Прокуратура назвала причину смерті 6-річної Мирослави Третяк на Харківщині

Шестирічна Мирослава Третяк, тіло якої знайшли в рідному селі Старий Салтів у Харківській області, загинула від удару невідомим тупим предметом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це місцевим ЗМІ повідомив прессекретар прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

За його словами, дівчинка загинула від удару по голові, який було завдано невідомим тупим предметом.

"Дівчинка померла від удару тупим предметом, але ні його розмір, ні матеріал наразі невідомі", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чи було згвалтування, представник прокуратури зазначив, що експертиза займе не менше місяця.

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Мирослава Третяк зникла ввечері 28 липня в рідному селі Старий Салтів. До пошуків поліції долучилися небайдужі.

Знайшли дитину вже мертвою у покинутій будівлі з ознаками насильницької смерті. У неї були забої голови та обличчя.

Головним підозрюваним виявився 13-річний сусід Богдан Ф. Саме в його товаристві востаннє бачили 6-річну дівчинку.

Відомо, що напередодні трагедії діти посперечалися, і вже згодом підліток запросив малолітню сусідку прогулятися.

Підозрюваний зізнався у вбивстві, проте його мотиви досі з’ясовують. Хлопець вже фігурував у скандалах: школяра неодноразово викривали у жорсткому поводженні з тваринами.

Однак, як стверджує матір Богдана, у день трагедії з дітьми був і дорослий – раніше судимий харків’янин, який час від часу заїжджав до містечка.

Хлопець упродовж 30 днів перебуватиме у приймальнику-розподілювачі в ГУНП Харківської області. Якщо провину доведуть, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.