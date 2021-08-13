В ГФС Мельника сидят на контрабандных потоках, руководит процессом Гмырин, а деньги заносятся в ОП, - СМИ

Очевидным прогнозом для окончания конкурса на пост главы БЭБ остается победа Вадима Мельника - при поддержке помощника Зеленского Сергея Шефира и Андрея Гмырина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Хвиля".

В 2013 году нынешний глава ГФС Вадим Мельник работал вместе с Андреем Гмыриным в Миндоходов и сборов, которое возглавлял беглый экс-министр Александр Клименко. Мельник тогда занимал должность начальника управления финрасследований главного следственного управления Миндоходов, а Гмырин возглавлял отдел в ГУ ВБ.

"Фактически фискальной службой сейчас руководит не Мельник, а смотрящий Андрей Гмырин, который работал в Миндоходов при Януковиче. Он полностью ориентирован на Сергея Шефира (первый помощник президента Украины Зеленского. - Ред.), а также на Андрея Ермака (глава Офиса Президента. - Ред.). То есть - Грымин входит в близкий круг президента", - сообщил источник издания.

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Отмечается, что попасть в близкое окружение Зеленского Гмырину удалось благодаря родственным связям. Дело в том, что ребенок его родной сестры ходит в одну школу с детьми Зеленского.

"Есть такая контора "Агро Газ Трейдинг", которая занималась "давальческими схемами" на Одесском припортовом заводе. Руководит этой конторой Владимир Колот, который является партнером Гмырина и женат на его родной сестре. А ребёнок Колота ходит ту же школу на Новопечерских Липках, куда и дети Зеленского. Когда Зеленский стал президентом, через Колота и семейные контакты Гмырин попал в окружение президента. Тогда он познакомился с Шефиром и Андреем Ермаком, представившись большим экспертом по любому налоговому "схематозу". Андрей Богдан (бывший руководитель Офиса Президента. - Ред.), когда он еще был на должности, рассказывал, что именно Шефир привел Гмырина в Офис Президента", - рассказал источник.

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За тем, чтобы интересы Гмырина учитывались в работе ГФС, по словам собеседника "Хвилі", следит начальник ГУ по борьбе с финансовыми преступлениями Владимир Ткаченко, который, к слову, также подавался на должность главы БЭБ, но уже во втором туре выбыл из конкурса.

"В ГФС систематически получают деньги со списка контрафактного производства, контрабандных сигарет и спирта - то есть, конкретно сидят на потоках. Главным оператором этого процесса является Гмырин, деньги заносятся в Офис Президента, а оператором схем в интересах Гмырина является Владимир Ткаченко", - добавил источник издания.

Отмечается, что очевидным прогнозом для окончания конкурса на пост главы БЭБ остается победа Мельника - при поддержке Шефира и Гмырина.

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