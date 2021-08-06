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Завтра в Києві відбудеться прощання із Марчуком

Завтра в Києві відбудеться прощання із Марчуком

З колишнім прем'єр-міністром України, першим головою Служби безпеки України Євгеном Марчуком, який пішов з життя напередодні, попрощаються завтра, 7 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У суботу, 7 серпня, з 12:00 до 15:00 відбудеться прощання з Євгеном Марчуком - українським державним діячем, першим главою Служби безпеки України (Будинок офіційних прийомів, вул. Грушевського, 22).

Також читайте: "Усе своє життя він присвятив захисту національних інтересів України": Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю Марчука

Євген Марчук помер 5 серпня 2021 року. Коронавірусна хвороба загострила захворювання, якими він страждав, і спровокувала гостру серцево-легеневу недостатність.

Марчук народився 1941 року в Одеській області. За фахом - учитель української мови та літератури, вчитель німецької мови. Служив у КДБ і в 1990-му був призначений першим заступником голови цієї структури в УРСР. У незалежній Україні очолив створену Службу безпеки України і керував нею із 6 листопада 1991 року по 12 липня 1994 року. З 1994 р. - генерал ЗСУ.

Двічі обирався в Раду. У 1995 році призначений прем'єром, через чотири роки - секретарем РНБО.

У 2003-2004 роках очолював Міноборони. З початком війни Росії проти України побував у складі делегації на мінському переговорному майданчику (2015-2019), до того ж із 22 листопада 2018-го до 19 травня 2019 року очолював її.

Київ (19431) Марчук (112) похорон (1283) смерть (6743)


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Топ коментарі
+2
Хотелось бы узнать про реальные заслуги этого заслуженного деятеля.
Быть в какой о комиссии и занимать какую то должность, это еще не совершить что то полезное Украине! Поэтому, кто считает его великим деятелем, не стесняемся - сообщаем народу про его подвиги перед Украиной.
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06.08.2021 12:22
+1
стартует охота на архивы марчука...а там компромата вагон с тележой...
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06.08.2021 12:14
+1
Та там, швидше, "орли" Кравченка організували...
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06.08.2021 12:18
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Он Чорновола организовывал помогал ?
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06.08.2021 12:07 Відповісти
Та там, швидше, "орли" Кравченка організували...
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06.08.2021 12:18 Відповісти
Это все совки и быдло комуняцкое нелюстрированное. Все замараны. Даже фамилия подтверждает - марчук ))
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06.08.2021 12:20 Відповісти
навряд чи. Саме агенти москви в рядах сбу організовували всі операції проти українців. А Кравченко - зручний обьєкт для відведення підозри від себе. Вбивстом Кравченка підставляли кучму. Скільки їх висвітилося? - Мороз, Литвин, Притула...
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06.08.2021 12:36 Відповісти
стартует охота на архивы марчука...а там компромата вагон с тележой...
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06.08.2021 12:14 Відповісти
Хотелось бы узнать про реальные заслуги этого заслуженного деятеля.
Быть в какой о комиссии и занимать какую то должность, это еще не совершить что то полезное Украине! Поэтому, кто считает его великим деятелем, не стесняемся - сообщаем народу про его подвиги перед Украиной.
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06.08.2021 12:22 Відповісти
в часи совка не посадив опального письменника Івана Білика. Це автор романів "Меч Арея" та інших. Де стверджував, що Києву значно більше тисячі років. А Гатило - український князь. І хоч книги були художніми - москва дуже розсердилася. Білик писав пояснюючу в кгб. А читав її марчук.
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06.08.2021 12:40 Відповісти
 
 