УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8297 відвідувачів онлайн
Новини
22 318 25

Прокуратура назвала причину смерті 6-річної Мирослави Третяк на Харківщині

Прокуратура назвала причину смерті 6-річної Мирослави Третяк на Харківщині

Шестирічна Мирослава Третяк, тіло якої знайшли в рідному селі Старий Салтів у Харківській області, загинула від удару невідомим тупим предметом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це місцевим ЗМІ повідомив прессекретар прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

За його словами, дівчинка загинула від удару по голові, який було завдано невідомим тупим предметом.

"Дівчинка померла від удару тупим предметом, але ні його розмір, ні матеріал наразі невідомі", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чи було згвалтування, представник прокуратури зазначив, що експертиза займе не менше місяця.

Читайте також: Масажистці з Чернігова повідомлено про підозру у вбивстві з необережності, - прокуратура

Мирослава Третяк зникла ввечері 28 липня в рідному селі Старий Салтів. До пошуків поліції долучилися  небайдужі.

Знайшли дитину вже мертвою у покинутій будівлі з ознаками насильницької смерті. У неї були забої голови та обличчя.

Головним підозрюваним виявився 13-річний сусід Богдан Ф. Саме в його товаристві востаннє бачили 6-річну дівчинку.

Відомо, що напередодні трагедії діти посперечалися, і вже згодом підліток запросив малолітню сусідку прогулятися.

Підозрюваний зізнався у вбивстві, проте його мотиви досі з’ясовують. Хлопець вже фігурував у скандалах: школяра неодноразово викривали у жорсткому поводженні з тваринами.

Однак, як стверджує матір Богдана, у день трагедії з дітьми був і дорослий – раніше судимий харків’янин, який час від часу заїжджав до містечка.

Хлопець упродовж 30 днів перебуватиме у приймальнику-розподілювачі в ГУНП Харківської області. Якщо провину доведуть, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Автор: 

діти (5189) вбивство (3126) Харківщина (6054)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
Экспертиза по изнасилованию займет месяц!!!!????????????????
показати весь коментар
31.07.2021 15:34 Відповісти
+14
кого там отмазывают? опять какого то слугу народа?
показати весь коментар
31.07.2021 15:29 Відповісти
+10
Отвечая на вопрос, было ли изнасилование, представитель прокуратуры отметил, что экспертиза займет не меньше месяца.
...
Е-е-еее... Що?! о_О
показати весь коментар
31.07.2021 15:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кого там отмазывают? опять какого то слугу народа?
показати весь коментар
31.07.2021 15:29 Відповісти
а почему не с солидарности? есть какая то связь политики и этого преступления? или вы порохоботы совсем ******** на всю голову преплетать все новости к политике.
показати весь коментар
01.08.2021 01:17 Відповісти
Экспертиза по изнасилованию займет месяц!!!!????????????????
показати весь коментар
31.07.2021 15:34 Відповісти
Дали месяц,что бы собрать энную сумму,что тут непонятноно.
показати весь коментар
31.07.2021 17:05 Відповісти
Парень уже фигурировал в скандалах - школьника неоднократно уличали в жестком обращении с животными Жестокость это не врожденная черта, дети наблюдая за убоем скота в селе, начинают воспринимать убийство как обыденность. Воспитателям и родителям необходимо объяснять детям аспекты необходимого насилия.
показати весь коментар
31.07.2021 15:37 Відповісти
"Жестокость это не врожденная черта" - та ти шо? "дети наблюдая за убоем скота в селе, начинают воспринимать убийство как обыденность" - Зразу видно "потомственного городянина" який про ******* життя на селі поняття зеленого не має і гадає, що сир добувають з вареників. Фраза про убой скота нічого, окрім істеричного реготу, викликати не може. "Скота" на селі майже ніхто з індивідів вже не вирощує, а якщо й забивають скотину, то аж ніяк не вдома, тим більше корів. У нас на селі мало хто навіть свійську птицю тримає, бо собі дорожче вийде. Дешевше в цупермаркеті купити. І голову морочити не треба. А жорстокість - риса здебільшого вроджена. Хоча нинішні глобалісти-прогресисти вважають, що набута.
показати весь коментар
31.07.2021 17:44 Відповісти
Не тринди, на відміну від вашого є села, де вирощують і свиней , і бичків , і птицю.... Вирощують і забивають, прямо У СЕБЕ ВДОМА. Я - городянин від народження приймав в цих заходах участь більше, ніж з10 разів, правда, в дорослому віці.
показати весь коментар
31.07.2021 20:42 Відповісти
И сколько детей с вами участвовало в этих процессах?)
показати весь коментар
01.08.2021 00:22 Відповісти
Дітей своїх ми відправляли , щоб не заважали. Але побачити, почути і, врешті решт зрозуміти, що ми робимо чи робили вони могли. Якщо Ви перо Це. Не
показати весь коментар
01.08.2021 10:41 Відповісти
...думка заплуталася і слова різко скінчилися
показати весь коментар
01.08.2021 14:50 Відповісти
Коров с каждым годом стает катастрофически меньше- в селах где год назад было по 50 коров- уже нет ни одной. Потому что с ними много возни а молокозаводы скупают возле городов молоко по 7 грн/литр а в глубинке и по 4.5. пожтому сецчас польское молоко на приоавках появляется. Наше пойло даже по 40 грн/л имеет мало общего с молоком.

А за остальную худобу это конечно странно, птицу в селах держат, и даже часто коз и свиней- с ними проблем мало, кроме того что часто продают генетически низкопробный молодняк
показати весь коментар
01.08.2021 08:11 Відповісти
Нічого странного, я ж кажу: собі дорожче голову морочити. Тобто, вирощувати самим дорожче і копіткіше, аніж в цуппермаркеті купити.
показати весь коментар
01.08.2021 14:52 Відповісти
А до маркету ту корову хто доведе?
показати весь коментар
01.08.2021 17:44 Відповісти
"Если вину докажут, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение"

Чушь, максимум 3 года в спец. заведении.
показати весь коментар
31.07.2021 15:40 Відповісти
угу , там забіли что ему меньше 14
показати весь коментар
31.07.2021 16:49 Відповісти
Отвечая на вопрос, было ли изнасилование, представитель прокуратуры отметил, что экспертиза займет не меньше месяца.
...
Е-е-еее... Що?! о_О
показати весь коментар
31.07.2021 15:52 Відповісти
тёмная история
показати весь коментар
31.07.2021 15:56 Відповісти
Прокуратура назвала причину смерті 6-річної Мирослави Третяк на Харківщині - Цензор.НЕТ 157
показати весь коментар
31.07.2021 16:24 Відповісти
Отпускать ребенка в шесть лет гулять одного..тем более девочку...это верх безрассудства родителей...
показати весь коментар
31.07.2021 16:30 Відповісти
в селе это норма
показати весь коментар
01.08.2021 01:19 Відповісти
так если по смерме по днк по группе крови что не определить..в 13 лет рано как то еще нет половозрелости...хотя щас порно есть и с такими...
показати весь коментар
31.07.2021 16:55 Відповісти
Да как то и в 12 уже есть половая зрелось
показати весь коментар
31.07.2021 18:42 Відповісти
в 12 ого
показати весь коментар
31.07.2021 23:51 Відповісти
в 13 лет её нет
показати весь коментар
01.08.2021 01:19 Відповісти
Тема дорослого, раніше засудженого харків'янина абсолютно нерозкрита
показати весь коментар
31.07.2021 17:50 Відповісти
 
 