Оприлюднено склад учасників святкового концерту до 30-річчя незалежності України

24 серпня на НСК "Олімпійський" відбудеться святковий концерт, присвячений 30-річчю незалежності України, в якому візьмуть участь 35 вітчизняних виконавців. Зібрані від концерту кошти підуть на створення сучасного музею Івана Марчука.

Про це повідомляється на сайті Ukraine30, інформує Цензор.НЕТ.

"Доторкнись до історії на музичному концерті на честь святкування 30-го Дня Незалежності Країни. Це велике свято, яке мають побачити всі українці, від малого до старого. Це прекрасна музика та пісні, які нам нагадують про минуле та сповнюють надією на прекрасне майбутнє", - зазначають організатори концерту.

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У концерті візьмуть участь:

Сергій Бабкін

Ірина Білик

Олег Винник

Воплі Відоплясова

Брати Гадюкіни

Валентин Дитюк

Тіна Кароль

Ніна Матвієнко

Арсен Мірзоян

Наталя Могилевська

Людмила Монастирська

Океан Ельзи

Віктор Павлік

Тарас Петриненко

Оля Полякова

Олександр Пономарьов

Потап

Софія Ротару

Руслана

СКАЙ

Скрябін

Христина Соловій

ТНМК

Brutto

Dorofeeva

Dzidzio

GO_A

Jamala

Kazka

Monatik

Mozgi

Tayanna

Verka Serduchka

Kyiv Symphony Orchestra

Національний академічний ансамбль ім. П.Вірського

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Як зазначають організатори, концерт створено для підтримки Marchuk Art Foundation. Він заснований для реалізації амбітної ідеї Президента України щодо створення центру сучасного мистецтва - музею Івана Марчука.

У Marchuk Art Center буде створено сучасний простір, де будуть зібрані твори видатного українського художника Івана Марчука та інших талановитих художників з України і всього світу".

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"Всі благодійні внески від глядачів музичного концерту на честь Дня Народження Країни Фонд спрямує на розбудову Центру сучасного мистецтва — музею Івана Марчука", - резюмується в повідомленні.