Здание "Квіти України" в Киеве получило статус объекта культурного наследия, - КГГА

Учебно-методический павильон "Квіти України" получил статус объекта культурного наследия. Теперь здание под защитой.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу администрации.

"Своим приказом Департамент охраны культурного наследия внес здание "Квіти України" в Перечень объектов культурного наследия Киева", - отметил он.

По словам Прокопива, копия этого приказа была также направлена ​​в Министерство культуры и информационной политики Украины с целью внесения объекта в государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд запретил демонтаж здания "Квіти України" в Киеве, - "слуга народа" Гурин

"В течение месячного срока владелец должен заключить охранный договор на только что выявленный объект. Кроме того, "Квіти України" теперь подлежат защите, согласно ст. 37 Закона Украины "Об охране культурного наследия", - отметил заместитель председателя КГГА.

Он напомнил, что в соответствии с Законом "Об охране культурного наследия", любые работы на вновь выявленных объектах осуществляют исключительно при наличии письменного разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия на основании согласованной с ним научно-проектной документации.

Напомним, 12 июля в Киеве начался демонтаж здания "Квіти України" по ул. Сичевых Стрельцов, 49. Местные жители зашли на территорию проведения работ и заблокировали работу строительной техники.

13 июля работы остановил суд.

Также читайте: Никаких разрешений на строительные работы на объекте "Квіти України" не давалось, - КГГА