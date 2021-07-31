Прокуратура назвала причину смерти 6-летний Мирославы Третьяк на Харьковщине

Шестилетняя Мирослава Третьяк, тело которой нашли в родном селе Старый Салтов в Харьковской области, погибла от удара неизвестным тупым предметом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом местным СМИ сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко.

По его словам, девочка погибла от удара по голове, который был нанесен неизвестным тупым предметом.

"Девочка умерла от удара тупым предметом, но ни его размер, ни материал пока неизвестны", - отметил он.

Отвечая на вопрос, было ли изнасилование, представитель прокуратуры отметил, что экспертиза займет не меньше месяца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массажистке из Чернигова сообщено о подозрении в убийстве по неосторожности, - прокуратура

Мирослава Третьяк исчезла вечером, 28 июля, в родном селе Старый Салтов. К поискам полиции присоединились неравнодушные.

Нашли ребенка уже мертвым – в заброшенном здании – с признаками насильственной смерти. У нее были ушибы головы и лица.

Главным подозреваемым оказался 13-летний сосед Богдан Ф. Именно в его обществе в последний раз видели 6-летнюю девочку.

Известно, что накануне трагедии дети поспорили, и уже впоследствии подросток пригласил малолетнюю соседку прогуляться.

Подозреваемый признался в убийстве, однако его мотивы до сих пор выясняют. Парень уже фигурировал в скандалах – школьника неоднократно уличали в жестком обращении с животными.

Но, как утверждает мать Богдана, в день трагедии с детьми был и взрослый - ранее судимый харьковчанин, который время от времени заезжал в городок.

Парень в течение 30 дней будет находиться в приемнике-распределителе в ГУНП Харьковской области. Если вину докажут, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.