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Новини Політика України
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Брат голови ОП Єрмака Денис виграв суд проти нардепа Лероса

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Брат голови ОП Єрмака Денис виграв суд проти нардепа Лероса

Київський апеляційний суд визнав звинувачення нардепа Гео Лероса на адресу Дениса Єрмака недостовірним і таким, що порочить ділову репутацію інформацією і зажадав його спростувати.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна". Вимоги позивача суд задовольнив повною мірою.

"Суд визнав недостовірною і такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію Єрмака Д.Б. інформацію, поширену на офіційній сторінці народного депутата України Лероса Гео у Fаcebook, а саме: "Відеодокази, як Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонку (привіт із рф), ну і, звичайно, заробіток на державі", - зазначили в суді.

Там додають, що суд зобов'язав Гео Лероса спростувати поширену ним інформацію, опублікувавши у Фейсбуці такий текст: "Поширена мною інформація про те, що Денис Єрмак на замовлення або з інших причин виконує корупційні діяння щодо "продажу" державних посад, є недостовірною і не відповідає дійсності".

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Нагадаємо, 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (шахрайство), стаття 344 (втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (розголошення державної таємниці) і стаття 365 (перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

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Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього, він назвав Дениса Єрмака "базікалом", а депутата СН Лероса, який опублікував записи, - "аферистом".

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу президента.
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Топ коментарі
+52
Шо ж, - поздоровимо зебілів з кінцем епохи брехні.
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11.08.2021 17:54
+44
зе-упыри довели страну до ручки - когда видео с зафиксированным на нем преступлением, уже не является аргументом для суда. Сейчас основной аргумент для чмырей в мантия - принадлежность к клану неприкасаемых
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11.08.2021 17:46
+39
Это не видео, это не брат и не ермака
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11.08.2021 17:45
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законы не нужны -
когда ты брат ермака ! Брат голови ОП Єрмака Денис виграв суд проти нардепа Лероса - Цензор.НЕТ 4122
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11.08.2021 19:39 Відповісти
скоро за все треба буде відповідати. ми почекаємо.
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11.08.2021 19:39 Відповісти
Ага, скоро смєтуни прозріють))
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11.08.2021 19:48 Відповісти
Самий чесний ручний суд Зеленського-Єрмака, сподіваюся Зеленський після свого президентсва зніме новий фільм "Кумовья" прямо у своїй камері.
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11.08.2021 20:30 Відповісти
*************** зеленое кодло во главе с зеленым клоунским дерьмом.
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11.08.2021 20:33 Відповісти
ухты - мы вышли из бухты !!! .. как неожиданно ... Брат голови ОП Єрмака Денис виграв суд проти нардепа Лероса - Цензор.НЕТ 5637
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11.08.2021 21:00 Відповісти
Брат голови ОП Єрмака Денис виграв суд проти нардепа Лероса - Цензор.НЕТ 8328
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11.08.2021 21:46 Відповісти
Без стёба и иронии---а что кто то и правда верил в иное решение суда? Хлопцы---ну вы даёте! По такой жаре только сухое белое пить надо и чуть.
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11.08.2021 22:55 Відповісти
членограй порешал ....
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11.08.2021 23:18 Відповісти
Решение не окончательное : есть еще Верховный суд, а он реформирован при Порошенко---думаю, решение будет иное)))
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12.08.2021 00:45 Відповісти
цікаво, скільки коштувало таке "правильне" рішення від такого "суду"?
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12.08.2021 03:28 Відповісти
ПДР КОРРУПЦИОННЫЙ !!! НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ ВОЙСКА США НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ И УНИЧТОЖИТЬ ВСЕХ КОРРУПЦИОНЕРОВ !!!
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12.08.2021 09:38 Відповісти
Стоили Курехяну начать гадить Президенту.... и сразу стал родным и любимым для шЫколадных патриотов!
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12.08.2021 12:02 Відповісти
Хто б сумнівався.........................
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12.08.2021 17:17 Відповісти
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