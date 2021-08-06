Завтра в Києві відбудеться прощання із Марчуком

З колишнім прем'єр-міністром України, першим головою Служби безпеки України Євгеном Марчуком, який пішов з життя напередодні, попрощаються завтра, 7 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У суботу, 7 серпня, з 12:00 до 15:00 відбудеться прощання з Євгеном Марчуком - українським державним діячем, першим главою Служби безпеки України (Будинок офіційних прийомів, вул. Грушевського, 22).

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Євген Марчук помер 5 серпня 2021 року. Коронавірусна хвороба загострила захворювання, якими він страждав, і спровокувала гостру серцево-легеневу недостатність.

Марчук народився 1941 року в Одеській області. За фахом - учитель української мови та літератури, вчитель німецької мови. Служив у КДБ і в 1990-му був призначений першим заступником голови цієї структури в УРСР. У незалежній Україні очолив створену Службу безпеки України і керував нею із 6 листопада 1991 року по 12 липня 1994 року. З 1994 р. - генерал ЗСУ.

Двічі обирався в Раду. У 1995 році призначений прем'єром, через чотири роки - секретарем РНБО.

У 2003-2004 роках очолював Міноборони. З початком війни Росії проти України побував у складі делегації на мінському переговорному майданчику (2015-2019), до того ж із 22 листопада 2018-го до 19 травня 2019 року очолював її.