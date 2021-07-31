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Прокуратура назвала причину смерти 6-летний Мирославы Третьяк на Харьковщине

Прокуратура назвала причину смерти 6-летний Мирославы Третьяк на Харьковщине

Шестилетняя Мирослава Третьяк, тело которой нашли в родном селе Старый Салтов в Харьковской области, погибла от удара неизвестным тупым предметом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом местным СМИ сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко.

По его словам, девочка погибла от удара по голове, который был нанесен неизвестным тупым предметом.

"Девочка умерла от удара тупым предметом, но ни его размер, ни материал пока неизвестны", - отметил он.

Отвечая на вопрос, было ли изнасилование, представитель прокуратуры отметил, что экспертиза займет не меньше месяца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массажистке из Чернигова сообщено о подозрении в убийстве по неосторожности, - прокуратура

Мирослава Третьяк исчезла вечером, 28 июля, в родном селе Старый Салтов. К поискам полиции присоединились неравнодушные.

Нашли ребенка уже мертвым – в заброшенном здании – с признаками насильственной смерти. У нее были ушибы головы и лица.

Главным подозреваемым оказался 13-летний сосед Богдан Ф. Именно в его обществе в последний раз видели 6-летнюю девочку.

Известно, что накануне трагедии дети поспорили, и уже впоследствии подросток пригласил малолетнюю соседку прогуляться.

Подозреваемый признался в убийстве, однако его мотивы до сих пор выясняют. Парень уже фигурировал в скандалах – школьника неоднократно уличали в жестком обращении с животными.

Но, как утверждает мать Богдана, в день трагедии с детьми был и взрослый - ранее судимый харьковчанин, который время от времени заезжал в городок.

Парень в течение 30 дней будет находиться в приемнике-распределителе в ГУНП Харьковской области. Если вину докажут, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Автор: 

дети (6612) убийство (6522) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+24
Экспертиза по изнасилованию займет месяц!!!!????????????????
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31.07.2021 15:34 Ответить
+14
кого там отмазывают? опять какого то слугу народа?
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31.07.2021 15:29 Ответить
+10
Отвечая на вопрос, было ли изнасилование, представитель прокуратуры отметил, что экспертиза займет не меньше месяца.
...
Е-е-еее... Що?! о_О
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31.07.2021 15:52 Ответить
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кого там отмазывают? опять какого то слугу народа?
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31.07.2021 15:29 Ответить
а почему не с солидарности? есть какая то связь политики и этого преступления? или вы порохоботы совсем ******** на всю голову преплетать все новости к политике.
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01.08.2021 01:17 Ответить
Экспертиза по изнасилованию займет месяц!!!!????????????????
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31.07.2021 15:34 Ответить
Дали месяц,что бы собрать энную сумму,что тут непонятноно.
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31.07.2021 17:05 Ответить
Парень уже фигурировал в скандалах - школьника неоднократно уличали в жестком обращении с животными Жестокость это не врожденная черта, дети наблюдая за убоем скота в селе, начинают воспринимать убийство как обыденность. Воспитателям и родителям необходимо объяснять детям аспекты необходимого насилия.
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31.07.2021 15:37 Ответить
"Жестокость это не врожденная черта" - та ти шо? "дети наблюдая за убоем скота в селе, начинают воспринимать убийство как обыденность" - Зразу видно "потомственного городянина" який про ******* життя на селі поняття зеленого не має і гадає, що сир добувають з вареників. Фраза про убой скота нічого, окрім істеричного реготу, викликати не може. "Скота" на селі майже ніхто з індивідів вже не вирощує, а якщо й забивають скотину, то аж ніяк не вдома, тим більше корів. У нас на селі мало хто навіть свійську птицю тримає, бо собі дорожче вийде. Дешевше в цупермаркеті купити. І голову морочити не треба. А жорстокість - риса здебільшого вроджена. Хоча нинішні глобалісти-прогресисти вважають, що набута.
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31.07.2021 17:44 Ответить
Не тринди, на відміну від вашого є села, де вирощують і свиней , і бичків , і птицю.... Вирощують і забивають, прямо У СЕБЕ ВДОМА. Я - городянин від народження приймав в цих заходах участь більше, ніж з10 разів, правда, в дорослому віці.
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31.07.2021 20:42 Ответить
И сколько детей с вами участвовало в этих процессах?)
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01.08.2021 00:22 Ответить
Дітей своїх ми відправляли , щоб не заважали. Але побачити, почути і, врешті решт зрозуміти, що ми робимо чи робили вони могли. Якщо Ви перо Це. Не
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01.08.2021 10:41 Ответить
...думка заплуталася і слова різко скінчилися
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01.08.2021 14:50 Ответить
Коров с каждым годом стает катастрофически меньше- в селах где год назад было по 50 коров- уже нет ни одной. Потому что с ними много возни а молокозаводы скупают возле городов молоко по 7 грн/литр а в глубинке и по 4.5. пожтому сецчас польское молоко на приоавках появляется. Наше пойло даже по 40 грн/л имеет мало общего с молоком.

А за остальную худобу это конечно странно, птицу в селах держат, и даже часто коз и свиней- с ними проблем мало, кроме того что часто продают генетически низкопробный молодняк
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01.08.2021 08:11 Ответить
Нічого странного, я ж кажу: собі дорожче голову морочити. Тобто, вирощувати самим дорожче і копіткіше, аніж в цуппермаркеті купити.
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01.08.2021 14:52 Ответить
А до маркету ту корову хто доведе?
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01.08.2021 17:44 Ответить
"Если вину докажут, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение"

Чушь, максимум 3 года в спец. заведении.
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31.07.2021 15:40 Ответить
угу , там забіли что ему меньше 14
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31.07.2021 16:49 Ответить
Отвечая на вопрос, было ли изнасилование, представитель прокуратуры отметил, что экспертиза займет не меньше месяца.
...
Е-е-еее... Що?! о_О
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31.07.2021 15:52 Ответить
тёмная история
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31.07.2021 15:56 Ответить
Прокуратура назвала причину смерті 6-річної Мирослави Третяк на Харківщині - Цензор.НЕТ 157
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31.07.2021 16:24 Ответить
Отпускать ребенка в шесть лет гулять одного..тем более девочку...это верх безрассудства родителей...
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31.07.2021 16:30 Ответить
в селе это норма
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01.08.2021 01:19 Ответить
так если по смерме по днк по группе крови что не определить..в 13 лет рано как то еще нет половозрелости...хотя щас порно есть и с такими...
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31.07.2021 16:55 Ответить
Да как то и в 12 уже есть половая зрелось
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31.07.2021 18:42 Ответить
в 12 ого
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31.07.2021 23:51 Ответить
в 13 лет её нет
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01.08.2021 01:19 Ответить
Тема дорослого, раніше засудженого харків'янина абсолютно нерозкрита
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31.07.2021 17:50 Ответить
 
 