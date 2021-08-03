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Новини День Незалежності
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Оприлюднено склад учасників святкового концерту до 30-річчя незалежності України

Оприлюднено склад учасників святкового концерту до 30-річчя незалежності України

24 серпня на НСК "Олімпійський" відбудеться святковий концерт, присвячений 30-річчю незалежності України, в якому візьмуть участь 35 вітчизняних виконавців. Зібрані від концерту кошти підуть на створення сучасного музею Івана Марчука.

Про це повідомляється на сайті Ukraine30, інформує Цензор.НЕТ.

"Доторкнись до історії на музичному концерті на честь святкування 30-го Дня Незалежності Країни. Це велике свято, яке мають побачити всі українці, від малого до старого. Це прекрасна музика та пісні, які нам нагадують про минуле та сповнюють надією на прекрасне майбутнє", - зазначають організатори концерту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парад, концерт і вручення нагород: Зеленський розповів, як Україна святкуватиме День Незалежності

У концерті візьмуть участь:

Сергій Бабкін
Ірина Білик
Олег Винник
Воплі Відоплясова
Брати Гадюкіни
Валентин Дитюк
Тіна Кароль
Ніна Матвієнко
Арсен Мірзоян
Наталя Могилевська
Людмила Монастирська
Океан Ельзи
Віктор Павлік
Тарас Петриненко
Оля Полякова
Олександр Пономарьов
Потап
Софія Ротару
Руслана
СКАЙ
Скрябін
Христина Соловій
ТНМК
Brutto
Dorofeeva
Dzidzio
GO_A
Jamala
Kazka
Monatik
Mozgi
Tayanna
Verka Serduchka
Kyiv Symphony Orchestra
Національний академічний ансамбль ім. П.Вірського

Читайте на "Цензор.НЕТ": Групу Green Grey прибрали з програми концерту до Дня Незалежності: В ОП причиною назвали некоректні висловлювання музикантів про мовний закон

Як зазначають організатори, концерт створено для підтримки Marchuk Art Foundation. Він заснований для реалізації амбітної ідеї Президента України щодо створення центру сучасного мистецтва - музею Івана Марчука.

У Marchuk Art Center буде створено сучасний простір, де будуть зібрані твори видатного українського художника Івана Марчука та інших талановитих художників з України і всього світу".

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"Всі благодійні внески від глядачів музичного концерту на честь Дня Народження Країни Фонд спрямує на розбудову Центру сучасного мистецтва — музею Івана Марчука", - резюмується в повідомленні.

Автор: 

День Незалежності (701) концерт (234)


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Топ коментарі
+44
есть смысл сократить список до
1. Kyiv Symphony Orchestra
2. Национальный академический ансамбль им. П.Вирского

Этого хватило бы за глаза.
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03.08.2021 11:41
+36
ну как же без Верки Сердючки
Дорофеева будет только петь . с танцами ничего не получится . подтанцовка понесла потери в боях с УГО

