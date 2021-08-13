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Новости Политика Украины
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ГФС не может зайти в киоски с нелегальными сигаретами, потому что им сливают информацию, - Мельник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ГФС не может зайти в киоски с нелегальными сигаретами, потому что им сливают информацию, - Мельник

Глава ДФС Вадим Мельник отрицает ответственность исключительно ГФС за ситуацию с теневым оборотом сигарет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время собеседования на должность главы Бюро экономической безопасности, где он считается негласным фаворитом и ставленником Офиса Президента, отвечая на вопрос Тимофея Милованова.

"Если вы хотите сделать виновным один орган - делайте, но результата от этого не будет", - заверил Мельник.

"Если нам надо провести обыск в каком-то ларьке, то нам нужно три-пять дней, чтобы принять санкцию. За это время будет слив информации и они закроются. Ничего там не будет. Информацию получать очень тяжело, функции ОРД прекращены", - пожаловался Мельник.

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Он похвастался изъятием продукции, но также признал, что по решениям судов они возвращают конфискованную продукцию.

"Это правовое государство", - отметил председатель ГФС.

Как известно, весной представители ГФС проигнорировали заседание профильного комитета Рады относительно обращения нелегального табака.

На том заседании нардеп Александр Дубинский рассказал, что только через магазин "duty free" в аэропорту "Киев" было реализовано 2,54 млн блоков сигарет не менее чем на 600 млн гривен. То есть на одного пассажира, который вылетал, было списано около 100 блоков сигарет, которые после этого попадают в розничную продажу. 98% сигарет в аэропорту "Киев" были реализованы через один магазин беспошлинной торговли.

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Как оказалось, представители ГНС и ГТС даже не смогли сказать, есть ли уголовное производство по этому магазину, тогда как депутаты заявляли, что магазин до сих пор работает.

"Мы перед заседанием сделали в течение 3 часов экскурсию по городу Киеву. И, собственно, мы увидели на конкретных адресах табачные изделия, которые продаются по цене ниже, чем установлено законодательством. Это все делается открыто, без каких-либо ограничений. Мы приобрели эти пачки сигарет. Не то, что никаких проблем нет с этим, это системно не замечается и системно не обращается на это внимания. Почему не обращается внимание? Это вопрос, на который я хотел бы получить ответ от руководства Государственной фискальной службы, но я не могу этого сделать в связи с тем, что, к сожалению, они проигнорировали сегодняшнее заседание", - заявил на том комитете Гетманцев.

Ранее Цензор.НЕТ писал о конкурсе на должность главы БЭБ вматериале "Еще один из рода Ермака-Татарова-Гмырина: БЭБ делают ковчегом для кадров Януковича".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
И кто же слил информацию? Кто же это сделал? Ай-ай-ай...
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13.08.2021 17:11
+6
Сами сливают, сами откатики за это берут, штрафов нет. Профит в кармане.
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13.08.2021 17:15
+6
Навіщо потрібен такий орган, який не справляється із своїми функціями?
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13.08.2021 17:19
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И кто же слил информацию? Кто же это сделал? Ай-ай-ай...
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13.08.2021 17:11 Ответить
І добре що зливають. бО НИНІШНІ ЦІНИ НА ЦИГАРКИ яЦЕНЮК І гРОЙСМАН ПИСАЛИ НА СВОЇ БАГАТОМІЛЬЙОННІ ПРИБУТКИ.
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13.08.2021 18:18 Ответить
Хто і кому?
Кіоски чи ГФС??
Усєм кусать хатитца...
Жаби та гадюки=Камасутра...
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13.08.2021 17:15 Ответить
позорное бессилие гос-ва ГФС не может зайти в киоски с нелегальными сигаретами, потому что им сливают информацию, - Мельник - Цензор.НЕТ 8507
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13.08.2021 17:15 Ответить
Сами сливают, сами откатики за это берут, штрафов нет. Профит в кармане.
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13.08.2021 17:15 Ответить
А ось коли він стане главою БЕБу, от тоді наведе лад. А зараз ніяк не можна.
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13.08.2021 17:16 Ответить
Так пусть же сделают возле киоска засаду: ГФС не может зайти в киоски с нелегальными сигаретами, потому что им сливают информацию, - Мельник - Цензор.НЕТ 5929
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13.08.2021 17:17 Ответить
надо армейскую карту, киоск это серьёзная операция
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13.08.2021 18:50 Ответить
Навіщо потрібен такий орган, який не справляється із своїми функціями?
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13.08.2021 17:19 Ответить
Понимаю что вопрос риторический. НО!
Пока в головах граждан Украины будет процветать совок ни один орган работать не будет.
Кроме кпсс и гулагов естественно.
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13.08.2021 17:24 Ответить
Это не тот Мельник, который разоблачил целого шпиона?
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13.08.2021 17:19 Ответить
тот...тот... ))))
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13.08.2021 17:21 Ответить
нічого не плутаєш? Мельник викрив? чи надавав йому таємну інформацію про нашу спецуру?
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13.08.2021 17:23 Ответить
Это не я путаю...

