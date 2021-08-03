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Новости День Независимости
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Стал известен состав участников праздничного концерта к 30-летию независимости Украины

Стал известен состав участников праздничного концерта к 30-летию независимости Украины

24 августа на НСК "Олимпийский" состоится праздничный концерт, посвященный 30-летию независимости Украины, в котором примут участие 35 отечественных исполнителей. Собранные от концерта средства пойдут на создание современного музея Ивана Марчука.

Об этом сообщается на сайте Ukraine30, информирует Цензор.НЕТ.

"Прикоснись к истории на музыкальном концерте в честь празднования 30-го Дня независимости страны. Это большой праздник, который должны увидеть все украинцы, от мала до велика. Это прекрасная музыка и песни, которые нам напоминают о прошлом и наполняют надеждой на прекрасное будущее", - отмечают организаторы концерта.

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В концерте примут участие: 

Сергей Бабкин
Ирина Билык
Олег Винник
Вопли Видоплясова
Братья Гадюкины
Валентин Дитюк
Тина Кароль
Нина Матвиенко
Арсен Мирзоян
Наталья Могилевская
Людмила Монастырская
Океан Эльзы
Виктор Павлик
Тарас Петриненко
Оля Полякова
Александр Пономарев
Потап
София Ротару
Руслана
СКАЙ
Скрябин
Кристина Соловий
ТНМК
Brutto
Dorofeeva
Dzidzio
GO_A
Jamala
Kazka
Monatik
Mozgi
Tayanna
Verka Serduchka
Kyiv Symphony Orchestra
Национальный академический ансамбль им. П.Вирского

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Как отмечают организаторы, концерт создан для поддержки Marchuk Art Foundation. Он основан для реализации амбициозной идеи Президента Украины по созданию центра современного искусства - музея Ивана Марчука.

В Marchuk Ar Center будет создано современное пространство, где будут собраны произведения выдающегося украинского художника Ивана Марчука и других талантливых художников из Украины и всего мира.

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"Все благотворительные взносы от зрителей музыкального концерта в честь Дня рождения страны Фонд направит на развитие Центра современного искусства - музея Ивана Марчука", - отмечают организаторы.

День Независимости (1196) концерт (401)


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Топ комментарии
+44
есть смысл сократить список до
1. Kyiv Symphony Orchestra
2. Национальный академический ансамбль им. П.Вирского

Этого хватило бы за глаза.
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03.08.2021 11:41
+36
ну как же без Верки Сердючки
Дорофеева будет только петь . с танцами ничего не получится . подтанцовка понесла потери в боях с УГО

а где то далеко на севере смахнул скупую слезу Киркоров
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03.08.2021 11:43
+31
Я уею одна вата.
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03.08.2021 11:41
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гурт БеZ Обмежень
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03.08.2021 17:40 Ответить
...візьмуть участь 35 вітчизняних виконавців. ©
З цих 35 яскраву проукраїнську позицію мають лише п'ятеро (5 із 35, Карл!):
Океан Ельзи
Тарас Петриненко
ТНМК
Brutto (подяка сябрам!)
GO_A
(ну ОК, може ще Брати Гадюкіни - про них не знаю).
А решта (і це, на жаль - переважна більшість) є або відвертими чи латентними сепарами і паРашофілами, як
Ірина Білик
Потап
Dorofeeva
Mozgi,
або #акакаяразніца чи корисними ідіотами типу
Олег Винник
Воплі Відоплясова
Тіна Кароль
Ніна Матвієнко
Арсен Мірзоян
Наталя Могилевська
Віктор Павлік
Оля Полякова
Jamala
Verka Serduchka.
Який преЗЕдент, такий і святковий концерт!
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03.08.2021 13:35 Ответить
Дуже шкода, що не знаєш Братів Гадюкіних! Знайди в мережі, послухай. Я б їх поставив на перше місце.
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03.08.2021 18:09 Ответить
Я їх слухав ще на початку 90-х. "Файне місто Тернопіль" та інше. Мені, як висловлюється зараз молодь, "не зайшло".
Але я писав не про творчість, а про їхні погляди. Як і погляди інших заявлених учасників святкового концерту.
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03.08.2021 20:02 Ответить
Послухай їх останній альбом 19-го року "Сміх і гріх", все зрозумієш.
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04.08.2021 16:00 Ответить
Джамала сепарша!?
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03.08.2021 22:49 Ответить
Ні. Я відніс її до #акакаяразніца і корисних ідіотів (вибач за мою французьку) через її неперебірливість і принаймні два зашквари:
- виступ перед кацапами в 2014 після анексії Криму (https://lifestyle.segodnya.ua/ua/lifestyle/showbiz/dzhamala-vystupala-v-rf-v-2014-godu-oficialnyy-kommentariy-1226886.html двічи )
- https://hromadske.ua/posts/naperedodni-richnici-majdanu-spivachka-dorofyeyeva-znyala-klip-na-aleyi-geroyiv-nebesnoyi-sotni-bagatom-ce-ne-spodobalos лайк ватниці Дорофєєвій за її кліп , знятий на пішохідному мосту над Алеєю Героїв Небесної Сотні. Щоправда, тоді лайкнули, окрім Джамали, ще й інші #акакаяразніца: Полякова, Астаф'єва, Брежнєва.

