На территории Афганистана нет военнослужащих ВСУ, - замминистра обороны Маляр
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На территории Афганистана нет военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель министра обороны Анна Маляр, информирует Цензор.НЕТ.
"Миротворческий персонал, выполнявший задачи в Афганистане в рамках операции НАТО, по состоянию на 8 июня вернулся в Украину. Следовательно, на территории Афганистана военнослужащих ВСУ нет", - написала Маляр.
Ранее стало известно, что на военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие".
В свою очередь в МИД заявили, что ведомству известно о 12 украинцах, заблокированных на военной базе в Афганистане.
Топ комментарии
+8 Підлога Маккартні
показать весь комментарий17.08.2021 15:38
+6 Анатолий К 65c6a92d
показать весь комментарий17.08.2021 15:51
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Прямо сев . Корея в квадрате...
Если они там никого не убили и ничего не украли - никакого скандала не будет.
https://twitter.com/vitalik_ufa/status/ ... F4%2F16%2F
Судя по тому шо они звонят в посольство и постят шо-то в соцсеточках - никто их не тронул.
водяний щур та шкрек appreciation account@urHPwasmaxedout 1 ч
Война - это не только про танки и смерти на фронте.
Война предоставляет свободу для многих психопатов и садистов, которые буквально наслаждаются пытками над другими людьми. А "республики" не признаны никем в мире, этим женщинам буквально некуда податься и их никто не может защитить.
В гугл картах я решила чисто из интереса вбить адрес Изоляции (Светлый Путь 3) в Донецке, на карте по адресу есть три точки, одна из которых отмечается как заведение типа "Bed & Breakfast" с названием «У Марины».
Почти на 100% уверена в том, что это «заведение» является чем-то вроде точки трафикинга, где торгуют телами пленных женщин в сексуальных целях. Проще говоря: их насилуют. По скринам смотрите сами, есть даже комментарий, который оставили 3 месяца назад.
"у Марины" не единственное такое заведение. Я перешла на акк того, кто оставил комментарий, там много фото рандомных женщин и комментарий (на скрине) к такому же «заведению» под названием «Дом», находится в 4 км от Светлого Пути 3.
Для РФ, которая финансирует "ополченцев", но молчит об этом, этих женщин, как и жителей тех территорий, не существует. Россия никогда не признает тех зверств и не будет никогда говорить о том аде, который там происходит, поэтому об этом должны говорить мы.
Ещё раз: то есть по тому же адресу, где стоит здание "Изоляции", есть заведение с полуобнаженными фото женщин и достаточно однозначными комментариями.
1. англичане с новейшими ружьями - бились и проиграли 30 летнюю войну с моджахедами ;
2. с подачи андропова и др. союзников - бились новейшими ракетами и авиацией и проиграли 10- летнюю войну с
талибами и моджехедами ;
3. амкриканцы с союзниками 0Германией Францией и Англией бились с новейшим вооружением 21 века и проиграли 15 - летнюю -
Талибам !
Вопрос -
За какие ценности бились и погибали почти 1 (один) Карл век армии мира в Афганистане.
Если все равно никто не победил партизан с их верой в победу !
Тали́бы, Талиба́н (пушту طالبان - студенты, учащиеся медресе) - исламистская террористическая организация, зародившаяся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году
как с ними могли воевать англичане и ссср с 1900 года, если они возникли тока в 1994 году?
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Без единого выстрела .
Ничего не напоминает , а боты ?
мы все ее прекрасно знаем.
задолбали кремлеботы (впрочем, как и порохоботы - но это другая история).
трамп еще в феврале 2020 года заключил соглашение о выводе войск из Афганистана.
и тут вот нежданчик, через 1.5 года кацапня проснулась, и вывод войск для них стал неожиданностью и бегством армии США под ночным покровом от злобных талибов.
мозги все, походу, просраны?
Военно-транспортный самолет ВВС США C-17 Globemaster III эвакуировал из Кабула в Катар около 640 афганских жителей за один полет
Злой Одессит
@zloy_odessit
Фейк от российской пропаганды: украинских "военных" бросили в Афганистане
На самом деле последний украинский военный покинул Афган 5 июня 2021.
Но фейк весьма успешно зашёл в наше медиа-пространство.