а где то далеко на севере смахнул скупую слезу Киркоров
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03.08.2021 11:43
+31
Я уею одна вата.
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03.08.2021 11:41
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гурт БеZ Обмежень
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03.08.2021 17:40 Відповісти
...візьмуть участь 35 вітчизняних виконавців. ©
З цих 35 яскраву проукраїнську позицію мають лише п'ятеро (5 із 35, Карл!):
Океан Ельзи
Тарас Петриненко
ТНМК
Brutto (подяка сябрам!)
GO_A
(ну ОК, може ще Брати Гадюкіни - про них не знаю).
А решта (і це, на жаль - переважна більшість) є або відвертими чи латентними сепарами і паРашофілами, як
Ірина Білик
Потап
Dorofeeva
Mozgi,
або #акакаяразніца чи корисними ідіотами типу
Олег Винник
Воплі Відоплясова
Тіна Кароль
Ніна Матвієнко
Арсен Мірзоян
Наталя Могилевська
Віктор Павлік
Оля Полякова
Jamala
Verka Serduchka.
Який преЗЕдент, такий і святковий концерт!
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03.08.2021 13:35 Відповісти
Дуже шкода, що не знаєш Братів Гадюкіних! Знайди в мережі, послухай. Я б їх поставив на перше місце.
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03.08.2021 18:09 Відповісти
Я їх слухав ще на початку 90-х. "Файне місто Тернопіль" та інше. Мені, як висловлюється зараз молодь, "не зайшло".
Але я писав не про творчість, а про їхні погляди. Як і погляди інших заявлених учасників святкового концерту.
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03.08.2021 20:02 Відповісти
Послухай їх останній альбом 19-го року "Сміх і гріх", все зрозумієш.
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04.08.2021 16:00 Відповісти
Джамала сепарша!?
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03.08.2021 22:49 Відповісти
Ні. Я відніс її до #акакаяразніца і корисних ідіотів (вибач за мою французьку) через її неперебірливість і принаймні два зашквари:
- виступ перед кацапами в 2014 після анексії Криму (https://lifestyle.segodnya.ua/ua/lifestyle/showbiz/dzhamala-vystupala-v-rf-v-2014-godu-oficialnyy-kommentariy-1226886.html двічи )
- https://hromadske.ua/posts/naperedodni-richnici-majdanu-spivachka-dorofyeyeva-znyala-klip-na-aleyi-geroyiv-nebesnoyi-sotni-bagatom-ce-ne-spodobalos лайк ватниці Дорофєєвій за її кліп , знятий на пішохідному мосту над Алеєю Героїв Небесної Сотні. Щоправда, тоді лайкнули, окрім Джамали, ще й інші #акакаяразніца: Полякова, Астаф'єва, Брежнєва.

Оприлюднено склад учасників святкового концерту до 30-річчя незалежності України - Цензор.НЕТ 3307
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03.08.2021 23:51 Відповісти
Ну как бы притянута за уши.они хоть оправдывались.возможно было стыдно и они даже покраснели)
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04.08.2021 17:22 Відповісти
Ну нет , Потап,Мозги, Дорофеева очень даже за Украину. А Вопли Видоплямова- это вообще классика. Они первыми на эстраде пели на Украинском языке . Их " Весна прийде" гремела, когда ещё Союз не распался. Нина Матвиенко, это тоже как раз украинская классика. И вообще все украинскоязычные исполнители это как раз поопаганда украинского языка, в том числе и среди русскоязычных.
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04.08.2021 07:33 Відповісти
Потап,Мозги, Дорофеева очень даже за Украину. ©
Є якісь підстави для такого висновку? Ти хоча б про https://www.facebook.com/sergonaumovich/videos/790880221091682 ось це в курсі?
"А Вопли Видоплямова- это вообще классика. Нина Матвиенко, это тоже как раз украинская классика." ©
Як виявилося після 2014, співати українською не означає бути патріотом. Багато хто з них мріє про Україну "а-ля УРСР" - щоби дозволяли співати мовою і танцювати в шароварах для "аднаво народа" в якомусь Палаці культури залізничників. Ти, мабуть, пропустив все, що говорила, наприклад, Ніна Матвієнко про "громадянську війну на Донбасі".
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04.08.2021 09:54 Відповісти
София Ротару?
после этого начинает просыпаться надежда на то, что шелупонь зеленая прямо в День независимости будет сметена с лица Земли...
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03.08.2021 13:41 Відповісти
Білик - ватниця і ТП
Потап-какая разніца
Матвієнко - православіє головного мозку у важкій формі.
Павлік- безпинципна особа
Могилевська - напівватниця
Данилко -какая разніца
Монатік-какая разніца
Вакарчук - ні риба, ні м'ясо
Руслана "за мир", бо її мама з московських боліт родом
Винник-ватне чмо
Скрябін - співав у підтримку Януковича
За інших не знаю, але це не повний список вати.
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03.08.2021 13:43 Відповісти
Потап-какая разніца ©
Зовсім ні. Це вата ватяна. Перед москалями вже під час війни штани знімав і дякував їм, а патріоти для нього - "нікчеми".

