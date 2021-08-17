Это гибридная атака на Евросоюз, - Меркель о волне мигрантов из Беларуси

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала действия Александра Лукашенко из-за наплыва нелегальных мигрантов на границе Беларуси с Литвой. По ее мнению, эта ситуация атакой на Европейский союз.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"Президент Лукашенко использует беженцев, например, из Ирака, гибридным способом, чтобы подорвать безопасность, и, конечно, мы осуждаем это самым решительным образом", - заявила она на пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

По ее мнению, Лукашенко использует миграционную кризис для давления на ЕС, чтобы Брюссель отменил санкции против белорусского режима.

"Мы тесно координируем все действия с европейскими партнерами. Мы также постараемся занять общую позицию, так как этот гибридный вид противостояния, который использует Беларусь, является атакой на всех нас в Европейском союзе", - добавила Меркель.

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Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы 9 июля объявило экстремальную ситуацию государственного масштаба. Литва начала строить на границе с Беларусью забор из колючей проволоки. Общая протяженность границы двух стран составляет 678,8 км.

21 июля 2021 года президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки, которые урезают права незаконных мигрантов, однако отметил, что права просящих убежище не должны ограничиваться более необходимого, призвал сейм в ближайшее время исправить проблемы закона.

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