Оприлюднено склад учасників святкового концерту до 30-річчя незалежності України - Цензор.НЕТ 3307
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03.08.2021 23:51 Ответить
Ну как бы притянута за уши.они хоть оправдывались.возможно было стыдно и они даже покраснели)
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04.08.2021 17:22 Ответить
Ну нет , Потап,Мозги, Дорофеева очень даже за Украину. А Вопли Видоплямова- это вообще классика. Они первыми на эстраде пели на Украинском языке . Их " Весна прийде" гремела, когда ещё Союз не распался. Нина Матвиенко, это тоже как раз украинская классика. И вообще все украинскоязычные исполнители это как раз поопаганда украинского языка, в том числе и среди русскоязычных.
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04.08.2021 07:33 Ответить
Потап,Мозги, Дорофеева очень даже за Украину. ©
Є якісь підстави для такого висновку? Ти хоча б про https://www.facebook.com/sergonaumovich/videos/790880221091682 ось це в курсі?
"А Вопли Видоплямова- это вообще классика. Нина Матвиенко, это тоже как раз украинская классика." ©
Як виявилося після 2014, співати українською не означає бути патріотом. Багато хто з них мріє про Україну "а-ля УРСР" - щоби дозволяли співати мовою і танцювати в шароварах для "аднаво народа" в якомусь Палаці культури залізничників. Ти, мабуть, пропустив все, що говорила, наприклад, Ніна Матвієнко про "громадянську війну на Донбасі".
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04.08.2021 09:54 Ответить
София Ротару?
после этого начинает просыпаться надежда на то, что шелупонь зеленая прямо в День независимости будет сметена с лица Земли...
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03.08.2021 13:41 Ответить
Білик - ватниця і ТП
Потап-какая разніца
Матвієнко - православіє головного мозку у важкій формі.
Павлік- безпинципна особа
Могилевська - напівватниця
Данилко -какая разніца
Монатік-какая разніца
Вакарчук - ні риба, ні м'ясо
Руслана "за мир", бо її мама з московських боліт родом
Винник-ватне чмо
Скрябін - співав у підтримку Януковича
За інших не знаю, але це не повний список вати.
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03.08.2021 13:43 Ответить
Потап-какая разніца ©
Зовсім ні. Це вата ватяна. Перед москалями вже під час війни штани знімав і дякував їм, а патріоти для нього - "нікчеми".

Оприлюднено склад учасників святкового концерту до 30-річчя незалежності України - Цензор.НЕТ 4229
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03.08.2021 17:33 Ответить
Если очень захотеть, то обгадить можно всех!
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04.08.2021 07:35 Ответить
А у вас немає відчуття, що в нас крадуть головну суспільно-політичну подію року - 30-ти річчя Незалежності!?
ЗЄбанда вирішила оконцєртіть нас на низьких регістрах, не дозволяючи зазвучати високому голосу патріотизму....
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03.08.2021 14:04 Ответить
А чому немає Василя Зінкевича ,Віталія Білоножко гуртів Козак Сістем,Без обмежень,Кому вниз ,Плач Єреміі ?, зате ватні проросійські: сердючки ,потапи ,могелевські,білик і ім подівбне ,отак розуміють Незалежність нинішня влада.
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03.08.2021 15:34 Ответить
Зайчик буде?

