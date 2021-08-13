ГФС не может зайти в киоски с нелегальными сигаретами, потому что им сливают информацию, - Мельник
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава ДФС Вадим Мельник отрицает ответственность исключительно ГФС за ситуацию с теневым оборотом сигарет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время собеседования на должность главы Бюро экономической безопасности, где он считается негласным фаворитом и ставленником Офиса Президента, отвечая на вопрос Тимофея Милованова.
"Если вы хотите сделать виновным один орган - делайте, но результата от этого не будет", - заверил Мельник.
"Если нам надо провести обыск в каком-то ларьке, то нам нужно три-пять дней, чтобы принять санкцию. За это время будет слив информации и они закроются. Ничего там не будет. Информацию получать очень тяжело, функции ОРД прекращены", - пожаловался Мельник.
Он похвастался изъятием продукции, но также признал, что по решениям судов они возвращают конфискованную продукцию.
"Это правовое государство", - отметил председатель ГФС.
Как известно, весной представители ГФС проигнорировали заседание профильного комитета Рады относительно обращения нелегального табака.
На том заседании нардеп Александр Дубинский рассказал, что только через магазин "duty free" в аэропорту "Киев" было реализовано 2,54 млн блоков сигарет не менее чем на 600 млн гривен. То есть на одного пассажира, который вылетал, было списано около 100 блоков сигарет, которые после этого попадают в розничную продажу. 98% сигарет в аэропорту "Киев" были реализованы через один магазин беспошлинной торговли.
Как оказалось, представители ГНС и ГТС даже не смогли сказать, есть ли уголовное производство по этому магазину, тогда как депутаты заявляли, что магазин до сих пор работает.
"Мы перед заседанием сделали в течение 3 часов экскурсию по городу Киеву. И, собственно, мы увидели на конкретных адресах табачные изделия, которые продаются по цене ниже, чем установлено законодательством. Это все делается открыто, без каких-либо ограничений. Мы приобрели эти пачки сигарет. Не то, что никаких проблем нет с этим, это системно не замечается и системно не обращается на это внимания. Почему не обращается внимание? Это вопрос, на который я хотел бы получить ответ от руководства Государственной фискальной службы, но я не могу этого сделать в связи с тем, что, к сожалению, они проигнорировали сегодняшнее заседание", - заявил на том комитете Гетманцев.
Ранее Цензор.НЕТ писал о конкурсе на должность главы БЭБ вматериале "Еще один из рода Ермака-Татарова-Гмырина: БЭБ делают ковчегом для кадров Януковича".
Пожалуйста, подождите...
Кіоски чи ГФС??
Усєм кусать хатитца...
Жаби та гадюки=Камасутра...
Пока в головах граждан Украины будет процветать совок ни один орган работать не будет.
Кроме кпсс и гулагов естественно.
https://censor.net/ru/news/3282651/melnik_utverjdaet_chto_podpisal_razresheniya_shpionu_ustinovu_zadnim_chislom_chtoby_ego_razoblachit
Освіта вища, Харківський військовий університет у 1994 році, спеціальність - радіотехнічні засоби, кваліфікація - радіоінженер, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого у 2000 році, спеціальність - правознавство, кваліфікація - юрист
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Володіння мовами українською, англійською - вільно
Нагороди, почесні звання нагрудний знак «Відмінник податкової міліції» у 2003 році, нагрудний знак «10 років слідчім підрозділам ОДПС України» у 2008 році, нагрудний знак «За честь і службу» у 2011 році, Заслужений юрист України у 2016 році.
И этот настолько обученный и крайне образованный член рассказывает как сложно попасть в закрытый ларек? Или может столь блестящее образование мешает понять о сливе информации? Стоп, граждане, я забыл совсем о великом значении слова "откат", вот и верь оманскому ослу после этого...
80 грн - коробка гильз 500 шт.
Выходит 15 грн/пачка.
или там чинить? - все равно же сломается рано или поздно...