Оприлюднено склад учасників святкового концерту до 30-річчя незалежності України - Цензор.НЕТ 4229
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03.08.2021 17:33 Відповісти
Если очень захотеть, то обгадить можно всех!
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04.08.2021 07:35 Відповісти
А у вас немає відчуття, що в нас крадуть головну суспільно-політичну подію року - 30-ти річчя Незалежності!?
ЗЄбанда вирішила оконцєртіть нас на низьких регістрах, не дозволяючи зазвучати високому голосу патріотизму....
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03.08.2021 14:04 Відповісти
А чому немає Василя Зінкевича ,Віталія Білоножко гуртів Козак Сістем,Без обмежень,Кому вниз ,Плач Єреміі ?, зате ватні проросійські: сердючки ,потапи ,могелевські,білик і ім подівбне ,отак розуміють Незалежність нинішня влада.
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03.08.2021 15:34 Відповісти
Зайчик буде?

http://www.radikal.ru Оприлюднено склад учасників святкового концерту до 30-річчя незалежності України - Цензор.НЕТ 6295
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03.08.2021 16:43 Відповісти
Мабуть. У команді Вєркі Смердючки.
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03.08.2021 17:43 Відповісти
Це позор. Збирати такий балаган, нівілюючи заслуги і рівень цілком гідних виконавців з отією потолоччю та ще й з запроданцями. Гидко
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03.08.2021 17:15 Відповісти
Для більшості представників музичної культури України - за честь не потрапити до цого списку - такого ганебного збіговиська на рівні смаків членограя
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03.08.2021 17:27 Відповісти
А где Ани Лорак? Где Лобода, наконец? Шо это за концерт такой несурйозный? Да и Филю неплохо бы пригласить...
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03.08.2021 18:52 Відповісти
без повалії взагалі діла не буде!
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03.08.2021 21:16 Відповісти
Оприлюднено склад учасників святкового концерту до 30-річчя незалежності України - Цензор.НЕТ 6129
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03.08.2021 19:25 Відповісти
Верка-Сердючка что тут забыла ?
Примитивное ватное позорище.
Этнически она вообще не славянка (мягко говоря, а то обвинят в антисемитизме).
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03.08.2021 22:21 Відповісти
Вообще-то на Евровидении считается одной из самых колоритных.
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04.08.2021 07:37 Відповісти
Евровидение всегда хвалит своих. Там же все свои. Все "наши".
Чем колоритнее выставляешь другой народ в идиотском виде - тем больший ты молодец.
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04.08.2021 08:50 Відповісти
Прошлогоднее шапито не помнишь)))) в кремлемснова будут ржать.... Могилёвской выдать трусы национальных оттенков))))
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04.08.2021 10:58 Відповісти
Почему бы не пригласить исполнителей из диаспоры (Америка, Канада) ?
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03.08.2021 22:25 Відповісти
ПОТАП ???? Тварина яка знімала штани і дякувала кацапам , коли гинули українці! Ви що робите? Дебіли
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04.08.2021 00:24 Відповісти
Хардкіс, Бумбокс, Плач Єремії, Мандри, Друга Ріка, Біла Вежа...всі відмовились, чи їм не пропонували?
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04.08.2021 01:03 Відповісти
Смердючка - это вообще не артист, это пародия и издевательство.
Пусть торгует ***** искусством в Москве.
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04.08.2021 07:23 Відповісти
Ему же запретили ездить в рашку после патриотической песни раша гудбай.
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04.08.2021 10:40 Відповісти
Тільки ми можемо святкувати з розмахом і гордо піднятою головою, голожопі,босі, і не знаючи де взяти грошей заплатити за квартплату.
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04.08.2021 07:28 Відповісти
Думаю як би не санкції, то Зе пригласив би і Газманова, що для Зе актора Україна - тільки порноакторка.
-

Оприлюднено склад учасників святкового концерту до 30-річчя незалежності України - Цензор.НЕТ 7703
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04.08.2021 11:20 Відповісти
Оприлюднено склад учасників святкового концерту до 30-річчя незалежності України - Цензор.НЕТ 4708
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04.08.2021 11:21 Відповісти
Из нормальных здесь только Сердючка 😂
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04.08.2021 11:27 Відповісти
Состав-унылое дерьмо!
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04.08.2021 17:45 Відповісти
ОПУ з повагою відноситься до опів оголеної Полякової, Ротару, яка зрадила Україну і її народ. А захисників навіть не запросили пройти колоною. Тому захисники висловили тотальну недовіру ОПУ та вирішили зі зрадниками участь не приймати. Це буде парад квартала, бо вони бояться ВОЇНА-ЗАХИСНИКА, який вийде і спитає за зраду. В минулому році вони зрадили своє військо. Тому народ буде з військом, а не з зрадниками.
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04.08.2021 19:30 Відповісти
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