдачи

В то же время точные даты пока неизвестны, поскольку Украина зависит от того, как будет продолжаться процесс в ЕС.

"Украину ждет трехэтапный процесс технической валидации и подключения к доверительной сети. После этого еще признание на политическом уровне", - сообщили в министерстве.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время страны впервые оказались в ситуации, когда они за короткий срок должны разработать универсальные системы обмена информацией, договориться о взаимодействии, протестировать инновации.

Напомним, ранее в Нацслужбе здоровья заявили, что период бета-тестирования COVID-сертификатов в мобильном приложении "Дія" вскоре заканчивается и появится возможность их загрузки для всех вакцинированных пользователей. 

Также читайте: Как только ЕС начнет признавать наши сертификаты, то желающих вакцинироваться от COVID-19 станет больше, - "слуга народа" Радуцкий

Автор: 

карантин (16729) сертификат (227) Минцифры (321) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как вам - Вакциномафия решила расширить испытание на категорию 5 -11 лет(в Китае от 3-х лет) - такого даже нацисты не позволяли себе !!! Ничего Святого не осталось у этих Айболитов ... пздц
показать весь комментарий
27.07.2021 00:43 Ответить
как вам лапша на уши, по поводу признания украинских сертификатов с 01 июля? только зебедуины не сказали в каком году.
показать весь комментарий
27.07.2021 09:34 Ответить
 
 