Оприлюднено склад учасників святкового концерту до 30-річчя незалежності України
24 серпня на НСК "Олімпійський" відбудеться святковий концерт, присвячений 30-річчю незалежності України, в якому візьмуть участь 35 вітчизняних виконавців. Зібрані від концерту кошти підуть на створення сучасного музею Івана Марчука.
Про це повідомляється на сайті Ukraine30, інформує Цензор.НЕТ.
"Доторкнись до історії на музичному концерті на честь святкування 30-го Дня Незалежності Країни. Це велике свято, яке мають побачити всі українці, від малого до старого. Це прекрасна музика та пісні, які нам нагадують про минуле та сповнюють надією на прекрасне майбутнє", - зазначають організатори концерту.
У концерті візьмуть участь:
Сергій Бабкін
Ірина Білик
Олег Винник
Воплі Відоплясова
Брати Гадюкіни
Валентин Дитюк
Тіна Кароль
Ніна Матвієнко
Арсен Мірзоян
Наталя Могилевська
Людмила Монастирська
Океан Ельзи
Віктор Павлік
Тарас Петриненко
Оля Полякова
Олександр Пономарьов
Потап
Софія Ротару
Руслана
СКАЙ
Скрябін
Христина Соловій
ТНМК
Brutto
Dorofeeva
Dzidzio
GO_A
Jamala
Kazka
Monatik
Mozgi
Tayanna
Verka Serduchka
Kyiv Symphony Orchestra
Національний академічний ансамбль ім. П.Вірського
Як зазначають організатори, концерт створено для підтримки Marchuk Art Foundation. Він заснований для реалізації амбітної ідеї Президента України щодо створення центру сучасного мистецтва - музею Івана Марчука.
У Marchuk Art Center буде створено сучасний простір, де будуть зібрані твори видатного українського художника Івана Марчука та інших талановитих художників з України і всього світу".
"Всі благодійні внески від глядачів музичного концерту на честь Дня Народження Країни Фонд спрямує на розбудову Центру сучасного мистецтва — музею Івана Марчука", - резюмується в повідомленні.
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З цих 35 яскраву проукраїнську позицію мають лише п'ятеро (5 із 35, Карл!):
Океан Ельзи
Тарас Петриненко
ТНМК
Brutto (подяка сябрам!)
GO_A
(ну ОК, може ще Брати Гадюкіни - про них не знаю).
А решта (і це, на жаль - переважна більшість) є або відвертими чи латентними сепарами і паРашофілами, як
Ірина Білик
Потап
Dorofeeva
Mozgi,
або #акакаяразніца чи корисними ідіотами типу
Олег Винник
Воплі Відоплясова
Тіна Кароль
Ніна Матвієнко
Арсен Мірзоян
Наталя Могилевська
Віктор Павлік
Оля Полякова
Jamala
Verka Serduchka.
Який преЗЕдент, такий і святковий концерт!
Але я писав не про творчість, а про їхні погляди. Як і погляди інших заявлених учасників святкового концерту.
- виступ перед кацапами в 2014 після анексії Криму (https://lifestyle.segodnya.ua/ua/lifestyle/showbiz/dzhamala-vystupala-v-rf-v-2014-godu-oficialnyy-kommentariy-1226886.html двічи )
- https://hromadske.ua/posts/naperedodni-richnici-majdanu-spivachka-dorofyeyeva-znyala-klip-na-aleyi-geroyiv-nebesnoyi-sotni-bagatom-ce-ne-spodobalos лайк ватниці Дорофєєвій за її кліп , знятий на пішохідному мосту над Алеєю Героїв Небесної Сотні. Щоправда, тоді лайкнули, окрім Джамали, ще й інші #акакаяразніца: Полякова, Астаф'єва, Брежнєва.
Є якісь підстави для такого висновку? Ти хоча б про https://www.facebook.com/sergonaumovich/videos/790880221091682 ось це в курсі?
"А Вопли Видоплямова- это вообще классика. Нина Матвиенко, это тоже как раз украинская классика." ©
Як виявилося після 2014, співати українською не означає бути патріотом. Багато хто з них мріє про Україну "а-ля УРСР" - щоби дозволяли співати мовою і танцювати в шароварах для "аднаво народа" в якомусь Палаці культури залізничників. Ти, мабуть, пропустив все, що говорила, наприклад, Ніна Матвієнко про "громадянську війну на Донбасі".
после этого начинает просыпаться надежда на то, что шелупонь зеленая прямо в День независимости будет сметена с лица Земли...
Потап-какая разніца
Матвієнко - православіє головного мозку у важкій формі.
Павлік- безпинципна особа
Могилевська - напівватниця
Данилко -какая разніца
Монатік-какая разніца
Вакарчук - ні риба, ні м'ясо
Руслана "за мир", бо її мама з московських боліт родом
Винник-ватне чмо
Скрябін - співав у підтримку Януковича
За інших не знаю, але це не повний список вати.
Зовсім ні. Це вата ватяна. Перед москалями вже під час війни штани знімав і дякував їм, а патріоти для нього - "нікчеми".
ЗЄбанда вирішила оконцєртіть нас на низьких регістрах, не дозволяючи зазвучати високому голосу патріотизму....
http://www.radikal.ru
Примитивное ватное позорище.
Этнически она вообще не славянка (мягко говоря, а то обвинят в антисемитизме).
Чем колоритнее выставляешь другой народ в идиотском виде - тем больший ты молодец.
Пусть торгует
*****искусством в Москве.
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