http://www.radikal.ru Оприлюднено склад учасників святкового концерту до 30-річчя незалежності України - Цензор.НЕТ 6295
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03.08.2021 16:43 Ответить
Мабуть. У команді Вєркі Смердючки.
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03.08.2021 17:43 Ответить
Це позор. Збирати такий балаган, нівілюючи заслуги і рівень цілком гідних виконавців з отією потолоччю та ще й з запроданцями. Гидко
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03.08.2021 17:15 Ответить
Для більшості представників музичної культури України - за честь не потрапити до цого списку - такого ганебного збіговиська на рівні смаків членограя
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03.08.2021 17:27 Ответить
А где Ани Лорак? Где Лобода, наконец? Шо это за концерт такой несурйозный? Да и Филю неплохо бы пригласить...
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03.08.2021 18:52 Ответить
без повалії взагалі діла не буде!
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03.08.2021 21:16 Ответить
Оприлюднено склад учасників святкового концерту до 30-річчя незалежності України - Цензор.НЕТ 6129
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03.08.2021 19:25 Ответить
Верка-Сердючка что тут забыла ?
Примитивное ватное позорище.
Этнически она вообще не славянка (мягко говоря, а то обвинят в антисемитизме).
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03.08.2021 22:21 Ответить
Вообще-то на Евровидении считается одной из самых колоритных.
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04.08.2021 07:37 Ответить
Евровидение всегда хвалит своих. Там же все свои. Все "наши".
Чем колоритнее выставляешь другой народ в идиотском виде - тем больший ты молодец.
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04.08.2021 08:50 Ответить
Прошлогоднее шапито не помнишь)))) в кремлемснова будут ржать.... Могилёвской выдать трусы национальных оттенков))))
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04.08.2021 10:58 Ответить
Почему бы не пригласить исполнителей из диаспоры (Америка, Канада) ?
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03.08.2021 22:25 Ответить
ПОТАП ???? Тварина яка знімала штани і дякувала кацапам , коли гинули українці! Ви що робите? Дебіли
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04.08.2021 00:24 Ответить
Хардкіс, Бумбокс, Плач Єремії, Мандри, Друга Ріка, Біла Вежа...всі відмовились, чи їм не пропонували?
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04.08.2021 01:03 Ответить
Смердючка - это вообще не артист, это пародия и издевательство.
Пусть торгует ***** искусством в Москве.
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04.08.2021 07:23 Ответить
Ему же запретили ездить в рашку после патриотической песни раша гудбай.
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04.08.2021 10:40 Ответить
Тільки ми можемо святкувати з розмахом і гордо піднятою головою, голожопі,босі, і не знаючи де взяти грошей заплатити за квартплату.
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04.08.2021 07:28 Ответить
Думаю як би не санкції, то Зе пригласив би і Газманова, що для Зе актора Україна - тільки порноакторка.
-

Оприлюднено склад учасників святкового концерту до 30-річчя незалежності України - Цензор.НЕТ 7703
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04.08.2021 11:20 Ответить
Оприлюднено склад учасників святкового концерту до 30-річчя незалежності України - Цензор.НЕТ 4708
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04.08.2021 11:21 Ответить
Из нормальных здесь только Сердючка 😂
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04.08.2021 11:27 Ответить
Состав-унылое дерьмо!
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04.08.2021 17:45 Ответить
ОПУ з повагою відноситься до опів оголеної Полякової, Ротару, яка зрадила Україну і її народ. А захисників навіть не запросили пройти колоною. Тому захисники висловили тотальну недовіру ОПУ та вирішили зі зрадниками участь не приймати. Це буде парад квартала, бо вони бояться ВОЇНА-ЗАХИСНИКА, який вийде і спитає за зраду. В минулому році вони зрадили своє військо. Тому народ буде з військом, а не з зрадниками.
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04.08.2021 19:30 Ответить
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