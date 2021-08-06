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Новости Национализация "Приватбанка"
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Отмена заочного ареста Дубилета болезненно ударила по делу "Приватбанка", - Сытник

Отмена заочного ареста Дубилета болезненно ударила по делу

Директор НАБУ Артем Сытник считает, что решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) об отмене заочного ареста экс-главы "Приватбанка" Александра Дубилета "болезненно ударило" по этому делу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Сытника на координационном совещании правоохранителей, передает Цензор.НЕТ.

Глава НАБУ выразил обеспокоенность решением апелляции ВАКС отменить заочный арест Дубилета.

Это, по его словам, мешает дальнейшему расследованию дела.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Приватбанка: ВАКС отменил заочный арест Дубилета

"Это решение Апелляционной палаты ВАКС болезненно ударило по делу", - заявил Сытник.

Отмена заочного ареста подозреваемого связана с пробелами в Уголовном процесуальном кодексе, касаемого международного розыска.

Сытник также отметил, что дело "Приватбанка" - "чрезвычайно сложное" и в нем замешаны влиятельные люди, имена которых "и так все знают".

Напомним, 22 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест бывшего главы правления "ПриватБанка" Александра Дубилета.

Напомним, 2 июня суд заочно арестовал Александра Дубилета. После этого его можно было объявить в международный розыск по линии Интерпола, а если он вернётся в Украину, то его задержать и доставить в суд для избрания меры пресечения. Дубилета подозревают в двух эпизодах растраты средств "Приватбанка" на общую сумму в более чем 8 млрд гривен.

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НАБУ (4219) Сытник (958) Дубилет (60) Приватбанк (833)


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ЗеБеня снимет сливки
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06.08.2021 12:16 Ответить
Потихоньку-помаленьку зеля возвращает Бене Приватбанк. То есть делает то, ради чего его Беня всунул в президентское кресло.
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06.08.2021 12:19 Ответить
а Ситник не припускає, що це - його лажа? Що це його підлеглі так лажово підготували (а він санкціонував) матеріали слідства, що Антикорсуд інакше не міг вчинити, як скасувати вимогу арешту?

Хоча, з іншого боку, позов до суду на арешт та обгрунтовуючі матеріали подає прокуратура. В конкретному випадку - САП. Але САПом нині керує генпрокурорша бенедіктова... вона могла сама щось там наплутати, аби не вийти на саму себе...

Далеко ще не все так зрозуміло в цій заплутаній історії...
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06.08.2021 12:22 Ответить
Голова ВАКС обрана вже при Зєлі. Також харків'янка, як і керівництво ДБР та 100% Венедиктова.
Не стало в країні більше нормальних юристів окрім харківських ....
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06.08.2021 12:24 Ответить
у нас все суды выносят странные решения с точки зрения права и законности..., не стал исключением и ВАКС, очевидно, его ждет участь обычного, погрязшего во взятках и непрозрачных решениях местечкового суда, где за взятки можно многое решить, а за очень большие взятки - вообще все порешать...
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06.08.2021 12:34 Ответить
зато значительная сумма приятно ударила по офшорным счетам бубачки
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06.08.2021 12:57 Ответить
Если что, то дубилет вместе с зеленским грабили вкладчиков приватбанка. Поэтому меня абсолютно не удивляет, что эта мразь умыла руки при зе-упырях при власти.
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06.08.2021 13:16 Ответить
Если 41 лимон выведенных средств Привата проши через офшор 95 квартала, Бубочка будет заинтересован в результативном расследовании расхищений в Привате? Не для этого его садили в кресло.
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06.08.2021 19:18 Ответить
 
 