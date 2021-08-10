Россия продолжает нарушать право на свободу совести в оккупированном Крыму, - Денисова
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Администрация временно оккупированного Российской Федерацией Крымского полуострова нарушает право крымчан на свободу вероисповедания.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Сотрудники ФСБ России во временно оккупированном Крыма после проведенных обысков у последователей религиозного объединения "Свидетели Иеговы" в Армянске открыли уголовные дела в отношении Александра Литвинюка и Александра Дубовенко. Мужчин обвинили по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация экстремистской деятельности). В 2017 году Верховный суд России запретил церковь "Свидетели Иеговы", признав ее экстремистской", - отметила Денисова.
Кроме того, она отметила, что т.н. "коллегия Севастопольского городского суда", который подчиняется оккупационной администрации полуострова, оставила в силе приговор первой инстанции по делу Виктора Сташевского, который незаконно приговорен к шести с половиной годам за участие в деятельности "Свидетелей Иеговы".
Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ уничтожает православную общину во временно оккупированном Крыму, - Денисова о запрете богослужения в храме ПЦУ
Денисова добавила, что к таким же срокам в марте 2020 года были безосновательно приговорены двое крымчан - Сергей Филатов и Артем Герасимов. Сейчас они отбывают наказание в ФКУ "ИК-12 ГУФСИН России по Ростовской области".
"РФ игнорирует выполнение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 74/168, согласно которой страна-оккупант должна обеспечить свободу вероисповедания и религии без какой-либо дискриминации или введения искусственных регуляторных барьеров", - заявила омбудсмен.
Она подчеркнула, что преследование членов религиозных организаций в Крыму является грубым нарушением 18 статьи Всеобщей декларации прав человека и 9 статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которым каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии.
Также, по словам Денисовой, Россия игнорирует Женевскую конвенцию о запрете применения законов страны-агрессора на оккупированной территории.
"Призываю международное сообщество продолжать санкционное давление для восстановления прав жителей временно оккупированного Крыма. Все последователи "Свидетелей Иеговы", заключенные из-за мирного осуществления своего права на свободу религии и убеждений, являются пленниками совести. Они должны быть немедленно и безоговорочно освобождены, их приговоры - отменены, а все обвинения против них сняты", - резюмировала Денисова.
Пожалуйста, подождите...
Про це заявив міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков на зустрічі в США з керівником американської аналітичної організації Jamestown Foundation Гленом Ховардом.
1 год ·
Вповноважена по правах людини Денісова висловлює занепокоєння тим, що дітей у шеколах на окупованих територіях навчають військовій справі і нав'язують їм московське "православ'я".
Денісова НЕ висловлює занепокоєння тим, що в українських школах дітей не готують до війни і що їх відвертають від істиної віри.
Більшу частину свого часу Денісова витрачає на захист права маніхеїв на здійснення антилюдської, антинаціональної, антихристиянської діяльності.
маргиналов тут нафиг?
этот чудак поехавший на "вере" - планете же 7000 лет, успокойсииии
это ведь круто же - в рабской книге будет - работала обухосмэном попрала прав членовекаа, под.пись, полковник Шредер
не, ну реально - **** толку из этой мадамки то? тока за то шо фамилия? так у меня тоже фамилия Козлов - то же типо засрусьурусь гггг
ну реально - что она сделала кроме посветить рожей да подсосаться, ой, подсось подставить, тьху, ну, как там.... сигнатурку нарисовать, во!
на то шо ты типо реально сказал выше
это украденный унитаз с "Яны-Капу"
5 августа 2021 года в Армянске - на севере полуострова Крым - прошла серия обысков у местных верующих. 60-летнего Александра Литвинюка задержали и увезли за 140 км от дома, в Симферополь. 6 августа суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, и около полуночи верующего доставили домой.
За три дня до обыска старший следователь СО УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю Виталий Власов возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация экстремистской деятельности) в отношении Александра Литвинюка и еще одного местного верующего - 48-летнего Александра Дубовенко. Основанием послужили рапорты, поступившие из Погрануправления ФСБ. Литвинюка обвиняют в том, что он «использовал программное обеспечение для осуществления видеоконференцсвязи "Zoom"» для «привлечения новых членов [запрещенной] организации».
6 августа 2021 года судья Киевского районного суда Симферополя Андрей Долгополов отправил Александра Литвинюка под домашний арест до 1 октября 2021 года.
Александр Дубовенко гостил у родственников в другом городе, поэтому обыск прошел в его отсутствие. Дома находилась супруга верующего Ирина. Около 6 утра она заметила во дворе несколько человек. В дверь постучали, закрыв глазок. Ирина недавно переболела коронавирусом и еще чувствовала слабость, однако силовики вынудили ее открыть, представившись сотрудниками ФСБ. Следователь Лавров предъявил постановление на обыск, выданное Киевским райсудом Симферополя. Правоохранители изъяли электронные устройства, личные записи, правоустанавливающие документы на квартиру и рабочие бумаги Александра.
Обыски прошли в общей сложности в жилищах 8 верующих из Армянска в возрасте от 47 до 72 лет. Силовики приезжали на микроавтобусах и легковых автомобилях без номерных знаков. В одну из квартир они пытались проникнуть, вызвав представителей коммунальных служб для перекрытия канализации. У верующих изымали электронные устройства и личные записи, искали денежные средства, личные заметки и блокноты с рукописным текстом, в котором есть ссылки на Библию. Копий постановлений и протоколов изъятия вещей правоохранители не предоставили.
Помимо верующих из Армянска уже 10 жителей Крыма подвергаются уголовному преследованию за свою веру в Бога Иегову. Сергей Филатов и Артём Герасимов отбывают реальные сроки в колонии общего режима только из-за своего вероисповедания.