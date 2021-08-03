РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4812 посетителей онлайн
Новости
2 066 4

Здание "Квіти України" в Киеве получило статус объекта культурного наследия, - КГГА

Здание

Учебно-методический павильон "Квіти України" получил статус объекта культурного наследия. Теперь здание под защитой.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу администрации.

"Своим приказом Департамент охраны культурного наследия внес здание "Квіти України" в Перечень объектов культурного наследия Киева", - отметил он.

По словам Прокопива, копия этого приказа была также направлена ​​в Министерство культуры и информационной политики Украины с целью внесения объекта в государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд запретил демонтаж здания "Квіти України" в Киеве, - "слуга народа" Гурин

"В течение месячного срока владелец должен заключить охранный договор на только что выявленный объект. Кроме того, "Квіти України" теперь подлежат защите, согласно ст. 37 Закона Украины "Об охране культурного наследия", - отметил заместитель председателя КГГА.

Он напомнил, что в соответствии с Законом "Об охране культурного наследия", любые работы на вновь выявленных объектах осуществляют исключительно при наличии письменного разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия на основании согласованной с ним научно-проектной документации.

Напомним, 12 июля в Киеве начался демонтаж здания "Квіти України" по ул. Сичевых Стрельцов, 49. Местные жители зашли на территорию проведения работ и заблокировали работу строительной техники.

13 июля работы остановил суд.

Также читайте: Никаких разрешений на строительные работы на объекте "Квіти України" не давалось, - КГГА

Автор: 

КГГА (2978) Киев (25481) строительство (1997)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну вот. Не всё так плохо.
показать весь комментарий
03.08.2021 18:56 Ответить
ПОСЛЕ РАЗРУХИ !?)
показать весь комментарий
03.08.2021 19:10 Ответить
Цей ******* - приклад держави-бандита. Приватний об'єкт продають інвестору, видають йому містобудівні умови, він розробляє проект, проводить експертизу проекту, отримує дозвіл на реконструкціб, починає реконструкцю, але не хоче платити бандитам «небайдужим громадським організаціям і депутатам, і тут хєрак і раптом прозріла влада київська, яка і видавала всі дозвола і призначає приватну будівлю пам'яткою історії.

Давайте облізлі хрущовки, які будувались на 30 років ( у 60-х роках) тоже зробимо памятками і ніколи на змінимо їх на нормальне житло
показать весь комментарий
03.08.2021 23:25 Ответить
 
 