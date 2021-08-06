Отмена заочного ареста Дубилета болезненно ударила по делу "Приватбанка", - Сытник

Директор НАБУ Артем Сытник считает, что решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) об отмене заочного ареста экс-главы "Приватбанка" Александра Дубилета "болезненно ударило" по этому делу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Сытника на координационном совещании правоохранителей, передает Цензор.НЕТ.

Глава НАБУ выразил обеспокоенность решением апелляции ВАКС отменить заочный арест Дубилета.

Это, по его словам, мешает дальнейшему расследованию дела.

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"Это решение Апелляционной палаты ВАКС болезненно ударило по делу", - заявил Сытник.

Отмена заочного ареста подозреваемого связана с пробелами в Уголовном процесуальном кодексе, касаемого международного розыска.

Сытник также отметил, что дело "Приватбанка" - "чрезвычайно сложное" и в нем замешаны влиятельные люди, имена которых "и так все знают".

Напомним, 22 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест бывшего главы правления "ПриватБанка" Александра Дубилета.

Напомним, 2 июня суд заочно арестовал Александра Дубилета. После этого его можно было объявить в международный розыск по линии Интерпола, а если он вернётся в Украину, то его задержать и доставить в суд для избрания меры пресечения. Дубилета подозревают в двух эпизодах растраты средств "Приватбанка" на общую сумму в более чем 8 млрд гривен.