Стал известен состав участников праздничного концерта к 30-летию независимости Украины
24 августа на НСК "Олимпийский" состоится праздничный концерт, посвященный 30-летию независимости Украины, в котором примут участие 35 отечественных исполнителей. Собранные от концерта средства пойдут на создание современного музея Ивана Марчука.
Об этом сообщается на сайте Ukraine30, информирует Цензор.НЕТ.
"Прикоснись к истории на музыкальном концерте в честь празднования 30-го Дня независимости страны. Это большой праздник, который должны увидеть все украинцы, от мала до велика. Это прекрасная музыка и песни, которые нам напоминают о прошлом и наполняют надеждой на прекрасное будущее", - отмечают организаторы концерта.
В концерте примут участие:
Сергей Бабкин
Ирина Билык
Олег Винник
Вопли Видоплясова
Братья Гадюкины
Валентин Дитюк
Тина Кароль
Нина Матвиенко
Арсен Мирзоян
Наталья Могилевская
Людмила Монастырская
Океан Эльзы
Виктор Павлик
Тарас Петриненко
Оля Полякова
Александр Пономарев
Потап
София Ротару
Руслана
СКАЙ
Скрябин
Кристина Соловий
ТНМК
Brutto
Dorofeeva
Dzidzio
GO_A
Jamala
Kazka
Monatik
Mozgi
Tayanna
Verka Serduchka
Kyiv Symphony Orchestra
Национальный академический ансамбль им. П.Вирского
Также читайте: Группу Green Grey убрали из программы концерта ко Дню Независимости: В ОП причиной назвали некорректные высказывания музыкантов о языковом законе
Как отмечают организаторы, концерт создан для поддержки Marchuk Art Foundation. Он основан для реализации амбициозной идеи Президента Украины по созданию центра современного искусства - музея Ивана Марчука.
В Marchuk Ar Center будет создано современное пространство, где будут собраны произведения выдающегося украинского художника Ивана Марчука и других талантливых художников из Украины и всего мира.
"Все благотворительные взносы от зрителей музыкального концерта в честь Дня рождения страны Фонд направит на развитие Центра современного искусства - музея Ивана Марчука", - отмечают организаторы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З цих 35 яскраву проукраїнську позицію мають лише п'ятеро (5 із 35, Карл!):
Океан Ельзи
Тарас Петриненко
ТНМК
Brutto (подяка сябрам!)
GO_A
(ну ОК, може ще Брати Гадюкіни - про них не знаю).
А решта (і це, на жаль - переважна більшість) є або відвертими чи латентними сепарами і паРашофілами, як
Ірина Білик
Потап
Dorofeeva
Mozgi,
або #акакаяразніца чи корисними ідіотами типу
Олег Винник
Воплі Відоплясова
Тіна Кароль
Ніна Матвієнко
Арсен Мірзоян
Наталя Могилевська
Віктор Павлік
Оля Полякова
Jamala
Verka Serduchka.
Який преЗЕдент, такий і святковий концерт!
Але я писав не про творчість, а про їхні погляди. Як і погляди інших заявлених учасників святкового концерту.
- виступ перед кацапами в 2014 після анексії Криму (https://lifestyle.segodnya.ua/ua/lifestyle/showbiz/dzhamala-vystupala-v-rf-v-2014-godu-oficialnyy-kommentariy-1226886.html двічи )
- https://hromadske.ua/posts/naperedodni-richnici-majdanu-spivachka-dorofyeyeva-znyala-klip-na-aleyi-geroyiv-nebesnoyi-sotni-bagatom-ce-ne-spodobalos лайк ватниці Дорофєєвій за її кліп , знятий на пішохідному мосту над Алеєю Героїв Небесної Сотні. Щоправда, тоді лайкнули, окрім Джамали, ще й інші #акакаяразніца: Полякова, Астаф'єва, Брежнєва.
Є якісь підстави для такого висновку? Ти хоча б про https://www.facebook.com/sergonaumovich/videos/790880221091682 ось це в курсі?
"А Вопли Видоплямова- это вообще классика. Нина Матвиенко, это тоже как раз украинская классика." ©
Як виявилося після 2014, співати українською не означає бути патріотом. Багато хто з них мріє про Україну "а-ля УРСР" - щоби дозволяли співати мовою і танцювати в шароварах для "аднаво народа" в якомусь Палаці культури залізничників. Ти, мабуть, пропустив все, що говорила, наприклад, Ніна Матвієнко про "громадянську війну на Донбасі".
после этого начинает просыпаться надежда на то, что шелупонь зеленая прямо в День независимости будет сметена с лица Земли...
Потап-какая разніца
Матвієнко - православіє головного мозку у важкій формі.
Павлік- безпинципна особа
Могилевська - напівватниця
Данилко -какая разніца
Монатік-какая разніца
Вакарчук - ні риба, ні м'ясо
Руслана "за мир", бо її мама з московських боліт родом
Винник-ватне чмо
Скрябін - співав у підтримку Януковича
За інших не знаю, але це не повний список вати.
Зовсім ні. Це вата ватяна. Перед москалями вже під час війни штани знімав і дякував їм, а патріоти для нього - "нікчеми".
ЗЄбанда вирішила оконцєртіть нас на низьких регістрах, не дозволяючи зазвучати високому голосу патріотизму....
http://www.radikal.ru
Примитивное ватное позорище.
Этнически она вообще не славянка (мягко говоря, а то обвинят в антисемитизме).
Чем колоритнее выставляешь другой народ в идиотском виде - тем больший ты молодец.
Пусть торгует
*****искусством в Москве.
-