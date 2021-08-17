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Новости За рубежом
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Это гибридная атака на Евросоюз, - Меркель о волне мигрантов из Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Это гибридная атака на Евросоюз, - Меркель о волне мигрантов из Беларуси

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала действия Александра Лукашенко из-за наплыва нелегальных мигрантов на границе Беларуси с Литвой. По ее мнению, эта ситуация атакой на Европейский союз.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"Президент Лукашенко использует беженцев, например, из Ирака, гибридным способом, чтобы подорвать безопасность, и, конечно, мы осуждаем это самым решительным образом", - заявила она на пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

По ее мнению, Лукашенко использует миграционную кризис для давления на ЕС, чтобы Брюссель отменил санкции против белорусского режима.

"Мы тесно координируем все действия с европейскими партнерами. Мы также постараемся занять общую позицию, так как этот гибридный вид противостояния, который использует Беларусь, является атакой на всех нас в Европейском союзе", - добавила Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о ситуации на границе с Литвой: Если не утихомирятся - получат по морде. Они испытывают мое терпение

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы 9 июля объявило экстремальную ситуацию государственного масштаба. Литва начала строить на границе с Беларусью забор из колючей проволоки. Общая протяженность границы двух стран составляет 678,8 км.

21 июля 2021 года президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки, которые урезают права незаконных мигрантов, однако отметил, что права просящих убежище не должны ограничиваться более необходимого, призвал сейм в ближайшее время исправить проблемы закона.

Также читайте: Украина поможет Литве колючей проволокой, чтобы отгородиться от Беларуси
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Топ комментарии
+12
Выражаю глубокую обеспокоенность... Это гибридная атака на Евросоюз, - Меркель о волне мигрантов из Беларуси - Цензор.НЕТ 6031
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17.08.2021 16:51
+10
та вона геній!
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17.08.2021 16:50
+8
Чия атака ? Чому не названий замовник ?
Дружок Меркель - путін ?
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17.08.2021 16:51
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та вона геній!
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17.08.2021 16:50 Ответить
......наивный гений!!! Без Рассии эта эта никогда бы не осуществилась. И Беларусь с Лукой это просто промежуточное звено.
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17.08.2021 16:52 Ответить
Еще и встречи не было чтобы глаза в глаза это же самое заявить... Что такое, агент уже пути отступления нащупывает? Боится признаться как теперь уже осознавшая и раскаявшаяся Германия уроки нацизма выучила? На поклон заявится в качестве Риббентропа?
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17.08.2021 16:59 Ответить
В кремле её успокаивали - терпи Анга, всё трубой возместится !
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17.08.2021 17:20 Ответить
Напевно гібридна Ангела, бо війну в Україні не бачить , агресора рф не бачить.
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17.08.2021 19:39 Ответить
Выражаю глубокую обеспокоенность... Это гибридная атака на Евросоюз, - Меркель о волне мигрантов из Беларуси - Цензор.НЕТ 6031
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17.08.2021 16:51 Ответить
Щас еще мигранты из Кабула попрут Это гибридная атака на Евросоюз, - Меркель о волне мигрантов из Беларуси - Цензор.НЕТ 3359 будете их кормыты Это гибридная атака на Евросоюз, - Меркель о волне мигрантов из Беларуси - Цензор.НЕТ 6701
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17.08.2021 16:51 Ответить
Чия атака ? Чому не названий замовник ?
Дружок Меркель - путін ?
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17.08.2021 16:51 Ответить
Що ще встигне витворити уХйло до 20 сепрпня, поки Меркель приїде подвивтися йому в очі й передати цей ТЬОПЛИЙ ПРІВЄТІК ВОВІ
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17.08.2021 16:52 Ответить
Срочно строить СП-3!!!
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17.08.2021 16:55 Ответить
Меркель - едь путену в очи посмотри ! Может атаки как рукой снимет !
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17.08.2021 16:55 Ответить
Они итак изо всех дыр лезут. Лука же не привозит их специально. Кстати в этом немалая вина Мутти Меркель которая фактически приглашала африканцев в Германию обещая заботу всем.
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17.08.2021 16:56 Ответить
........ "Лука же не привозит их специально"......

