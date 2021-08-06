Скасування заочного арешту Дубілета болісно вдарило по справі "Приватбанку", - Ситник

Директор НАБУ Артем Ситник вважає, що рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про скасування заочного арешту ексглави "Приватбанку" Олександра Дубілета "болісно вдарило" по цій справі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова Ситника на координаційній нараді правоохоронців, передає Цензор.НЕТ.

Глава НАБУ висловив стурбованість рішенням апеляції ВАКС скасувати заочний арешт Дубілета.

Це, за його словами, заважає подальшому розслідуванню справи.

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"Це рішення Апеляційної палати ВАКС болісно вдарило по справі", - заявив Ситник.

Скасування заочного арешту підозрюваного пов'язане з прогалинами в Кримінальному процесуальному кодексі, що стосується міжнародного розшуку.

Ситник також зазначив, що справа "Приватбанку" - "надзвичайно складна" і в ній замішані впливові люди, імена яких "і так всі знають".

Нагадаємо, 22 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала заочний арешт колишнього глави правління "Приватбанку" Олександра Дубілета.

Нагадаємо, 2 червня суд заочно заарештував Олександра Дубілета. Після цього його можна було оголосити в міжнародний розшук за лінією Інтерполу, а якщо він повернеться в Україну, то його затримати і доставити до суду для обрання запобіжного заходу. Дубілета підозрюють у двох епізодах розтрати коштів "Приватбанку" на загальну суму в більш ніж 8 млрд гривень.