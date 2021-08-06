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Новини Націоналізація "Приватбанку"
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Скасування заочного арешту Дубілета болісно вдарило по справі "Приватбанку", - Ситник

Скасування заочного арешту Дубілета болісно вдарило по справі

Директор НАБУ Артем Ситник вважає, що рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про скасування заочного арешту ексглави "Приватбанку" Олександра Дубілета "болісно вдарило" по цій справі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова Ситника на координаційній нараді правоохоронців, передає Цензор.НЕТ.

Глава НАБУ висловив стурбованість рішенням апеляції ВАКС скасувати заочний арешт Дубілета.

Це, за його словами, заважає подальшому розслідуванню справи.

Також читайте: Справа "Приватбанку": ВАКС скасував заочний арешт Дубілета

"Це рішення Апеляційної палати ВАКС болісно вдарило по справі", - заявив Ситник.

Скасування заочного арешту підозрюваного пов'язане з прогалинами в Кримінальному процесуальному кодексі, що стосується міжнародного розшуку.

Ситник також зазначив, що справа "Приватбанку" - "надзвичайно складна" і в ній замішані впливові люди, імена яких "і так всі знають".

Нагадаємо, 22 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала заочний арешт колишнього глави правління "Приватбанку" Олександра Дубілета.

Нагадаємо, 2 червня суд заочно заарештував Олександра Дубілета. Після цього його можна було оголосити в міжнародний розшук за лінією Інтерполу, а якщо він повернеться в Україну, то його затримати і доставити до суду для обрання запобіжного заходу. Дубілета підозрюють у двох епізодах розтрати коштів "Приватбанку" на загальну суму в більш ніж 8 млрд гривень.

Автор: 

НАБУ (5063) Ситник Артем (862) Дубілет Олександр (115) Приватбанк (2432)


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ЗеБеня снимет сливки
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06.08.2021 12:16 Відповісти
Потихоньку-помаленьку зеля возвращает Бене Приватбанк. То есть делает то, ради чего его Беня всунул в президентское кресло.
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06.08.2021 12:19 Відповісти
а Ситник не припускає, що це - його лажа? Що це його підлеглі так лажово підготували (а він санкціонував) матеріали слідства, що Антикорсуд інакше не міг вчинити, як скасувати вимогу арешту?

Хоча, з іншого боку, позов до суду на арешт та обгрунтовуючі матеріали подає прокуратура. В конкретному випадку - САП. Але САПом нині керує генпрокурорша бенедіктова... вона могла сама щось там наплутати, аби не вийти на саму себе...

Далеко ще не все так зрозуміло в цій заплутаній історії...
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06.08.2021 12:22 Відповісти
Голова ВАКС обрана вже при Зєлі. Також харків'янка, як і керівництво ДБР та 100% Венедиктова.
Не стало в країні більше нормальних юристів окрім харківських ....
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06.08.2021 12:24 Відповісти
у нас все суды выносят странные решения с точки зрения права и законности..., не стал исключением и ВАКС, очевидно, его ждет участь обычного, погрязшего во взятках и непрозрачных решениях местечкового суда, где за взятки можно многое решить, а за очень большие взятки - вообще все порешать...
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06.08.2021 12:34 Відповісти
зато значительная сумма приятно ударила по офшорным счетам бубачки
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06.08.2021 12:57 Відповісти
Если что, то дубилет вместе с зеленским грабили вкладчиков приватбанка. Поэтому меня абсолютно не удивляет, что эта мразь умыла руки при зе-упырях при власти.
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06.08.2021 13:16 Відповісти
Если 41 лимон выведенных средств Привата проши через офшор 95 квартала, Бубочка будет заинтересован в результативном расследовании расхищений в Привате? Не для этого его садили в кресло.
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06.08.2021 19:18 Відповісти
 
 