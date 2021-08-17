Это гибридная атака на Евросоюз, - Меркель о волне мигрантов из Беларуси
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Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала действия Александра Лукашенко из-за наплыва нелегальных мигрантов на границе Беларуси с Литвой. По ее мнению, эта ситуация атакой на Европейский союз.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
"Президент Лукашенко использует беженцев, например, из Ирака, гибридным способом, чтобы подорвать безопасность, и, конечно, мы осуждаем это самым решительным образом", - заявила она на пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.
По ее мнению, Лукашенко использует миграционную кризис для давления на ЕС, чтобы Брюссель отменил санкции против белорусского режима.
"Мы тесно координируем все действия с европейскими партнерами. Мы также постараемся занять общую позицию, так как этот гибридный вид противостояния, который использует Беларусь, является атакой на всех нас в Европейском союзе", - добавила Меркель.
Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы 9 июля объявило экстремальную ситуацию государственного масштаба. Литва начала строить на границе с Беларусью забор из колючей проволоки. Общая протяженность границы двух стран составляет 678,8 км.
21 июля 2021 года президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки, которые урезают права незаконных мигрантов, однако отметил, что права просящих убежище не должны ограничиваться более необходимого, призвал сейм в ближайшее время исправить проблемы закона.
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Дружок Меркель - путін ?
......не, не специально.......в Беларусь на экскурсии и на охоту летят толпами чартерами..... а погранцы РБ на западной границе подрабатывают экскурсоводами и загонщиками...... ну мало ли заблудились, бедолаги.....
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"Президент Лукашенко ..."
А как же:
Верховный представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель, заявил Европарламенту, что выборы 9 августа, победителем которых был объявлен Лукашенко, были сфальсифицированы.«Нам ситуация ясна. Мы считаем выборы 9 августа сфальсифицированными, - заявил Боррель европейским законодателям. - Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Беларуси».
Гібридні атаки - як результат гібридної політики.
Країни-ядра Євросоюзу (Німеччина/Франція) зі своїми партнерами і союзниками повинні демонструвати чітку позицію і прозорі відносини, а не виляти сракою і підставляти всіх.