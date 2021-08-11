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Новости Политика Украины
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Брат главы ОП Ермака Денис выиграл суд против нардепа Лероса

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Брат главы ОП Ермака Денис выиграл суд против нардепа Лероса

Киевский апелляционный суд признал обвинения нардепа Гео Лероса в адрес Дениса Ермака недостоверной и порочащей деловую репутацию информацией и потребовал ее опровергнуть.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Требования истца суд удовлетворил в полной мере.

"Суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Ермака Д.Б. информацию, распространенную на официальной странице народного депутата Украины Лероса Гео в Fаcebook, а именно: "Видео доказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из рф), ну и конечно заработок на государстве", - отметили в суде.

Там добавляют, что суд обязал Гео Лероса опровергнуть распространенную им информацию, опубликовав в Фейсбуке следующий текст: "Распространенная мной информации о том, что Денис Ермак на заказ или по другим причинам выполняет коррупционные деяния в отношении "продажи" государственных должностей, является недостоверной и не соответствующей действительности".

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Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом".

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермакаведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+52
Шо ж, - поздоровимо зебілів з кінцем епохи брехні.
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11.08.2021 17:54
+44
зе-упыри довели страну до ручки - когда видео с зафиксированным на нем преступлением, уже не является аргументом для суда. Сейчас основной аргумент для чмырей в мантия - принадлежность к клану неприкасаемых
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11.08.2021 17:46
+39
Это не видео, это не брат и не ермака
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11.08.2021 17:45
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законы не нужны -
когда ты брат ермака ! Брат голови ОП Єрмака Денис виграв суд проти нардепа Лероса - Цензор.НЕТ 4122
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11.08.2021 19:39 Ответить
скоро за все треба буде відповідати. ми почекаємо.
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11.08.2021 19:39 Ответить
Ага, скоро смєтуни прозріють))
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11.08.2021 19:48 Ответить
Самий чесний ручний суд Зеленського-Єрмака, сподіваюся Зеленський після свого президентсва зніме новий фільм "Кумовья" прямо у своїй камері.
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11.08.2021 20:30 Ответить
*************** зеленое кодло во главе с зеленым клоунским дерьмом.
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11.08.2021 20:33 Ответить
ухты - мы вышли из бухты !!! .. как неожиданно ... Брат голови ОП Єрмака Денис виграв суд проти нардепа Лероса - Цензор.НЕТ 5637
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11.08.2021 21:00 Ответить
Брат голови ОП Єрмака Денис виграв суд проти нардепа Лероса - Цензор.НЕТ 8328
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11.08.2021 21:46 Ответить
Без стёба и иронии---а что кто то и правда верил в иное решение суда? Хлопцы---ну вы даёте! По такой жаре только сухое белое пить надо и чуть.
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11.08.2021 22:55 Ответить
членограй порешал ....
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11.08.2021 23:18 Ответить
Решение не окончательное : есть еще Верховный суд, а он реформирован при Порошенко---думаю, решение будет иное)))
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12.08.2021 00:45 Ответить
цікаво, скільки коштувало таке "правильне" рішення від такого "суду"?
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12.08.2021 03:28 Ответить
ПДР КОРРУПЦИОННЫЙ !!! НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ ВОЙСКА США НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ И УНИЧТОЖИТЬ ВСЕХ КОРРУПЦИОНЕРОВ !!!
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12.08.2021 09:38 Ответить
Стоили Курехяну начать гадить Президенту.... и сразу стал родным и любимым для шЫколадных патриотов!
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12.08.2021 12:02 Ответить
Хто б сумнівався.........................
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12.08.2021 17:17 Ответить
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