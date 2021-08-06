Завтра в Киеве состоится прощание с Марчуком

С бывшим премьер-министром Украины, первым председателем Службы безопасности Украины Евгением Марчуком, который ушел из жизни накануне, попрощаются завтра, 7 августа, в Киеве в доме официальных приемов по адресу: ул. Грушевского, 22.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В субботу, 7 августа, с 12:00 до 15:00 состоится прощание с Евгением Марчуком - украинским государственным деятелем, первым главой Службы безопасности Украины (Дом официальных приемов, ул. Грушевского, 22).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Всю свою жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины": Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Марчука

Евгений Марчук умер 5 августа 2021 года. Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность.

Марчук родился в 1941 году в Одесской области. По специальности – учитель украинского языка и литературы, учитель немецкого языка. Служил в КГБ и в 1990-м был назначен первым замглавы этой структуры в УССР. В независимой Украине возглавил созданную Службу безопасности Украины и руководил ей с 6 ноября 1991 года по 12 июля 1994 года. С 1994 г. – генерал ВСУ.

Два раза избирался в Раду. В 1995 году назначен премьером, спустя четыре года – секретарем СНБО.

В 2003-2004 годах возглавлял Минобороны. С началом войны России против Украины побывал в составе делегации на минской переговорной площадке (2015—2019), причем с 22 ноября 2018 до 19 мая 2019 года возглавлял ее.