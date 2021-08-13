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Новости Политика Украины
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ГФС (3598) Офис Президента (1691) Мельник Вадим (72) Бюро экономической безопасности (166) Гмырин Андрей (6)

В ГФС Мельника сидят на контрабандных потоках, руководит процессом Гмырин, а деньги заносятся в ОП, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В ГФС Мельника сидят на контрабандных потоках, руководит процессом Гмырин, а деньги заносятся в ОП, - СМИ

Очевидным прогнозом для окончания конкурса на пост главы БЭБ остается победа Вадима Мельника - при поддержке помощника Зеленского Сергея Шефира и Андрея Гмырина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Хвиля".

В 2013 году нынешний глава ГФС Вадим Мельник работал вместе с Андреем Гмыриным в Миндоходов и сборов, которое возглавлял беглый экс-министр Александр Клименко. Мельник тогда занимал должность начальника управления финрасследований главного следственного управления Миндоходов, а Гмырин возглавлял отдел в ГУ ВБ.

"Фактически фискальной службой сейчас руководит не Мельник, а смотрящий Андрей Гмырин, который работал в Миндоходов при Януковиче. Он полностью ориентирован на Сергея Шефира (первый помощник президента Украины Зеленского. - Ред.), а также на Андрея Ермака (глава Офиса Президента. - Ред.). То есть - Грымин входит в близкий круг президента", - сообщил источник издания.

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Отмечается, что попасть в близкое окружение Зеленского Гмырину удалось благодаря родственным связям. Дело в том, что ребенок его родной сестры ходит в одну школу с детьми Зеленского.

"Есть такая контора "Агро Газ Трейдинг", которая занималась "давальческими схемами" на Одесском припортовом заводе. Руководит этой конторой Владимир Колот, который является партнером Гмырина и женат на его родной сестре. А ребёнок Колота ходит ту же школу на Новопечерских Липках, куда и дети Зеленского. Когда Зеленский стал президентом, через Колота и семейные контакты Гмырин попал в окружение президента. Тогда он познакомился с Шефиром и Андреем Ермаком, представившись большим экспертом по любому налоговому "схематозу". Андрей Богдан (бывший руководитель Офиса Президента. - Ред.), когда он еще был на должности, рассказывал, что именно Шефир привел Гмырина в Офис Президента", - рассказал источник.

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За тем, чтобы интересы Гмырина учитывались в работе ГФС, по словам собеседника "Хвилі", следит начальник ГУ по борьбе с финансовыми преступлениями Владимир Ткаченко, который, к слову, также подавался на должность главы БЭБ, но уже во втором туре выбыл из конкурса.

"В ГФС систематически получают деньги со списка контрафактного производства, контрабандных сигарет и спирта - то есть, конкретно сидят на потоках. Главным оператором этого процесса является Гмырин, деньги заносятся в Офис Президента, а оператором схем в интересах Гмырина является Владимир Ткаченко", - добавил источник издания.

Отмечается, что очевидным прогнозом для окончания конкурса на пост главы БЭБ остается победа Мельника - при поддержке Шефира и Гмырина.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
деньги заносятся в ОП/ Мельник ,глава Государственной фискальной службы Украины , представитель налоговой мафии в Украине. За годы службы Мельник сумел накопить не менее 30 миллионов долларов и выйти сухим из воды Если бы не обвинение в заказном убийстве, о Мельнике знали бы не многие.-Вадим Мельник и его ореховая мафия .
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13.08.2021 10:36
+9
от нічого ви не розумієте!
вони - жертви олігархічної системи!
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13.08.2021 10:41
+7
В ГФС Мельника сидят на контрабандных потоках, руководит процессом Гмырин, а деньги заносятся в ОП, - СМИ - Цензор.НЕТ 7511
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13.08.2021 10:33
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В ГФС Мельника сидят на контрабандных потоках, руководит процессом Гмырин, а деньги заносятся в ОП, - СМИ - Цензор.НЕТ 7511
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13.08.2021 10:33 Ответить
деньги заносятся в ОП/ Мельник ,глава Государственной фискальной службы Украины , представитель налоговой мафии в Украине. За годы службы Мельник сумел накопить не менее 30 миллионов долларов и выйти сухим из воды Если бы не обвинение в заказном убийстве, о Мельнике знали бы не многие.-Вадим Мельник и его ореховая мафия .
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13.08.2021 10:36 Ответить
А ким Мельник працював в 2014-2019 роках?
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13.08.2021 10:59 Ответить
Вором.
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13.08.2021 11:01 Ответить
"У 2014 р. став заступником начальника Головного управління - начальником слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України"
"12.2016 - 02.2018
доцент кафедри фінансових розслідувань Університету Державної фіскальної служби України"
"у 2016 р. Вадиму Мельнику присвоєно почесне звання заслуженого юриста України."
Такие люди нужны любой власти.
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13.08.2021 12:21 Ответить
Бутусову надо идти в президенты чтобы эту всю мразь упрятать за решетку и надолго
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13.08.2021 10:40 Ответить
Хай Бутусов займається своєю справою.
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13.08.2021 10:49 Ответить
от нічого ви не розумієте!
вони - жертви олігархічної системи!
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13.08.2021 10:41 Ответить
первая ледя хотит жрать
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13.08.2021 10:41 Ответить
Хотів би запитати борцунів з баригами, ворами та олігархами - хоча б сьогодні ви можете пояснити що у вас вкрали два роки тому?????
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13.08.2021 10:43 Ответить
Совість і мізки.
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13.08.2021 10:50 Ответить
Это победа, зебобики, это победа. Только победили не вы. Вы проиграли.
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13.08.2021 10:53 Ответить
им пох, они насрали, в очередной раз лохов кинули, теперь поедут на арбайтен, кто в польшу, кто на засРашку, а нормальные люди еще долго будут нюхать.
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13.08.2021 11:15 Ответить
и что?
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13.08.2021 12:21 Ответить
Делу партии верны… ее верные сыны!

Азиров с нами,
бессмертен и величав,
по всей вселенной
ширится шествие -
мыслей,
слов
и дел Яновича. (с) из Маяковского
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13.08.2021 12:31 Ответить
новие лица
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13.08.2021 12:36 Ответить
У ДФС Мельника сидять на контрабандних потоках, керує процесом Гмирін, а гроші заносяться в ОП, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5516
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14.08.2021 01:16 Ответить
 
 