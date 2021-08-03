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Будівля "Квіти України" в Києві отримала статус об'єкта культурної спадщини, - КМДА

Будівля

Навчально-методичний павільйон "Квіти України" отримав статус об'єкта культурної спадщини. Тепер будівля під захистом.

Про це повідомив заступник голови КМДА Володимир Прокопів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу адміністрації.

"Своїм наказом Департамент охорони культурної спадщини вніс будівлю "Квіти України" до Переліку об'єктів культурної спадщини Києва", - зазначив він.

За словами Прокопіва, копія цього наказу була також направлена ​​до Міністерства культури і інформаційної політики України з метою внесення об'єкта до державного реєстру нерухомих пам'яток України.

"Упродовж місячного терміну власник повинен укласти охоронний договір на щойно виявлений об'єкт. Крім того, "Квіти України" тепер підлягають захисту, відповідно до ст. 37 Закону України "Про охорону культурної спадщини", - зазначив заступник голови КМДА.

Він нагадав, що відповідно до Закону "Про охорону культурної спадщини", будь-які роботи на нововиявлених об'єктах здійснюють виключно за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі погодженої з ним науково-проєктної документації.

Нагадаємо, 12 липня в Києві почався демонтаж будівлі "Квіти України" по вул. Січових Стрільців, 49. Місцеві жителі зайшли на територію проведення робіт і заблокували роботу будівельної техніки.

13 липня роботи зупинив суд.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жодних дозволів на будівельні роботи на об'єкті "Квіти України" не надавалося, - КМДА

Автор: 

КМДА (2365) Київ (19422) будівництво (3015)


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Ну вот. Не всё так плохо.
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03.08.2021 18:56 Відповісти
ПОСЛЕ РАЗРУХИ !?)
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03.08.2021 19:10 Відповісти
Цей ******* - приклад держави-бандита. Приватний об'єкт продають інвестору, видають йому містобудівні умови, він розробляє проект, проводить експертизу проекту, отримує дозвіл на реконструкціб, починає реконструкцю, але не хоче платити бандитам «небайдужим громадським організаціям і депутатам, і тут хєрак і раптом прозріла влада київська, яка і видавала всі дозвола і призначає приватну будівлю пам'яткою історії.

Давайте облізлі хрущовки, які будувались на 30 років ( у 60-х роках) тоже зробимо памятками і ніколи на змінимо їх на нормальне житло
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03.08.2021 23:25 Відповісти
 
 