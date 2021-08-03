Стал известен состав участников праздничного концерта к 30-летию независимости Украины

24 августа на НСК "Олимпийский" состоится праздничный концерт, посвященный 30-летию независимости Украины, в котором примут участие 35 отечественных исполнителей. Собранные от концерта средства пойдут на создание современного музея Ивана Марчука.

Об этом сообщается на сайте Ukraine30, информирует Цензор.НЕТ.

"Прикоснись к истории на музыкальном концерте в честь празднования 30-го Дня независимости страны. Это большой праздник, который должны увидеть все украинцы, от мала до велика. Это прекрасная музыка и песни, которые нам напоминают о прошлом и наполняют надеждой на прекрасное будущее", - отмечают организаторы концерта.

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В концерте примут участие:

Сергей Бабкин

Ирина Билык

Олег Винник

Вопли Видоплясова

Братья Гадюкины

Валентин Дитюк

Тина Кароль

Нина Матвиенко

Арсен Мирзоян

Наталья Могилевская

Людмила Монастырская

Океан Эльзы

Виктор Павлик

Тарас Петриненко

Оля Полякова

Александр Пономарев

Потап

София Ротару

Руслана

СКАЙ

Скрябин

Кристина Соловий

ТНМК

Brutto

Dorofeeva

Dzidzio

GO_A

Jamala

Kazka

Monatik

Mozgi

Tayanna

Verka Serduchka

Kyiv Symphony Orchestra

Национальный академический ансамбль им. П.Вирского

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Как отмечают организаторы, концерт создан для поддержки Marchuk Art Foundation. Он основан для реализации амбициозной идеи Президента Украины по созданию центра современного искусства - музея Ивана Марчука.

В Marchuk Ar Center будет создано современное пространство, где будут собраны произведения выдающегося украинского художника Ивана Марчука и других талантливых художников из Украины и всего мира.

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"Все благотворительные взносы от зрителей музыкального концерта в честь Дня рождения страны Фонд направит на развитие Центра современного искусства - музея Ивана Марчука", - отмечают организаторы.