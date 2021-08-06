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Завтра в Киеве состоится прощание с Марчуком

Завтра в Киеве состоится прощание с Марчуком

С бывшим премьер-министром Украины, первым председателем Службы безопасности Украины Евгением Марчуком, который ушел из жизни накануне, попрощаются завтра, 7 августа, в Киеве в доме официальных приемов по адресу: ул. Грушевского, 22.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В субботу, 7 августа, с 12:00 до 15:00 состоится прощание с Евгением Марчуком - украинским государственным деятелем, первым главой Службы безопасности Украины (Дом официальных приемов, ул. Грушевского, 22).

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Евгений Марчук умер 5 августа 2021 года. Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность.

Марчук родился в 1941 году в Одесской области. По специальности – учитель украинского языка и литературы, учитель немецкого языка. Служил в КГБ и в 1990-м был назначен первым замглавы этой структуры в УССР. В независимой Украине возглавил созданную Службу безопасности Украины и руководил ей с 6 ноября 1991 года по 12 июля 1994 года. С 1994 г. – генерал ВСУ.

Два раза избирался в Раду. В 1995 году назначен премьером, спустя четыре года – секретарем СНБО.

В 2003-2004 годах возглавлял Минобороны. С началом войны России против Украины побывал в составе делегации на минской переговорной площадке (2015—2019), причем с 22 ноября 2018 до 19 мая 2019 года возглавлял ее.

Автор: 

Киев (25490) Марчук (168) похороны (1528) смерть (9215)


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Топ комментарии
+2
Хотелось бы узнать про реальные заслуги этого заслуженного деятеля.
Быть в какой о комиссии и занимать какую то должность, это еще не совершить что то полезное Украине! Поэтому, кто считает его великим деятелем, не стесняемся - сообщаем народу про его подвиги перед Украиной.
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06.08.2021 12:22
+1
стартует охота на архивы марчука...а там компромата вагон с тележой...
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06.08.2021 12:14
+1
Та там, швидше, "орли" Кравченка організували...
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06.08.2021 12:18
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Он Чорновола организовывал помогал ?
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06.08.2021 12:07 Ответить
Та там, швидше, "орли" Кравченка організували...
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06.08.2021 12:18 Ответить
Это все совки и быдло комуняцкое нелюстрированное. Все замараны. Даже фамилия подтверждает - марчук ))
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06.08.2021 12:20 Ответить
навряд чи. Саме агенти москви в рядах сбу організовували всі операції проти українців. А Кравченко - зручний обьєкт для відведення підозри від себе. Вбивстом Кравченка підставляли кучму. Скільки їх висвітилося? - Мороз, Литвин, Притула...
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06.08.2021 12:36 Ответить
стартует охота на архивы марчука...а там компромата вагон с тележой...
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06.08.2021 12:14 Ответить
Хотелось бы узнать про реальные заслуги этого заслуженного деятеля.
Быть в какой о комиссии и занимать какую то должность, это еще не совершить что то полезное Украине! Поэтому, кто считает его великим деятелем, не стесняемся - сообщаем народу про его подвиги перед Украиной.
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06.08.2021 12:22 Ответить
в часи совка не посадив опального письменника Івана Білика. Це автор романів "Меч Арея" та інших. Де стверджував, що Києву значно більше тисячі років. А Гатило - український князь. І хоч книги були художніми - москва дуже розсердилася. Білик писав пояснюючу в кгб. А читав її марчук.
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06.08.2021 12:40 Ответить
 
 