https://censor.net/ru/news/3282651/melnik_utverjdaet_chto_podpisal_razresheniya_shpionu_ustinovu_zadnim_chislom_chtoby_ego_razoblachit
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13.08.2021 17:41 Ответить
у нас рядом с АТБ каждый день чувак разворачивает столик с сигаретками, к нему постоянно подходят патрульные опять же каждый день .... и ничего - столик и чувак на месте, торговля идет
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13.08.2021 17:21 Ответить
но вот бабок с яблоками, грушами, чесноками .. гоняют жизнерадостно )))
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13.08.2021 17:22 Ответить
тю... а в нас кіоск-кофейня, там алкашам за 20гр стопку смаги наливають, всі знають, і менти також (самі підходять), а торгують вже зо два роки...
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13.08.2021 17:26 Ответить
Народився 02 травня 1972 року м. Житомир
Освіта вища, Харківський військовий університет у 1994 році, спеціальність - радіотехнічні засоби, кваліфікація - радіоінженер, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого у 2000 році, спеціальність - правознавство, кваліфікація - юрист
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Володіння мовами українською, англійською - вільно
Нагороди, почесні звання нагрудний знак «Відмінник податкової міліції» у 2003 році, нагрудний знак «10 років слідчім підрозділам ОДПС України» у 2008 році, нагрудний знак «За честь і службу» у 2011 році, Заслужений юрист України у 2016 році.

И этот настолько обученный и крайне образованный член рассказывает как сложно попасть в закрытый ларек? Или может столь блестящее образование мешает понять о сливе информации? Стоп, граждане, я забыл совсем о великом значении слова "откат", вот и верь оманскому ослу после этого...
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13.08.2021 17:28 Ответить
Загнали ціни до небес, а тепер дивуються. Зробіть по 3 гривні за пачку і проблема зникне.
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13.08.2021 17:37 Ответить
Покупайте табак наразвес, гильзы и машинку. У меня пачка выходит в полтора доллара при цене в магазине больше 6.
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13.08.2021 17:45 Ответить
шо я и делаю уже лет так 7
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13.08.2021 17:46 Ответить
Угу, я тоже.
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13.08.2021 17:47 Ответить
Я купую контрабас.
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13.08.2021 17:48 Ответить
мабуть i я б купував конрабас, так нема його.
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13.08.2021 17:50 Ответить
Не мое место осуждать, но это, в общем-то, как бы нехорошо....
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13.08.2021 17:50 Ответить
Покупатель всегда прав.(С)
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13.08.2021 17:51 Ответить
ДФС не може зайти в кіоски з нелегальними сигаретами, бо їм зливають інформацію, - Мельник - Цензор.НЕТ 1663
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13.08.2021 17:56 Ответить
250 грн - 500 гр табака
80 грн - коробка гильз 500 шт.
Выходит 15 грн/пачка.
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13.08.2021 17:55 Ответить
А в магазине?
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13.08.2021 17:56 Ответить
Которые курил "LD" красные (крепкие) - 52 грн, или 57 - 25 шт. Конечно свои отличаются, но того стоит.
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13.08.2021 19:17 Ответить
Я молдавський лакі страйк сьогодні купив, 25 гривень пачка. Доволі таки нічого. Бо улюблений ;Філіп Моріс; уже по 56 гривень.
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13.08.2021 21:19 Ответить
а и правда, зачем шо то делать, если все равно пришел, а там ничего нет.
или там чинить? - все равно же сломается рано или поздно...
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13.08.2021 17:43 Ответить
Уволить всех,зарплату не платить!Нет результатов-нет зарплат!
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13.08.2021 17:46 Ответить
ДФСовські кроти кормухи стережуть!
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13.08.2021 18:21 Ответить
и это бесхребетное существо собираеться возглавить БЕБ бороться с экономичесскими преступлениями в масштабах страны? он признаеться что не может попасть в торговую палатку для проверки.
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13.08.2021 18:27 Ответить
Извините за беспокойство...Но мне хочется узнать : А как быть курильщикам со стажем ,( там ,знаете ли много людей со скромным достатком,пенсионеры ..) с каких дивидендов можно платить по 50-70 гр за пачку ? Противоправно?- Несомненно ! Но эти лотки для многих единственный выход.!
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13.08.2021 18:51 Ответить
Как он ловко лапшу на уши накидывает! А я ни китайским палочками не вилкой так не умею!
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13.08.2021 19:50 Ответить
У нас кіоск просто в центрі міста. Працює відкрито. Але він належить голові громади, а того кришує сам Максим Гузенко.
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13.08.2021 21:17 Ответить
 
 