......не, не специально.......в Беларусь на экскурсии и на охоту летят толпами чартерами..... а погранцы РБ на западной границе подрабатывают экскурсоводами и загонщиками...... ну мало ли заблудились, бедолаги.....
....
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17.08.2021 17:05 Ответить
Specialno ix privozit imeno dlia etogo .Eto bolonka putlera xocet pobugat ES no polucit ecio sankciji
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17.08.2021 17:44 Ответить
Ne tolko privozit no i tolkajet bednix liudej dubinkamiЦе гібридна атака на Євросоюз, - Меркель про хвилю мігрантів з Білорусі - Цензор.НЕТ 2105
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17.08.2021 20:13 Ответить
......наконец ДОШЛО......?
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17.08.2021 16:56 Ответить
Это гибридная атака на Евросоюз, - Меркель о волне мигрантов из Беларуси - Цензор.НЕТ 8267
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17.08.2021 16:57 Ответить
Видкрыты кордон украинськый хай мигранты валять в европу не затрымуються тут це мигранты додаток европи до пивничного потоку вид параши
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17.08.2021 16:57 Ответить
Да да-срочно глубокую обеспокоенность-резкое осуждение ---они только на ето и способние--если б к ним пришел етот б талибан Євросоюз тоже. рухнул б в щитание дни--так как население не способна себя защитить---пока еще нету на них современного Атилли-но скоро будет
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17.08.2021 17:06 Ответить
Непонятно:
"Президент Лукашенко ..."
А как же:

Верховный представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель, заявил Европарламенту, что выборы 9 августа, победителем которых был объявлен Лукашенко, были сфальсифицированы.«Нам ситуация ясна. Мы считаем выборы 9 августа сфальсифицированными, - заявил Боррель европейским законодателям. - Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Беларуси».
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17.08.2021 17:06 Ответить
......так он и есть НЕлегитимнымный президент (самозванец), что не так...?
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17.08.2021 17:13 Ответить
Проявляю глубокою обеспокенность и сурово порицаю!Отправляю им одеяла
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17.08.2021 17:12 Ответить
"...мы осуждаем это самым решительным образом"-это шедевр! Браво фрау Меркель!Источник: https://censor.net/ru/n3283236
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17.08.2021 17:15 Ответить
Газом берите.
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17.08.2021 17:24 Ответить
схоже Меркель не розуміє, що вона підтримала спонсорування атаки через Газпром. Далі буде...
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17.08.2021 17:35 Ответить
Realno bolsinstvo etix nelegalov finale okazetsia Germaniji.Oni i teper bezit k nim kazdi den po nemnozku Це гібридна атака на Євросоюз, - Меркель про хвилю мігрантів з Білорусі - Цензор.НЕТ 8959
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17.08.2021 17:39 Ответить
Меркель лет 5 назад назад сама же их приглашала. Но видимо после терактов и изнасилований любовь к ним закончилась.
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17.08.2021 17:57 Ответить
То це тільки початок,ось афганські біженці наводнять Еуропу,оце будуть гібридні санкції.
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17.08.2021 18:28 Ответить
Гоните ее нафиг, ей уже все про&Бом, она одной ногой уже в Газпроме😁😁😁😁
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17.08.2021 18:29 Ответить
Терміново до Москви, порадитися...може і до талібів заїхати, а потім до Київа,зачекалися...
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17.08.2021 19:23 Ответить
то ли еще будет, курица подкуйловная....
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17.08.2021 20:18 Ответить
Та какая атака!? Так, будущий бизнес партнер Германии немного балует.
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17.08.2021 21:41 Ответить
А що скаже пані Меркель, коли почнуться хвилі мігрантів з Афганістану? Це гібридна атака на Євросоюз, - Меркель про хвилю мігрантів з Білорусі - Цензор.НЕТ 4216

Гібридні атаки - як результат гібридної політики.

Країни-ядра Євросоюзу (Німеччина/Франція) зі своїми партнерами і союзниками повинні демонструвати чітку позицію і прозорі відносини, а не виляти сракою і підставляти всіх.
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17.08.2021 22:19 Ответить
ЕС готов сотрудничать с движением "Талибан", захватившим Афганистан, при условии соблюдения прав местных жителей --- йоооообушки воробушки блеать, какой позор...от одних террористов трубу приняли с газом, к другим первыми на поклон прибежали да еще будут миллионы беженцев принимать в ЕС...это еще хуже,чем вечная глубокая обеспокоенность.(с)
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17.08.2021 23:22 Ответить
 
 